PS Iustin reamintește că totul este de la Dumnezeu: Nu suntem rodul hazardului sau întâmplării
Basilica.ro, 4 noiembrie 2025 18:50
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a explicat, duminică, la parohia Supuru de de Jos, faptul că fiecare om este trimis de Dumnezeu pe Pământ cu un scop și nimic nu este rod al întâmplării. În Duminica a 22-a după Rusalii, ierarhul Maramureșului a subliniat că pericopa evanghelică citită arată cât de important este felul în…
• • •
Acum 5 minute
19:10
Voronețul a găzduit întâlnirea preoților de caritate și pe cea a preoților militari din eparhia Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
Mănăstirea Voroneț din județul Suceava a fost gazda a două întâlniri importante: cea a preoților de caritate din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, desfășurată luni, și cea a preoților militari din eparhie, desfășurată marți. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la întrunirea preoților de caritate din eparhie a fost pr. dr. Florin-Ciprian Petre, preot de caritate la…
Acum 30 minute
18:50
PS Iustin reamintește că totul este de la Dumnezeu: Nu suntem rodul hazardului sau întâmplării # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a explicat, duminică, la parohia Supuru de de Jos, faptul că fiecare om este trimis de Dumnezeu pe Pământ cu un scop și nimic nu este rod al întâmplării. În Duminica a 22-a după Rusalii, ierarhul Maramureșului a subliniat că pericopa evanghelică citită arată cât de important este felul în…
Acum 2 ore
18:00
Pe lângă frumusețea culorilor de la mănăstirile Radu Vodă, Schitul Darvari și Antim, sufletul se bucură și de întâlnirea cu sfinți grabnici ajutători: Sf. Efrem cel Nou, Sf. Nectarie, Sf. Matrona și Sf. Sofian. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
17:50
Grupul „Maria Stăniloae” al preoteselor din Germania și Austria a discutat despre misiunea în rândul tinerilor # Basilica.ro
Întâlnirea anuală a Grupului „Maria Stăniloae” al preoteselor din Germania și Austria a avut loc la Parohia „Buna Vestire” din Vöcklabruck, Austria, în perioada 31 octombrie-2 noiembrie. Tema întrunirii a fost: „Cum faci să faci! Instrumente de lucru în lucrarea cu tinerii”. Programul celor trei zile a inclus sesiuni interactive, ateliere de formare și schimburi…
17:50
Mitropolitul Ioan al Banatului a îndemnat la cinstirea Crucii, prin care „Hristos ne-a scos din robia morții” # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vorbit, duminică, despre cinstirea Crucii, cu ocazia unei sfințiri săvărșite în biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” din orașul Recaș. În cadrul cuvântului de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cinstească Sfânta Cruce, simbol al jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, sfințită prin sângele Său. Mitropolitul a subliniat importanța acestui…
17:20
Un preot român din diaspora scrie despre miracolul vieții și șansele de supraviețuire ale copiilor prematuri # Basilica.ro
Părintele Ioan Moga de la Biserica Ortodoxă Română „Sf. Antonie” din Viena a scris pe Facebook despre minunile la care a fost martor la Secția de Neonatologie a Spitalului AKH: două fetițe născute prematur, una cântărind doar 460 g, iar cealaltă 800 g, au supraviețuit datorită proniei divine și tehnicii moderne. Preotul le-a botezat pe…
Acum 4 ore
17:10
Simpozion științific: Pr. Alin Nica va vorbi despre limitele Inteligenței Artificiale în pastorația bolnavilor # Basilica.ro
Pr. dr. Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, va vorbi la Simpozionul „Inteligența artificială și umanitatea” organizat în cadrul Conferinței Internaționale Științifice Multidisciplinare privind Dialogul dintre Științe și Arte, Religie și Educație. Clericul va prezenta limitele Inteligenței Artificiale în pastorația bolnavilor. Evenimentul este organizat, în perioada 10 – 11 noiembrie 2025, de…
16:50
Descoperire arheologică majoră la Alba Iulia: reiese la lumină orașul roman Colonia Aurelia Apulensis # Basilica.ro
O echipă de arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, coordonată de cercetătorul Radu Ota, a descoperit săptămâna trecută vestigii ale vechiului oraș roman Colonia Aurelia Apulensis, în zona Partoș, la marginea municipiului Alba Iulia, precizează Alba24. Săpăturile au fost efectuate preventiv, pe un teren destinat inițial construcției unei autobaze. Pe o…
16:30
Anul omagial 2026: Patriarhia Română oferă Familia Sfântului Vasile cel Mare ca model pentru familiile de azi # Basilica.ro
Anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Icoana Anului omagial-comemorativ 2026 prezintă drept model în acest sens familia Sf. Vasile cel Mare, care a dat opt sfinți. „Familia Sfântului Vasile cel Mare…
16:10
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a slujit Sfânta Liturghie duminică în parohia românească din Ålesund, Norvegia, unde tot mai mulți tineri norvegieni descoperă Ortodoxia și se pregătesc să primească Taina Botezul. În comunitatea păstorită de părintele Marius-Cristian Alexe, Ortodoxia nu mai este doar o credință a românilor din Diaspora. Ea devine o experiență…
16:10
Episcopia Italiei transmite condoleanțe familiei românului decedat în accidentul din Roma # Basilica.ro
Episcopia Italiei a transmis condoleanțe familiei românului Octav Stroici, decedat luni noapte, după ce turnul medieval – Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit în timp ce el desfășura lucrări de renovare în interiorul clădirii. „În aceste momente de încercare, împreună cu toți clericii, monahii și credincioșii din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ne alăturăm familiei…
15:50
Postul Nașterii Domnului 2025, cunoscut și ca Postul Crăciunului, va începe în data de 14 noiembrie și se va încheia în 24 decembrie. Este unul dintre cele patru mari posturi de peste an, rânduit de Biserica Ortodoxă pentru pregătirea sufletească a credincioșilor înaintea sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Timp de 41 de zile, credincioșii sunt…
15:20
Consfătuire Catehetică la Iași: Șase eparhii colaborează pentru un nou proiect catehetic # Basilica.ro
Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași găzduiește în aceste zile cea de-a 12-a ediție a Consfătuirii catehetice anuale cu responsabilii de cateheză din Arhiepiscopia Iașilor și alte cinci eparhii din țară. Printre participanți se numără preoți responsabili ai Biroului de cateheză din protoieriile Arhiepiscopiei Iașilor, precum și clerici invitați din Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului,…
15:20
Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!” a ajuns la ediția a 50-a: Peste 25.000 de litri de sânge colectați în 12 ani # Basilica.ro
Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s-au deplasat, luni, la Sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române unde a avut loc ediția cu numărul 50 din cadrul Campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”. Campania națională „Donează sânge, salvează o viață!”, organizată la inițiativa și…
Acum 6 ore
14:10
PS Ignatie, la aniversarea Regimentului 52 Artilerie Bârlad: Dumnezeu să apere țara noastră și pe cei ce locuim în ea # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a fost prezent, joi, la aniversarea a 110 ani de la înființarea Regimentului 52 Artilerie „General Alexandru Tell” din Bârlad. Cu această ocazie, Episcopul Ignatie a oficiat o slujbă de Tedeum, în prezența cadrelor militare, a reprezentanților administrației locale și centrale și a reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare,…
13:30
O biserică din județul Caraș Severin, construită în anul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, a fost resfințită # Basilica.ro
Biserica „Înălţarea Domnului” din Borlova, județul Caraș Severin, a fost resfințită duminică de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Lăcașul de cult a fost construit în 1885, anul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Preasfințitul Părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a binecuvântat lucrările interioare coordonate de părintele paroh Virgil Voinea. Conlucrare rodnică…
Acum 8 ore
13:10
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj marchează Centenarul Patriarhiei Române printr-un simpozion internațional # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 3–4 noiembrie, un simpozion internațional dedicat Centenarului Patriarhiei Române și Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români. Evenimentul reunește ierarhi, profesori, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate care, timp de două zile, dezbat teme ce se încadrează în…
12:50
Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma (Italia) # Basilica.ro
Cu profundă întristare am aflat despre tragedia petrecută la Roma, unde prăbușirea turnului istoric Torre dei Conti a provocat decesul muncitorului român Octav Stroici și rănirea altor persoane care lucrau la fața locului. În aceste clipe de grea încercare, Patriarhia Română își exprimă solidaritatea și compasiunea față de cei care au avut de suferit în…
12:30
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00). Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrală Națională va fi închisă…
12:10
Zile de pelerinaj în Capitală: Peste 260.000 de persoane s-au închinat în Catedrala Națională # Basilica.ro
Grupuri de pelerini din țară și străinătate participă la pelerinajul desfășurat cu ocazia sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale. Peste 260.000 de persoane s-au închinat până marți dimineață în altarul lăcașului de cult. Pelerinii care trec pragul Catedralei Naționale se pot închina la moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale Sfântului Dimitrie cel Nou, așezate…
11:30
Conferința Colegiului Decanilor de la Facultățile de Teologie din Patriarhia Română a debutat luni la Galați. Evenimentul reunește reprezentanți ai tuturor centrelor universitare din țară. În Catedrala Arhiepiscopală din Galați a fost oficiată slujba de Te Deum, de un sobor de preoți profesori, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și a Preasfințitului…
Acum 12 ore
11:00
Mitropolitul Petru al Basarabiei felicită noul guvern al Republicii Moldova la învestire # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei a transmis un mesaj de felicitare noului guvern al Republicii Moldova la învestire. În urma alegerilor parlamentare desfășurate recent în Republica Moldova, a fost format un nou guvern condus de Alexandru Munteanu, care a depus sâmbătă jurământul în fața președintelui țării, Maia Sandu. Mitropolitul Petru a evidențiat principiile evanghelice după care…
09:40
IPS Ioachim a participat la Ziua Recunoștinței desfășurată într-o biserică din județul Neamț # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat duminică la sărbătoarea Zilei Recunoștinței desfășurată în Parohia Goșmani din județul Neamț. Sărbătoarea, ajunsă la cea de-a 28-a ediție, reunește anual credincioșii din localitate și pe cei plecați în străinătate, într-o zi dedicată rugăciunii, comuniunii și mulțumirii aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de-a lungul anului.…
09:00
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși…
Acum 24 ore
00:00
Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermeu; Sf. Cuv. Gheorghe Mărturisitorul din Drama # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 4 noiembrie Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare s-a născut în timpul împăratului Leon Isaurul (717-741), în satul Maricat din Bitinia (Asia Mică). Părinții lui, Mitrichie și Anastasia, având o situație materială precară nu l-au putut da la școală. Mai târziu a fost luat în armată, unde în războiul…
3 noiembrie 2025
20:00
Universitatea Politehnica din București va găzdui o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale # Basilica.ro
Universitatea Politehnica din București va găzdui în data de 18 noiembrie o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale. Invitații evenimentului sunt conf. Adrian Lemeni, absolvent al Politehnicii din Timișoara și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; prof. ing. Florin Pop, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare și coordonator al Școlii…
20:00
Membrii unei parohii românești s-au rugat în bazilica din Roma unde se păstrează paramanul Sf. Cuv. Sofian de la Antim # Basilica.ro
Știați că la o biserică din Roma se păstrează paramanul Sfântului Sofian de la Antim? Acest obiect de vestimentație călugărească este purtat ca o pavăză pe sub veșmântul monahal negru. Membrii parohiei românești „Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma au mers să se roage la biserica în care se păstrează acest obiect. Bazilica este dedicată Sfântului…
19:30
IPS Nifon i-a transmis binecuvântări și sprijin financiar unei credincioase care a împlinit 100 de ani # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, i-a transmis bincuvântări și un sprijin financiar unei credincioase din comuna Răzvad, județul Dâmbovița, care a împlinit recent 100 de ani. Doamna Marina Ecaterina este enoriașă a Parohiei Răzvadul de Jos din Protoieria Târgoviște Nord, astfel că darul ierarhului a ajuns la centenară prin intermediul…
19:30
Duminică va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici: Programul liturgic # Basilica.ro
Duminică, 9 noiembrie, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Mucenic Visarion de la Lainici, informează Mitropolia Olteniei. Evenimentele vor debuta sâmbătă, 8 noiembrie, cu Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Duminică, 9 noiembrie, se va săvârși Sfânta Liturghie de la ora 09:00,…
Ieri
18:50
Vocea pelerinilor la Catedrala Națională: Redescoperim dragostea de a fi împreună cu Dumnezeu # Basilica.ro
Programul excepțional de închinare în altarul Catedralei Naționale după sfințirea picturii continuă zi și noapte până miercuri, inclusiv. Oamenii continuă să vină – unii din afara Capitalei și chiar din afara țării, pentru a vedea minunea. Majoritatea nu se dau plecați ușor, ci mai zăbovesc un timp după închinare, încercând să se sature de priveliștea…
18:20
La Iași a avut loc Gala Voluntarilor, dedicată celor care s-au implicat în proiectele Departamentului Misiune pentru Tineret # Basilica.ro
Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a organizat joi, 30 octombrie 2025, Gala Voluntarilor, un eveniment dedicat celor care s-au implicat, pe parcursul anului, în activitățile și proiectele destinate copiilor și tinerilor din eparhie, informează Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Evenimentul s-a desfășurat la Cinema Victoria din Iași, reunind aproximativ 500…
17:20
PS Samuel Bistrițeanul ne îndeamnă să fim comunicativi, milostivi și plini de dragoste # Basilica.ro
În Duminica a 22-a după Rusalii, 2 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Vâlcele, județul Cluj, ocazie cu care i-a îndemnat pe oameni să fie „comunicativi, milostivi și plini de dragoste”, pentru a intra în Împărăția lui Hristos. Sfânta Liturghie a…
16:30
Zi de sărbătoare în județul Suceava: Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost resfințită # Basilica.ro
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Pleșești, județul Suceava, a fost resfințită duminică la finalul unui proces de renovare care a durat 15 ani. Cu acest prilej, lăcașul de cult i-a primit ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat slujba de sfințire…
16:10
În ultima săptămână din luna octombrie fotografii profesioniști sau amatori au surprins culorile calde ale toamnei, pelerinajul la Catedrala Națională și hramul Catedralei Patriarhale din București. Vă invităm la o călătorie virtuală cu ajutorul imaginilor selectate de noi în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul…
16:00
Mănăstirea Radu Vodă se pregătește de sărbătoarea Sfântului Nectarie: Programul hramului # Basilica.ro
Mănăstirea Radu Vodă din Capitală se pregătește de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nectarie, hramul de toamnă al așezământului monahal. Moaștele Sf. Ier. Nectarie de la Eghina și ale Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou vor fi purtate în procesiune și așezate spre închinare joi, de la ora 17:00, în baldachinul din curtea mănăstirii. Programul va continua…
15:40
Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris își serbează hramul. Programul evenimentelor # Basilica.ro
Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris va găzdui, în perioada 7–9 noiembrie 2025, o serie de manifestări religioase și culturale prilejuite de hramul lăcașului., informează pagina de Facebook a sfântului lăcaș. Deschiderea sărbătorii Sărbătoarea va debuta vineri, 7 noiembrie, cu Vecernia praznicului Sfinților Arhangheli, oficiată la Catedrală între orele 17:30 și 18:30.…
15:10
PS Nectarie de Bogdania a atras atenția asupra uneia dintre cele mai mari tragedii ale lumii moderne # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a atras atenția, duminică, asupra uneia dintre marile tragedii ale lumii moderne: omul care se teme de Dumnezeu mai mult decât de diavol. În cuvântul ținut în Duminica a 22-a după Rusalii, potrivit calendarului nerevizuit, Preasfinția Sa a făcut o paralelă între lumea modernă și…
15:10
Patriarhul Daniel către Colegiul Decanilor: Profesorii și studenții sunt chemați să intensifice participarea la viața liturgică # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj la întrunirea Colegiului Decanilor, desfășurată în zilele de 3 și 4 noiembrie la Galați. „Atât profesorii din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, cât şi studenţii şi studentele sunt chemați azi să intensifice participarea la viața liturgică și spirituală”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel. „Integrarea cunoștințelor teologice în…
14:20
Iași: A început Festivalul „Quo Vadis”, singurul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine # Basilica.ro
Ceremonia de deschidere a celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Film Creștin „Quo Vadis”, unicul eveniment din România dedicat cinematografiei creștine, a avut loc sâmbătă la Ateneul Național din Iași. Festivalul se desfășoară în perioada 1-5 noiembrie, reunind cineaști, teologi și oameni de cultură din țară și din străinătate. Acesta este organizat anual…
14:00
Universitatea Politehnica din București va găzdui o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale # Basilica.ro
Universitatea Politehnica din București va găzdui în data de 18 noiembrie o conferință despre autenticitate în era inteligenței artificiale. Invitații evenimentului sunt conf. Adrian Lemeni, absolvent al Politehnicii din Timișoara și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București; prof. ing. Florin Pop, profesor la Facultatea de Automatică și Calculatoare și coordonator al Școlii…
13:20
PS Teofil Trotușanul: Prin preot se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos asupra comunității # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus, duminică, în biserica parohiei din satul natal că preotul are un rol foarte important în lucrarea comunității, pentru că prin acesta se revarsă binecuvântarea și lucrarea sfințitoare a lui Hristos. Cu această ocazie, PS Teofil l-a instalat în funcția de paroh al…
13:10
Un fragment din moaștele Sfântului Gheorghe Mărturisitorul din Drama și icoana cu chipul sfântului, aflate în patrimoniul Reședinței Patriarhale, vor fi aduse în această după amiază spre închinare la Catedrala Patriarhală istorică. Fragmentul din sfintele moaște face parte din darul oferit în anul 2011 Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos, fost mitropolit…
12:20
UNESCO a inclus vineri Bistrița în Rețeaua Orașelor Creative, la categoria Arhitectură, alăturându-se astfel celorlalte orașe românești membre. Este pentru prima dată când UNESCO include arhitectura între domeniile de creație recunoscute la nivel mondial. Rețeaua UNESCO a Orașelor Creative, lansată în 2004, include acum 408 orașe din peste 100 de țări, care promovează cultura și…
12:00
Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit 125 de ani de la înființarea propriei parohii # Basilica.ro
Comunitatea românească din Budapesta a sărbătorit duminică aniversarea a 125 de ani de la înființarea parohiei românești din Capitala Ungariei. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Siluan al Ungariei, împreună cu protosinghelul David Pop, Superiorul Așezământului Monahal „Sfântul Ioan Botezătorul”, preotul paroh Marius Maghiaru, protopop român de Budapesta, preotul Cosmin Pop,…
10:50
Duminică s-au împlinit 171 de ani de la trecerea în veșnicie a compozitorului și psaltului Anton Pann, înmormântat în curtea Bisericii „Sfântul Stelian” – Lucaci din București. Anton Pann s-a născut în jurul anilor 1796-1798 din tatăl vlah – Pandele Petrov și mama grecoaică-Tomaida, în orașul bulgar Silven. Și-a pierdut tatăl și apoi cei doi…
10:10
Muzica ascultată de Constantin Brâncuși în atelierul său din Paris va fi difuzată în Parcul Central din Târgu Jiu, aducând publicului o parte din universul artistic al marelui sculptor, potrivit presei locale. Cornel Mihalache, directorul Centrului de Cercetare și Documentare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a anunțat că sistemul audio va fi montat pe Aleea…
09:50
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși au trecut prin Sfântul Altar # Basilica.ro
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie. În Sfântul Altar au fost așezate spre cinstire moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și ale Sfântului Dimitrie cel Nou. Echipele…
08:50
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Catedrala Națională, o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină „Prin toate elementele ei componente, Catedrala Națională poate fi considerată o carte deschisă de teologie ortodoxă, scrisă în piatră, culoare și lumină, care cheamă la rugăciune și comuniune sfântă”, a…
00:00
Sf. Sfinţiţi Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala; Așezarea moaștelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 3 noiembrie Sf. Sfinţiţi Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala Sfinții Mucenici Achepsima Episcopul, Iosif Preotul și Aitala Diaconul au fost slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Persia și au pătimit pentru Domnul nostru Iisus Hristos în anul 380, al 70-lea an al domniei regelui Sapor al II-lea (310-381). Prigoana începută cu 40 de ani…
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Să luptăm pentru a dobândi mântuirea prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu, îndeamnă PS Varlaam Ploieșteanul # Basilica.ro
„Să luptăm pentru a dobândi mântuirea și viața veșnică în Împărăția Cerurilor prin ascultarea și împlinirea voii lui Dumnezeu”, a îndemnat duminică PS Varlaam Ploieșteanul. Episcopul vicar patriarhal a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Titan din Capitală, unde a sfințit lăcașul de cult al comunității. Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să…
