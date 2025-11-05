Smartwatch Garmin fenix 8 Pro – review (Cel mai bun smartwatch Garmin al momentului)

20:10

În mod normal atunci când vrei să îţi cumperi un smartphone, alegi un site, indiferent că este cel al retailerului sau cel al operatorului telecom, iar pe pagina unde sunt listate modelele, ai mai multe filtre cu care să te joci. Unul dintre aceste filtre, poate şi cel mai important, este cel al ordonării după […] Pe site-ul oficial DIGI există 5 filtre în funcţie de care poţi ordona lista de telefoane disponibile, dar 3 dintre ele oferă fix aceleaşi rezultate (practic 2 din 3 sunt inutile)