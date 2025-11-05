Sergiu Ciocârlan: Ioan Alexandru – profet al neamului românesc
ActiveNews.ro, 6 noiembrie 2025 00:10
Nu era cu putință ca acest neam românesc să fi dăinuit dacă Dumnezeu nu trimitea oameni care să ne ridice, să ne încurajeze, să ne reașeze în rostul nostru. În fiecare epocă am avut astfel de trimiși ai lui Dumnezeu. Ei au fost eroi și sfinți.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
00:10
Nu era cu putință ca acest neam românesc să fi dăinuit dacă Dumnezeu nu trimitea oameni care să ne ridice, să ne încurajeze, să ne reașeze în rostul nostru. În fiecare epocă am avut astfel de trimiși ai lui Dumnezeu. Ei au fost eroi și sfinți.
Acum 2 ore
23:10
Călin Georgescu dezminte mizeria presei securiste care încearcă o diversiune pentru a acoperi scandalul întâlnirii de 1.500.000 de euro a lui Ilie Bolojan cu un milionar reținut azi de DNA # ActiveNews.ro
Pentru a abate atenția de la mita de 1.500.000 de euro dată de un milionar pentru o întâlnire cu premierul și șeful PNL Ilie Bolojan, presa securistă a ventilat din dosarul respectiv niște declarații fantasmagorice legate de Călin Georgescu.
22:30
Va veni iarna și odată cu ea tăcerea care nu va mai apăsa, ci care va binecuvânta. Lumea se va acoperi de alb, iar peste alb se va așeza o pace neobișnuită, ca o așteptare a Cerului. În această liniște, două cărți vor intra în lume. Nu ca simple volume, ci ca daruri trimise de Sus.
Acum 4 ore
22:10
Vedeta Digi24 Ionela Năstase a aflat întâmplător că are cancer. ”A fost mișto 2021. M-am vaccinat (de trei ori, chiar), nu am facut Covid și asta-i mare realizare, nu?” # ActiveNews.ro
„Eu nu am avut simptome. Nu am simțit că 'e ceva în neregulă'. Dar am fost la medic, așa cum fac regulat, pentru că am învățat să nu-mi neglijez sănătatea. Prevenția face parte din felul meu de a fi și pot spune, cu mâna pe inimă, că disciplina mi-a salvat viața.”
22:00
Când se poate vizita și merge la sfintele slujbe de la Catedrala Mântuirii Neamului în luna noiembrie și de Ziua Națională și apoi de la Nașterea Domnului până pe 8 ianuarie 2025. 300.000 de români s-au închinat în Sfântul Altar al Catedralei # ActiveNews.ro
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00).
Acum 6 ore
19:50
În ziua în care secretarul NATO aterizează în România, bubuie dezvăluirile cu șpăgi pentru intrarea la Bolojan de 1.500.000 euro. STENOGRAMELE milionarilor cu legături SRI și SIE: „Două piese care conduc țara - una peste Nicușor și alta peste Isărescu” # ActiveNews.ro
Fănel Bogos a prezentat problema sa Laurei Iusein, căreia i-a remis suma de 500.000 euro în vederea rezolvării, și că Bogos a avut o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1
19:40
În ziua în care secretarul NATO aterizează în România, bubuie stenogramele cu șpăgi pentru intrarea la Bolojan de 1.500.000 euro. STENOGRAMELE milionarilor cu legături SRI și SIE # ActiveNews.ro
Fănel Bogos a prezentat problema sa Laurei Iusein, căreia i-a remis suma de 500.000 euro în vederea rezolvării, și că Bogos a avut o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1
19:10
Un an de la lansarea Dezbaterilor ”Pe Drept Cuvânt”, un fenomen creat de Florentin Țuca: Mai avem de apărat și amintirea străbunilor, dar și viitorul copiilor noștri - VIDEO # ActiveNews.ro
Privind înainte, poate că următoarea ediție a Dezbaterilor Pe Drept Cuvânt ar trebui să caute răspunsuri la întrebarea: Cum apărăm cea avem de apărat?
Acum 8 ore
18:00
După ce, pe 30 octombrie,Donald Trump a anunțat reluarea de către SUA a testelor nucleare, VladimirPutin a dat și el un ordin simetric. Războiul Rece II a venit oficial pesteomenire.
17:40
Senatorul S.O.S. Dumitru Manea: Statul infractor și cetățeanul victimă - ”Cretinilor din Jandarmerie - ȘI MEDIA - Certitudinea e o publicație oficială și se găsește la chioșcurile de ziare, indiferent dacă vă place sau nu caracterul ei de opoziție” # ActiveNews.ro
Am citat comentariul unui cititor la unul din cele peste 50 de articole apărute în presa online după incidentul de la sfințirea Catedralei Naționale, când „un bărbat care distribuia ziare cu caracter fascist” „a fost săltat de Jandarmerie”.
17:20
Presa independentă și social media de azi spun că Drulă – junior, candidat USR la Primăria Generală a Capitalei, este fiul lui Drulă – senior, Gheorghe Drulă, ex-spion ceaușist acționând la Geneva, în anii 80, sub numele conspirativ de Claudiu Averescu.
16:40
Bănescu, Florian, Tismăneanu și G4media au atacat Catedrala, Grupul Tronos, BOR și pe Radu Gyr după dictarea Ambasadei Rusiei de la București și a MAE de la Moscova. Scuzele mizerabililor tot n-au venit # ActiveNews.ro
Drumul scurt de la marxism la neomarxism se face prin condamnarea lui Radu Gyr, iar haita urlă unită: Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, G4 Media, Institutul Ellie Wiesel și ceilalți tovarăși de tip Tismăneanu și a la Bănescu care, atât de tare "au condamnat" comunismului, încât au devenit una cu el.
Acum 12 ore
15:30
Episodul „Tomahawk” a demonstrat că Statul Paralelmodelează nu doar deciziile de politică externă, ci și percepțiile despre ceeace este „posibil” sau „acceptabil” pentru liderul american.
15:00
Sigură pe ea, bazată, zâmbitoare, doamna Oana Țoiu a participat la BRIEFINGUL (că „prezentare pe scurt” nu putem să-i spunem, deoarece prea ar fi banal și neenglezesc) de la sfârșitul ședinței de guvern din 2 octombrie 2025.
13:40
Doliu în fotbalul din România: A murit Emeric Ienei, antrenorul legendar care a condus Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986. Ultima apariție - VIDEO # ActiveNews.ro
Emeric Ienei a fost antrenorul care a reușit să readucă România la un Campionat Mondial după două decenii, în Italia, în 1990, și cel care, cu patru ani înainte, cucerea Europa cu Steaua, în celebra finală de la Sevilla, câștigată la loviturile de departajare în fața Barcelonei.
13:20
5 noiembrie: 15 ani de la moartea lui Adrian Păunescu. Un interviu inedit: Obsesia mea e Basarabia. Să intrăm în NATO, dar cu condiția să nu fim penibili. Despre HOMOSEXUALISM: Nu putem transforma națiunea română într-o națiune de… PUTREGAI # ActiveNews.ro
Binecunoscutul poet, publicist și om politic Adrian Păunescu a ajuns la sfârșitul vieții sale pământești în 2010, când, pe data de 5 noiembrie, inima poetului „generației în blugi” s-a oprit
13:00
5 noiembrie: Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia. Predica Părintelui Gheorghe Calciu: Dumnezeu iubește pe cei ce-L iubesc pe El și răsplătirile Lui sunt eterne. Pomenirea Mărturisitorului la Mănăstirea Petru Vodă # ActiveNews.ro
Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la data de 5 noiembrie. Părintele Gheorghe Calciu a ținut o frumoasă predică despre viața exemplară a Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia
12:40
Masacru pentru Trump: A pierdut toate alegerile locale de ieri – Pentru prima oară, un musulman comunist ajunge primarul New York-ului. Soros Jr. îl felicită pe Zohran Mamdani, Trump acuză shutdown-ul # ActiveNews.ro
Zi neagră pentruadministrația Trump: Republicanii au înregistrat înfrângeri pe toată linia înalegerile pentru guvernatori și primari care au fost organizate în mai multestate și orașe.
12:00
Masacru pentru Trump: A pierdut toate alegerile locale de ieri – Pentru prima oară, un musulman comunist ajunge primarul New Yorkului # ActiveNews.ro
Zi neagră pentruadministrația Trump: Republicanii au înregistrat înfrângeri pe toată linia înalegerile pentru guvernatori și primari care au fost organizate în mai multestate și orașe.
Acum 24 ore
01:00
Sorin Poclitaru despre știrea falsă a gazetei Giu4media: ”Avem o Țară” sperie, nu ca poemul premiat la Botoșani cu "Îți introduc penisul meu lung și negru în pântec, Românie" # ActiveNews.ro
Poetul bucovinean Sorin Poclitaru a comentat sarcastic știrea falsă a zilei de ieri, lansată de Institutul Elie Wiesel prin gazeta lui de perete, Giu4media:
Ieri
23:10
JD VANCE A CONDIȚIONAT PREZENȚA TRUPELOR SUA DIN ROMÂNIA DE ”ÎMPĂRTĂȘIREA UNOR VALORI COMUNE”: Nu ai valori comune dacă ți-e atât de frică de propriul popor încât îl reduci la tăcere sau anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul, ca în România # ActiveNews.ro
Și totuși, după discursul său critic la adresa încălcărilor drepturilor omului din Europa, cu referire și la România, susținut la Munchen, vicepreședintele SUA, JD Vance, a făcut și legătura între retragerea trupelor americane din unele țări ale Europei și abuzurile la adresa democrației din Germania și România.
21:50
Antrenorul sârb Mladen Zizovic s-a prăbușit în timpul meciului și ulterior a murit, la numai 44 de ani. De la începutul campaniei de vaccinare Covid sute de sportivi au murit subit în întreaga lume - VIDEO # ActiveNews.ro
Deși echipa de intervenție medicală a reacționat imediat și i-a acordat prompt primul ajutor, nu a putut să-i salveze viața. Zizovic a fost transportat de urgență la spital, dar acesta a decedat, după cum au scris sârbii de la Telegraf.
20:10
Alegerile anulate din România nu au fost un accident, ci unexperiment. Cum el s-a dovedit reușit, modelul este gata să fie implementat întoată Europa.
19:20
Av. Florentin Țuca: Părintele și medicul neurochirurg Ștefan Mindea a venit la podcastul #PeDreptCuvânt - Între credință și vindecare există o strânsă legătură (VIDEO) # ActiveNews.ro
Celebru medic neurochirurg, preot ortodox, tată a șapte copii, Ștefan Mindea are o experiență de viață și o serie de realizări remarcabile: emigrant în America pe când avea 4 ani, absolvent al Facultății de Medicină din Chicago, ulterior fondator și șef al secției de neurochirurgie minim invazivă a Universității Stanford, s-a reîntors în țară (în 2013)
19:10
VACCIN LEGISLATIV. Luminița Arhire: GHID DE APLICARE ȘI DE BUNE PRACTICI PENTRU O LEGE FRANCEZĂ # ActiveNews.ro
Parlamentul francez a aprobat o nouă lege care redefinește violența sexuală. De acum înainte, orice act sexual fără consimțământ explicit va fi considerat o infracțiune. Consimțământul trebuie să fie liber, informat și dat în prealabil. Astfel, consimțământul va fi clar definit de viitorul cod penal ca fiind «liber și informat, specific, prealabil și revocabil.»
18:50
Sorin Poclitaru despre știrea falsă a gazetei Giu4media: ”Avem o Țară” sperie, nu ca poemul premiat la Botoșani cu "îți introduc penisul meu lung și negru în pântec, Românie" # ActiveNews.ro
Poetul bucovinean Sorin Poclitaru a comentat sarcastic știrea falsă a zilei de ieri, lansată de Institutul Elie Wiesel prin gazeta lui de perete, Giu4media:
16:10
4 noiembrie: Sfântul Ioanichie cel Mare. A primit de la Hristos darul de a merge pe apă și darul tămăduirii. ”Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție!” # ActiveNews.ro
Sfântul Cuvios Ioanichie păștea vitele satului său din Bitinia. Era foarte credincios, fiind povățuit de Duhul Sfânt. Când își făcea rugăciunea, își însemna turma sa cu semnul crucii și aceasta rămânea nemișcată și nerisipită de fiare și de tâlhari. La vârsta de 43 de ani, fiind voinic, a fost luat în armată.
13:50
În noua sa carte "Populicide” (Asasinarea Poporului), omul politic Philippe de Villiers, citându-l pe scriitorul francez de origine algeriană Boualem Sansal, scrie: "Grav nu este că am ajuns să stăm în genunchi, ci că nu suntem conștienți că stăm în genunchi.”
13:40
Misiunile ucrainene sinucigașe cu elicoptere de la Pokrovsk – un eșec usturător al CIA # ActiveNews.ro
În ultimele zile, serviciul de informațiimilitare al Ucrainei a trimis în zona Pokrovsk trei trupe de luptători dinforțele speciale care au fost nimiciți de dronele rusești ce controlează cerulîn regiune. Care este explicația unor asemenea acțiuni disperate?
13:40
Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00).
13:30
Noul șef al Jandarmeriei Capitalei slujește ca preot pentru oamenii cu deficiențe de auz, în timpul liber # ActiveNews.ro
Ministerul de Interne l-a numit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București pe colonelul Toma Marius Cezar. Acesta ocupa funcția de șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș și a fost..
13:20
Erdogan a marcat 5 ani de la transformarea Hagiei Sofia în moschee cu un mesaj provocator # ActiveNews.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a publicat o postare provocatoare pe platforma X, prin care le amintește cetățenilor turci că exact acum cinci ani, în ciuda opoziției Uniunii Europene, Hagia Sofia a fost transformată din nou...
13:00
În cea mai mare Catedrală ortodoxă din lume, vocea curată a copiilor de la TRONOS JUNIOR a ridicat spre cer un cântec care nu e doar o melodie, ci și un legământ. „Avem o Țară” a răsunat ca o spovedanie națională, în fața lui...
12:40
Ion Cristoiu: Cum își permit să prigonească poezia? Vreți să cânte în Biserică ”Sunt transgender”? Nu mai au voie copiii să cânte versuri patriotice? # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Cum își permit să prigonească poezia? Vreți să cânte în Biserică ”Sunt transgender”? Nu mai au voie copiii să cânte versuri patriotice în Biserică?
12:00
Mihai Tîrnoveanu: Avem o Țară și pe Institutul Elie Wiesel împotriva ei. Și totuși, cine îl achită pe Radu Gyr și nu-l mai "reabilitează"? # ActiveNews.ro
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
11:50
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar, la Buftea: ”ALEGERILE SUNT O FARSĂ” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită! În acest sens se așteaptă motivarea deciziei magistraților Tribunalului București.
11:20
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: ”Legea se face la București, nu la Paris” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită! În acest sens se așteaptă motivarea deciziei magistraților Tribunalului București.
11:10
LIVE: Călin Georgescu se prezintă la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, după ce măsura preventivă a fost prelungită! În acest sens se așteaptă motivarea deciziei magistraților Tribunalului București.
10:50
Mihai Tîrnoveanu: Avem o Țară și pe Institutul Ellie Wiesel împotriva ei. Și totuși, cine îl achită pe Radu Gyr și nu-l mai "reabilitează"? # ActiveNews.ro
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
10:40
Video revoltător arată cum soldați israelieni torturează și violează un deținut palestinian. Fostă șefă a IDF care a denunțat abuzul a fost arestată # ActiveNews.ro
Fosta șefă a corpului juridic al armatei israeliene, Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi, a fost arestată după ce a recunoscut că a scurs un video arătând abuzuri sexuale și tortură asupra unui deținut palestinian de către rezerviști...
09:40
Dan Tanasă, la podcastul ”Lebăda Neagră”: ”Ținutul Secuiesc este abandonat de statul român” # ActiveNews.ro
În cea mai nouă ediție a podcastului „Lebăda Neagră”, realizat de Romeo Couți, invitatul a fost Dan Tanasă, deputat AUR, jurnalist și activist civic, cunoscut pentru implicarea sa în apărarea identității și valorilor naționale.
09:40
Un trup firav și atât de multă forță, un vers mai puternic decât șenila unui tanc. Este românul aflat între cel puțin două misiuni imposibile, reeducare si reabilitare.
09:10
Un incident a avut loc în cursul serii de luni, 3 noiembrie 2025. Un pilot Ryanair ar fi fost scos inconștient, după ce avionul pe care îl pilotase a aterizat pe Aeroportul Cluj. Înainte ca aeronava să aterizeze, turnul de control ar fi fost...
08:50
Emmanuel Macron spune că europenii ar trebui să înceteze să se bazeze pe rețelele de socializare pentru știri și să revină la mass-media publică tradițională.
08:40
Jurnalul meu video | 3 noiembrie 2025: De ce îndeamnă Călin Georgescu la boicotarea alegerilor
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Florin Palas: După Scandalul TRONOS la CATEDRALĂ, Institutul ”Elie Wiesel” nu se oprește: cere eliminarea numelor lui Mircea Vulcănescu, Radu Gyr și Vintilă Horia din denumirea unor străzi și a unui liceu! # ActiveNews.ro
În 1945, când a fost condmnat Gyr, și în 1948, când a fost condamnat Vulcănescu, condamnările se făceau în numele ocupantului sovietic. Mă întreb: acum, în 2025, în numele cui se fac aceste re-condamnări și epurări din spațiul public?
3 noiembrie 2025
23:50
Părintele Teologos de la Sfântul Munte Athos dezvăluie secretele din spatele EDUCAȚIEI SEXUALE impuse în școlile din România. Planul satanist care a fost elaborat acum exact 100 de ani - VIDEO # ActiveNews.ro
Ce este și ce se urmărește prin educația sexuală a copiilor? Ce se ascunde în spatele acestei inițiative? Cine au fost autorii și promotorii acestui curent? Urmăriți acest material pentru a afla:
22:10
Trump l-a pus cu botul pe labe pe Gates. Vasile Calmațui: După ce Trump a declarat victoria în "Războiul împotriva Farsei Schimbărilor Climatice", presa globalistă a înghițit gălușca # ActiveNews.ro
Recent am scris despre "schimbarea de poziție" a lui Bill Gates în privința "politicilor climatice". Voi relata unele lucruri despre care presa nu prea scrie.
21:20
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei după un vot cu scântei în CNC # ActiveNews.ro
Afaceristul Mohammad Murad, deputat AUR, a contestat decizia în termeni vehemenți, potrivit relatărilor din interiorul ședinței. Acesta a întrebat de ce partidul nu își asumă un candidat propriu, deși „este cel mai mare partid din România în momentul acesta”.
21:10
Colegiul Medicilor din România și-a schimbat Codul ca să-i elimine pe medicii ”antivacciniști”. Noul Cod de Deontologie Medicală pedepsește ”răspândirea de informații pseudoștiințifice”. De ei, care au promovat un ser criminal în pandemie, au uitat # ActiveNews.ro
Codul anterior al CMR data din ianuarie 2024. Oare ce a apărut între timp atât de deranjant că să se schimbe Codul Deontologic după mai puțin de doi ani? Răspunsul îl găsiși, desigur, în Conferințele despre Covid ale medicilor curajoși din România, care sunt ținta acestor noi prevederi cu iz totalitarist.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.