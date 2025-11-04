5 gadgets de la Kaufland (05.11 – 11.11.2025)
Gadget.ro, 4 noiembrie 2025 23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabilă în perioada 05.11 – 11.11.2025 este o adevărată oază de fericire pentru mine. Am găsit atât de multe gadgets compatibile cu articolul meu, încât pentru prima dată mi-a […]
• • •
Alte ştiri de Gadget.ro
Acum 30 minute
23:30
Vodafone propune o nouă ofertă la portare, abonamentul RED Start cu nelimitat minute şi SMS-uri naţionale şi 75 GB internet mobil la doar 3 euro / lună # Gadget.ro
Operatorii telecom se întrec în oferte care mai de care mai interesante, cele mai atractive fiind cele la portare (este şi normal, toţi vor să atragă abonaţi de la concurenţă). Am găsit recent o nouă ofertă de portare în curtea operatorului roşu, una cu un cost extrem de redus, excelentă pentru cei cu buzunar strâmtorat. […]
23:20
Acum 2 ore
22:40
Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România (ce face gigantul american în ţara noastră?) # Gadget.ro
Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România, gigantul american deschizând uşile filialei locale în noiembrie 2010. Google are o activitate diversificată în ţara noastră, cei peste 400 de angajaţi desfăşurându-şi activitatea în Bucureşti (un un adevărat centru de inovare, cu echipe dedicate de consultanță în digital advertising, servicii de cercetare și dezvoltare pentru […]
22:20
Piaţa auto de maşini noi din România a rămas pe plus şi în luna octombrie (finalul de an va fi strâns) # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România pare că a depăşit şocul din iunie, lună în care statul a suspendat efectiv programul Rabla. Acesta a revenit între timp, însă cu un buget mult mai mic. Vânzările şi-au revenit chiar din iulie, astfel că de atunci avem creşteri consistente lună de lună: Chiar dacă şi în […]
Acum 4 ore
21:40
Hidroelectrica a depăşit pentru prima dată pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici # Gadget.ro
Hidroelectrica nu este doar cel mai mare producător de energie electrică din România, ci şi cel mai mare furnizor concurenţial individual de curent din ţara noastră. Preţurile mici (în comparaţie cu concurenţa) au atras românii, astfel că Hidroelectrica a devenit rapid liderul pieţei de profil. 2025 a fost un an foarte bun pentru Hidroelectrica, compania […]
Acum 12 ore
12:50
În urmă cu câteva zile, Renault a organizat un eveniment în cadrul căruia am avut ocazia de a testa două modele recent introduse pe piața din România. Primul despre care expun câteva impresii este Renault 4 E-Tech electric, al doilea este Renault Austral facelift. Strategia de poziționare a modelelor Renault în gamă este relativ simplă. […]
12:50
Așa cum v-am anunțat când am expus primele impresii pentru Renault 4 E-Tech electric, în cadrul aceluiași eveniment Renault am condus și noul Austral, mai precis versiunea cu facelift, pregătită pentru acest sfârșit de 2025 și anii ce vor urma. Renault Austral este propunerea constructorului francez în segmentul C-SUV, acolo unde se dă cea mai […]
Ieri
22:40
Prima ofertă activată de către eMAG în Black Friday 2025 – Genius la 49 lei și vouchere în valoare de 250 lei # Gadget.ro
eMAG se pregătește de Black Friday 2025, iar cei ce nu au încă abonament Genius îl pot activa la jumătate de preț și nu doar asta, primesc și vouchere în valoare de 250 lei la eMAG, Fashion Days și Flip. Puteți activa abonamentul Genius de aici. Voucherele de 250 lei sunt împărțite astfel: Oferta este […]
21:00
Black Friday 2025 la Orange – toate pachetele de internet fix şi televiziune primesc 50% reducere timp de 24 luni şi device-uri la doar 1 euro (air fryere, televizoare etc.) # Gadget.ro
Orange a dat startul campaniei Black Friday 2025, iar la prima vedere nu am găsit nimic deosebit, ceva care să mă atragă cu adevărat. În general sunt cam aceleaşi oferte disponibile de ceva timp pentru tot ce înseamnă servicii, însă există o mică îmbunătăţire pentru pachetele de internet fix şi televiziune. Pachetele Orange Extra, Supreme […]
20:30
Vodafone EASY lansează campania Black Friday eSIM şi oferă internet mobile NELIMITAT 5G de la 2 euro / lună în primele 12 luni (Orange YOXO nicio ofertă la abonament) # Gadget.ro
Luna trecută Vodafone a lansat oficial Vodafone EASY, singurul concurent direct din piaţă pentru Orange YOXO. Vodafone EASY este un nou serviciu disponibil 100% digital, ușor de activat, ușor de folosit și ușor de plătit, în doar câțiva pași online, direct din aplicația mobilă Vodafone EASY, disponibilă atât pentru Android, cât și iOS. Noul serviciu […]
20:20
25 de informații interesante legate de Black Friday 2025 la eMAG (Genius la 49 lei și vouchere de 250 lei, produse surpriză, stocuri etc) # Gadget.ro
eMAG a adus conceputul de Black Friday în România, iar astăzi au susținut conferința de presă ce precede ediția curentă a BF, ediție ce urmează a se desfășura pe 7 noiembrie 2025 – ziua în care comerțul online îl depășește pe cel offline. Am extras mai multe informații interesante, de la evoluția celui mai mare […]
19:40
DIGI te invită la Black Friday 2025, iar în intervalul 7 – 9 noiembrie oferă 50% reducere timp de 12 luni la toate serviciile sale # Gadget.ro
Gataaaa, am intrat în săptămâna Black Friday 2025, săptămâna în care veţi fi asaltaţi cu mailuri, telefoane, articole, newslettere, mesaje, SMS-uri, bannere publicitare, clipuri video şi orice altă formă posibilă şi imposibilă de promovare. Şi pentru că săptămâna se începe în forţă, iată cum arată oferta DIGI de Black Friday 2025. Operatorul a anunţat că […]
18:30
BMW i4 M50 și BMW i4 Racing „Elsa” sau cum poți transforma o mașină de stradă într-una de curse # Gadget.ro
Povestea proiectului „Elsa" al celor de la BMW România și Engage Engineering nu este prea similară cu cea a personajelor din animația Frozen a celor de la Disney. În fapt, este vorba despre cea de-a doua încercare a aceleași echipe de a crea un automobil de curse pur electric, unul dintre cele mai performante și […]
16:50
Bursa zvonurilor: Data de lansare pentru seria Galaxy S26 și detalii legate de capacitatea bateriilor # Gadget.ro
Sunt multe informații legate de Galaxy S26, iar în materialul de față descoperiți detalii legate de evenimentul de lansare, dar și despre bateriile ce urmează a fi aduse pe S26, S26 Plus și S26 Ultra. Ce se vehiculează despre bateriile aduse pe Galaxy S26, S26 Plus și S26 Ultra? În primul rând remarcați că nu […]
16:00
Piața de smartphone-uri în T3 2025 – Samsung este lider și pe următoarele poziții sunt Apple, Xiaomi, Transsion și vivo # Gadget.ro
Omdia a publicat un raport în ce privește livrările de smartphone-uri pe trimestrul recent încheiat – cuprins între 1 iulie 2025 – 30 septembrie 2025. Putem concluziona că a fost o perioadă de 3 luni numai bună pentru Samsung, ce a reușit să obțină un procent bun de creștere raportat la T3 2024. Au livrat […]
09:00
SAMEDAY a investit peste 80 milioane euro în ultimul an și este pregătit să proceseze peste 1 milion de colete pe zi (de Black Friday 2025 estimează 0.8 milioane colete procesate pentru ziua cea mai aglomerată – 10 noiembrie) # Gadget.ro
SAMEDAY a organizat un eveniment înainte de Black Friday 2025, unul ce a devenit cumva tradițional. Mai multe detalii despre evenimentele SAMEDAY ce au precedat Black Friday descoperiți aici: 2024 și 2023. Acum 2 ani erau investiții de 120 milioane euro, volumul de colete procesate era estimat în vârful de Black Friday la 0.6 milioane […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
Sumar Gadget.ro – octombrie 2025 (cea mai bună lună din „ istoria” site-ului la nivel de unici și afișări) # Gadget.ro
Octombrie 2025 a devenit o lună de referință în statistică adunată de-a lungul timpilui pe pe Gadget.ro. Asta pentru că am reușit să avem cei mai mulți unici și cele mai multe afișări din cei peste 15 ani de activitate. Suntem listați pe rotrafic.xyz, gadata și topblog / secțiunea site-uri colective. Datele de acolo, precum […]
15:20
O companie germană a cumpărat la o licitaţie un Mercedes GLE 400, iar acesta avea plăcuţe de frână din lemn inscripţionate Brembo cu un marker negru # Gadget.ro
Nici Germania nu este tot timpul o oază de seriozitate şi dacă în urmă cu ceva ani la noi era la modă vorba aceea cu maşina ţinută în garaj de o bunicuţă, acum venim în atenţia voastră cu o poveste bazată pe lemn. În urmă cu doar câteva zile o companie a cumpărat la o […]
15:20
Un nou gigant telecom în România? Compania spaniolă Telefónica vrea să se extindă în Europa şi se gândeşte să cumpere DIGI pentru 3.8 miliarde de euro # Gadget.ro
Telefónica este unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicaţii din lume, compania spaniolă deservind peste 350 de milioane de clienţi în Europa (Spania, Marea Britanie, Germania) şi America Latină (Brazilia, Chile, Argentina, Peru etc.). Telefónica are sediul central la Madrid, Spania şi este listată la bursele din Madrid, Londra şi New York. Acest gigant […]
14:40
Xiaomi va lansa în curând un smartphone sub brandul Redmi cu baterie de 9000 mAh şi încărcare rapidă pe fir la 100W # Gadget.ro
Într-un articol de acum câteva zile vă scriam că Honor va lansa în curând un smartphone de dimensiuni normale cu o baterie generoasă de 10.000 mAh. Tehnologia siliciu-carbon (Si/C) de a treia generaţie este dezvoltată în prezent de toţi producătorii chinezi, astfel că lucrurile vor evolua destul de rapid. Surse recente din China susţin că […]
14:00
Probleme mari pentru producătorii auto chinezi, până în 2030 foarte mulţi dintre aceştia urmând a da faliment (statul chinez NU va mai subvenţiona direct industria auto) # Gadget.ro
Producătorii auto chinezi au primit zilele acestea o veste extrem de dură, una care sunt sigur că a creat şi va crea în continuare agitaţie şi chiar panică în birourile managerilor. Agenţia de stat Xinhua News Agency a anunţat săptămâna aceasta care sunt priorităţile guvernului chinez în cadrul noului plan cincinal, cel ce se va […]
1 noiembrie 2025
14:40
Record de portări pe telefonie pentru DIGI în Spania în luna octombrie (aproape 185.000 de numere portate) # Gadget.ro
DIGI o duce excelent în Spania, strategia preţurilor mici practicată în această ţară oferind mari bătăi de cap concurenţei. Luna octombrie a fost una a recordurilor pentru DIGI, operatorul român portând 184.600 numere de telefon din care: Precedentul record a fost stabilit în septembrie 2025, atunci când DIGI a reuşit să porteze 155.900 numere de […]
14:20
Oferta zilei: Xiaomi Redmi Note 14 5G cu ecran AMOLED cu rată de refresh la 120Hz, 6 GB RAM, cameră foto cu OIS şi baterie de 5110 mAh la doar 699 lei # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unui smartphone cu raport calitate – preţ echilibrat, vin către voi cu o propunere de buget, una care însă vă oferă cam tot ce aveţi nevoie, la un cost scăzut. Modelul Xiaomi Redmi Note 14 5G poate fi achiziţionat pentru super preţul de 699 lei de pe site-ul oficial mi.com/ro. Telefonul […]
14:00
Vânzările producătorilor chinezi BYD şi SAIC Motor (MG) au explodat în Uniunea Europeană în 2025 # Gadget.ro
Vânzările de maşini noi în Uniunea Europeană se menţin pe un trend uşor crescător, astfel că în primele nouă luni din 2025 au fost înmatriculate 8.057.335 unităţi, în creştere cu 0.9% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024. Dacă ar fi să le împărţim pe categorii, avem următoarea situaţie: Tendinţa este clară, vânzările de maşini cu […]
13:30
Pagina oficială Telekom România rămâne fără magenta şi se transformă în roşul Vodafone (istoria se scrie, după 11 ani în ţara noastră, „T”-ul iese din scenă) # Gadget.ro
Ne pregătim de Black Friday 2025, iar în zilele următoare vom fi asaltaţi de campanii promoţionale, unele mai bune, altele mai ţepe. De curiozitate am intrat pe site-ul Telekom România să văd dacă ei organizează ceva (mă gândeam că şansele sunt mici, dar am zis să încerc), iar ce am găsit acolo mi-a trezit o […]
13:10
România şi românii par reticenţi la schimbare, astfel că rata de adoptare AI în ţara noastră este printre cele mai mici din Europa # Gadget.ro
Trăim într-o perioadă extrem de schimbătoare, una cu un ritm al noului cum nu a mai văzut omenirea până acum. Oamenii trebuie să se adapteze, iar pentru a face acest lucru trebuie să înţeleagă că inteligenţa artificială este aici deja, iar viitorul sună extrem de AI. Într-un raport Microsoft referitor la rata de adoptare a […]
31 octombrie 2025
22:10
Am testat o pereche de căști wireless Huawei din categoria mid-range. Se numesc Huawei FreeBuds 7i și mai multe detalii descoperiți în rândurile următoare. Huawei are printre cele mai bune căști wireless din piață, iar vedeta mi se pare a fi Huawei FreeBuds Pro 4. Au fost testate de colegul meu Darius și au parte […]
20:50
Honor va lansa în scurt timp (poate chiar până la final de an) un smartphone de dimensiuni normale cu o baterie uriaşă de 10.000 mAh # Gadget.ro
Producătorii chinezi pariază pe bateriile cu tehnologie siliciu-carbon (Si/C), aceştia dezvoltând deja smartphone-uri de dimensiuni normale cu acumulatori generoşi. Cel mai recent astfel de exemplu şi device-ul cu cea mai mare baterie din această categorie este Honor X70. Terminalul a fost lansat oficial în China la jumătatea lunii iulie şi vine cu un acumulator de […]
20:10
Pe site-ul oficial DIGI există 5 filtre în funcţie de care poţi ordona lista de telefoane disponibile, dar 3 dintre ele oferă fix aceleaşi rezultate (practic 2 din 3 sunt inutile) # Gadget.ro
În mod normal atunci când vrei să îţi cumperi un smartphone, alegi un site, indiferent că este cel al retailerului sau cel al operatorului telecom, iar pe pagina unde sunt listate modelele, ai mai multe filtre cu care să te joci. Unul dintre aceste filtre, poate şi cel mai important, este cel al ordonării după […]
20:10
Cum te ajută tehnologiile NVIDIA în Battlefield 6 pe un laptop Lenovo cu grafică GeForce RTX 5070 # Gadget.ro
Scriu acest articol de pe un laptop Lenovo Legion 7. Am notat mai multe puncte pro pentru configurația testată într-un material separat. Înainte să discutăm despre tehnologiil NVIDIA ce îl ajută pe Legion 7 să ofere o experiență de joc cât mai bună, haideți să descoperim mai multe detalii despre configurația sosită la test: Știți […]
20:10
Qualcomm pregăteşte lansarea procesorului Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, unul ce va crea confuzie generală printre utilizatori # Gadget.ro
Până la finalul acestui an, gigantul american Qualcomm va lansa un nou procesor mobile, unul care va genera confuzie generală printre utilizatori. Compania a confirmat că numele noului chip va fi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, astfel că acesta va putea fi foarte uşor încurcat cu procesorul flagship Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
19:30
Dacia Bigster este o maşină apreciată în toată Europa, în unele ţări câştigând deja câteva premii locale. Doar că evoluţia această favorabilă poate ajunge la un alt nivel, modelul autohton având şansa de a deveni „Maşina Anului 2026 în Europa”. Organizatorii competiţiei „Maşina Anului în Europa” au anunţat cele 7 maşini finaliste de anul acesta, […] The post Dacia Bigster are şansa de a deveni „Maşina Anului 2026 în Europa” appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:10
Cum reușește HP România să contribuie cu soluții complete de digitalizare către companiile din sectorul public și privat? # Gadget.ro
HP România a organizat un eveniment de presă în care s-a vorbit despre eforturile depuse în domeniul digitalizării, printr-un portofoliu de produse ce conține atât echipamente hardware, cât și soluții software dedicate. Mi-au atras atenția câteva declarații făcute la fața locului: 1. 20% dintre fondurile alocate prin PNRR pe partea de digitalizare au fost asignate […] The post Cum reușește HP România să contribuie cu soluții complete de digitalizare către companiile din sectorul public și privat? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
07:20
Fashion Days a pornit ofertele sale de Black Friday 2025. Promoțiile sunt valide până pe 9 noiembrie. Reducerile sunt de până la 90%, iar selecția de produse ajunge la peste jumătatea de milion. Am selectat mai multe produse listate la cel mai bun preț din an. Ea Întreaga listă de promoții pentru publicul feminin este […] The post 25 de oferte de Black Friday 2025 la Fashion Days appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
30 octombrie 2025
19:30
Am jucat Borderlands 4 pe un laptop MSI Katana 15 cu grafică NVIDIA GeForce RTX 5060 – DLSS 4 cu Multi Frame Generation și Reflex chiar fac diferența # Gadget.ro
Așa cum am precizat și în celălalt articol în care am testat Borderlands 4 pe un sistem echipat cu grafică din seria NVIDIA GeForce RTX 50, amintesc și aici că jocul lansat la începutul toamnei 2025 a fost unul dintre cele mai așteptate ale sezonului. Asta fiindcă Borderlands 4 reia tema grafică a edițiilor precedente, […] The post Am jucat Borderlands 4 pe un laptop MSI Katana 15 cu grafică NVIDIA GeForce RTX 5060 – DLSS 4 cu Multi Frame Generation și Reflex chiar fac diferența appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:40
Cum te ajută suita AnythingLLM și NVIDIA NIM în a rula local LLM-uri avansate și cât de rapid primești ajutor de la un PC cu grafică NVIDIA GeForce RTX # Gadget.ro
Cred că mare parte dintre noi am folosit măcar o dată în ultimul timp o soluție de Inteligență Artificială (AI), fie că vorbim despre cele mai celebre dintre ele, precum ChatGPT de la Open AI, Gemini de la Google sau Llama de la Meta. Sunt mult mai multe astfel de soluții, de chatboți așa cum […] The post Cum te ajută suita AnythingLLM și NVIDIA NIM în a rula local LLM-uri avansate și cât de rapid primești ajutor de la un PC cu grafică NVIDIA GeForce RTX appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 octombrie 2025
22:20
Mâine, 30 octombrie, începe Black Friday la Altex (avem primele 12 oferte hit din campanie) # Gadget.ro
Aşa cum v-am anunţat în articolul din 13 octombrie, peste doar câteva ore Altex va da startul celui mai mare eveniment de shopping de anul acesta, Black Friday 2025. Reducerile oferite vor ajunge până la 50%, iar startul pe site se va da începând cu ora 09:00 (în aplicaţia mobilă veţi putea descoperi noile oferte […] The post Mâine, 30 octombrie, începe Black Friday la Altex (avem primele 12 oferte hit din campanie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:30
Motorola Edge 70 – cât costă în România cel mai subţire smartphone Motorola fabricat vreodată? # Gadget.ro
În urmă cu două săptămâni, Emil vă prezenta într-un articol dedicat ce beneficii vor primi cei care vor precomanda noul Motorola Edge 70, cel mai subţire smartphone Motorola fabricat vreodată. Aflam atunci că până pe 5 noiembrie vă puteţi înscrie pe emag.ro/motorola, iar oferta din această etapă este valabilă pentru primele 500 de comenzi. Beneficiile […] The post Motorola Edge 70 – cât costă în România cel mai subţire smartphone Motorola fabricat vreodată? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Compania de transport public din Oslo se declară îngrijorată deoarece operează sute de autobuze electrice chinezeşti ce pot fi oprite oricând de la distanţă de către producător # Gadget.ro
Ruter, compania de transport public din Oslo (capitala Norvegiei), operează în prezent 1350 de autobuze electrice chinezeşti, dintre care 850 sunt sub marca Yutong (unul dintre cei mai mari producători de autobuze din lume, cu activitate în peste 100 de ţări). În contextul riscurilor de securitate cibernetică din ultima perioadă, oficialii Ruter au luat decizia […] The post Compania de transport public din Oslo se declară îngrijorată deoarece operează sute de autobuze electrice chinezeşti ce pot fi oprite oricând de la distanţă de către producător appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Noul Duster va fi vândut în ţara cu cea mai mare populaţie din lume (peste 1,46 miliarde de locuitori) # Gadget.ro
Cererea globală de SUV-uri rămâne una ridicată, iar noul Duster este apreciat în mai toate ţările unde acesta se comercializează la nivel oficial. Fie că vorbim de Dacia Duster în Europa sau de Renault Duster în restul lumii, autovehiculul are priză la public, iar Renault vrea să profite la maxim de succesul acestui model. Compania […] The post Noul Duster va fi vândut în ţara cu cea mai mare populaţie din lume (peste 1,46 miliarde de locuitori) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 octombrie 2025
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Vine frigul, iar acest lucru se observă foarte clar în noua revistă valabilă în perioada 29.10 – 04.11.2025. Cei de la Kaufland promovează în acest catalog haine groase, device-uri pentru […] The post 5 gadgets de la Kaufland (29.10 – 04.11.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:50
Haier scoate la vânzare fabrica de frigidere de lângă Ploieşti şi încheie astfel socotelile cu România # Gadget.ro
În decembrie 2021 Haier anunţa startul producţiei în fabrica de frigidere din Parcul Industrial Allianso din Ariceștii Rahtivani, în apropiere de Ploiești. Investiţia s-a ridicat la peste 70 de milioane de euro, iar construcţia în sine dispunea de cele mai recente inovații cu tehnologie IoT, Industry 4.0 și acoperea o suprafață de 63.000 m2. Fabrica […] The post Haier scoate la vânzare fabrica de frigidere de lângă Ploieşti şi încheie astfel socotelile cu România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Cu sub 5000 de dosare depuse, AFM recunoaşte cererea scăzută pentru maşinile electrice şi redirecţionează 45 de milioane lei pentru modele termice şi hibride în Programul Rabla 2025 # Gadget.ro
Programul Rabla 2025 în versiunea cu cureaua strânsă (aşa cum îmi place mie să îi spun) a demarat pe 30 septembrie, bugetul alocat fiind de 200 de milioane de lei (dintre care 120 de milioane lei pentru vehicule PHEV şi electrice). Valoarea ecotichetelor în noul program a fost / este următoarea: La o lună distanţă, […] The post Cu sub 5000 de dosare depuse, AFM recunoaşte cererea scăzută pentru maşinile electrice şi redirecţionează 45 de milioane lei pentru modele termice şi hibride în Programul Rabla 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:10
DIGI face noi paşi în pregătirea listării la Bursa din Madrid (aceasta este programată pentru 2026) # Gadget.ro
Lună trecută au apărut primele informaţii legată de o nouă intenţie DIGI, una extrem de importantă pentru cel mai mare operator de telecomunicaţii din România. Compania îşi doreşte listarea la Bursa din Madrid a operaţiunilor sale din Spania, iar recent a făcut noi paşi în această direcţie. DIGI a angajat un grup de bănci format […] The post DIGI face noi paşi în pregătirea listării la Bursa din Madrid (aceasta este programată pentru 2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:20
ADATA SR800 Magnetic Power Bank SSD sau cum să ai acumulator cu încărcare wireless Qi2 și un SSD atașabil cu viteze de transfer de până la 2000 MB/s # Gadget.ro
ADATA a lansat un dispozitiv interesant ce îndeplinește 2 roluri în mod instant: baterie externă cu suport de încărcare wireless pe Qi2 și îi poate fi atașat și un SSD capabil să transfere date cu viteze de până la 2000 MB/s. ADATA SR800 include un inel magnetic ce-i permite conectarea cu iPhone-urile de generație nouă […] The post ADATA SR800 Magnetic Power Bank SSD sau cum să ai acumulator cu încărcare wireless Qi2 și un SSD atașabil cu viteze de transfer de până la 2000 MB/s appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:10
Cât costă OPPO Find X9 Pro și OPPO Find X9 în România – detalii despre pachetul pregătit (OPPO Watch X, încărcător de 80W etc) # Gadget.ro
OPPO a lansat Find X9 Pro și Find X9 în Europa, iar toate detaliile le aveți în rândurile următoare. Am scris despre OPPO Find X9 Pro și OPPO Find X9, dar și despre ColorOS 16. Au detaliat oferta din magazinul online oficial – oppostore.ro (site-ul nu este încă actualizat cu seria Find X9). OPPO Find […] The post Cât costă OPPO Find X9 Pro și OPPO Find X9 în România – detalii despre pachetul pregătit (OPPO Watch X, încărcător de 80W etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:10
OnePlus 15R aka OnePlus Ace 6 – baterie de 7800 mAh cu încărcare pe fir la 120W, Qualcomm Snapdragon 8 Elite și preț atractiv? # Gadget.ro
OnePlus a lansat atât vârful de gamă, dar și un model ce impresionează ca raport preț / specificații. Îl găsim sub denumirea OnePlus Ace 6, iar dacă se respectă politica din trecut îl vom găsi listat și în țara noastră – OnePlus 15R. Am testat OnePlus 13, iar OnePlus 13R îl descoperiți și acum listat […] The post OnePlus 15R aka OnePlus Ace 6 – baterie de 7800 mAh cu încărcare pe fir la 120W, Qualcomm Snapdragon 8 Elite și preț atractiv? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:20
Thomson lansează noua linie de televizoare MiniLED Google TV, cu diagonale de la 43 la 75 de inch # Gadget.ro
Acum câteva luni am testat primul smart TV de la Thomson, iar acum compania cu origini franceze anunță lansarea unei noi game de televizoare, tot cu sistem de operare Google TV, dar de data aceasta cu panou MiniLED. Unul dintre cele mai interesante aspecte mi se pare că noua serie MiniLED Google TV are la […] The post Thomson lansează noua linie de televizoare MiniLED Google TV, cu diagonale de la 43 la 75 de inch appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:50
Samsung lansează noul card microSD P9 Express cu viteze maxime de citire secvențială de până la 800 MB/s # Gadget.ro
Pentru ce anume ai avea nevoie de un card de memorie de tip microSD care să poată susțină viteze maxime la citire de până la 800 MB/s? Primul gadget care îmi vine în minte care ar putea beneficia de asemenea performanțe este o consolă portabilă de gaming, una precum cea pe care tocmai am testat-o. […] The post Samsung lansează noul card microSD P9 Express cu viteze maxime de citire secvențială de până la 800 MB/s appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:10
Am jucat Borderlands 4 pe un PC gaming cu placă video GIGABYTE GeForce RTX 5070 spre a vedea cum acționează tehnologiile NVIDIA DLSS 4 și Reflex # Gadget.ro
Borderlands 4 este unul dintre cele mai așteptate jocuri ale toamnei 2025, fiind lansat oficial pe data de 12 septembrie. Iată că nu foarte departe de acest moment am avut șansa de a testa Borderlands 4 pe un desktop PC de gaming powered by GIGABYTE, unul în care piesa centrală a fost placa video NVIDIA […] The post Am jucat Borderlands 4 pe un PC gaming cu placă video GIGABYTE GeForce RTX 5070 spre a vedea cum acționează tehnologiile NVIDIA DLSS 4 și Reflex appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
