Câteva click-uri te pot lăsa fără toți banii din cont. Cum te aperi cu succes de atacatorii cibernetici

11:40

Cu 400 de milioane de euro de la Rheinmetall și 120 de milioane de euro contribuție autohtonă se va construi de la zero în orașul Victoria o fabrică de pulberi pentru muniție. Ce înseamnă pentru România? Investitorii se așteaptă ca Rheinmetall-Victoria SA să devină „cea mai modernă companie din lume în domeniul producerii de pulberi”, … The post De ce investește Germania în industria de Apărare românească appeared first on spotmedia.ro.