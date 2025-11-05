Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 5 noiembrie
Timis Online, 5 noiembrie 2025 08:40
Miercuri, 5 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
În fiecare lună, Soarele și Luna se privesc față în față, sunt în opoziție perfectă, iar discul selenar se luminează complet. Așa se naște Luna Plină. Acum Luna se află în semnul Taur și Soarele în semnul Scorpion. Este momentul când ceea ce am început acum 6 luni la Lună Nouă în Taur prinde contur, iese la suprafață și ne arată dacă am fost în armonie cu intențiile noastre sau ne-am abătut de la drum.
Miercuri puteți merge la expoziții, spectacole, filme și întâlniri cu tematici diverse.
Cupio, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești de cosmetice profesionale, este liderul pieței de manichiură din România, conform celui mai recent studiu realizat de MKOR în 2025. Rezultatele confirmă ascensiunea constantă a companiei și consolidarea poziției sale în topul preferințelor consumatorilor români.
Bărbat acroșat de mașină după ce trecea strada ilegal, pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara # Timis Online
Un bărbat a acroșat marți seara un pieton care trecea strada ilegal, pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara.
Tinerii din România pot călători gratuit prin Europa. Începe a doua rundă DiscoverEU 2025 # Timis Online
Tinerii români care împlinesc 18 ani în 2025 au din nou șansa de a descoperi Europa fără costuri de transport, prin programul DiscoverEU. În cea de-a doua rundă din acest an, Comisia Europeană oferă 1.475 de permise de călătorie gratuite pentru participanți din România, ca parte a unei inițiative europene dedicate mobilității tinerilor.
Proiect european pentru sprijinirea tinerilor vulnerabili și prevenirea comportamentelor riscante. Va fi implementat și în Timiș # Timis Online
Un nou program dedicat tinerilor aflați în situații vulnerabile a fost lansat în această lună la nivel european, cu implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș. Proiectul oferă activități educaționale, mentorat și schimburi de experiență, implicând zeci de tineri vulnerabili.
Timișorenii pot face analize gratuite la Spitalul Victor Babeș, cu bilet de trimitere # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara anunță că timișenii au posibilitatea de a efectua un set complet de analize medicale gratuit, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Investigațiile pot identifica din timp diverse probleme de sănătate, de la inflamații și disfuncții hepatice sau renale, până la dereglări metabolice ori lipsa unor vitamine și minerale esențiale.
Ștefan Bănică Jr. deschide Târgul de Crăciun de la Timișoara. Dans pe gheață, brad-carusel și alte suprize care vă așteaptă # Timis Online
În mai puțin de o lună, spiritul Crăciunului se instalează în centru orașului. Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun de la Timișoara din acest an va avea loc duminică, 30 noiembrie, la ora 18:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv.
O nouă lucrare dedicată istoriei și patrimoniului Timișoarei va fi lansată miercuri, 5 noiembrie, la Muzeul Național al Banatului. Volumul „Barocul timișorean. Studii și perspective asupra arhitecturii, artei și societății secolului al XVIII-lea” reunește cercetări recente despre perioada ce a definit identitatea culturală și arhitecturală a orașului și a întregului Banat.
Al cincilea an de RO Bike Valley. Un nou apel de proiecte pentru promovarea ciclismului în vestul României # Timis Online
Fundația Comunitară Timișoara lansează ediția a V-a a programului RO Bike Valley, prin care oferă finanțări pentru proiecte dedicate promovării mersului pe bicicletă în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.
Festivalul dedicat filmelor pentru copii și tineri pasionați de natură, animale, biodiversitate și schimbări climatice ajunge pentru prima oară la Timișoara. Între 13 și 15 noiembrie, Cinema Victoria găzduiește „CULMEA: Film și Educație de Mediu”, un eveniment ce combină cinematografia cu discuții interactive adaptate fiecărei vârste.
Refugiații și migranții din Timișoara au beneficiat, în ultimele nouă luni, de sprijin psihologic specializat oferit la Casa LOGS – Centru de zi de consiliere și informare. Psihologul ucrainean Iryna Chykaliuk a lucrat constant cu persoane aflate în situații vulnerabile, contribuind la sănătatea lor emoțională și la procesul de adaptare într-o țară nouă.
FOTO. Au început lucrările la trecerea de cale ferată spre Cărpiniș. Trenul Timișoara – Jimbolia, anulat # Timis Online
Din această săptămână, constructorul desemnat de CFR Infrastructură Timișoara pentru a reface trecerea de cale ferată dintre Ronaț și Cărpiniș s-a apucat de treabă. Bariera operată manual va devenit semi-automată. Din cauza șantierului, însă, au apărut modificări de trafic rutier și feroviar.
Primăria Timișoara a decis să modernizeze „in-house” 12 străzi din cartierul Blașcovici, prin Societatea de Drumuri Municipale. Lucrările au început din primăvară, dar la început de noiembrie primăria vine cu o actualizare legată de strada Umbrei, unde au fost montate conductele noii rețele de apă.
Tradiție și bunătăți bănățene. Sânmartinu Sârbesc celebrează Hramul și „Ceaunul de Aur" # Timis Online
Satul Sânmartinu Sârbesc din comuna Peciu Nou se pregătește de sărbătoare. Sâmbătă, 8 septembrie, va fi Hramul Bisericii Ortodoxe Române și Festivalul „Ceaunul de Aur”, care ajunge la ediția cu numărul 6.
VIDEO. Case la 35.000 de euro, investiții blocate și „semne de întrebare”. Dispută între USR și AUR pe tema unui PUZ # Timis Online
În ședința de marți, 4 noiembrie, consilierii locali din Timișoara au votat un PUZ aparent nevinovat. Din cauza acestuia, însă, au pornit dure schimburi de replici între consilierii locali AUR, pe de-o parte, și consilierii locali USR, împreună cu conducerea primăriei, pe de altă parte.
Bărbat condamnat pentru tentativă de omor în Belgia, prins de către polițiștii hunedoreni # Timis Online
Un bărbat de 43 de ani din comuna Peștișu Mic a fost arestat de polițiștii hunedoreni, după ce autoritățile din Belgia l-au condamnat la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor.
În 2023, Agenția Națională de Integritate (ANI) îl declara incompatibil pe consilierul local Adrian Lulciuc, de la PNL. Cât timp disputa s-a mutat în instanță, Lulciuc a continuat să rămână în legislativul local, regăsindu-se pe lista PNL și în noul mandat. Acesta, însă, i s-a terminat marți, 4 noiembrie.
A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA și arhitect al „războiului împotriva terorismului” # Timis Online
Dick Cheney, considerat cel mai influent vicepreședinte modern al Americii și principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului”, a decedat la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia sa, potrivit CNN și HotNews.
Timișul, pe harta turismului creativ global. Visit Timiș devine membru în Creative Tourism Network alături de Barcelona # Timis Online
Visit Timiș a fost acceptat oficial în Creative Tourism Network®, una dintre cele mai importante rețele internaționale dedicate promovării turismului creativ, alături de destinații de renume mondial precum Barcelona, Medellín, Braga sau Cannes.
Se apropie sezonul reducerilor de Black Friday, perioadă în care consumatorii sunt atrași de numeroase oferte și promoții. Pentru a evita surprizele neplăcute și pentru a face cumpărături în siguranță, InfoCons, organizație europeană pentru protecția consumatorilor, le reamintește românilor importanța informării corecte înainte de a plasa o comandă.
Românul salvat de sub dărâmăturile turnului prăbușit la Roma a murit la spital, la scurt timp după a fost scos în viață # Timis Online
Un muncitor român a murit după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti din Roma, aflat în renovare. Alte trei persoane au fost rănite ușor, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru neglijență, potrivit Agerpres.
Marius Copil, în vârstă de 35 de ani, și-a anunțat, marți, retragerea din tenisul profesionist, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.
Actorul britanic Jonathan Bailey, care revine luna aceasta pe marile ecrane în musicalul „Wicked: For Good”, a fost desemnat luni drept „cel mai sexy bărbat în viață” de revista People, potrivit Reuters, citată de Agerpres.
FOTO. Experiență ca la cinema. Cum se transformă mersul la stomatolog, datorită tehnologiei 3D de la AscenDent # Timis Online
ADVERTORIAL. O igienizare dentară, o simplă rutină? Așa am crezut și eu până am ajuns la Clinica AscenDent – Dr. Horia Colibășanu din Timișoara. Am descoperit că o procedură aparent banală poate deveni o experiență care te surprinde, te învață și, mai ales, te face să pleci cu un larg zâmbet pe față.
Lugojul modelează viitorul voluntariatului. Primăria lansează proiectul european „YES Volunteer” pentru tineri # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj anunță derularea proiectului Interreg Europe „YES Volunteer – Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor pentru dezvoltare personală și profesională într-o Europă mai socială”. Inițiativa are ca scop extinderea accesului la oportunitățile de voluntariat pentru locuitorii din Lugoj și localitățile învecinate.
Marți 4 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Dr. Mihaela Dima ne vorbește despre anxietate și depresie, două provocări tăcute ale societății moderne # Timis Online
Într-o lume în care predomină un ritm alert, presiunea socială și nesiguranța, anxietatea și depresia afectează tot mai mulți oameni, indiferent de vârstă. Dr. Mihaela Dima, medic primar psihiatru, explică de ce aceste tulburări sunt tot mai frecvente, cum pot fi recunoscute semnele timpurii, care este diferența dintre stres, anxietate și depresie, și când este momentul să cerem ajutorul unui specialist. Aflați ce se întâmplă în corp în timpul unui atac de panică, cum putem gestiona emoțiile și de ce sănătatea mintală merită luată în serios.
Ioana Vârtosu, medicul care a gătit cu sufletul pentru copiii cu dizabilități — povestea din spatele Top 14 MasterChef # Timis Online
ADVERTORIAL. Uneori, eroii nu poartă halate albe doar în spital. Unii își pun șorțul de bucătărie și transformă farfuriile în speranță.
Marți puteți merge la mai multe expoziții.
Depistare gratuită a bolilor hepatice pentru persoanele vulnerabile din Timiș și celelalte județe din Vest # Timis Online
Luni, 3 noiembrie, a avut loc lansarea oficială a proiectului „LIVE(RO)A - Vest: Implementarea programului de screening pentru boli hepatice cronice în regiunea Vest”, care urmărește depistarea timpurie a bolilor hepatice cronice în rândul persoanelor vulnerabile, inclusiv celor fără adăpost și cu nivel socioeconomic scăzut. Proiectul include evaluarea de risc realizată de medicii de familie, analize de sânge, consulturi de specialitate și tratamente corespunzătoare pentru afecțiuni hepatice de diverse cauze.
PROGRAM. Blues, jazz, trombon, tubă, muzică pentru bebeluși și un manifest pentru libertate, la Filarmonica Banatul # Timis Online
Compoziții semnate de Bruch, Elgar, Verdi, Brahms și Beethoven, dar și sonorități moderne precum cele ale concertului pentru trombon de Nino Rota, capodopere clasice și romantice, ritmuri de jazz și blues: un program muzical opulent și colorat promite Filarmonica Banatul Timișoara în luna noiembrie.
Doi muncitori români, răniți după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit # Timis Online
Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit, luni, iar altul este prins sub dărâmături și urmează să fie extras din zonă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit Agerpres.
„IMAGINE. SUNET. ’89. PERSPECTIVE”. Cea mai nouă expoziție la Galeria Rotonda din Timișoara, despre Revoluția din 1989 # Timis Online
O nouă expoziție de fotografie despre Revoluția din 1989 prin lentila artei contemporane va fi vernisată miercuri, 5 noiembrie, de la ora 18, la Galeria Rotonda a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. Evenimentul face parte din proiectul cultural „IMAGINE. SUNET. ’89. Ediția a șasea: Perspective”, organizat de Asociația Culturală Kabaitan.
Ceasul bărbătesc a parcurs un drum lung de la primele sale forme, când era un simplu instrument pentru măsurarea timpului. În prezent, el este un simbol al rafinamentului, al statutului și al atenției pentru detalii. Într-o lume în care smartphone-ul poate indica ora cu precizie, ceasul rămâne relevant nu pentru funcția sa primară, ci pentru povestea pe care o spune despre purtător. Alegerea unui model potrivit nu este doar o chestiune de utilitate, ci și una de stil personal.
„Fă-mă, Doamne, Subțire și Înaltă”: expoziție contemporană inspirată de folclorul lui Béla Bartók, la Timișoara # Timis Online
Expoziția „Fă-mă, Doamne, Subțire și Înaltă” aduce în prim-plan reinterpretarea contemporană a colecției de folclor transilvănean culeasă de Béla Bartók în urmă cu mai bine de 100 de ani.
Campania „România respiră curat”: INSP trage un semnal de alarmă privind consumul de tutun în rândul tinerilor # Timis Online
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), împreună cu Colegiul Medicilor Stomatologi și direcțiile de sănătate publică județene, derulează în noiembrie – decembrie 2025 campania națională „România respiră curat”, menită să informeze și să conștientizeze adolescenții cu privire la riscurile asociate consumului de tutun.
Despre „lupta cu propriile limite pentru a rămâne relevant și autentic într-o lume dominată de imagine și rețele sociale” vorbește cel mai nou spectacol al companiei timișorene de dans contemporant Unfold Motion.
Blues, jazz, trombon, tubă, muzică pentru bebeluși și-un manifest pentru libertate, la Filarmonică # Timis Online
Compoziții semnate de Bruch, Elgar, Verdi, Brahms și Beethoven, dar și sonorități moderne precum cele ale concertului pentru trombon de Nino Rota, capodopere clasice și romantice, ritmuri de jazz și blues: un program muzical opulent și colorat promite Filarmonica Banatul Timișoara în luna noiembrie.
Cinematografia vindecă: Fellini și farmecul neorealismului italian ajung la Spitalul Județean din Timișoara # Timis Online
Spitalul Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” și Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșeanu”, toate din Timișoara, continuă programul „cinemavindek” cu proiecția filmului „Șeicul alb” („Lo sceicco bianco”), regizat de Federico Fellini în 1952.
Polițiștii au descins în Timiș. Un bărbat ar fi vândut un teren de 1,6 milioane de euro, iar șeful unei asociații ar fi folosit donațiile pentru case, pe care le închiria ulterior # Timis Online
Un bărbat ar fi vândut ilegal un teren de 1,6 milioane de euro, iar șeful unei asociații e acuzat că a folosit donațiile pentru a-și construi case.
De o vreme, Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) nu își mai curăță singură mijloacele de transport în comun, ci a găsit o firmă pe care o plătește să facă asta. Îi dă nu mai puțin de jumătate de milion de euro pe an pentru acest lucru.
Primăria Timișoara își propune să mărească ușor tarifele la parcarea pe domeniul public, realizată prin serviciul TimPark. În principiu, creșterea are legătură cu creșterea de TVA, dar există și o excepție: se mai face doar o mică diferență între zonele „verzi”, adică cele ultracentrale, și zonele cu tarife progresivă.
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din Vinga, județul Arad, iar în curtea casei se afla un bărbat spânzurat. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și o autocisternă de 30.000 de litri de apă pentru a limita extinderea flăcărilor.
Zece milioane de euro pentru modernizarea centurii Caransebeșului. A fost desemnat câștigătorul contractului # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat câștigătorul contractului pentru consolidarea variantei ocolitoare a municipiului Caransebeș. Înțelegerea de peste 10 milioane de euro, cu TVA, prevede proiectarea și execuția lucrărilor necesare.
S-a stins din viață, la doar 58 de ani, dr. Valentin Cedică, fost șef al Secției de Arheologie de la Muzeul Banatului.
Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara (USVT) va găzdui, pe 6 noiembrie 2025, o nouă ediție TEDx, sub tema „One Health – conexiuni pentru viitor”, un concept care explorează legătura profundă dintre sănătatea umană, animală și cea a mediului.
Atenționare din partea Primăriei Moșnița Nouă: verificați valabilitatea instalațiilor de gaze # Timis Online
Primăria Moșnița Nouă le-a transmis locuitorilor un mesaj important privind verificarea instalațiilor de gaze naturale, în contextul controalelor anunțate la nivel național după incidentul recent din București.
