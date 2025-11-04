Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online

10:50

Când preşedintele Donald Trump a lansat o ameninţare surprinzătoare în acest weekend pe reţelele sociale, afirmând că va lansa atacuri în Nigeria, secretarul său al Apărării a răspuns rapid: „Da, să trăiţi”. Însă mai mulţi oficiali ai Pentagonului care au vorbit cu Reuters sub acoperirea anonimatului au descris sentimentul de şoc provocat de ordinele lui Trump, în timp ce încearcă să înţeleagă obiectivele unei administraţii care, în ultimele luni, a ridicat la rang de prioritate probleme care înainte erau lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.