Ilie Bolojan, întâlnire cu amiralul Pierre Vandier: prioritățile României în NATO și modernizarea armatei, printre temele discutate

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a vorbit la Digi24 despre baza aeriană Mihail Kogălniceanu, care va deveni printre cele mai mai din Europa, chiar dacă acum câteva sute de militari americani vor fi retrași de acolo. El a spus că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar această bază va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania. Potrivit informațiilor Digi24, acolo vor fi găzduiți 20.000 de militari.