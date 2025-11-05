Lupta din culisele puterii de la Kiev: Un fost titan al energiei îl acuză pe Zelenski că ține Ucraina în beznă și frig, după ce a luat o decizie proastă
SportMedia, 5 noiembrie 2025 03:50
Un fost lider al puterii ucrainene acuză conducerea de la Kiev de o vendetă motivată politic împotriva sa și de aplicarea tardivă a unui plan de protejare a sectorului energetic de atacurile ruse. Volodimir Zelenski este supus unei presiuni crescânde din partea criticilor pentru a menține luminile și încălzirea pornite, în timp ce Rusia își
• • •
Persoanele cu Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot întârzia declinul cognitiv cu trei ani, iar cele care fac, în același interval de timp, 5.000 – 7.500 de paşi pot încetini degradarea cu până la şapte ani. Studiul, realizat de o echipă de la Facultatea de Medicină a Universităţii Harvard
Ce se întâmplă, de fapt, în creier atunci când nu dormim suficient. Cum și de ce apar momentele de neatenție # SportMedia
Cu toții am trăit momente de ceață mentală după o noapte nedormită, când simțim că nu ne putem concentra, atenția scade, mintea nu este atentă la sarcini, iar reacțiile sunt mult mai lente. Un nou studiu realizat de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) arată, pentru prima dată, ce se petrece în creier
Alături de gene, de starea de sănătate și de igiena personală, alimentația este unul dintre cei mai importanți factori care influențează modul în care mirosim. Sunt alimente care ne pot face să mirosim mai bine pentru ceilalți – chiar unele la care ne-am aștepta cel mai puțin –, așa cum sunt alimente care pot produce
Vin Sărbătorile, trece austeritatea! De ce cheltuiește PMB de 2 ori mai mult pe târgul de Crăciun față de anul trecut # SportMedia
Târgul de Crăciun organizat de Primăria București, prin CREART, va costa iarna aceasta de două ori mai mult decât cel de anul trecut. Potrivit explicațiilor oficiale, ediția care va începe la finele acestei luni va fi mai mare, se va desfășura în mai multe locuri din oraș și va dura 2 zile în plus. Cât
Ce s-a întâmplat în alegerile parlamentare din Olanda (Țările de Jos) la sfârșitul lunii nu preocupă pe mai nimeni la București, dar mesajul care vine de acolo e unul puternic și va avea impact în viitorul apropiat și în România. E paradoxal că nicio formațiune politică din țară nu promovează un mesaj anti-european, nici măcar
Câteva click-uri te pot lăsa fără toți banii din cont. Cum te aperi cu succes de atacatorii cibernetici # SportMedia
Banii munciți o viață se pot evapora într-o secundă. Nu pentru că i-ai pierdut, ci pentru că i-ai dat singur, fără să-ți dai seama, unor atacatori cibernetici care știu exact cum să te păcălească. Sunt suficiente câteva click-uri – pe o pagină care arată perfect ca cea a băncii tale – și contul poate fi
Jurnalistul și producătorul de film britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru documentarele sale despre ţara noastră, a obținut cetățenia română. Propunerea a venit din partea Ambasadei României la Londra, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la promovarea țării. După o perioadă îndelungată de proceduri birocratice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie i-a acordat aviz favorabil. „Când eşti
SpotMedia.ro vă prezintă rezultatele înregistrate marți în etapa a 4-a din Liga Campionilor. A fost o seară cu derby-uri, iar Liverpool și Bayern au ieșit învingătoare din duelurile cu Real Madrid și PSG. Napoli – Frankfurt 0-0 Slavia Praga – Arsenal Londra 0-3 Marcatori: Saka '32, Merino '46, '68 Atletico Madrid – Royale Union SG
Horoscop zilnic pentru 5 noiembrie 2025.
Politico: Moartea muncitorului român la Roma reaprinde dezbaterea despre siguranța pe șantierele din Italia # SportMedia
Durere și revoltă în Italia după moartea lui Octav Stroici, un muncitor român de 66 de ani, prins sub dărâmături timp de 11 ore, în urma prăbușirii parțiale a Turnului Conti (Torre dei Conti), monument medieval situat în centrul Romei. Potrivit unei analize Politico, tragedia a readus în prim-plan problema siguranței pe șantierele italiene. Românul
O lucrare de artă expusă în Elveția stârnește controverse în întreaga lume: președintele american Donald Trump este înfățișat „răstignit", îmbrăcat într-o uniformă portocalie de deținut. Sculptura, intitulată „Saint or Sinner" (Sfânt sau păcătos), semnată de artistul britanic Mason Storm, este amplasată într-un spațiu pietonal din Basel (Elveţia) și ridică întrebarea „Cine are dreptul să decidă
Ioan Micula neagă că ar fi fugit din țară: Nu am fugit nicăieri. I-am primit pe polițiști, le-am deschis toate ușile # SportMedia
Omul de afaceri Ioan Micula respinge acuzațiile apărute în presă potrivit cărora el și fratele său, Viorel Micula, s-ar sustrage anchetei deschise de Parchetul General privind grupul European Food & Drinks, vizat pentru suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare. „Nu am fugit nicăieri. I-am primit pe poliţişti, le-am deschis toate uşile, au luat tot ce
USR o propune pe Roxana Rizoiu, expertă în drepturile omului, pentru poziția de Avocat al Poporului. În contextul formării Guvernului Bolojan, instituțiile Avocatul Poporului și CNCD au revenit USR în cadrul negocierilor politice, aşa încât este de aşteptat ca toată coaliţia să o susţină la votul în Parlament. Mandatul lui Renate Weber a expirat de
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a luat decizia finală în procesul pentru marca Steaua. ICCJ a respins apelul făcut de FCSB, care a solicitat anularea mărcilor deținute de CSA Steaua. Acest proces a început în 2024, când FCSB, care pierduse dreptul de a folosi marca Steaua, a considerat că nici clubul Armatei nu
R. Moldova este evaluată pozitiv în Raportul anual vizând extinderea, dat publicității la Bruxelles pe 4 noiembrie. Maia Sandu este prezentă și a avut deja o întrevedere cu președintele Consiliului European. Totuși, Comisia cere Chișinăului să accelereze ritmul actual al reformelor și menționează că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028
Cele mai proaspete date în cazul Rahova: Câte familii stau în chirie pe banii PMB. Liceul afectat de explozie se redeschide # SportMedia
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat, marți, că 39 de familii afectate de explozia din Rahova au fost deja mutate în locuințe închiriate, costurile fiind decontate de Primăria Municipiului București, iar până la sfârșitul săptămânii ar trebui să fie rezolvată cazarea pentru toate cele aproximativ 50 de familii care locuiau în scara afectată. „Oamenii au
Ministrul Nazare anunță aplicația Buget.NG care va prelua digital datele de la fiecare minister pentru bugetul de stat. România nu mai riscă suspendarea fondurilor UE # SportMedia
Ministerul Finanțelor pregătește aplicația Buget.NG care va prelua, digital, datele legate de bugetul anului 2026 de la fiecare minister în parte, astfel încât să avem o aplicație digitală pe care să fie lucrat bugetul de stat, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, la conferința anuală "Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei", organizată
Fostul ministru de Finanţe şi primar al Slatinei Darius Vâlcov scapă de o parte din pedeapsa cu închisoarea, după o decizie luată marţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Instanţa a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva lui Darius Vâlcov pentru trafic de influenţă, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale
Aterizările şi decolările de la Cluj au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare. Unul dintre piloţi ar fi fost luat inconştient de la faţa locului. Două avioane au fost direcţionate către Sibiu, unde au alimentat şi ulterior au revenit la Cluj. Reprezentanţii companiei Ryanair
Acord pe reducerile din administrație: 13.000 de posturi locale. 10% la centru. Bonus: 10% din parlamentari # SportMedia
Coaliţia de guvernare a ajuns, marţi, la un acord privind reforma administraţiei, astfel că pe administraţia locală reducerea ar urma să vizeze în jur de 13.000 de posturi. Potrivit acordului, reducerile nu se vor aplica la fel, în toate primăriile, în condiţiile în care sunt administraţii unde există o lipsă de personal. De asemenea, la
Durerile de cap frecvente, amețelile inexplicabile sau pierderile temporare de memorie sunt simptome pe care mulți oameni le trec cu vederea. Le punem adesea pe seama stresului sau a oboselii, însă acestea pot ascunde afecțiuni neurologice serioase. RMN-ul cerebral este una dintre cele mai utile investigații pentru depistarea cauzelor ascunse ale acestor manifestări, oferind imagini
Micul Prinț, Dragi Părinți, Soțiile noastre și Brastalico Fabadulu, pe scenele din București, Timișoara, Craiova și Târgoviște # SportMedia
Începutul de noiembrie aduce spectacole de teatru cu distribuții impresionante, „Dragi Părinți", „Micul Prinț", „Soțiile noastre" și „BRASTALICO FABADULU" sunt patru povești diferite, dar unite prin energia și talentul actorilor care le dau viață. „Dragi părinți" 10 noiembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru" „Dragi Părinti" este o comedie despre familie, despre iubire
Studiu Bitdefender și NETGEAR: Numărul atacurilor asupra dispozitivelor smart de acasă s-a triplat într-un an # SportMedia
Numărul mediu de dispozitive inteligente dintr-o locuință a ajuns la 22, acestea fiind vizate de aproape 30 de atacuri în fiecare zi, de trei ori mai mult decât în 2024, arată un studiu global realizat de Bitdefender și NETGEAR. Această creștere arată cum infractorii informatici automatizează atacurile și exploatează firmware-ul nesecurizat și dispozitivele învechite pentru a compromite cât mai multe locuințe. Dispozitivele de divertisment, cele mai vulnerabile
Ministrul Moșteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: Rusia abia reușește să țină frontul cu Ucraina # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat marți, la Palatul Parlamentului, că nu există o legătură directă între retragerea parțială a trupelor americane din România și eventuale strategii ale Rusiei, care „abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina". Întrebat dacă retragerea brigăzii rotaționale de luptă a SUA ar putea fi interpretată ca un semn de slăbiciune
Au fost momente de panică, marți, la Liceul Teoretic „Theodor Pallady" din Sectorul 3 al Capitalei, după ce profesorii au sesizat un miros puternic de gaz în clădire. Elevii și personalul au fost evacuați preventiv. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov și specialiști CBRN, care verifică posibile
Ce are Kremlinul cu Halloween-ul: O sărbătoare „satanistă” care nu poate fi stăpânită cucerește mințile tinerilor ruși # SportMedia
Autoritățile ruse au anulat un festival din Sankt Petersburg pe motiv că este un eveniment „satanist". E un nou episod al unui atac mai amplu asupra oricărui lucru considerat a fi influențat de Occident. Matvei, un student la informatică în vârstă de 19 ani din Sankt Petersburg, abia aștepta weekendul de Halloween. Plănuia să se
FCSB este tot mai insistentă pe piața transferurilor, în pregătirea noului an. Campioana României îl dorește pe Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, conform Fanatik. Cei de la FCSB
A murit Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush și gigant al politicii republicane # SportMedia
Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici și controversați politicieni americani ai ultimei jumătăți de secol, a murit la vârsta de 84 de ani, potrivit unui comunicat transmis marți de familia sa. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite în administrația George W. Bush a decedat luni seara, din cauza complicațiilor unei pneumonii și a unei boli … The post A murit Dick Cheney, vicepreședintele lui George W. Bush și gigant al politicii republicane appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu s-a răzgândit în cazul lui Radu Drăgușin. Deși l-a inclus în lotul preliminar pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, Mircea Lucescu nu va conta pe Drăgușin în luna noiembrie. Conform Golazo.ro, selecționerul a decis să-l lase pe Drăgușin la echipa de club pentru a se antrena. De fapt, antrenorul lui Tottenham a … The post Mircea Lucescu s-a răzgândit în cazul lui Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
Incident violent la stația de metrou Piața Unirii 2: Un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător # SportMedia
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict. Incidentul s-a petrecut sâmbătă seară, dar paznicul nu a depus plângere împotriva agresorului. Poliția s-a autosesizat, însă, după ce … The post Incident violent la stația de metrou Piața Unirii 2: Un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător appeared first on spotmedia.ro.
Mark Rutte vine miercuri la București. Șeful NATO va fi primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni # SportMedia
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la ora 13:30, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, care efectuează prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei Nord-Atlantice. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, discuţiile vor viza principalele ameninţări la adresa securităţii Alianţei, cu accent pe Flancul Estic, precum şi modalităţile de … The post Mark Rutte vine miercuri la București. Șeful NATO va fi primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni appeared first on spotmedia.ro.
Louis Munteanu a transmis un răspuns după ce FCSB l-a ofertat. Atacantul lui CFR Cluj le-a zis celor de la FCSB că este dornic să vină, doar dacă va primi cel mai mare salariu din echipă. Totuși, cei de la FCSB nu vor să îi ofere cel mai mare salariu, pentru că vor apărea discuții. … The post Louis Munteanu a dat răspunsul după oferta de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Eugen Teodorovici candidează independent la Primăria Capitalei: Nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani # SportMedia
Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, intră oficial în cursa pentru Primăria Generală a Bucureștiului. El a confirmat pentru Digi24.ro că va candida independent și spune că se bazează pe susținerea fostului premier Victor Ponta, pe care, la rândul său, l-a sprijinit în campania prezidențială. „Da, candidez. Nu am nicio legătură cu nicio formațiune politică, … The post Eugen Teodorovici candidează independent la Primăria Capitalei: Nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani appeared first on spotmedia.ro.
Temerile privind o escaladare a războiului dincolo de granițele Ucrainei au revenit. Semne de avertizare apar acum în alte două țări de interes pentru Rusia. Avioanele de război rusești care bâzâie în spațiul aerian NATO și al Uniunii Europene – determinându-l pe diplomatul de rang înalt de la Bruxelles să acuze Moscova că „se joacă … The post Care va fi următoarea mișcare a lui Putin: Să nu ne așteptăm la focuri de armă appeared first on spotmedia.ro.
Mladen Zizovic, antrenorul echipei FC Radnicki 1923 Kragujevac, a decedat în urma unei crize cardiace, în timpul unui meci din campionatul de fotbal al Serbiei, informează mass-media locală. Zizovic (44 de ani) s-a prăbușit pe gazon în minutul 22 al meciului pe care Radnicki îl disputa în deplasare cu formația FK Mladost Lucani, în momentul … The post Doliu în fotbal: Un antrenor a murit în timpul unui meci appeared first on spotmedia.ro.
După 11 zile în care credincioșii au putut păși în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română a anunțat marți noul program de vizitare al lăcașului de cult. Perioada specială de pelerinaj se încheie miercuri, 5 noiembrie, la miezul nopții. Vizitare până la jumătatea lunii noiembrie Între 6 și 14 noiembrie, Catedrala Națională va fi … The post Cât timp mai poate fi vizitată Catedrala Națională. Programul anunțat de Patriarhie appeared first on spotmedia.ro.
Ședința coaliției de guvernare: Se reiau discuțiile despre reforma pensiilor speciale. Participă și premierul Bolojan # SportMedia
Coaliția de guvernare s-a reunit marți, la ora 14.00, pentru a relua discuțiile pe două teme sensibile: reforma pensiilor magistraților și reforma administrației. Premierul Ilie Bolojan va fi, totodată, pentru prima dată față în față cu liderii PSD care i-au cerut să se prezinte în Parlament pentru a explica retragerea parțială a trupelor americane din … The post Ședința coaliției de guvernare: Se reiau discuțiile despre reforma pensiilor speciale. Participă și premierul Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
Un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în București: Șapte persoane au fost duse la spital (Video) # SportMedia
Opt persoane au fost rănite, marți, în urma unui accident între un tramvai și un autobuz, în București. Este vorba de un tramvai de pe linia 41 și un autobuz STB de pe linia 168. ”STB informează că un tramvai al liniei 41 a tamponat un autobuz al liniei 168, care se deplasa pe sensul … The post Un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în București: Șapte persoane au fost duse la spital (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă # SportMedia
Copiii români sunt printre cei mai vulnerabilizați de sărăcie. La nivelul Uniunii Europene, România se plasează pe locul trei în ceea ce privește rata de sărăcie în rândul copiilor, după Bulgaria și Spania. Cel mai mic risc de sărăcie și excluziune socială îl înregistrează copiii din Slovenia, Cipru și Cehia, potrivit datelor Eurostat pentru 2024. … The post Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a făcut publică suma pe care o va investi în iarnă în transferuri. Roș-albaștrii au anunțat un buget de achiziții de minim 5 milioane de euro. „Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă”, a spus Becali la Fanatik. FCSB vrea să aducă un fundaș central, … The post FCSB, buget record de transferuri: Suma a fost făcută publică appeared first on spotmedia.ro.
Forțele ruse au avansat în orașul ucrainean Pokrovsk, situat în estul țării, a anunțat luni Ministerul rus al Apărării. Este un obiectiv pe care Moscova încearcă să-l cucerească de mai bine de un an. Potrivit estimărilor, aproximativ 100.000 de soldați ruși au înconjurat zona, în timp ce comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat … The post De ce este Rusia atât de disperată să câștige bătălia pentru Pokrovsk appeared first on spotmedia.ro.
Cel puțin șapte alpiniști – cinci străini și doi nepalezi – au murit după ce au fost surprinși de o avalanșă pe un vârf himalayan din nord-estul Nepalului, a anunțat agenția de expediții Seven Summit Treks. Tragedia s-a produs luni, la ora locală 09:00 (03:15 GMT), în apropierea taberei de bază a muntelui Yalung Ri, … The post Șapte alpiniști au murit după o avalanșă în Himalaya appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1350 Odesa, în flăcări. Explozii în mai multe părți din Rusia. Polonia își face zid de drone. Zelenski: Nu există un plan de pace în 12 puncte # SportMedia
Ziua 1350 de război a început cu atacuri aeriene în Ucraina, dar și în Rusia. Mai multe incendii au izbucnit, noaptea trecută, în urma unui atac rusesc la scară largă asupra Odesei. Orașul portuar de la Marea Neagră a fost ținta a două valuri de drone care au provocat mai multe incendii. Loviturile din apropierea … The post Ziua 1350 Odesa, în flăcări. Explozii în mai multe părți din Rusia. Polonia își face zid de drone. Zelenski: Nu există un plan de pace în 12 puncte appeared first on spotmedia.ro.
Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit # SportMedia
Un șofer român care traversa Germania cu un camion și se îndrepta spre România a fost oprit două zile de poliția din localitatea Amberg. El nu a respectat regulile de circulație și a refuzat vehement să coopereze cu polițiștii. Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii trecute. O anvelopă a camionului condus de bărbatul care transporta … The post Un șofer român a ignorat poliția și a condus cu o anvelopă în flăcări în Germania. Ce a pățit când a fost oprit appeared first on spotmedia.ro.
Marius Copil (35 ani) și-a anunțat, marți, retragerea din tenisul profesionist, într-o postare pe pagina sa de Facebook. ”După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să … The post Marius Copil și-a anunțat retragerea din tenis appeared first on spotmedia.ro.
Averea cumulată a celor mai bogați zece americani a crescut cu 700 de miliarde de dolari de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, potrivit unui nou raport Oxfam America. Potrivit organizației, agenda președintelui „duce inegalitatea la cote fără precedent”. „Big, Beautiful Bill” – legea care a favorizat miliardarii Una dintre cele mai importante … The post Miliardarii prosperă sub Trump, în timp ce familiile muncitoare se afundă în sărăcie appeared first on spotmedia.ro.
Un jucător de la FCSB a fost anunțat că va fi dat afară în cazul în care nu își revine. Fundașul dreapta Valentin Crețu are o situație incertă la FCSB, după ce s-a accidentat. Gigi Becali a anunțat că se gândește să-i găsească înlocuitor, în cazul în care nu își va reveni. „E posibil, dacă … The post Alertă pentru un jucător de la FCSB: A primit un ultimatum appeared first on spotmedia.ro.
Noi atacuri ale Rusiei lângă granița cu România. Aeronave F-16 și Eurofighter au fost ridicate în aer # SportMedia
Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave au fost ridicate în aer. Comandanţii acestora aveau aprobare pentru ”angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate. ”În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat … The post Noi atacuri ale Rusiei lângă granița cu România. Aeronave F-16 și Eurofighter au fost ridicate în aer appeared first on spotmedia.ro.
