Cine sunt francezii eliberați din Iran după 1.277 de zile. Macron, reacție emoționantă

Este o zi crucială pentru cel mai mare oraş american! New yorkezii îşi aleg astăzi primarul. Ultimele sondaje îl dau învingător pe candidatul democrat, Zohran Mamdani. Candidatul are şi susţinerea lui Barack Obama. Dacă va ieşi învingător, va deveni cel mai tânăr primar din ultimul secol şi primul lider musulman şi sud-asiatic al oraşului. Mamdani e urmat în sondaje de Andrew Cuomo, fostul său coleg de partid şi susţinut de Donald Trump. Republicanii nu au mai câştigat alegerile pentru primăria New York de 13 ani.