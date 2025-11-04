Antrenorul sârb Mladen Zizovic s-a prăbușit în timpul meciului și ulterior a murit, la numai 44 de ani. De la începutul campaniei de vaccinare Covid sute de sportivi au murit subit în întreaga lume - VIDEO

21:10

Codul anterior al CMR data din ianuarie 2024. Oare ce a apărut între timp atât de deranjant că să se schimbe Codul Deontologic după mai puțin de doi ani? Răspunsul îl găsiși, desigur, în Conferințele despre Covid ale medicilor curajoși din România, care sunt ținta acestor noi prevederi cu iz totalitarist.