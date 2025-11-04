Un preot român din diaspora scrie despre miracolul vieții și șansele de supraviețuire ale copiilor prematuri

17:00

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfințit duminică Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Azuga 2. Ierarhul a subliniat importanța faptelor de milostenie pentru mântuire. „Nici unul dintre noi nu este veșnic aici. Nici cei care au mese îmbelșugate, care au zilnic oaspeți, prieteni și așa mai departe. Și să știți că după felul cum avem…