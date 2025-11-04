O sculptură cu un Trump legat pe o cruce, ”Saint or Sinner", a artistului britanic Mason Storm, evocând o crucificare sau o execuţie cu injecţia letală, expusă în Elveţia
News.ro, 4 noiembrie 2025 20:20
Un Donald Trump în combinezon portocaliu de deţinut, legat pe o cruce cu curele de siguranţă - o sculptură provocatoare a artistului britanic Mason Storm - este expusă de mai multe zile în Elveţia, fără să stârnească vreo emoţie în mod special, relatează AFP.
• • •
20:40
Cristiano Ronaldo despre Trump: Este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii # News.ro
Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite pentru pace, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro.
20:40
Grindeanu: Dacă nu se vor lua măsuri, ceea ce vedeam ca ştire, cum că până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat, s-ar putea să nu fie doar o ştire. Guvernul să vină cât mai repede cu politici de relansare # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, în lipsa unor măsuri de relansare economică, informaţia conform căreia zeci de mii de angajaţi din sectorul privat ar putea rămâne fără loc de muncă ”s-ar putea să nu fie doar o ştire”.
20:40
Traficul aerian, întrerupt pe Aeroportul Ronald Reagan, la Washington, în urma semnaşării unei ameninţări la adresa unui avion aparţinând United Airlines care sosea de la Houston # News.ro
Administraţia Federală americană a Aviaţiei (FAA) a suspendat marţi traficul pe aeroportul naţional Ronald Reagan, la Washington, în urma semnalării unei ameninţări vizând un avion aparţinând companiei United Airlines, relatează Reuters.
Acum 15 minute
20:30
MAE salută sprijinul Comisiei Europene pentru ”obiectivul ambiţios, dar considerat realizabil”, al autorităţilor Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028 # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută publicarea Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene şi sprijinul Comisiei Europene pentru ”obiectivul ambiţios, dar considerat realizabil”, al autorităţilor Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028. România apreciază, de asemenea, progresele semnificative realizate de Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană şi îşi reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al acestei ţări.
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, inflaţia care persistă, să nu majorezi salariul minim, din punctul nostru de vedere, al PSD, este o crimă socială # News.ro
Deputatul Marius Budăi (PSD), fost ministru al Muncii, a declarat marţi că, în situaţia în care suntem acum, cu inflaţia care persistă, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială, iar acest punct de vedere îl vor susţine şi în coaliţie iar ministrul Muncii îl va prezenta în Consiliul Naţional Tripartit.
20:00
Prefectul Capitalei: Elevii de la Liceul “Dimitrie Bolintineanu” ar urma ca săptămâna viitoare să revină la şcoală, după reparaţiile efectuate / Am observat mai multe sesizări ale bucureştenilor la 112 privind miros de gaze # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat marţi, despre reparaţiile la Liceul “Dimitrie Bolintineanu”, că săptămâna viitoare ar urma ca elevii să revină la şcoală.
19:50
Prefectul Capitalei spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti / Primarul, mandatat de locatari să se ocupe de cadrastrare, autorizaţia de construire # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti iar până la sfârşitul săptămânii ar trebui să se rezolve cazarea pentru absolut toate familiile care stăteau în scara aceea, în jur de 50 de familii. Prefectul a mai spus că la Primăria Capitalei a avut loc o şedinţă, cu locatarii afectaţi şi se discută aspectele legale, astfel încât primarul să fie mandatat de locuitori să se ocupe de cadrastrare, autorizaţia de construire pentru noul imobil.
Acum 2 ore
19:40
Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.
19:40
Exporturile Turciei au crescut la 24 de miliarde de dolari în octombrie, atingând un nivel record # News.ro
Exporturile turceşti au crescut cu 2,4%, ajungând la 24 de miliarde de dolari în octombrie, marcând un nou record pentru lună, a declarat marţi ministrul Comerţului, Ömer Bolat, potrivit Daily Sabah.
19:10
NATO îşi demonstrează în România, la exerciţiul Dacian Fall, ”solidaritatea strategică” împotriva Rusiei # News.ro
Franţa şi România vor să demonstreze ”solidaritatea strategică” a NATO împotriva Rusiei prin vastul exerciţiu ”Dacian Fall”, relatează AFP.
19:00
Un arbitru român a fost inclus pe lista oficialilor de joc de la Campionatul European de futsal din 2026, găzduit de Letonia, Lituania şi Slovenia.
19:00
Un tânăr din Bucureşti a incendiat un apartament din sectorul 3 după o ceartă cu părinţii, punându-i în pericol pe locatarii blocului/ El a fost reţinut pentru distrugere - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 19 ani a fost reţinut după ce a incendiat, luni seară, un apartament din sectorul 3 al Capitalei, în urma unor certuri cu părinţii săi, punându-i în pericol pe ceilalţi locatari ai blocului. Potrivit anchetatorilor, tânărul, cercetat acum pentru distrugere, ar fi dat foc unor obiecte de mobilier din locuinţă, după care a plecat lăsând uşa întredeschisă. Echipele de intervenţie i-au evacuat în siguranţă pe locatarii de la etajele superioare, iar pompierii au lichidat incendiul.
19:00
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală # News.ro
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ.
Acum 4 ore
18:40
Premierul Ilie Bolojan, la întâlnirea cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT: Obiectivul României este consolidarea poziţiei Alianţei de descurajare şi o politică solidă de apărare pe termen lung # News.ro
Prim-ministrul României Ilie Bolojan l-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, el afirmând că ”obiectivul României este consolidarea poziţiei Alianţei de descurajare şi o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei şi de relansare a industriei naţionale de apărare susţin această direcţie”.
18:30
Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la un agreement pe această măsură, va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august # News.ro
Deputatul PNL Tudor Polak a declarat, marţi, despre reforma administraţiei, că în acest moment s-a ajuns la un agreement pe această măsură, care va presupune o reducere, şi anume 10% din posturile ocupate, el precizând că acest lucru l-a propus premierul Ilie Bolojan încă din luna august.
18:30
Pedeapsa lui Darius Vâlcov, redusă de la şase ani la cinci ani, după ce ICCJ a admis recursul în casaţie/ Decizia de confiscare a sumei de 6,2 milioane de lei de la fostul ministru de Finanţe, menţinută/ Decizia este definitivă # News.ro
Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta. Magistraţii au decis să menţină decizia de confiscare a sumei de la 6,2 milioane de lei de la Darius Vâlcov. Decizia Înaltei Curţi este definitivă.
18:10
UPDATE - Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, puşi în libertate după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererile de recurs în casaţie/ Decizia este definitivă/ Suma totală de plată depăşeşte 7 milioane de lei şi 4 milioane de euro # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank şi cumnat al lui Mircea Geoană, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi. Magistraţii au menţinut dispoziţiile privind confiscarea specială şi măsura sechestrului asigurator instituită asupra bunurilor celor doi. Măsurile civile dispuse totalizează peste 7 milioane de lei şi peste 4 milioane de euro. Decizia este definitivă.
18:00
17:50
Numărul unu mondial Arina Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios într-un meci demonstrativ „Battle of the Sexes” în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul acestui an.
17:50
Bilanţul cutremurului din Afganistan, revizuit de autorităţi la 27 de morţi şi 956 de răniţi. Operaţiunile de salvare, încheiate # News.ro
Un cutremur de magnitudinea 6,3 care a avut loc luni în nordul Afganistanului s-a soldat cu 27 de morţi şi aproape 1.000 de răniţi, potrivit unui bilanţ actualizat marţi de către Ministerul Sănătăţii, care anunţă încheierea unor operaţiuni de salvare, relatează AFP.
17:30
Acord în coaliţie pe reforma administraţiei: În jur de 13.000 de posturi, reduse în administraţia locală, 10% la centru, poate fi şi reducere de cheltuieli / Reducerea numărului de parlamentari, cu 10% din 2028 - surse # News.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, la un acord privind reforma administraţiei, astfel că pe administraţia locală reducerea ar urma să vizeze în jur de 13.000 de posturi, iar la nivel central, 10%, care poate reprezenta şi reducere de cheltuieli, nu doar de posturi. De asemenea, coaliţia a stabilit o reducere a numărului de parlamentari cu 10%, din 2028, au precizat surse politice pentru News.ro.
17:30
Un copil de 11 ani, rănit la Bruxelles, în urma unor focuri de armă în apropierea locuinţei. Doi suspecţi care au fugit cu trotineta de la faţa locului, căutaţi # News.ro
Un copil în vârstă de 11 ani a fost rănit de cioburi, în noaptea de luni spre marţi, în camera sa, în urma unor focuri de armă trase în apropierea locuinţei sale, la Bruxelles, anunţă marţi parchetul capitalei belgiene, relatează AFP.
17:20
„Faust”, după J. W. Goethe, regia Silviu Purcărete, a atins borna celor 300 de reprezentaţii # News.ro
Spectacolul fenomen al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu - „Faust”, după J. W. Goethe, regia Silviu Purcărete, a atins borna celor 300 de reprezentaţii.
17:20
Primarul Romei declară pentru miercuri zi de doliu în oraş, în memoria românului mort în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval: Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice # News.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a decis să declare ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraş, în memoria românului mort în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval situat în apropierea Colosseumului şi a Forului Roman. „Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice”, anunţă Primăria din Roma.
17:20
17:10
Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului # News.ro
USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generaţiilor de magistraţi şi o voce respectată în domeniul drepturilor omului.
17:00
Zelenski a vizitat trupele din zona Pokrovsk, epicentrul luptelor din estul ţării - VIDEO, FOTO # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, oraş strategic din Donbas şi epicentru al atacurilor armatei ruse de luni de zile, relatează AFP.
17:00
Vicepremierul Tanczos Barna: Peste 90% rată de returnare a ambalajelor în ultimele două luni, performanţa pe care o atinge astăzi Sistemul de Garanţie-Returnare, aflat în pragul a doi ani de funcţionare # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă peste 90% rată de returnare a ambalajelor în ultimele două luni, performanţa pe care o atinge astăzi Sistemul de Garanţie-Returnare, aflat în pragul a doi ani de funcţionare, resurse care se întorc în economie, un mediu mai curat şi un proiect cu care ne mândrim la nivel european.
Acum 6 ore
16:40
Baschet feminin: Naţionala se reuneşte pentru primele meciuri din preliminariile EuroBasket 2027 # News.ro
Naţionala României se va reuni joi, la Târgovişte, pentru primele meciuri din preliminariile EuroBasket 2027, cu Cipru, Polonia şi Slovacia. La singurul meci de pe teren propriu, cu Slovacia, în 18 noiembrie, fanii vor avea accesul gratuit.
16:40
Bărbat condamnat în Belgia la şapte ani de închisoare pentru că a înjunghiat un alt bărbat, ridicat la eliberarea din Penitenciarul Deva/ El ispăşise o pedeaspă primită pentru că a vrut să îşi ucidă fosta soţie # News.ro
Un bărbat de 43 de ani din judeţul Hunedoara, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor deoarece, într-o încăierare, a înjunghiat un alt bărbat, urmează să fie predat autorităţilor belgiene. El a fost ridicat de la Penitenciarul Deva, când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia.
16:30
Pro Democraţia consideră că exploziile din Bucureşti şi alte trei oraşe indică grave probleme privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale: Prea mult formalism duce mai degrabă la disiparea responsabilităţilor # News.ro
Asociaţia Pro Democraţia consideră că exploziile din Bucureşti, Bistriţa, Dej şi Râmnicu Sărat relevă grave probleme privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale, cu pierderi de vieţi omeneşti şi deficienţe în respectarea responsabilităţilor legale de verificare şi intervenţie. Potrivit Pro Democraţia, „prea mult formalism nu duce în mod obligatoriu la responsabilizarea actorilor participanţi la proces, ci mai degrabă la disiparea responsabilităţilor”.
16:30
Conference League: Slovenul Martin Matosa va arbitra meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova # News.ro
Arbitrul sloven Martin Matosa va conduce la centru partida Rapid Viena – Universitatea Craiova, care se va disputa joi, de la ora 22.00, în etapa a treia a fazei principale a Conference League.
16:30
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea unor active ale Getec Servicii Energetice de către Corden BioChem Romania, care ar urma să reia producţia de bioetanol la fabrica Podari # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Corden BioChem Romania SRL intenţionează să preia unele active deţinute de Getec Servicii Energetice SRL. În urma tranzacţiei, Corden BioChem Romania SRL ar relua producţia de bioetanol în cadrul fabricii Podari, dezvoltând şi fabricând produse în sectorul biotehnologiei.
16:30
Comisia comună pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice "România fără violenţă domestică” anunţu un proiect în Parlament: CNA să poată solicita posturilor TV şi radio difuzarea clipurilor de interes public # News.ro
Comisia comună pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice "România fără violenţă domestică" l-a audiat, marţi, pe Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), în urma discuţiilor luându-se decizia să se iniţieze un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou posturilor TV şi radio difuzarea clipurilor de interes public – campanii care pot informa, educa şi chiar salva vieţi. Un exemplu în acets sens este legat de clipurile care explică utilitatea monitorizării agresorilor prin brăţara electronică, un sistem care oferă protecţie reală victimelor violenţei domestice.
16:00
David Beckham a fost înnobilat pentru serviciile aduse sportului şi cauzelor caritabile. Starul britanic a primit titlul de cavaler - VIDEO # News.ro
David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters.
16:00
Spitalul Municipal Turda a achiziţionat un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică. Consiliul Judeţean Cluj a acordat o finanţare de 3 milioane de lei # News.ro
Spitalul Municipal Turda a achiziţionat un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică. Pentru achiziţia aparatului RMN ultramodern, Consiliul Judeţean Cluj a acordat o finanţare de 3 milioane de lei.
15:50
NATO-Industry Forum 2025, evenimentul pentru care vine în România secretarul general al Alianţei – Peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare # News.ro
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO orgfanizează, în perioada 5-6 noirmbrie, la Bucureşti, NATO-Industry Forum 2025, eveniment care reuşeşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.
15:50
Fostul şef al spionajului francez, Bernard Bajolet, este judecat începând de joi pentru complicitate la tentativă de şantaj # News.ro
Fostul director general al serviciilor secrete franceze (DGSE) va compărea joi în faţa tribunalului din Bobigny, fiind acuzat de complicitate la tentativă de şantaj împotriva unui om de afaceri aflat de ani de zile în litigiu cu DGSE, relatează AFP.
15:40
Agent de pază de la staţia de metrou Piaţa Unirii 2, lovit în plină figură de un bărbat, după un conflict cu acesta/ Poliţiştii s-au sesizat din oficiu/ Agresiunea, filmată de camerele de supraveghere de la metrou - VIDEO # News.ro
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. În urma incidentului, petrecut sâmbătă seară, poliţiştii s-au sesizat din oficiu. Până la acest moment, paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului, rezervându-şi dreptul să facă acest lucru în termenul legal. Agresiunea a fost filmată de camerele de supraveghere de la metrou.
15:30
Moşteanu: Prezenţa americană este şi va rămâne aici / SUA sunt principalul partener strategic pe apărare, nu s-a schimbat nimic. Avem, pe partea de înzestrare, cele mai multe şi mai moderne capabilităţi de echipamente militare # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că prezenţa americană este şi va rămâne aici, un pic peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina iar capabilităţile de apărare esenţiale rămân operate şi cu prezenţă americană şi la Kogălniceanu, la Deveselul şi la Câmpia Turzii. El a mai arătat că SUA sunt principalul partener strategic pe apărare, aici nu s-a schimbat nimic şi avem, pe partea de înzestrare, cele mai multe şi mai moderne capabilităţi de echipamente militare.
15:30
Cercetătorii au reuşit să reactiveze mecanismul natural de reparare a inimii, un pas semnificativ în medicina regenerativă # News.ro
Cercetătorii americani de la Mount Sinai Health System au descoperit că o genă umană, care devine inactivă după naştere, poate fi reactivată pentru a stimula formarea de noi celule cardiace şi pentru a ajuta inima să se refacă după un infarct miocardic sau insuficienţă cardiacă.
15:20
Două brigăzi de arbitri din România vor conduce în această săptămână meciuri din Liga Europa şi Conference League.
15:00
Hidroelectrica anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici/Bogdan Badea: Reprezintă o confirmare a încrederii pe care românii o au în Hidroelectrica/ Compania a dezvoltat cel mai modern portal de contractare online din România # News.ro
Compania de stat Hidroelectrica anunţă că a depăşit pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final şi ocupă locul 1 în topul furnizorilor de electricitate.
15:00
În pericol după un început de sezon dezastruos, fără nicio victorie în Serie A, antrenorul Stefano Pioli a fost în cele din urmă dat afară de Fiorentina, marţi. Clubul toscan ocupă în prezent ultimul loc în campionatul italian.
14:50
Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendinţe în estetică şi înfrumuseţare. Printre invitaţii care vor oferi informaţii relevante telespectatorilor se numără şi specialiştii Centrului Medical „Dr. Furtună Dan”.
14:50
Acum 8 ore
14:40
O infirmieră a centrului pentru persoane cu dizabilităţi din Bratca, filmată în timp ce bătea o rezidentă cu o nuia, a fost reţinută / Bărbatul care a lovit-o cu piciorul pe tânără, şi el internat în centru, va fi supus unei expertize psihiatrice # News.ro
O infirmieră a centrului pentru persoane cu dizabilităţi din Bratca, judeţul bihor, filmată în timp ce bătea o rezidentă cu o nuia, în curtea instituţiei, a fost reţinută de către poliţiştii de la Investigaţii Criminale pentru purtare abuzivă şi lovire sau alte violenţe. Bărbatul care era cu ea şi care a lovit-o cu piciorul pe tânără, şi el internat în centru, va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă are discernământ. În urma agresiunii, tânăra de 20 de ani a suferit răni care necesită două-trei zile pentru vindecare.
14:40
Juriul Renaudot a acordat, marţi, premiul romanului „Je voulais vivre” (Grasset) de Adélaïde de Clermont-Tonnerre, în al şaptelea tur, cu şase voturi faţă de trei pentru Justine Lévy („Une drôle de peine”, Stock) şi unul pentru Feurat Alani („Le Ciel est immense”, Lattès).
14:30
Moşteanu: O să venim, în momentul în care agenda premierului va permite, să clarificăm, în măsura în care se pot face dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale / Aliaţii sunt aici, lângă noi, apărarea României nu e vulnerabilă # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că va veni în Parlament, în momentul în care agenda premierului va permite, să clarifice, în măsura în care se pot face dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale, despre retragerea unor trupe SUA din România. El a precizat că aliaţii sunt aici, lângă noi, iar apărarea României nu e vulnerabilă.
