Numărul accidentelor legate de gaze naturale este de până la 100 de ori mai mare în România decât în Vestul UE. Care sunt motivele
Digi24.ro, 4 noiembrie 2025 15:50
În România, accidentele din cauza gazelor naturale fac de 100 de ori mai multe victime decât în Vestul Europei. Țara noastră este pe primul loc atunci când vine vorba de neglijența siguranței propriei case. Raportat la numărul de kilometri de rețea și la accidentele din cauza acumulărilor de gaze, cifrele sunt îngrijorătoare.
Ipocrizie rusească. După ce Maria Zaharova a ironizat prăbușirea clădirii istorice, Moscova acuză acum Roma de „campanie anti-rusă” # Digi24.ro
Ambasada rusă la Roma a exprimat protestul Ministerului Afacerilor Externe al Italiei față de campania anti-rusă din mass-media după declarația Mariei Zaharova privind prăbușirea turnului din Roma.
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online # Digi24.ro
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu. Până la acest moment, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, rezervându-şi dreptul să facă acest lucru în termenul legal.
Siguranța la locul de muncă, în centrul atenției în Italia după moartea muncitorului român: Să fie plasată în fruntea agendei politice # Digi24.ro
Normele de siguranță pe șantierele din Italia trebuie îmbunătățite, au declarat politicienii și sindicatele, în urma decesului unui muncitor român care a rămas blocat sub dărâmături timp de 11 ore la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti, relatează Politico.
Momentul în care dronele ucrainene distrug două bărci rusești care încercau să traverseze fluviul Nipru # Digi24.ro
Soldații din Batalionul 426 de Sisteme Fără Pilot au distrus două bărci inamice cu personal care încerca să traverseze râul.
Fii salvator. Prim ajutor în cazul degerăturilor
Serviciul de informații militare din Ucraina publică imagini cu „luptele aprige” din Pokrovsk, în curs de desfășurare # Digi24.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat pe 4 noiembrie imagini cu ceea ce se spune că ar fi o operațiune specială în curs de desfășurare în orașul Pokrovsk, din regiunea Donețk.
Cel puțin șapte alpiniști, dintre care cinci străini și doi nepalezi, au murit după ce au fost loviți de o avalanșă pe un vârf din Himalaya, în nord-estul Nepalului, a declarat agenția de expediții Seven Summit Treks, potrivit BBC News.
Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul Theodor Pallady, unitatea fiind evacuată.
Reorganizare la Banca de Investiții și Dezvoltare, după scandalul salariilor. Nazare: „Vom schimba conducerea” # Digi24.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat marți, 4 noiembrie, că Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va trece printr-un amplu proces de reorganizare a conducerii. Oficialul a confirmat că urmează o nouă selecție pentru Consiliul de Supraveghere, în contextul controversei legate de cheltuielile ridicate cu salariile din 2024.
Vladimir Putin vrea ca Rusia să intre în cursa pentru supremația mineralelor rare: a cerut un „plan de acțiune” până la 1 decembrie # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului său să elaboreze un plan de acțiune pentru exploatarea metalelor rare, în contextul în care Moscova dorește să se alăture cursei globale pentru resursele strategice vitale, relatează Politico.
Dispozitivele inteligente dintr-o locuinţă, ținta a aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate # Digi24.ro
Numărul mediu de dispozitive inteligente aflate dintr-o locuinţă a ajuns la 22, acestea fiind vizate de aproape 30 de atacuri în fiecare zi, de trei ori mai mult decât în 2024, reiese dintr-un raport de specialitate, dat publicităţii marţi.
Ionuț Moșteanu anunță că ar putea prezenta în Parlament inclusiv informații clasificate despre retragerea unor trupe SUA din România # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că va veni în Parlament, în momentul în care agenda premierului va permite, să clarifice, în măsura în care se pot face dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale, despre retragerea unor trupe SUA din România. El a precizat că aliaţii sunt aici, lângă noi, iar apărarea României nu e vulnerabilă.
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte # Digi24.ro
Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC.
KazMunayGas, proprietar al Rompetrol, continuă să lucreze cu Lukoil, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA # Digi24.ro
Compania KazMunayGas (KMG) din Kazahstan şi Lukoil din Rusia, recent sancţionată de SUA, continuă să lucreze la proiecte comune în conformitate cu obligaţiile contractuale, a relatat marţi agenţia rusă Interfax citând un oficial al companiei din Kazahstan.
Forțele speciale de la Chișinău au descoperit un adevărat arsenal la un grup criminal: grenade, kalașnikov, aruncătoare RPG # Digi24.ro
Forțele speciale din Republica Moldova au descins la un grup criminal organizat care extorca datorii fictive de la mai multe persoane. Poliția de la Chișinău a găsit, în timpul perchezițiilor un adevărat arsenal în locuințele suspecților.
Lecții de la lăutari: „Omul fără dușmani e ca banca fără bani. De obicei oamenii slabi urăsc” # Digi24.ro
Lecții de la lăutari: „Omul fără dușmani e ca banca fără bani. De obicei oamenii slabi urăsc”
Un incendiu a izbucnit, marţi, la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu lângă care se află depozitată o cantitate de circa 50 de tone de azotat de amoniu. „Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)”, informează Inspectoratul pentru Situaţii e Urgenţă (ISU) Prahova.
Consiliul UE a aprobat pe 4 noiembrie cea de-a cincea tranșă de finanțare din cadrul Facilității pentru Ucraina, în valoare de 1,8 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari).
Belgia a ordonat armatei să doboare dronele care survolează bazele militare: „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16” # Digi24.ro
Armata belgiană a primit ordin să doboare orice drone neidentificate care survolează bazele sale militare după trei nopți consecutive de încălcări ale spațiului aerian, a anunțat luni șeful Apărării al forțelor armate, Frederik Vansina, potrivit agenției de știri Belga, relatează Kyiv Post.
A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai SUA. El avea 84 de ani # Digi24.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa, potrivit BBC.
Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Georgia Meloni a transmis un mesaj emoționant pentru familia bărbatului # Digi24.ro
Românul de 66 de ani care a murit, luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după 11 ore, în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval aflat în renovare, lucra la o companie italiană, specializată în restaurarea unor cunoscute monumente şi clădiri istorice, între care Castel Sant'Angelo, din capitala Italiei. La ampla operaţiune de 11 ore în încercarea de a-i salva viaţa românului au participat zeci de salvatori cu drone şi instrumente de înaltă tehnologie, inclusiv un dispozitiv uriaş de aspirare a molozului.
Ministrul Liviu-Ionuţ Moşteanu s-a întâlnit la București cu amiralul Pierre Vandier (SACT), cu o zi înainte de NATO-Industry Forum 2025 # Digi24.ro
Ministrul Apărării naţionale, Liviu-Ionuţ Moşteanu, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, s-au întâlnit marţi, 4 noiembrie, la sediul MApN, cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), aflat în vizită în România.
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău # Digi24.ro
Noi date în cazul avionului rămas pe pistă la Aeroportul din Cluj-Napoca după ce copilotului, o femeie în vârstă de 31 de ani, i s-a făcut rău. Pilotul a cerut ajutor imediat turnului de control, iar femeia a fost transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale.
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu # Digi24.ro
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a îndemnat, din nou, la boicotarea alegerilor locale. El a declarat marți, prezent la controlul judiciar, că „alegerile sunt o farsă”. Întrebat dacă candidatura Ancăi Alexandrescu nu reprezintă o trădare, el a afirmat că „fiecare face cum crede”.
Provocare uriașă din partea lui Kim Jong Un. Phenianul a lansat mai multe rachete chiar înainte ca Pete Hegseth să ajungă la demarcație # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la frontiera intercoreeană, a declarat marţi armata sud-coreeană pentru AFP, potrivit news.ro.
Ce a stabilit Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu interdicția de a fuma în închisoare # Digi24.ro
Estonia a încălcat Convenţia europeană privind drepturile omului atunci când le-a interzis deţinuţilor să fumeze, a apreciat marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că dreptul la viaţă privată şi libertatea de a face alegeri se menţin şi în închisoare, transmite AFP.
Infirmiera din Bihor care a lovit o tânără de la un centru pentru persoane cu dizabilități, reținută. Agresiunea a fost filmată # Digi24.ro
Infirmiera filmată în timp ce lovea o pacientă de la un centru din Bihor pentru persoane cu dizabilități a fost reținută de poliție. Imaginile cu incidentul care a avut loc duminică au fost publicate luni pe internet.
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii. Când va fi redeschis lăcaşul # Digi24.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00). În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.
Înmatriculările noi de vehicule au crescut cu 19,7% în trimestrul trei din 2025. Cele mai mari creșteri sunt la autobuze și microbuze # Digi24.ro
Înmatriculările noi de vehicule pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul al treilea din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșteri au fost înregistrate la toate categoriile de vehicule, de la autoturisme cu un plus de 19,4%, până la motociclete și autobuze, cu creșteri de 22,6%, respectiv 36,4%.
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber # Digi24.ro
Dmitro Sviatnenko, jurnalist la TSN, un site de știri și canal TV ucrainean, a declarat că fratele său Volodimir, pilot de drone, a fost ucis pe 1 noiembrie, când o rachetă balistică rusă a lovit locul în care trupele erau decorate.
Desenele animate, noua țintă a Kremlinului. Serialul „Mașa și Ursul”, în pericol de a fi interzis pentru că promovează emanciparea # Digi24.ro
Desenele animate au intrat în vizorul Kremlinului. Cel mai de succes serial de animație riscă să fie interzis pentru că ar contrazice valorile tradiționale. Producția rusească a declanșat o dezbatere aprinsă în rândul politicienilor, politologilor și scriitorilor. Mașa, personajul principal al serialului, este acuzată că ar avea un comportament capricios și ar promova un model periculos de independență.
Jonathan Bailey, desemnat „cel mai sexy bărbat în viață” în 2025. El este cunoscut pentru rolurile din „Wicked” și „Bridgerton” # Digi24.ro
Actorul englez Jonathan Bailey a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viață”, potrivit revistei People. Britanicul, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut pentru rolurile din „Wicked” și „Bridgerton”. Bailey a declarat că este onorat să primească această distincție și a glumit că a împărtășit vestea doar cu câinele său, Benson.
Ședință a Coaliției: Liderii vor discuta despre pensiile magistraților și salariul minim. Cu ce propunere ar putea veni Ilie Bolojan # Digi24.ro
Liderii Coaliției se întâlnesc marți în ședință, unde ar urma să dezbată subiectul reformei pensionării magistraților dar și propunerea de a majora salariul minim. Ilie Bolojan ar fi dispus să negocieze perioada de tranziție în care magistrații să ajungă la vârsta de pensionare de 65 de ani, iar aceasta să crească cu mai mult de 10 ani cât e în proiectul actual, potrivit surselor Digi24.
Eugen Teodorovici candidează pentru Primăria Capitalei: „Când eram ministru, nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani” # Digi24.ro
Eugen Teodorovici candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. Fostul ministru al Finanțelor a declarat pentru Digi24.ro că se bazează pe susținerea lui Victor Ponta, așa cum l-a susținut la rândul său în campania pentru alegerile prezidențiale.
Cel mai singuratic elefant din lume a murit. Ce l-a ucis pe Shankar, pachidermul care a trăit singur din 2001 # Digi24.ro
Un virus transmis de rozătoare a dus la moartea singurului elefant african din grădina zoologică din Delhi, capitala Indiei, au declarat oficialii pentru BBC.
Prețurile producției industriale au crescut cu 6,1% în luna septembrie. Energia, principalul motor al scumpirilor # Digi24.ro
Prețurile din industrie au crescut cu 6,1% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate marți, 4 noiembrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Creșterile vin în special din zona energiei, iar economiștii avertizează: atunci când fabricile se confruntă cu scumpiri, ele se vor reflecta, mai devreme sau mai târziu, și în prețurile plătite de consumatori.
Câți bani primește Ciprian Ciucu de la PNL pentru campania din Capitală: jumătate de la filiala București, restul de la centru (surse) # Digi24.ro
Conducerea PNL a validat oficial candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală Capitalei. Potrivit informațiilor Digi24.ro, liberalii i-au stabilit și bugetul de campanie – 600.000 de euro, de la filiala București, dar și din fondurile centrale ale partidului.
Încep lucrările pentru reluarea alimentării cu gaze în blocurile afectate de explozia din Rahova. Anunțul Distrigaz # Digi24.ro
Echipele Distrigaz Sud Reţele încep marţi săpăturile pentru reîntregirea conductei de distribuţie a gazelor naturale şi reluarea alimentării cu gaze pentru trei scări de bloc din zona străzii Vicina, sectorul 5 al Capitalei, unde s-a produs explozia din 17 octombrie, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi. Potrivit companiei, alimentarea cu gaze naturale la acest bloc va fi reluată doar după ce firme autorizate ANRE şi contractate de către clienţi vor verifica instalaţiile din apartamente şi vor atesta că acestea funcţionează în siguranţă. În cazul consumatorilor din ansamblul de blocuri afectat de explozie alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată, mai precizează compania.
Un cuplu rus a fost acuzat de spionaj în Polonia, legături cu FSB și trimitere de colete-capcană. Ce pedeapsă riscă cei doi # Digi24.ro
Procurorii polonezi au acuzat doi cetățeni ruși de spionaj și colaborare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).
Corupția, principala problemă a Ucraine în procesul de aderare la UE, arată în raport al Comisie Europene # Digi24.ro
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi.
Astronauţii de pe stația spațială chineză au primt un cuptor, iar acum gătesc aripioare de pui şi fripturi # Digi24.ro
Cuptorul cu aer cald livrat la bordul staţiei spaţiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcţioneze, conform unei înregistrări video devenită virală, în care astronauţii pot fi văzuţi savurând pentru prima dată aripioare de pui şi fripturi proaspăt preparate, transmite marţi agenţia Xinhua, scrie Agerpres.
Leucemiile sunt boli ale sângelui care afectează celulele albe, alterând funcția imunitară și producția normală de celule sanguine. Care pot fi cauzele, ce simptome pot prezenta pacienții, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Sonia Antohi, medic specialist hematologie.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 noiembrie
Polonia vrea să aibă propriul zid anti-drone pentru a contracara amenințarea rusă: „Acordăm prioritate proiectelor naționale” # Digi24.ro
Polonia intenționează să înceapă construirea unui sistem național anti-drone în câteva luni, fără a aștepta inițiativa Uniunii Europene privind „zidul anti-drone”, a declarat ministrul adjunct al Apărării al țării, relatează Bloomberg.
Un accident a avut loc marți, în cartierul Drumul Taberei din București, între un tramvai şi un autobuz. Opt persoane au fost rănite.
Ucraina a atacat o uzină din Rusia, aflată la 1.500 de km de graniţă. Moscova susține că a doborât 83 de drone în atacurile inamice # Digi24.ro
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi autorităţile regionale, relatează Reuters.
Ameninţarea lui Trump de a lovi Nigeria a provocat un şoc la Pentagon, tulburându-i priorităţile. „Avem planuri foarte secrete” # Digi24.ro
Când preşedintele Donald Trump a lansat o ameninţare surprinzătoare în acest weekend pe reţelele sociale, afirmând că va lansa atacuri în Nigeria, secretarul său al Apărării a răspuns rapid: „Da, să trăiţi”. Însă mai mulţi oficiali ai Pentagonului care au vorbit cu Reuters sub acoperirea anonimatului au descris sentimentul de şoc provocat de ordinele lui Trump, în timp ce încearcă să înţeleagă obiectivele unei administraţii care, în ultimele luni, a ridicat la rang de prioritate probleme care înainte erau lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.
Donald Trump șantajează newyorkezii cu tăierea fondurilor în cazul în care alegerile vor fi câștigate de democratul Zohran Mamdani # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru oraşul New York dacă democratul Zohran Mamdani va câştiga alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi.
Schimbări bruște ale vremii în România: meteorologii anunță ploi și ninsori. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat marți, la Digi24, că vremea se răcește de astăzi, iar temperaturile vor fi cuprinse între 9 și 18 grade Celsius. Meteorologul a precizat că în weekend sunt posibile mai multe ploi și temperaturi ușor mai scăzute. De la jumătatea lunii, în zonele montane sunt așteptate ninsori și „nu este exclus ca în sud și est să apară și precipitații mixte”, a spus Georgescu.
