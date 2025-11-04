Ilie Bolojan, întâlnire cu amiralul Pierre Vandier: prioritățile României în NATO și modernizarea armatei, printre temele discutate
Digi24.ro, 4 noiembrie 2025 18:50
Ilie Bolojan l-a primit, marți la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT. Cei doi au discutat despre prioritățile României în NATO, modernizarea armatei noastre pentru a răspunde provocărilor de securitate. România și-a reafirmat sprijinul pentru proiectul „Santinela Estică” și importanța cooperării industriale între aliați.
• • •
Acum 5 minute
19:10
Ce este Super Luna Castorului: Cum se poate vedea pe cer în noaptea de 5 noiembrie, inclusiv în România # Digi24.ro
Miercuri, 5 noiembrie, va fi vizibil pe cer un fenomen astronomic deosebit: Super Luna Castorului. Acest eveniment are loc atunci când satelitul natural al Pământului se află în punctul său cel mai apropiat de planetă, cunoscut sub denumirea de perigeu, ceea ce face ca discul lunar să pară mai mare și mai luminos.
19:10
Putin scoate rezerviștii pentru a apăra rafinăriile Rusiei de dronele ucrainene. Lege specială adoptată la Moscova # Digi24.ro
Vladimir Putin a promulgat o lege care permite folosirea rezerviștilor pentru protejarea rafinăriilor și altor infrastructuri critice atacate de dronele ucrainene. Cei mobilizați vor fi instruiți și înarmați cu sisteme anti-drone, rachete antiaeriene portabile sau echipamente de război electronic, relatează Agerpres.
Acum 15 minute
19:00
Zelenski a vizitat cel mai fierbinte punct de pe front, unde Putin aruncă zeci de mii de soldați pentru a-l cuceri # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele care luptă pe sectorul de front de la Pokrovsk, un oraş strategic din regiunea Donbas, unde se dau cele mai grele lupte de pe întregul front ucrainean şi care riscă să cadă sub controlul rușilor.
Acum 30 minute
18:50
Ilie Bolojan l-a primit, marți la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT. Cei doi au discutat despre prioritățile României în NATO, modernizarea armatei noastre pentru a răspunde provocărilor de securitate. România și-a reafirmat sprijinul pentru proiectul „Santinela Estică" și importanța cooperării industriale între aliați.
Acum o oră
18:40
Fostul şef al spionajului francez, Bernard Bajolet, va fi judecat pentru complicitate la tentativă de şantaj # Digi24.ro
Fostul director general al serviciilor secrete franceze (DGSE) va compărea joi în faţa tribunalului din Bobigny, fiind acuzat de complicitate la tentativă de şantaj împotriva unui om de afaceri aflat de ani de zile în litigiu cu DGSE, relatează AFP.
18:30
Un nou bilanț după cutremurul puternic din Afganistan: cel puțin 27 de morți și aproape 1.000 de răniți # Digi24.ro
Locuitorii din nordul Afganistanului căutau prin dărâmături și îngrijeau răniții marți, după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, a ucis cel puțin 27 de persoane și a distrus sute de locuințe, scrie Reuters. Seismul a lovit luni dimineață, în apropierea orașului Mazar-i-Sharif, din nordul țării, fiind rănite aproape 1.000 de persoane și afectată Moscheea Albastră istorică a orașului, potrivit autorităților.
18:20
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să renunțe la veto-ul care blochează aderarea Ucrainei la UE: Îl sprijină pe Putin # Digi24.ro
Președintele Ucrainei l-a atacat direct pe premierul ungar Viktor Orbán, acuzându-l că blochează nejustificat aderarea Ucrainei la UE și oferă „sprijin concret” lui Vladimir Putin. Zelenski spune că veto-ul Budapestei împiedică deschiderea negocierilor de aderare, deși Kievul a îndeplinit toate criteriile cerute de Comisia Europeană, relatează Euronews.
Acum 2 ore
18:10
Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o bază românească. Va rivaliza ca dimensiune și dotări cu Ramstein # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi24 despre baza aeriană Mihail Kogălniceanu, care va deveni printre cele mai mai din Europa, chiar dacă acum câteva sute de militari americani vor fi retrași de acolo. El a spus că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar această bază va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania. Potrivit informațiilor Digi24, acolo vor fi găzduiți 20.000 de militari.
18:00
Trei condamnați celebri ies din închisoare: Sebastian Vlădescu, Ionuţ Costea și Darius Vâlcov urmează să fie eliberați # Digi24.ro
Trei condamnați celebri ies din pușcărie. Fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu, fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov urmează să fie eliberați. Totul după o decizie a Instanței Supreme. Magistrații au admis o cale extraordinară de atac și au constatat că faptele erau prescrise.
18:00
Schimb de focuri de armă în Anderlecht, regiunea capitalei Bruxelles. Un copil de 11 ani a fost rănit ușor. Autorii au fugit pe scutere # Digi24.ro
Un schimb de focuri a avut loc, marți dimineață, în comuna Anderlecht din regiunea capitalei Bruxelles, potrivit Parchetului, care a confirmat o primă informație publicată de BX1, scrie The Brussels Times. Mai multe focuri de armă au fost trase în Piața Alphonse Lemmens. Gloanțe au fost găsite în geamul unei case din apropiere. Un copil de 11 ani a fost rănit ușor de cioburile ferestrei sparte. Potrivit informațiilor, copilul dormea în momentul incidentului.
17:30
Nazare exclude majorarea salariului minim în 2026: „Deciziile pe care le-am transmis la Bruxelles trebuie respectate” # Digi24.ro
Coaliţia de guvernare a decis, prin Pachetul I, îngheţarea veniturilor pe anumite paliere pentru 2026, decizii transmise la Bruxelles şi care trebuie respectate, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la o conferinţă de specialitate.
17:20
Un bărbat eliberat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă de 3 ani, a fost arestat din nou chiar la poarta penitenciarului Deva # Digi24.ro
Un bărbat de 43 de ani din judeţul Hunedoara, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor deoarece, într-o încăierare, a înjunghiat un alt bărbat, urmează să fie predat autorităţilor belgiene. El a fost ridicat de la Penitenciarul Deva când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia.
Acum 4 ore
17:00
Corpul unei doctorițe românce din Franța a fost găsit carbonizat. Suspect e chiar fiul de 22 de ani al femeii # Digi24.ro
O doctoriță româncă din Franța, în vârstă de 56 de ani, a fost găsită carbonizată pe 30 octombrie. Poliția îl suspectează pe fiul femeii, în vârstă de 22 de ani, care este în continuare căutat de poliție, relatează presa locală.
17:00
Unchiul Laurei Pausini, accidentat mortal de o mașină condusă de un român. Șoferul a fugit de la locul faptei # Digi24.ro
Un moldovean, care are și cetățenie română, l-a lovit mortal pe unchiul cântereței Laura Pausini. Accidentul rutier s-a petrecut în Italia. Victima se afla pe bicicleta, când mașina condusă de bărbatul cu dublă cetățenie a dat peste el. A suferit răni grave și a murit imediat după accident.
16:50
Șeful NATO vine la București. Nicușor Dan va discuta cu Mark Rutte despre amenințările rusești și apărarea României # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe șeful NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Cei doi vor discuta despre apărarea flancul estic și securitatea țării noastre, a transmis Administrația Prezidențială. Iar joi, vor participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare.
16:50
(P) Recomandări pentru clienții First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor
16:50
Moşteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: „Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina” # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care „abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina”. El exclude posibilitatea ca Rusia să declanșeze un atac împotriva unei țări membre NATO, lipsa resurselor fiind principalul motiv.
16:40
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău va înfuria Moscova: un acord semnat acum 27 de ani este denunțat # Digi24.ro
Un proiect de lege privind denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale fost inclus pe agenda primei ședințe a noului Cabinet de miniștri, transmite presa de la Chișinău.
16:40
Fostul căpitan al naționalei Angliei, Sir David Beckham, a fost înnobilat pentru serviciile aduse fotbalului și societății britanice. În vârstă de 50 de ani, el fusese inclus pe lista distincțiilor de ziua de naștere a Regelui Charles în acest an, iar marți a fost făcut cavaler de către suveran în cadrul unei ceremonii desfășurate în Berkshire, relatează BBC.
16:20
Legea armatei voluntare. Moşteanu: Unele competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite. Să păstrăm în rezervă și unele specialităţi # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară. Acesta spune că s-a luat în calcul oportunitatea de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care România o va avea în următorii ani.
16:10
Roma declară o zi de doliu în memoria românului mort în Torre dei Conti. Sindicatele organizează un eveniment special în cinstea lui # Digi24.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a decis să declare ziua de mâine, 5 noiembrie, zi de doliu în oraș, în semn de condoleanțe pentru moartea lui Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani implicat în restaurarea Torre dei Conti, care a decedat în timpul nopții.
15:50
Numărul accidentelor legate de gaze naturale este de până la 100 de ori mai mare în România decât în Vestul UE. Care sunt motivele # Digi24.ro
În România, accidentele din cauza gazelor naturale fac de 100 de ori mai multe victime decât în Vestul Europei. Țara noastră este pe primul loc atunci când vine vorba de neglijența siguranței propriei case. Raportat la numărul de kilometri de rețea și la accidentele din cauza acumulărilor de gaze, cifrele sunt îngrijorătoare.
15:50
Ipocrizie rusească. După ce Maria Zaharova a ironizat prăbușirea clădirii istorice, Moscova acuză acum Roma de „campanie anti-rusă” # Digi24.ro
Ambasada rusă la Roma a exprimat protestul Ministerului Afacerilor Externe al Italiei față de campania anti-rusă din mass-media după declarația Mariei Zaharova privind prăbușirea turnului din Roma.
15:50
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online # Digi24.ro
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu. Până la acest moment, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, rezervându-şi dreptul să facă acest lucru în termenul legal.
15:40
Siguranța la locul de muncă, în centrul atenției în Italia după moartea muncitorului român: Să fie plasată în fruntea agendei politice # Digi24.ro
Normele de siguranță pe șantierele din Italia trebuie îmbunătățite, au declarat politicienii și sindicatele, în urma decesului unui muncitor român care a rămas blocat sub dărâmături timp de 11 ore la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti, relatează Politico.
15:40
Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru # Digi24.ro
Soldații din Batalionul 426 de Sisteme Fără Pilot au distrus două bărci inamice cu personal care încerca să traverseze râul.
15:30
Fii salvator. Prim ajutor în cazul degerăturilor
Acum 6 ore
15:10
Serviciul de informații militare din Ucraina publică imagini cu „luptele aprige” din Pokrovsk, în curs de desfășurare # Digi24.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat pe 4 noiembrie imagini cu ceea ce se spune că ar fi o operațiune specială în curs de desfășurare în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk.
14:50
Cel puțin șapte alpiniști, dintre care cinci străini și doi nepalezi, au murit după ce au fost loviți de o avalanșă pe un vârf din Himalaya, în nord-estul Nepalului, a declarat agenția de expediții Seven Summit Treks, potrivit BBC News.
14:50
Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul Theodor Pallady, unitatea fiind evacuată.
14:50
Reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare, după scandalul salariilor. Nazare: „Vom schimba conducerea” # Digi24.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat marți, 4 noiembrie, că Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va trece printr-un amplu proces de reorganizare a conducerii. Oficialul a confirmat că urmează o nouă selecție pentru Consiliul de Supraveghere, în contextul controversei legate de cheltuielile ridicate cu salariile din 2024.
14:50
Vladimir Putin vrea ca Rusia să intre în cursa pentru supremația mineralelor rare: a cerut un „plan de acțiune” până la 1 decembrie # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului său să elaboreze un plan de acțiune pentru exploatarea metalelor rare, în contextul în care Moscova dorește să se alăture cursei globale pentru resursele strategice vitale, relatează Politico.
14:40
Dispozitivele inteligente dintr-o locuinţă, ținta a aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate # Digi24.ro
Numărul mediu de dispozitive inteligente aflate dintr-o locuinţă a ajuns la 22, acestea fiind vizate de aproape 30 de atacuri în fiecare zi, de trei ori mai mult decât în 2024, reiese dintr-un raport de specialitate, dat publicităţii marţi.
14:40
Ionuț Moșteanu anunță că ar putea prezenta în Parlament inclusiv informații clasificate despre retragerea unor trupe SUA din România # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că va veni în Parlament, în momentul în care agenda premierului va permite, să clarifice, în măsura în care se pot face dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale, despre retragerea unor trupe SUA din România. El a precizat că aliaţii sunt aici, lângă noi, iar apărarea României nu e vulnerabilă.
14:20
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte # Digi24.ro
Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC.
14:20
KazMunayGas, proprietar al Rompetrol, continuă să lucreze cu Lukoil, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA # Digi24.ro
Compania KazMunayGas (KMG) din Kazahstan şi Lukoil din Rusia, recent sancţionată de SUA, continuă să lucreze la proiecte comune în conformitate cu obligaţiile contractuale, a relatat marţi agenţia rusă Interfax citând un oficial al companiei din Kazahstan.
14:20
Forțele speciale de la Chișinău au descoperit un adevărat arsenal la un grup criminal: grenade, kalașnikov, aruncătoare RPG # Digi24.ro
Forțele speciale din Republica Moldova au descins la un grup criminal organizat care extorca datorii fictive de la mai multe persoane. Poliția de la Chișinău a găsit, în timpul perchezițiilor un adevărat arsenal în locuințele suspecților.
14:10
Lecții de la lăutari: „Omul fără dușmani e ca banca fără bani. De obicei oamenii slabi urăsc” # Digi24.ro
14:00
Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu. „Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)”, informează Inspectoratul pentru Situaţii e Urgenţă (ISU) Prahova.
14:00
Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie cea de-a cincea tranșă de finanțare din cadrul Facilității pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari).
14:00
Belgia a ordonat armatei să doboare dronele care survolează bazele militare: „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16” # Digi24.ro
Armata belgiană a primit ordin să doboare orice drone neidentificate care survolează bazele sale militare după trei nopți consecutive de încălcări ale spațiului aerian, a anunțat luni șeful Apărării al forțelor armate, Frederik Vansina, potrivit agenției de știri Belga, relatează Kyiv Post.
14:00
A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA. El avea 84 de ani # Digi24.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa, potrivit BBC.
13:50
Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Georgia Meloni a transmis un mesaj emoționant pentru familia bărbatului # Digi24.ro
Românul de 66 de ani care a murit, luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după 11 ore, în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval aflat în renovare, lucra la o companie italiană, specializată în restaurarea unor cunoscute monumente şi clădiri istorice, între care Castel Sant'Angelo, din capitala Italiei. La ampla operaţiune de 11 ore în încercarea de a-i salva viaţa românului au participat zeci de salvatori cu drone şi instrumente de înaltă tehnologie, inclusiv un dispozitiv uriaş de aspirare a molozului.
13:50
Ministrul Liviu-Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit la București cu amiralul Pierre Vandier (SACT), cu o zi înainte de NATO-Industry Forum 2025 # Digi24.ro
Ministrul Apărării naţionale, Liviu-Ionuţ Moşteanu, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit marţi, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.
13:30
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău # Digi24.ro
Noi date în cazul avionului rămas pe pistă la Aeroportul din Cluj-Napoca după ce copilotului, o femeie în vârstă de 31 de ani, i s-a făcut rău. Pilotul a cerut ajutor imediat turnului de control, iar femeia a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale.
13:30
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu # Digi24.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a îndemnat, din nou, la boicotarea alegerilor locale. El a declarat marți, prezent la controlul judiciar, că „alegerile sunt o farsă”. Întrebat dacă candidatura Ancăi Alexandrescu nu reprezintă o trădare, el a afirmat că „fiecare face cum crede”.
13:20
Provocare uriașă din partea lui Kim Jong Un. Phenianul a lansat mai multe rachete chiar înainte ca Pete Hegseth să ajungă la demarcație # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la frontiera intercoreeană, a declarat marţi armata sud-coreeană pentru AFP, potrivit news.ro.
13:20
Ce a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu interdicția de a fuma în închisoare # Digi24.ro
Estonia a încălcat Convenţia europeană privind drepturile omului atunci când le-a interzis deţinuţilor să fumeze, a apreciat marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că dreptul la viaţă privată şi libertatea de a face alegeri se menţin şi în închisoare, transmite AFP.
Acum 8 ore
13:10
Infirmiera din Bihor care a lovit o tânără de la un centru pentru persoane cu dizabilități, reținută. Agresiunea a fost filmată # Digi24.ro
Infirmiera filmată în timp ce lovea o pacientă de la un centru din Bihor pentru persoane cu dizabilități a fost reținută de poliție. Imaginile cu incidentul care a avut loc duminică au fost publicate luni pe internet.
13:10
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii. Când va fi redeschis lăcaşul # Digi24.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00). În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.
