Masacru pentru Trump: A pierdut toate alegerile locale de ieri – Pentru prima oară, un musulman comunist ajunge primarul New Yorkului
ActiveNews.ro, 5 noiembrie 2025 12:00
Zi neagră pentruadministrația Trump: Republicanii au înregistrat înfrângeri pe toată linia înalegerile pentru guvernatori și primari care au fost organizate în mai multestate și orașe.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
12:00
Masacru pentru Trump: A pierdut toate alegerile locale de ieri – Pentru prima oară, un musulman comunist ajunge primarul New Yorkului # ActiveNews.ro
Zi neagră pentruadministrația Trump: Republicanii au înregistrat înfrângeri pe toată linia înalegerile pentru guvernatori și primari care au fost organizate în mai multestate și orașe.
Acum 12 ore
01:00
Sorin Poclitaru despre știrea falsă a gazetei Giu4media: ”Avem o Țară” sperie, nu ca poemul premiat la Botoșani cu "Îți introduc penisul meu lung și negru în pântec, Românie" # ActiveNews.ro
Poetul bucovinean Sorin Poclitaru a comentat sarcastic știrea falsă a zilei de ieri, lansată de Institutul Elie Wiesel prin gazeta lui de perete, Giu4media:
Acum 24 ore
23:10
JD VANCE A CONDIȚIONAT PREZENȚA TRUPELOR SUA DIN ROMÂNIA DE ”ÎMPĂRTĂȘIREA UNOR VALORI COMUNE”: Nu ai valori comune dacă ți-e atât de frică de propriul popor încât îl reduci la tăcere sau anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul, ca în România # ActiveNews.ro
Și totuși, după discursul său critic la adresa încălcărilor drepturilor omului din Europa, cu referire și la România, susținut la Munchen, vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut și legătura între retragerea trupelor americane din unele țări ale Europei și abuzurile la adresa democrației din Germania și România.
21:50
Antrenorul sârb Mladen Zizovic s-a prăbușit în timpul meciului și ulterior a murit, la numai 44 de ani. De la începutul campaniei de vaccinare Covid sute de sportivi au murit subit în întreaga lume - VIDEO # ActiveNews.ro
Deși echipa de intervenție medicală a reacționat imediat și i-a acordat prompt primul ajutor, nu a putut să-i salveze viața. Zizovic a fost transportat de urgență la spital, dar acesta a decedat, după cum au scris sârbii de la Telegraf.
20:10
Alegerile anulate din România nu au fost un accident, ci unexperiment. Cum el s-a dovedit reușit, modelul este gata să fie implementat întoată Europa.
19:20
Av. Florentin Țuca: Părintele și medicul neurochirurg Ștefan Mindea a venit la podcastul #PeDreptCuvânt - Între credință și vindecare există o strânsă legătură (VIDEO) # ActiveNews.ro
Celebru medic neurochirurg, preot ortodox, tată a șapte copii, Ștefan Mindea are o experiență de viață și o serie de realizări remarcabile: emigrant în America pe când avea 4 ani, absolvent al Facultății de Medicină din Chicago, ulterior fondator și șef al secției de neurochirurgie minim invazivă a Universității Stanford, s-a reîntors în țară (în 2013)
19:10
VACCIN LEGISLATIV. Luminița Arhire: GHID DE APLICARE ȘI DE BUNE PRACTICI PENTRU O LEGE FRANCEZĂ # ActiveNews.ro
Parlamentul francez a aprobat o nouă lege care redefinește violența sexuală. De acum înainte, orice act sexual fără consimțământ explicit va fi considerat o infracțiune. Consimțământul trebuie să fie liber, informat și dat în prealabil. Astfel, consimțământul va fi clar definit de viitorul cod penal ca fiind «liber și informat, specific, prealabil și revocabil.»
18:50
Sorin Poclitaru despre știrea falsă a gazetei Giu4media: ”Avem o Țară” sperie, nu ca poemul premiat la Botoșani cu "îți introduc penisul meu lung și negru în pântec, Românie" # ActiveNews.ro
Poetul bucovinean Sorin Poclitaru a comentat sarcastic știrea falsă a zilei de ieri, lansată de Institutul Elie Wiesel prin gazeta lui de perete, Giu4media:
16:10
4 noiembrie: Sfântul Ioanichie cel Mare. A primit de la Hristos darul de a merge pe apă și darul tămăduirii. ”Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție!” # ActiveNews.ro
Sfântul Cuvios Ioanichie păștea vitele satului său din Bitinia. Era foarte credincios, fiind povățuit de Duhul Sfânt. Când își făcea rugăciunea, își însemna turma sa cu semnul crucii și aceasta rămânea nemișcată și nerisipită de fiare și de tâlhari. La vârsta de 43 de ani, fiind voinic, a fost luat în armată.
13:50
În noua sa carte "Populicide” (Asasinarea Poporului), omul politic Philippe de Villiers, citându-l pe scriitorul francez de origine algeriană Boualem Sansal, scrie: "Grav nu este că am ajuns să stăm în genunchi, ci că nu suntem conștienți că stăm în genunchi.”
13:40
Misiunile ucrainene sinucigașe cu elicoptere de la Pokrovsk – un eșec usturător al CIA # ActiveNews.ro
În ultimele zile, serviciul de informațiimilitare al Ucrainei a trimis în zona Pokrovsk trei trupe de luptători dinforțele speciale care au fost nimiciți de dronele rusești ce controlează cerulîn regiune. Care este explicația unor asemenea acțiuni disperate?
13:40
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00).
13:30
Noul șef al Jandarmeriei Capitalei slujește ca preot pentru oamenii cu deficiențe de auz, în timpul liber # ActiveNews.ro
Ministerul de Interne l-a numit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București pe colonelul Toma Marius Cezar. Acesta ocupa funcția de șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș și a fost..
13:20
Erdogan a marcat 5 ani de la transformarea Hagiei Sofia în moschee cu un mesaj provocator # ActiveNews.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a publicat o postare provocatoare pe platforma X, prin care le amintește cetățenilor turci că exact acum cinci ani, în ciuda opoziției Uniunii Europene, Hagia Sofia a fost transformată din nou...
13:00
În cea mai mare Catedrală ortodoxă din lume, vocea curată a copiilor de la TRONOS JUNIOR a ridicat spre cer un cântec care nu e doar o melodie, ci și un legământ. „Avem o Țară” a răsunat ca o spovedanie națională, în fața lui...
12:40
Ion Cristoiu: Cum își permit să prigonească poezia? Vreți să cânte în Biserică ”Sunt transgender”? Nu mai au voie copiii să cânte versuri patriotice? # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Cum își permit să prigonească poezia? Vreți să cânte în Biserică ”Sunt transgender”? Nu mai au voie copiii să cânte versuri patriotice în Biserică?
Ieri
12:00
Mihai Tîrnoveanu: Avem o Țară și pe Institutul Elie Wiesel împotriva ei. Și totuși, cine îl achită pe Radu Gyr și nu-l mai "reabilitează"? # ActiveNews.ro
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
11:50
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar, la Buftea: ”ALEGERILE SUNT O FARSĂ” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită! În acest sens se așteaptă motivarea deciziei magistraților Tribunalului București.
11:20
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: ”Legea se face la București, nu la Paris” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită! În acest sens se așteaptă motivarea deciziei magistraților Tribunalului București.
11:10
LIVE: Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită! În acest sens se așteaptă motivarea deciziei magistraților Tribunalului București.
10:50
Mihai Tîrnoveanu: Avem o Țară și pe Institutul Ellie Wiesel împotriva ei. Și totuși, cine îl achită pe Radu Gyr și nu-l mai "reabilitează"? # ActiveNews.ro
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
10:40
Video revoltător arată cum soldați israelieni torturează și violează un deținut palestinian. Fostă șefă a IDF care a denunțat abuzul a fost arestată # ActiveNews.ro
Fosta șefă a corpului juridic al armatei israeliene, Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi, a fost arestată după ce a recunoscut că a scurs un video arătând abuzuri sexuale și tortură asupra unui deținut palestinian de către rezerviști...
09:40
Dan Tanasă, la podcastul ”Lebăda Neagră”: ”Ținutul Secuiesc este abandonat de statul român” # ActiveNews.ro
În cea mai nouă ediție a podcastului „Lebăda Neagră”, realizat de Romeo Couți, invitatul a fost Dan Tanasă, deputat AUR, jurnalist și activist civic, cunoscut pentru implicarea sa în apărarea identității și valorilor naționale.
09:40
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
09:10
Un incident a avut loc în cursul serii de luni, 3 noiembrie 2025. Un pilot Ryanair ar fi fost scos inconștient, după ce avionul pe care îl pilotase a aterizat pe Aeroportul Cluj. Înainte ca aeronava să aterizeze, turnul de control ar fi fost...
08:50
Emmanuel Macron spune că europenii ar trebui să înceteze să se bazeze pe rețelele de socializare pentru știri și să revină la mass-media publică tradițională.
08:40
Jurnalul meu video | 3 noiembrie 2025: De ce îndeamnă Călin Georgescu la boicotarea alegerilor
00:00
Florin Palas: După Scandalul TRONOS la CATEDRALĂ, Institutul ”Elie Wiesel” nu se oprește: cere eliminarea numelor lui Mircea Vulcănescu, Radu Gyr și Vintilă Horia din denumirea unor străzi și a unui liceu! # ActiveNews.ro
În 1945, când a fost condmnat Gyr, și în 1948, când a fost condamnat Vulcănescu, condamnările se făceau în numele ocupantului sovietic. Mă întreb: acum, în 2025, în numele cui se fac aceste re-condamnări și epurări din spațiul public?
3 noiembrie 2025
23:50
Părintele Teologos de la Sfântul Munte Athos dezvăluie secretele din spatele EDUCAȚIEI SEXUALE impuse în școlile din România. Planul satanist care a fost elaborat acum exact 100 de ani - VIDEO # ActiveNews.ro
Ce este și ce se urmărește prin educația sexuală a copiilor? Ce se ascunde în spatele acestei inițiative? Cine au fost autorii și promotorii acestui curent? Urmăriți acest material pentru a afla:
22:10
Trump l-a pus cu botul pe labe pe Gates. Vasile Calmațui: După ce Trump a declarat victoria în "Războiul împotriva Farsei Schimbărilor Climatice", presa globalistă a înghițit gălușca # ActiveNews.ro
Recent am scris despre "schimbarea de poziție" a lui Bill Gates în privința "politicilor climatice". Voi relata unele lucruri despre care presa nu prea scrie.
21:20
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei după un vot cu scântei în CNC # ActiveNews.ro
Afaceristul Mohammad Murad, deputat AUR, a contestat decizia în termeni vehemenți, potrivit relatărilor din interiorul ședinței. Acesta a întrebat de ce partidul nu își asumă un candidat propriu, deși „este cel mai mare partid din România în momentul acesta”.
21:10
Colegiul Medicilor din România și-a schimbat Codul ca să-i elimine pe medicii ”antivacciniști”. Noul Cod de Deontologie Medicală pedepsește ”răspândirea de informații pseudoștiințifice”. De ei, care au promovat un ser criminal în pandemie, au uitat # ActiveNews.ro
Codul anterior al CMR data din ianuarie 2024. Oare ce a apărut între timp atât de deranjant că să se schimbe Codul Deontologic după mai puțin de doi ani? Răspunsul îl găsiși, desigur, în Conferințele despre Covid ale medicilor curajoși din România, care sunt ținta acestor noi prevederi cu iz totalitarist.
19:10
Prof. Ilie Bădescu: Dimitrie Gusti la 70 de ani de la nașterea sa în cer. Opresorii de serie nouă sunt azi hăituitorii unora dintre membrii de frunte ai echipelor gustiene # ActiveNews.ro
Opresorii de serie nouă sunt azi hăituitorii unora dintre membrii de frunte ai echipelor gustiene, cel mai reprezentativ fiind Mircea Vulcănescu, martir al pușcăriilor în care a fost aruncat de tribunalele represiunii chemate să ofere un simulacru de legalitate condamnărilor cu funcție și efecte antiromânești și anticreștine.
18:20
A fi superior înseamnă astăzi a fi situat pe o treaptă socială înaltă. Acesta este semnul cel mai obișnuit al superiorității. Pentru cei dedați artelor și științelor, adică pentru intelectuali, a fi superior înseamnă a fi inteligent și instruit.
18:00
Intervențiile "furtunoase" ale politicienei Alice Weidel, șefa partidului Alternativă pentru Germania (AFD), intrate de mult în cotidian, au ajuns zilele trecute în faza "atacului la baionetă ", împotriva unui guvern sleit de putere, care nu mai poate să aducă argumente plauzibile politicii precare prestată până acum:
16:30
3 noiembrie: Sfinții Sfințiți Mucenici: Achepsima, Episcopul; Iosif preotul și Aitala, diaconul; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida # ActiveNews.ro
În ziua de 3 noiembrie, Biserica face pomenirea: Sfinților Sfințiți Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul și Aitala diaconul (icoană); înnoirii bisericii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Lida și mutării sfintelor sale moaște.
16:10
Maestrul Nicolae Voiculeț, rugăciune pentru Vasile Bănescu după ce acesta a atacat copiii din grupul Tronos Junior, Catedrala Națională, Biserica Ortodoxă Română și Istoria Neamului # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț îi transmite ruga sa fostului purtător infiltrat de cuvânt al Patriarhiei, după ce acesta a atacat în mod mizer și bazat pe un „fake news” demn de reclamat la CNA copiii din grupul Tronos Junior, Catedrala Națională, Biserica Ortodoxă Română și Istoria Neamului:
15:30
Peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, la o săptămână după sfințirea picturii într-un PELERINAJ AD-HOC prelungit până pe 5 noimebrie și poate și mai mult. HARTĂ INTERACTIVĂ cu timpul de așteptare # ActiveNews.ro
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie.
15:30
Tragedie în Spania: influencerița șoferiță de TIR ”Coco Trucker Girl” a murit subit după un accident vascular cerebral, la 41 de ani # ActiveNews.ro
Oti Cabadas, în vârstă de 41 de ani, mai bine cunoscută online drept „Coco Trucker Girl”, a murit luni, după ce s-a prăbușit în drum spre casă, la scurt timp după ce a participat la cea de-a 10-a întâlnire anuală a camioanelor clasice.
14:10
Tragedie în Spania: influencerița ”Coco Trucker Girl” a murit subit după un accident vascular cerebral # ActiveNews.ro
Oti Cabadas, în vârstă de 41 de ani, mai bine cunoscută online drept „Coco Trucker Girl”, a murit luni, după ce s-a prăbușit în drum spre casă, la scurt timp după ce a participat la cea de-a 10-a întâlnire anuală a camioanelor clasice.
13:50
Peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, la o săptămână după sfințirea picturii # ActiveNews.ro
La o săptămână de la sfințirea picturii Catedralei Naționale, peste 230.000 de credincioși s-au închinat în Sfântul Altar. Lăcașul de cult rămâne deschis zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie.
13:40
Trump despre Putin și Xi: „Lideri duri, puternici, inteligenți... Cu ei nu te joci!” (VIDEO) # ActiveNews.ro
PreședinteleStatelor Unite a adus un neașteptat elogiu omologilor săi din China și Rusia cu ocaziaunui interviu recent acordat unui post de știri american.
12:50
Gheorghe Piperea: Premierul Bolojan vrea să introducă în legislație amenzi de până la 4000 de euro pentru comentarii ne-respectuoase la adresa lui # ActiveNews.ro
Eurparlamentarul AUR Gheorghe Piperea a reacționat pe Facebook față de intenția premierului Ilie Bolojan de a introduce amenzi de până la 4.000 de euro pentru comentarii considerate ne-respectuoase la adresa oficialilor.
12:30
Pascal Ilie Virgil: Belgia, Congo și fantoma colonialismului: între sânge, resurse și ipocrizie europeană # ActiveNews.ro
Există locuri în istorie unde cruzimea nu poate fi măsurată doar prin cifre sau prin instrumente sofisticate, ci prin ecoul durerii, al tăcerii și al teroarei. Congo, sub Leopold II și succesorii săi belgieni, a devenit un laborator al cruzimii..
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Valer Marian: Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II) # ActiveNews.ro
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitățile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la București, cu ocazia inaugurării Catedralei Mântuirii Neamului, denotă o lipsă totală de empatie față de oamenii simpli.
11:30
Ciprian Stănescu, soțul ministrului Oana Țoiu, are legături cu organizații internaționale finanțate de George Soros.
10:50
Summit ”secret” în Spania: Coaliția celor dispuși discută sprijinul pentru Ucraina – telefoanele, interzise # ActiveNews.ro
Spania va găzdui o întâlnire secretă a „Coaliției celor dispuși” privind Ucraina, relatează El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge...
10:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni săptămâna viitoare în România, unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare. Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat vizita și a precizat că în aceste zile are loc..
09:30
Ion Cristoiu: Sistemul l-a făcut deja primar pe Drulă. Ce rost mai are bătălia electorală? | Bucureștiul minimalizează retragerea americanilor, iar Kievul o exagerează # ActiveNews.ro
Jurnalul lui Cristoiu: Sistemul l-a făcut deja primar pe Drulă. Ce rost mai are bătălia electorală? | Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează
09:10
Președintele Nicușor Dan a încălcat încă o promisiune făcută în campania electorală. La acea vreme, el susținea în mod repetat că, odată ajuns în funcție, nu va susține niciun candidat pentru Primăria Capitalei. Cu toate acestea...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.