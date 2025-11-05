Începutul sfârșitului pentru populiști? Un semn din Olanda și prăbușirea lui Trump

03:50

Alături de gene, de starea de sănătate și de igiena personală, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează modul în care mirosim. Sunt alimente care ne pot face să mirosim mai bine pentru ceilalți – chiar unele la care ne-am aștepta cel mai puțin –, așa cum sunt alimente care pot produce … The post Alimentele care ne pot face să mirosim mai bine pentru cei din jur appeared first on spotmedia.ro.