Liga Campionilor: Arsenal, victorie în deplasare la Praga / Remiză pentru Napoli
News.ro, 4 noiembrie 2025 22:10
Formaţia Arsenal Londra a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Slavia Praga, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
22:20
Psihologul Jeni Chiriac: Noi ne supunem fizic la un stres care e resimţit atât cardio-vascular, cât şi stomacal când vorbim de hiperaciditate, reflux, ulcer, cancer sau boli autoimune. Astfel devenim clienţi de spital # News.ro
Psihologul Jeni Chiriac afirmă că mulţi oameni cer prea mult de la ei înşişi şi consideră că a ”lua o pauză” sau a admite că ”nu mai pot” este o dovadă de slăbiciune. Ea atrage atenţia asupra faptului că, pe termen lung, stresul îi face pe oameni ”clienţi de spital”.
Acum 30 minute
22:10
Trump le cere evreilor de la New York să voteze în alegerile municipale împotriva Zohran Mamdani. 735.300 de alegători au votat anticipat, de patru ori mai mulţi decât la ultimele alegeri municipale de la New York, în 2021 # News.ro
Preşedintele american Donald Trump le-a cerut marţi evreilor din New York să voteze împotriva lui Zohran Mamdani, reprezentantul aripii stângi a Partidului Democrat, în alegerile municipale din oraş, relatează AFP.
22:10
22:10
Grindeanu: Daniel Băluţă pleacă cu prima şansă/ USR şi AUR fac circ în campania pentru Primăria Bucureşti # News.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este de părere că Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei, ”pleacă cu prima şansă”. Grindeanu afirmă că USR şi AUR fac ”circ” în campania pentru Primăria Bucureşti şi îl critică pe candidatul USR, Cătălin Drulă.
22:00
Grindeanu spune că nu a ”negociat” pe tema legii privind pensiile magistraţilor: Dacă se intră şi se lasă la o parte orgoliile şi aceste poziţii de forţă ale unora din Guvern, există şanse de a rezolva problema pensiilor speciale # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, susţine că nu a negociat cu magistraţii pe tema legislaţiei privind pensiile acestora, ci doar a încercat să deblocheze o situaţie. Grindeanu e de părere că, ”dacă se lasă la o parte orgoliile şi aceste poziţii de forţă ale unora din Guvern”, există şanse de a rezolva problema pensiilor speciale.
Acum o oră
21:40
Rămăşiţele unui ostatic decedat, ţinute în Fâşia Gaza, au fost predate marţi seara Crucii Roşii, în cadrul unui acord între Israel şi Hamas privind un armistiţiu care a intrat în vigoare 10 octombrie, anunţă marţi armata israeliană, relatează AFP.
21:30
Grindeanu, despre vicepremierul Oana Gheorghiu: Nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus. Nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere, că venirea domniei sale în Guvern, după ceea ce a spus despre administraţia Trump, nu e un lucru care să ne facă bine # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îşi menţine opinia conform căreia cooptarea Oanei Gheorghiu în Guvern, pe funcţia de viceprim-ministru, ”nu e un lucru care să facă bine”.
Acum 2 ore
21:20
Grindeanu: Nu stă o coaliţie într-o persoană/ Întrebat dacă îşi doreşte ca Bolojan să fie premier: Dacă nu mi-aş dori acest lucru, aş merge în faţa partidului şi aş spune. Încă nu suntem acolo # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că o coaliţie de guvernare ”nu stă într-o persoană” şi anunţă că îl aşteaptă în continuare pe premierul Ilie Bolojan în faţa Parlamentului. Întrebat dacă îşi doreşte ca Ilie Bolojan să deţină funcţia de prim-ministru, liderul PSD răspunde că, dacă nu şi-ar dori acest lucru, ar merge în faţa partidului şi ar spune. ”Încă nu suntem acolo”, adaugă Grindeanu, în acest context.
21:20
Liderul WTA Arina Sabalenka a învins-o cu 6-4, 2-6, 6-3 pe Jessica Pegula, marţi, la Turneul Campioanelor, iar deţinătoarea trofeului, Coco Gauff, a avut o prestaţie impecabilă şi a învins-o pe Jasmine Paolini cu 6-3, 6-2, eliminând-o pe italiancă la Riad.
21:10
Volei masculin: Dinamo Bucureşti, victorie importantă cu campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, în turul II al Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins marţi, pe teren propriu, campioana Sloveniei, ACH Volley Ljubljana, scor 3-1, în prima manşă din turul II preliminar al Ligii Campionilor.
21:00
Grindeanu: Nu e vorba de ceartă în coaliţie, e vorba de viziuni diferite/ Cu Ilie Bolojan nu am avut o relaţie de prietenie şi nimeni nu a avut pretenţie la aşa ceva # News.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că partidele din coaliţia aflată la guvernare ”nu se ceartă”, ci doar au viziuni diferite asupra unor măsuri care trebuie adoptate. El a vorbit despre relaţia pe care o are cu premierul Ilie Bolojan, arătând că nu a avut niciodată o relaţie de prietenie cu acesta.
21:00
Baschet masculin: CSO Voluntari, neînvinsă şi după al patrulea meci din European North Basketball League # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins marţi, pe teren propriu, formaţia olandeză Donar Groningen, scor 97-91 (50-44), în etapa a patra a competiţiei pe care a câştigat-o în stagiunea trecută.
21:00
Francezii Cécile Kohler şi Jacques Paris, încarceraţi în Iran de 1.277 de zile, din mai 2022, ”au ieşit din închisoare”, anunţă Macron # News.ro
Francezii Cécile Kohler şi Jacques Paris, deţinuţi în Iran din mai 2022, ”au ieşit din închisoare”, anunţă marţi pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.
20:40
Cristiano Ronaldo despre Trump: Este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii # News.ro
Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite pentru pace, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro.
20:40
Grindeanu: Dacă nu se vor lua măsuri, ceea ce vedeam ca ştire, cum că până de Crăciun e posibil să avem 50.000 de disponibilizări în sectorul privat, s-ar putea să nu fie doar o ştire. Guvernul să vină cât mai repede cu politici de relansare # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că, în lipsa unor măsuri de relansare economică, informaţia conform căreia zeci de mii de angajaţi din sectorul privat ar putea rămâne fără loc de muncă ”s-ar putea să nu fie doar o ştire”.
20:40
Traficul aerian, întrerupt pe Aeroportul Ronald Reagan, la Washington, în urma semnaşării unei ameninţări la adresa unui avion aparţinând United Airlines care sosea de la Houston # News.ro
Administraţia Federală americană a Aviaţiei (FAA) a suspendat marţi traficul pe aeroportul naţional Ronald Reagan, la Washington, în urma semnalării unei ameninţări vizând un avion aparţinând companiei United Airlines, relatează Reuters.
20:30
MAE salută sprijinul Comisiei Europene pentru ”obiectivul ambiţios, dar considerat realizabil”, al autorităţilor Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028 # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută publicarea Pachetului anual privind extinderea Uniunii Europene şi sprijinul Comisiei Europene pentru ”obiectivul ambiţios, dar considerat realizabil”, al autorităţilor Republicii Moldova, de a încheia negocierile de aderare la începutul anului 2028. România apreciază, de asemenea, progresele semnificative realizate de Ucraina pe calea aderării la Uniunea Europeană şi îşi reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul european al acestei ţări.
Acum 4 ore
20:20
O sculptură cu un Trump legat pe o cruce, ”Saint or Sinner", a artistului britanic Mason Storm, evocând o crucificare sau o execuţie cu injecţia letală, expusă în Elveţia # News.ro
Un Donald Trump în combinezon portocaliu de deţinut, legat pe o cruce cu curele de siguranţă - o sculptură provocatoare a artistului britanic Mason Storm - este expusă de mai multe zile în Elveţia, fără să stârnească vreo emoţie în mod special, relatează AFP.
20:10
Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, inflaţia care persistă, să nu majorezi salariul minim, din punctul nostru de vedere, al PSD, este o crimă socială # News.ro
Deputatul Marius Budăi (PSD), fost ministru al Muncii, a declarat marţi că, în situaţia în care suntem acum, cu inflaţia care persistă, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială, iar acest punct de vedere îl vor susţine şi în coaliţie iar ministrul Muncii îl va prezenta în Consiliul Naţional Tripartit.
20:00
Prefectul Capitalei: Elevii de la Liceul “Dimitrie Bolintineanu” ar urma ca săptămâna viitoare să revină la şcoală, după reparaţiile efectuate / Am observat mai multe sesizări ale bucureştenilor la 112 privind miros de gaze # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat marţi, despre reparaţiile la Liceul “Dimitrie Bolintineanu”, că săptămâna viitoare ar urma ca elevii să revină la şcoală.
19:50
Prefectul Capitalei spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti / Primarul, mandatat de locatari să se ocupe de cadrastrare, autorizaţia de construire # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti iar până la sfârşitul săptămânii ar trebui să se rezolve cazarea pentru absolut toate familiile care stăteau în scara aceea, în jur de 50 de familii. Prefectul a mai spus că la Primăria Capitalei a avut loc o şedinţă, cu locatarii afectaţi şi se discută aspectele legale, astfel încât primarul să fie mandatat de locuitori să se ocupe de cadrastrare, autorizaţia de construire pentru noul imobil.
19:40
Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a 12-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.
19:40
Exporturile Turciei au crescut la 24 de miliarde de dolari în octombrie, atingând un nivel record # News.ro
Exporturile turceşti au crescut cu 2,4%, ajungând la 24 de miliarde de dolari în octombrie, marcând un nou record pentru lună, a declarat marţi ministrul Comerţului, Ömer Bolat, potrivit Daily Sabah.
19:10
NATO îşi demonstrează în România, la exerciţiul Dacian Fall, ”solidaritatea strategică” împotriva Rusiei # News.ro
Franţa şi România vor să demonstreze ”solidaritatea strategică” a NATO împotriva Rusiei prin vastul exerciţiu ”Dacian Fall”, relatează AFP.
19:00
Un arbitru român a fost inclus pe lista oficialilor de joc de la Campionatul European de futsal din 2026, găzduit de Letonia, Lituania şi Slovenia.
19:00
Un tânăr din Bucureşti a incendiat un apartament din sectorul 3 după o ceartă cu părinţii, punându-i în pericol pe locatarii blocului/ El a fost reţinut pentru distrugere - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 19 ani a fost reţinut după ce a incendiat, luni seară, un apartament din sectorul 3 al Capitalei, în urma unor certuri cu părinţii săi, punându-i în pericol pe ceilalţi locatari ai blocului. Potrivit anchetatorilor, tânărul, cercetat acum pentru distrugere, ar fi dat foc unor obiecte de mobilier din locuinţă, după care a plecat lăsând uşa întredeschisă. Echipele de intervenţie i-au evacuat în siguranţă pe locatarii de la etajele superioare, iar pompierii au lichidat incendiul.
19:00
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular care poate declanşa o boală autoimună fatală # News.ro
Cercetătorii au identificat un mecanism molecular prin care o moleculă foarte mică de ARN, produsă în rinichi, declanşează o reacţie autoimună severă, ducând la o inflamaţie fatală a acestui organ.
18:40
Premierul Ilie Bolojan, la întâlnirea cu amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT: Obiectivul României este consolidarea poziţiei Alianţei de descurajare şi o politică solidă de apărare pe termen lung # News.ro
Prim-ministrul României Ilie Bolojan l-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, el afirmând că ”obiectivul României este consolidarea poziţiei Alianţei de descurajare şi o politică solidă de apărare pe termen lung, iar eforturile de modernizare ale armatei şi de relansare a industriei naţionale de apărare susţin această direcţie”.
18:30
Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la un agreement pe această măsură, va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august # News.ro
Deputatul PNL Tudor Polak a declarat, marţi, despre reforma administraţiei, că în acest moment s-a ajuns la un agreement pe această măsură, care va presupune o reducere, şi anume 10% din posturile ocupate, el precizând că acest lucru l-a propus premierul Ilie Bolojan încă din luna august.
18:30
Pedeapsa lui Darius Vâlcov, redusă de la şase ani la cinci ani, după ce ICCJ a admis recursul în casaţie/ Decizia de confiscare a sumei de 6,2 milioane de lei de la fostul ministru de Finanţe, menţinută/ Decizia este definitivă # News.ro
Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, recursul în casaţie formulat de aceasta. Magistraţii au decis să menţină decizia de confiscare a sumei de la 6,2 milioane de lei de la Darius Vâlcov. Decizia Înaltei Curţi este definitivă.
Acum 6 ore
18:10
UPDATE - Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, puşi în libertate după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererile de recurs în casaţie/ Decizia este definitivă/ Suma totală de plată depăşeşte 7 milioane de lei şi 4 milioane de euro # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank şi cumnat al lui Mircea Geoană, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi. Magistraţii au menţinut dispoziţiile privind confiscarea specială şi măsura sechestrului asigurator instituită asupra bunurilor celor doi. Măsurile civile dispuse totalizează peste 7 milioane de lei şi peste 4 milioane de euro. Decizia este definitivă.
18:00
Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, puşi în libertate după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cererile de recurs în casaţie/ Decizia este definitivă # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank şi cumnat al lui Mircea Geoană, care fuseseră condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi. Magistraţii au menţinut dispoziţiile privind confiscarea specială şi măsura sechestrului asigurator instituită asupra bunurilor celor doi. Decizia este definitivă.
17:50
Numărul unu mondial Arina Sabalenka îl va înfrunta pe Nick Kyrgios într-un meci demonstrativ „Battle of the Sexes” în Emiratele Arabe Unite, la sfârşitul acestui an.
17:50
Bilanţul cutremurului din Afganistan, revizuit de autorităţi la 27 de morţi şi 956 de răniţi. Operaţiunile de salvare, încheiate # News.ro
Un cutremur de magnitudinea 6,3 care a avut loc luni în nordul Afganistanului s-a soldat cu 27 de morţi şi aproape 1.000 de răniţi, potrivit unui bilanţ actualizat marţi de către Ministerul Sănătăţii, care anunţă încheierea unor operaţiuni de salvare, relatează AFP.
17:30
Acord în coaliţie pe reforma administraţiei: În jur de 13.000 de posturi, reduse în administraţia locală, 10% la centru, poate fi şi reducere de cheltuieli / Reducerea numărului de parlamentari, cu 10% din 2028 - surse # News.ro
Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, la un acord privind reforma administraţiei, astfel că pe administraţia locală reducerea ar urma să vizeze în jur de 13.000 de posturi, iar la nivel central, 10%, care poate reprezenta şi reducere de cheltuieli, nu doar de posturi. De asemenea, coaliţia a stabilit o reducere a numărului de parlamentari cu 10%, din 2028, au precizat surse politice pentru News.ro.
17:30
Un copil de 11 ani, rănit la Bruxelles, în urma unor focuri de armă în apropierea locuinţei. Doi suspecţi care au fugit cu trotineta de la faţa locului, căutaţi # News.ro
Un copil în vârstă de 11 ani a fost rănit de cioburi, în noaptea de luni spre marţi, în camera sa, în urma unor focuri de armă trase în apropierea locuinţei sale, la Bruxelles, anunţă marţi parchetul capitalei belgiene, relatează AFP.
17:20
„Faust”, după J. W. Goethe, regia Silviu Purcărete, a atins borna celor 300 de reprezentaţii # News.ro
Spectacolul fenomen al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu - „Faust”, după J. W. Goethe, regia Silviu Purcărete, a atins borna celor 300 de reprezentaţii.
17:20
Primarul Romei declară pentru miercuri zi de doliu în oraş, în memoria românului mort în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval: Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice # News.ro
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a decis să declare ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraş, în memoria românului mort în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval situat în apropierea Colosseumului şi a Forului Roman. „Roma este alături de familia, colegii şi toţi cei care l-au iubit, împărtăşind durerea acestei pierderi tragice”, anunţă Primăria din Roma.
17:20
Acord în coaliţie pe reforma administraţiei: În jur de 13.000 de posturi, reduse în administraţia locală, 10% la centru / Reducerea numărului de parlamentari, cu 10% din 2028 - surse # News.ro
17:10
Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcţia de Avocat al Poporului # News.ro
USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziţia de Avocat al Poporului, un jurist cu experienţă internaţională în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generaţiilor de magistraţi şi o voce respectată în domeniul drepturilor omului.
17:00
Zelenski a vizitat trupele din zona Pokrovsk, epicentrul luptelor din estul ţării - VIDEO, FOTO # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, oraş strategic din Donbas şi epicentru al atacurilor armatei ruse de luni de zile, relatează AFP.
17:00
Vicepremierul Tanczos Barna: Peste 90% rată de returnare a ambalajelor în ultimele două luni, performanţa pe care o atinge astăzi Sistemul de Garanţie-Returnare, aflat în pragul a doi ani de funcţionare # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna anunţă peste 90% rată de returnare a ambalajelor în ultimele două luni, performanţa pe care o atinge astăzi Sistemul de Garanţie-Returnare, aflat în pragul a doi ani de funcţionare, resurse care se întorc în economie, un mediu mai curat şi un proiect cu care ne mândrim la nivel european.
16:40
Baschet feminin: Naţionala se reuneşte pentru primele meciuri din preliminariile EuroBasket 2027 # News.ro
Naţionala României se va reuni joi, la Târgovişte, pentru primele meciuri din preliminariile EuroBasket 2027, cu Cipru, Polonia şi Slovacia. La singurul meci de pe teren propriu, cu Slovacia, în 18 noiembrie, fanii vor avea accesul gratuit.
16:40
Bărbat condamnat în Belgia la şapte ani de închisoare pentru că a înjunghiat un alt bărbat, ridicat la eliberarea din Penitenciarul Deva/ El ispăşise o pedeaspă primită pentru că a vrut să îşi ucidă fosta soţie # News.ro
Un bărbat de 43 de ani din judeţul Hunedoara, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor deoarece, într-o încăierare, a înjunghiat un alt bărbat, urmează să fie predat autorităţilor belgiene. El a fost ridicat de la Penitenciarul Deva, când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia.
16:30
Pro Democraţia consideră că exploziile din Bucureşti şi alte trei oraşe indică grave probleme privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale: Prea mult formalism duce mai degrabă la disiparea responsabilităţilor # News.ro
Asociaţia Pro Democraţia consideră că exploziile din Bucureşti, Bistriţa, Dej şi Râmnicu Sărat relevă grave probleme privind controlul şi siguranţa furnizării şi distribuţiei gazelor naturale, cu pierderi de vieţi omeneşti şi deficienţe în respectarea responsabilităţilor legale de verificare şi intervenţie. Potrivit Pro Democraţia, „prea mult formalism nu duce în mod obligatoriu la responsabilizarea actorilor participanţi la proces, ci mai degrabă la disiparea responsabilităţilor”.
16:30
Conference League: Slovenul Martin Matosa va arbitra meciul Rapid Viena – Universitatea Craiova # News.ro
Arbitrul sloven Martin Matosa va conduce la centru partida Rapid Viena – Universitatea Craiova, care se va disputa joi, de la ora 22.00, în etapa a treia a fazei principale a Conference League.
16:30
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea unor active ale Getec Servicii Energetice de către Corden BioChem Romania, care ar urma să reia producţia de bioetanol la fabrica Podari # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Corden BioChem Romania SRL intenţionează să preia unele active deţinute de Getec Servicii Energetice SRL. În urma tranzacţiei, Corden BioChem Romania SRL ar relua producţia de bioetanol în cadrul fabricii Podari, dezvoltând şi fabricând produse în sectorul biotehnologiei.
16:30
Comisia comună pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice "România fără violenţă domestică” anunţu un proiect în Parlament: CNA să poată solicita posturilor TV şi radio difuzarea clipurilor de interes public # News.ro
Comisia comună pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice "România fără violenţă domestică" l-a audiat, marţi, pe Valentin Jucan, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), în urma discuţiilor luându-se decizia să se iniţieze un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou posturilor TV şi radio difuzarea clipurilor de interes public – campanii care pot informa, educa şi chiar salva vieţi. Un exemplu în acets sens este legat de clipurile care explică utilitatea monitorizării agresorilor prin brăţara electronică, un sistem care oferă protecţie reală victimelor violenţei domestice.
Acum 8 ore
16:00
David Beckham a fost înnobilat pentru serviciile aduse sportului şi cauzelor caritabile. Starul britanic a primit titlul de cavaler - VIDEO # News.ro
David Beckham, unul dintre cei mai renumiţi fotbalişti din lume, a fost înnobilat de regele Charles, la Castelul Windsor, marţi, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în sport şi la cauze caritabile, relatează Reuters.
16:00
Spitalul Municipal Turda a achiziţionat un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică. Consiliul Judeţean Cluj a acordat o finanţare de 3 milioane de lei # News.ro
Spitalul Municipal Turda a achiziţionat un sistem de imagistică cu rezonanţă magnetică. Pentru achiziţia aparatului RMN ultramodern, Consiliul Judeţean Cluj a acordat o finanţare de 3 milioane de lei.
