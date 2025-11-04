Grindeanu: Daniel Băluţă pleacă cu prima şansă/ USR şi AUR fac circ în campania pentru Primăria Bucureşti

19:50

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti iar până la sfârşitul săptămânii ar trebui să se rezolve cazarea pentru absolut toate familiile care stăteau în scara aceea, în jur de 50 de familii. Prefectul a mai spus că la Primăria Capitalei a avut loc o şedinţă, cu locatarii afectaţi şi se discută aspectele legale, astfel încât primarul să fie mandatat de locuitori să se ocupe de cadrastrare, autorizaţia de construire pentru noul imobil.