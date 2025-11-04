O sculptură cu un Trump legat pe o cruce, ”Saint or Sinner", a artistului britanic Mason Storm, evocând o crucificare sau o execuţie cu injecţia letală, expusă în Elveţia

14:40

O infirmieră a centrului pentru persoane cu dizabilităţi din Bratca, judeţul bihor, filmată în timp ce bătea o rezidentă cu o nuia, în curtea instituţiei, a fost reţinută de către poliţiştii de la Investigaţii Criminale pentru purtare abuzivă şi lovire sau alte violenţe. Bărbatul care era cu ea şi care a lovit-o cu piciorul pe tânără, şi el internat în centru, va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă are discernământ. În urma agresiunii, tânăra de 20 de ani a suferit răni care necesită două-trei zile pentru vindecare.