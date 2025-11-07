Digi Mobil reintră pe piaţa cartelelor prepay şi lansează pachetele DIGI Naţional (preţurile pleacă de la 2.5 euro / lună)
Gadget.ro, 7 noiembrie 2025 20:50
Pe 1 iulie 2023 operatorul telecom Digi Mobil ieşea oficial de pe piaţa cartelelor prepay, compania alegând să aibă o strategie comercială bazată doar pe abonamente. Timpul a decis că această decizie a fost una inspirată, evoluţia Digi Mobil din ultimele trimestre fiind cu adevărat impresionantă. Doar că anul acesta DIGI şi-a luat angajamentul în […]
• • •
Acum 30 minute
20:50
Digi Mobil reintră pe piaţa cartelelor prepay şi lansează pachetele DIGI Naţional (preţurile pleacă de la 2.5 euro / lună) # Gadget.ro
Acum 4 ore
17:40
În noiembrie 2023 am văzut la București replica LEGO Technic 1:1 pentru Lamborghini Sian FKP 37, iar la aproape doi ani distanță LEGO România revine cu o nouă replică la scară 1:1. Este vorba de această dată de un monopost Ferrari din Formula 1, care va fi dezvelit pe 8 noiembrie 2025 în Mall Băneasa […]
Acum 8 ore
15:00
Ai cumpărat un laptop sau PC de Black Friday fără sistem de operare preinstalat – află cum poți prinde promoțiile la Windows 11 și Office 2019 sau 2021 # Gadget.ro
GoDeal24 are mai multe promoții reunite generic sub denumirea Black Friday – cel mai mic preț de peste an. Ei comercializează key-uri de activare pentru Windows și Office. Nu aveți nevoie de niciun cod spre a prinde următoarele prețuri: Găsiți și Windows în diferite versiuni după cum urmează: SGO262 aplică o reducere de 62% pentru […]
Acum 12 ore
09:00
10 telefoane mobile la preț bun de Black Friday 2025 la eMAG: S25 Ultra, Z Flip 7, Honor Magic 7 Pro etc # Gadget.ro
Am făcut o selecție rapidă a 10 telefoane mobile ce au preț bun și sunt încă în stoc la momentul în care redactez acest articol. Sunt produse din categorii diverse ce oferă o experiență de utilizare printre cele mai bune. Acest articol conține linkuri de afiliere, iar comenzile plasate ne pot aduce un comision din […]
Acum 24 ore
06:30
Dacă ești în căutarea unui preț cât mai bun la un televizor, Black Friday este un eveniment de shopping ce acoperă bine acest segment. Bonus este televizorul Samsung cu panel OLED și diagonala de 138 cm ce a fost listat la 3999 lei. 1. Televizor SAMSUNG MiniLED Neo QLED 55QN80F138 cm, Smart, 4K Ultra HD, […]
06:20
Sunt mai multe produse aduse la preț redus, iar o selecție de 10 gadgets cu preț de până în 100 lei descoperiți în rândurile următoare. 1. Multifuncțional inkjet color HP Deksket all-in-on – 99 lei, reducere de 50%; 2. Cameră de supraveghere smart TP-Link Tapo C200C – 53.99 lei, reducere de 37%; 3. Periuță de […]
6 noiembrie 2025
23:10
ANCOM ne recomandă să acordăm o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare cu ocazia evenimentul de shopping Black Friday 2025 # Gadget.ro
Black Friday 2025, cel mai mare eveniment de shopping al anului, este în plină desfăşurare, iar ANCOM vine cu câteva precizări chiar foarte utile. Autoritatea ne recomandă să acordăm o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare, precum şi autenticităţii informaţiilor de-a lungul întregului proces de achiziţie online. Iată ce aspecte ar trebui să aibă […]
23:00
În toamna acestui an Apple a lansat unul dintre cele mai subţiri smartphone-uri din lume, iPhone Air. Acesta are o grosime de doar 5.6 mm şi cântăreşte 165 de grame. Situaţia comercială a acestui smartphone este cât se poate de neclară în acest moment, sursele fiind destul de indecise: unele spun că vânzările sunt decente, […]
23:00
Am făcut rost de catalogul eMAG de Black Friday 2025 și îl aveți în rândurile următoare. Black Friday 2025 se desfășoară la eMAG pe mâine dis-de-dimineață, iar o suită de oferte ați descoperit pe pagina de ghid. Mai multe oferte le cunoșteați deja de aici. Sursa: Nwradu.ro
22:40
Sony pare a testa preţuri dinamice în PlayStation Store (preţuri diferite de la utilizator la utilizator) # Gadget.ro
Sony este lider pe piaţa consolelor, aspect care îi oferă un oarece avantaj concurenţial. Se pare că gigantul japonez face în această perioadă o serie de teste la nivel de preţ, însă fără a transmite vreo informare oficială. Mai mulţi utilizatori au descoperit că Sony practică aşa numitele preţuri dinamice în PlayStation Store. Acestea diferă […]
22:10
Sistem Mesh Wi-Fi Mercusys Halo H27BE BE3600 – review (rețea pe 2.5 Gbps, Wi-Fi 7 și acoperire de până la 460 metri pătrați) # Gadget.ro
A trecut ceva timp de la ultimul meu review de router sau mesh. Totuși, dispozitivul pe care-l descoperiți în rândurile următoare impresionează atât când îi citezi specificațiile tehnice, cât și în utilizarea de zi cu zi. Am un sistem mesh Mercusys de tip 3-pack din decembrie 2024 și îl folosesc în locuința secundară, de la […]
22:00
În toamna anului trecut Orange YOXO lansa un nou portofoliu de abonamente, unul care a prins foarte bine la români: YOXO CEL MAI IEFTIN a rămas în luna martie cu doar 1 GB internet pe mobil, însă vedeta a fost întotdeauna abonamentul de mijloc, cel cu internet nelimitat la 19 lei / lună. Iată că […]
21:30
Robot de aspirare cu mop Dreame L40s Pro Ultra – review (Podele curate fără pic de efort din partea ta) # Gadget.ro
Acum câțiva ani roboții de aspirare abia își făceau intrarea pe piață cu funcții ce par azi extrem de limitate, iar asta se întâmplă fiindcă cele mai performante astfel de dispozitive sunt precum niște „uzine" care pot satisface chiar și cele mai exigente cerințe în materie de curățenie smart. Dreame este una dintre companiile care […]
Ieri
20:20
Cum s-a pregătit Samsung de Black Friday 2025 în magazinul propriu – lista de produse și reducerile aferente și cum puteți accesa un voucher suplimentar de 15% – 5 tichete din partea Gadget.ro # Gadget.ro
Am testat multe produse de la Samsung în 2025, de la telefoane mobile și televizoare până la aspiratoare verticale, iar printre ele și-a făcut loc și un frigider. Câteva materiale ce vă invit să le parcurgeți: Samsung a alocat mult R&D pe produsele sale, iar AI-ul joacă un rol central. Au o strategie în acest […]
17:50
Listă de 4 produse speciale aflate la ofertă de Black Friday 2025 prin eMAG și cum să te pregătești de ziua cu cele mai multe reduceri din an + ora exactă la care va începe cu exemple din anii trecuți # Gadget.ro
eMAG s-a pregătit de Black Friday în ediția 2025, iar detaliile necesare spre a avea parte de o experiență cât mai bună le descoperiți în materialul de față. În primul rând, am primit o listă de produse ce vor avea un preț special pe 7 noiembrie, dis-de-dimineață: Multe alte produse vor fi la cel mai […]
13:10
Am făcut o selecție de 30 gadgets cu preț de până în 300 lei, iar printre ele veți descoperi diverse produse, de la carduri microSD și memorii USB până la boxe portabile și alte dispozitiv cu utilitate mai mare sau mică în funcție de scenariul de utilizare al fiecăruia. 1. Boxă portabilă Xiaomi de 30W […]
10:00
Putem spune că eMAG a dat startul catalogului pentru Black Friday 2025. Sunt peste 100 de oferte deja cunoscute și presupun că vor actualiza cu și mai multe în orele următoare, până la varianta extinsă ce va fi în inbox-ul celor abonați din miez de noapte. Catalogul eMAG de Black Friday 2025 inclus în ghidul […]
08:30
eMAG a actualizat lista de produse incluse în Black Friday 2025: iPhone 15 la 1999 lei, PlayStation 5 la preț redus, televizor OLED Samsung și friteuză Tefal la 199 lei etc # Gadget.ro
eMAG a actualizat lista de produse disponibilă pentru Black Friday 2025 în această dimineață. Am selectat mai multe produse interesante, de la o consolă PS5 și până la…, tigăile Tefal. 1. Consola PlayStation 5 Digital Edition (PS5) Slim, E-Chassis – 1799.99 lei de la 2549.99 lei; 2. Samsung Galaxy A16 cu 4 GB RAM și […]
08:00
TOP 10: Cel mai bune friteuze airfryer pe care să le urmărești de Black Friday 2025 la eMAG # Gadget.ro
Cred că friteuzele de tip airfryer sunt un fel de mare descoperire în bucătăriile românilor. Aș face pariu că nu există cameră de cămin fără un air fryer folosit în regim zilnic. Timpul este marea noastră problemă, iar o masă obținută rapid și fără efort așa cum promite o friteuză avansată de tip air fryer […]
00:50
Online-Prepay.ro sau cum să îţi încarci cartela preplătită la un curs valutar de peste 9 lei / euro # Gadget.ro
Nu ştiu de unde a apărut această platformă online, Online-Prepay.ro, însă recent aceasta a trimis un comunicat de presă prin care se promovează ca fiind „site-ul oficial dedicat reîncărcării rapide a cartelelor PrePay". În acelaşi comunicat se menţionează că „platforma oferă servicii sigure, fără comision, disponibile non-stop şi potrivite pentru orice utilizator care doreşte să […]
00:10
Săptămâna aceasta este una dintre cele mai agitate din an, majoritatea comercianţilor din România promovând sub o formă sau alta ceea ce toţi cunoaştem drept Black Friday 2025. Despre ce a pregătit DIGI am scris deja, însă în articolul de faţă vreau să vă prezint care sunt cele mai noi trei modele de smartphone-uri din […]
00:00
Motorola a lansat oficial două noi smartphone-uri de buget, modelele Motorola Moto G57 şi G57 Power. Cele două telefoane sunt aproape identice, singurele diferenţe notabile fiind date de capacitatea bateriei şi dimensiune. Motorola Moto G57 este echipat cu o baterie de 5200 mAh ce beneficiază de încărcare rapidă pe fir la 30W, iar Motorola Moto […]
5 noiembrie 2025
23:30
O televiziune regională cu acoperire în 6 judeţe din ţară a rămas fără licenţă, deorece nu a plătit o amendă # Gadget.ro
În urmă cu ceva ani se spunea că televiziunea clasică îşi va pierde din influenţă şi chiar dacă acest lucru pare a se întâmpla, evoluţia este mult mai lentă decât s-a estimat iniţial. În continuare posturile de televiziune merg bine, au audienţă, ba chiar apar periodic şi canale tv locale sau regionale. Sigur că lucrurile […]
22:40
Prima mea întâlnire mai serioasă, să o numesc, cu un dispozitiv Garmin a fost cea cu ceasul Venu X1. A urmat prezentarea unei brățări dedicate analizei somnului, anume Sleep Index Monitor, iar acum sunt pregătit să aduc detalii despre ceasul inteligent cu rol de flagship în gama Garmin, anume fenix 8 Pro. L-am purtat și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Segmentul smartphone-urilor mid-range este atât de vast, include de la telefoane mobile cu preț de până în 1200 – 1500 lei și până la modele de peste 2500 – 3000 lei. Am ținut cont de raportul preț / specificații, performanțele la nivel de cameră foto și video, dar și de suportul software pe termen lung, […]
14:00
Black Friday 2025 stă să înceapă la cel mai mare retailer online din țara noastră, așa că după câteva articole similare, revin cu unul în care recomand 10 plăci video pe care consider că merită să le urmărești printre promoțiile de pe 7 noiembrie. Veți observa probabil că nu am pus nici măcar o placă […]
13:00
Am încercat să găsesc 10 ceasuri inteligente pe care să le recomand a fi urmărite de Black Friday 2025, iar oferta foarte largă de astfel de dispozitive m-a făcut să împart și acest top în două segmente, așa cum am procedat și atunci când am recomandat 10 căști in-ear wireless. Astfel, primele 5 poziții din […]
12:00
TOP 10: Cele mai bune televizoare QLED / Mini LED pe care să le urmărești de Black Friday 2025 # Gadget.ro
Urmărind mai multe discuții de pe unele forumuri sau din anumite comentarii, am observat că sunt destul de mulți care nu și-ar dori un televizor OLED, chiar dacă acesta ar fi propus la același preț cu unul LED, inclusiv la aceleași specificații, să zicem. Argumentele celor care preferă panourile LED se referă la durata de […]
11:50
Black Friday 2025 la eMAG – LIVE: listă actualizată cu toate ofertele pregătite, catalogul când va fi disponibil și multe altele # Gadget.ro
Acest articol își propune să ofere toate informațiile necesare cu privire la Black Friday 2025 în cadrul celui mai mare magazin online românesc – eMAG. Ei adus Black Friday în România și au menținut rețeta originală, o zi cu promoții speciale. Au setat un trend ce a fost adoptat de întreaga piață de online și […]
11:30
Chiar dacă nu avem încă detalii despre ofertele precise care vor fi de Black Friday la eMAG 2025, putem face din timp câteva recomandări de produse pe care credem noi că merită să le urmărești cu ocazia celei mai mari campanii promoționale din an. În articolul de față am realizat un TOP 10 laptopuri de […]
10:00
După ce am văzut o selecție de 10 laptopuri de gaming pe care recomandăm să le urmărești la ediția Black Friday 2025 la eMAG, revenim cu un articol similar, de data aceasta pentru oferte la televizoare OLED. În fine, nu știm exact dacă toate modelele de televizoare OLED de mai jos vor intra cumva la […]
09:00
TOP 10: Cele mai bune căști in-ear wireless pe care să le urmărești de Black Friday 2025 # Gadget.ro
Continuăm seria „TOP 10 recomandări" dedicată celui mai mare eveniment cu reduceri al anului cu articolul despre căști in-ear wireless. Mă refer la acele căști cunoscute și drept TWS – True Wireless Stereo, iar mai departe vom vedea ce astfel de modele pot scoate în față în această perioadă. Fiind o ofertă foarte variată, m-am […]
4 noiembrie 2025
23:30
Vodafone propune o nouă ofertă la portare, abonamentul RED Start cu nelimitat minute şi SMS-uri naţionale şi 75 GB internet mobil la doar 3 euro / lună # Gadget.ro
Operatorii telecom se întrec în oferte care mai de care mai interesante, cele mai atractive fiind cele la portare (este şi normal, toţ
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista valabilă în perioada 05.11 – 11.11.2025 este o adevărată oază de fericire pentru mine. Am găsit atât de multe gadgets compatibile cu articolul meu, încât pentru prima dată mi-a […] The post 5 gadgets de la Kaufland (05.11 – 11.11.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România (ce face gigantul american în ţara noastră?) # Gadget.ro
Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România, gigantul american deschizând uşile filialei locale în noiembrie 2010. Google are o activitate diversificată în ţara noastră, cei peste 400 de angajaţi desfăşurându-şi activitatea în Bucureşti (un un adevărat centru de inovare, cu echipe dedicate de consultanță în digital advertising, servicii de cercetare și dezvoltare pentru […] The post Google a împlinit 15 ani de prezenţă în România (ce face gigantul american în ţara noastră?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
Piaţa auto de maşini noi din România a rămas pe plus şi în luna octombrie (finalul de an va fi strâns) # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România pare că a depăşit şocul din iunie, lună în care statul a suspendat efectiv programul Rabla. Acesta a revenit între timp, însă cu un buget mult mai mic. Vânzările şi-au revenit chiar din iulie, astfel că de atunci avem creşteri consistente lună de lună: Chiar dacă şi în […] The post Piaţa auto de maşini noi din România a rămas pe plus şi în luna octombrie (finalul de an va fi strâns) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Hidroelectrica a depăşit pentru prima dată pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici # Gadget.ro
Hidroelectrica nu este doar cel mai mare producător de energie electrică din România, ci şi cel mai mare furnizor concurenţial individual de curent din ţara noastră. Preţurile mici (în comparaţie cu concurenţa) au atras românii, astfel că Hidroelectrica a devenit rapid liderul pieţei de profil. 2025 a fost un an foarte bun pentru Hidroelectrica, compania […] The post Hidroelectrica a depăşit pentru prima dată pragul de 1 milion de clienţi casnici şi non-casnici appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:50
În urmă cu câteva zile, Renault a organizat un eveniment în cadrul căruia am avut ocazia de a testa două modele recent introduse pe piața din România. Primul despre care expun câteva impresii este Renault 4 E-Tech electric, al doilea este Renault Austral facelift. Strategia de poziționare a modelelor Renault în gamă este relativ simplă. […] The post Am condus Renault 4 E-Tech electric – primele impresii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:50
Așa cum v-am anunțat când am expus primele impresii pentru Renault 4 E-Tech electric, în cadrul aceluiași eveniment Renault am condus și noul Austral, mai precis versiunea cu facelift, pregătită pentru acest sfârșit de 2025 și anii ce vor urma. Renault Austral este propunerea constructorului francez în segmentul C-SUV, acolo unde se dă cea mai […] The post Am condus Renault Austral facelift – primele impresii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
3 noiembrie 2025
22:40
Prima ofertă activată de către eMAG în Black Friday 2025 – Genius la 49 lei și vouchere în valoare de 250 lei # Gadget.ro
eMAG se pregătește de Black Friday 2025, iar cei ce nu au încă abonament Genius îl pot activa la jumătate de preț și nu doar asta, primesc și vouchere în valoare de 250 lei la eMAG, Fashion Days și Flip. Puteți activa abonamentul Genius de aici. Voucherele de 250 lei sunt împărțite astfel: Oferta este […] The post Prima ofertă activată de către eMAG în Black Friday 2025 – Genius la 49 lei și vouchere în valoare de 250 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
Black Friday 2025 la Orange – toate pachetele de internet fix şi televiziune primesc 50% reducere timp de 24 luni şi device-uri la doar 1 euro (air fryere, televizoare etc.) # Gadget.ro
Orange a dat startul campaniei Black Friday 2025, iar la prima vedere nu am găsit nimic deosebit, ceva care să mă atragă cu adevărat. În general sunt cam aceleaşi oferte disponibile de ceva timp pentru tot ce înseamnă servicii, însă există o mică îmbunătăţire pentru pachetele de internet fix şi televiziune. Pachetele Orange Extra, Supreme […] The post Black Friday 2025 la Orange – toate pachetele de internet fix şi televiziune primesc 50% reducere timp de 24 luni şi device-uri la doar 1 euro (air fryere, televizoare etc.) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Vodafone EASY lansează campania Black Friday eSIM şi oferă internet mobile NELIMITAT 5G de la 2 euro / lună în primele 12 luni (Orange YOXO nicio ofertă la abonament) # Gadget.ro
Luna trecută Vodafone a lansat oficial Vodafone EASY, singurul concurent direct din piaţă pentru Orange YOXO. Vodafone EASY este un nou serviciu disponibil 100% digital, ușor de activat, ușor de folosit și ușor de plătit, în doar câțiva pași online, direct din aplicația mobilă Vodafone EASY, disponibilă atât pentru Android, cât și iOS. Noul serviciu […] The post Vodafone EASY lansează campania Black Friday eSIM şi oferă internet mobile NELIMITAT 5G de la 2 euro / lună în primele 12 luni (Orange YOXO nicio ofertă la abonament) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:20
25 de informații interesante legate de Black Friday 2025 la eMAG (Genius la 49 lei și vouchere de 250 lei, produse surpriză, stocuri etc) # Gadget.ro
eMAG a adus conceputul de Black Friday în România, iar astăzi au susținut conferința de presă ce precede ediția curentă a BF, ediție ce urmează a se desfășura pe 7 noiembrie 2025 – ziua în care comerțul online îl depășește pe cel offline. Am extras mai multe informații interesante, de la evoluția celui mai mare […] The post 25 de informații interesante legate de Black Friday 2025 la eMAG (Genius la 49 lei și vouchere de 250 lei, produse surpriză, stocuri etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:40
DIGI te invită la Black Friday 2025, iar în intervalul 7 – 9 noiembrie oferă 50% reducere timp de 12 luni la toate serviciile sale # Gadget.ro
Gataaaa, am intrat în săptămâna Black Friday 2025, săptămâna în care veţi fi asaltaţi cu mailuri, telefoane, articole, newslettere, mesaje, SMS-uri, bannere publicitare, clipuri video şi orice altă formă posibilă şi imposibilă de promovare. Şi pentru că săptămâna se începe în forţă, iată cum arată oferta DIGI de Black Friday 2025. Operatorul a anunţat că […] The post DIGI te invită la Black Friday 2025, iar în intervalul 7 – 9 noiembrie oferă 50% reducere timp de 12 luni la toate serviciile sale appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:30
BMW i4 M50 și BMW i4 Racing „Elsa” sau cum poți transforma o mașină de stradă într-una de curse # Gadget.ro
Povestea proiectului „Elsa” al celor de la BMW România și Engage Engineering nu este prea similară cu cea a personajelor din animația Frozen a celor de la Disney. În fapt, este vorba despre cea de-a doua încercare a aceleași echipe de a crea un automobil de curse pur electric, unul dintre cele mai performante și […] The post BMW i4 M50 și BMW i4 Racing „Elsa” sau cum poți transforma o mașină de stradă într-una de curse appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:50
Bursa zvonurilor: Data de lansare pentru seria Galaxy S26 și detalii legate de capacitatea bateriilor # Gadget.ro
Sunt multe informații legate de Galaxy S26, iar în materialul de față descoperiți detalii legate de evenimentul de lansare, dar și despre bateriile ce urmează a fi aduse pe S26, S26 Plus și S26 Ultra. Ce se vehiculează despre bateriile aduse pe Galaxy S26, S26 Plus și S26 Ultra? În primul rând remarcați că nu […] The post Bursa zvonurilor: Data de lansare pentru seria Galaxy S26 și detalii legate de capacitatea bateriilor appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:00
Piața de smartphone-uri în T3 2025 – Samsung este lider și pe următoarele poziții sunt Apple, Xiaomi, Transsion și vivo # Gadget.ro
Omdia a publicat un raport în ce privește livrările de smartphone-uri pe trimestrul recent încheiat – cuprins între 1 iulie 2025 – 30 septembrie 2025. Putem concluziona că a fost o perioadă de 3 luni numai bună pentru Samsung, ce a reușit să obțină un procent bun de creștere raportat la T3 2024. Au livrat […] The post Piața de smartphone-uri în T3 2025 – Samsung este lider și pe următoarele poziții sunt Apple, Xiaomi, Transsion și vivo appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:00
SAMEDAY a investit peste 80 milioane euro în ultimul an și este pregătit să proceseze peste 1 milion de colete pe zi (de Black Friday 2025 estimează 0.8 milioane colete procesate pentru ziua cea mai aglomerată – 10 noiembrie) # Gadget.ro
SAMEDAY a organizat un eveniment înainte de Black Friday 2025, unul ce a devenit cumva tradițional. Mai multe detalii despre evenimentele SAMEDAY ce au precedat Black Friday descoperiți aici: 2024 și 2023. Acum 2 ani erau investiții de 120 milioane euro, volumul de colete procesate era estimat în vârful de Black Friday la 0.6 milioane […] The post SAMEDAY a investit peste 80 milioane euro în ultimul an și este pregătit să proceseze peste 1 milion de colete pe zi (de Black Friday 2025 estimează 0.8 milioane colete procesate pentru ziua cea mai aglomerată – 10 noiembrie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
2 noiembrie 2025
22:10
Sumar Gadget.ro – octombrie 2025 (cea mai bună lună din „ istoria” site-ului la nivel de unici și afișări) # Gadget.ro
Octombrie 2025 a devenit o lună de referință în statistică adunată de-a lungul timpilui pe pe Gadget.ro. Asta pentru că am reușit să avem cei mai mulți unici și cele mai multe afișări din cei peste 15 ani de activitate. Suntem listați pe rotrafic.xyz, gadata și topblog / secțiunea site-uri colective. Datele de acolo, precum […] The post Sumar Gadget.ro – octombrie 2025 (cea mai bună lună din „ istoria” site-ului la nivel de unici și afișări) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:20
O companie germană a cumpărat la o licitaţie un Mercedes GLE 400, iar acesta avea plăcuţe de frână din lemn inscripţionate Brembo cu un marker negru # Gadget.ro
Nici Germania nu este tot timpul o oază de seriozitate şi dacă în urmă cu ceva ani la noi era la modă vorba aceea cu maşina ţinută în garaj de o bunicuţă, acum venim în atenţia voastră cu o poveste bazată pe lemn. În urmă cu doar câteva zile o companie a cumpărat la o […] The post O companie germană a cumpărat la o licitaţie un Mercedes GLE 400, iar acesta avea plăcuţe de frână din lemn inscripţionate Brembo cu un marker negru appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
