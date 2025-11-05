Horia Moculescu, internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI
Timis Online, 5 noiembrie 2025 22:20
Compozitorul Horia Moculescu se află internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, potrivit Digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum o oră
22:20
Compozitorul Horia Moculescu se află internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, potrivit Digi24.ro.
Acum 2 ore
21:20
Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au fost sesizați de doi părinți că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o unitate de învățământ din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învățătorul lor, un bărbat de 51 de ani.
Acum 4 ore
20:40
Concertul intitulat „The Sound of Togetherness” marchează încheierea componentei educaționale @School a proiectului „Musical Crossroads", precum și finalul ediției din acest an. Va aduce pe scenă elevi din mai multe instituții de învățământ din Timișoara.
19:40
FOTO. Firma Supercom, amendată de Garda de Mediu pentru mirosurile de la Stația de Sortare Deșeuri din Timișoara # Timis Online
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș a desfășurat între 17 iunie și 10 septembrie trei controale inopinate la Stația de Sortare Deșeuri Municipale din Timișoara, administrată de firma Supercom S.R.L. Verificările au fost făcute ca urmare a reclamațiilor timișorenilor privind disconfortul olfactiv din zonă.
19:30
„Litografia – lumea în care cerneala întâlnește piatra și imaginația prinde formă” se intitulează expoziția prin care Muzeul Național de Artă Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, continuă seria de evenimente reunite sub titlul Sezon de grafică la MNArT, un amplu program dedicat graficii contemporane, ce reunește nouă proiecte expoziționale menite să sprijine tânăra generație de artiști.
Acum 6 ore
18:10
Reintegrarea deținuților prin muncă și rolul comunității în reducerea recidivei au fost temele unui seminar organizat, miercuri, de reprezentanții Penitenciarului Timișoara la Palatul Administrativ.
17:50
Primăria Timișoara anunță că va desfășura, începând din 12 noiembrie, o acțiune de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Este vorba doar de una împotriva rozătoarelor. Vor fi instalate stații speciale, motiv pentru care au fost emise și avertizări pentru cetățeni.
17:40
Bărbat reținut la Timișoara după ce a întreținut relații sexuale cu minore și a filmat # Timis Online
Polițiștii au reținut un bărbat de 25 de ani, cercetat într-un dosar penal pentru viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă.
17:40
Patru asocieri de firme s-au înscris la licitația Primăriei Timișoara pentru reabilitarea străzii Gării, șantier care va presupune, printre altele, și crearea unei legături cu linie de tramvai între Gara de Nord și Pasajul Solventul. Contractul poate ajunge până la peste 15 milioane de euro, cu TVA.
Acum 8 ore
16:20
Peste 100 de elevi de la șase instituții de învățământ din Timișoara – Liceele Nikolaus Lenau, William Shakespeare, Bartók Béla, Babel, Liceul de Artă „Ion Vidu” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” – vor fi protagoniștii festivalului ProForum, prezentând creațiile atelierelor creative desfășurate în această toamnă, anunță Teatrul independent Basca.
16:00
Dobra nu mai vrea să vadă cabluri atârnate de stâlpi în Lugoj. Ce le-a cerut operatorilor # Timis Online
La jumătatea lunii iulie, Călin Dobra, primarul Lugojului, transmitea un mesaj ferm către operatorii de telecomunicații din oraș. Edilul le cerea să lucreze împreună cu primăria pentru modernizarea infrastructurii și eliminarea cablurilor suspendate care afectează aspectul urban și siguranța oamenilor. Iată că miercuri a revenit cu aceeași solicitare.
16:00
Polițiștii Secției 3 Rurale Sânandrei au descoperit, într-o parcare din localitatea Orțișoara, două autoutilitare încărcate cu lemne transportate ilegal. Unul dintre documentele de însoțire era expirat, iar celălalt nu corespundea cu încărcătura, motiv pentru care șoferul a fost amendat și întreaga cantitate de lemn a fost confiscată.
15:40
DevHub, companie românească de software, și-a extins prezența în Palas Iași și Iulius Town Timișoara și continuă procesul de recrutare # Timis Online
ADVERTORIAL. DevHub, companie românească de software development, și-a consolidat prezența pe piața din România prin inaugurarea a două noi sedii, cu o suprafață totală de peste 1.000 mp, în clădirile de birouri din proiectele mixed-use Iulius Town Timișoara și Palas Iași, dezvoltate de IULIUS. Compania este în proces de recrutare în ambele orașe, vizând roluri cheie în dezvoltarea soluțiilor de software.
15:00
Un motociclist a fost rănit într-un accident pe strada Tapiei din Lugoj și a fost transportat la spital, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Pompierii și echipajele medicale au intervenit pentru a acorda primul ajutor.
Acum 12 ore
14:40
Atac intenționat în Franța: mai multe persoane rănite după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de pietoni și bicicliști # Timis Online
Cel puțin cinci persoane au fost rănite miercuri dimineață, în comuna Saint-Pierre-d’Oléron, din sud-vestul Franței, după ce un autoturism a lovit un grup de pietoni și bicicliști. Potrivit autorităților, incidentul a fost unul intenționat. În momentul arestării, suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”, au transmis oficiali francezi citați de Le Figaro și The Guardian.
14:20
VIDEO. Mark Rutte, în prima vizită oficială în România în calitate de Secretar General al NATO # Timis Online
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a sosit miercuri în România, în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului în fruntea Alianţei Nord-Atlantice, potrivit News.ro.
14:10
Crimă șocantă în Franța: o cardioloagă româncă a fost găsită carbonizată în propria casă. Principalul suspect este fiul ei # Timis Online
O doctoriță cardiolog româncă a fost găsită carbonizată în locuința sa din comuna Molsheim, Franța. Ancheta a confirmat că este vorba despre o crimă, iar principalul suspect este fiul ei. Tânărul ar avea antecedente psihiatrice.
13:50
Expo Timișoara Internațional, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, readuce în atenția publicului Ezoteric Fest – un eveniment dedicat armoniei dintre minte, trup și suflet.
13:00
Premieră medicală națională la Spitalul Regina Maria Timișoara: rezecția completă a unei tumori intramedulare cu monitorizare neurofiziologică multimodală # Timis Online
ADVERTORIAL. Echipa condusă de Prof. Dr. Horia Pleș, medic primar neurochirurg, a reușit rezecția completă a unei tumori intramedulare, o intervenție extrem de dificilă, realizată cu monitorizare neurofiziologică intraoperatorie multimodală, la o pacientă de 52 de ani.
12:40
ISHO lansează o nouă clădire rezidențială. Va duce mai departe conceptul locuinței contemporane în Timișoara # Timis Online
ADVERTORIAL. Mulberry Development anunță demararea unei noi clădiri în cadrul ansamblului ISHO, marcând o etapă cheie în evoluția cartierului urban care a redefinit zona estică a orașului și malurile Begăi.
12:00
Spitalul CFR Timișoara oferă pacienților posibilitatea de a beneficia gratuit de blefaroplastie, procedura chirurgicală prin care este îndepărtat excesul de piele, grăsime sau mușchi de la nivelul pleoapelor.
11:40
CJT dă bani pentru Arena Eroii Timișoarei. Simonis: „E frustrant că cei pe care îi ajut să finanțeze stadionul te acuză că nu ai bani să faci alt stadion” # Timis Online
Consilierii județeni au alocat, miercuri, în cadrul unei ședințe, suma de 20 de milioane de lei în sprijinul Primăriei Timișoara pentru finalizarea lucrărilor la Arena Eroii Timișoarei din Calea Buziașului. Alfred Simonis, liderul Consiliului Județean Timiș, le-a bătut obrazul partenerilor săi de la primărie, supărat că aceștia spun mereu că instituția pe care o conduce nu are bani pentru realizarea noului stadion „Dan Păltinișanu”.
11:40
Podul de la ISHO, în „ultimele etape de avizare” și cu lucrări poate chiar de anul viitor # Timis Online
Dezvoltatorul proiectului imobilair ISHO s-a angajat, atunci când a primit aprobările pentru impresionantul proiect de pe Take Ionescu, să facă pentru domeniul public atât o stradă, cât și un pod peste Bega. Bulevardul cu două benzi pe sens este gata de ceva timp, însă încă nu a fost deschis, în timp ce podul ar fi în „ultimele etape de avizare”, iar execuția ar putea începe chiar de anul viitor.
11:20
Când distracția devine capcană: impactul jocurilor online, aplicațiilor și trendurilor digitale asupra minții și emoțiilor copiilor și adolescenților # Timis Online
„Doar încă un nivel și apoi mă opresc!” pare o promisiune simplă, dar care poate marca începutul unei dependențe. În lumea digitală de astăzi, jocurile și trendurile virale pot transforma distracția în obsesie, lăsând realitatea pe locul doi.
11:20
InfoCons lansează primul Dicționar de Protecția Consumatorilor în domeniul asigurărilor # Timis Online
Consumatorii din România au acum o platformă dedicată înțelegerii limbajului din polițele de asigurare. InfoCons a lansat Primul Dicționar de Protecția Consumatorilor de Asigurări, parte a campaniei naționale „InfoCons, Te Asigură!”, inițiativă ce are ca obiectiv creșterea nivelului de educație financiară și protejarea celor care achiziționează produse de asigurare.
11:00
Pastorul și consilierul județean Laurențiu Timiș, audiat ca martor într-un dosar DIICOT: „Mi s-au cerut mii de euro” # Timis Online
Pastor neoprotestant și consilier județean din partea PNL, Laurențiu Grigore Timiș, este cercetat de DIICOT fiind acuzat că ar fi folosit banii din sponsorizările primite de asociaţia pe care o conduce în scopuri personale. Astfel, în loc ca banii să ajungă la copii nevoiași, i-ar fi deturnat și ar fi construit apartamente pe care le-a închiriat apoi.
10:30
Societatea Aquatim anunță că, în perioada 6–7 noiembrie, vor avea loc lucrări de dezinfectare și spălare a fântânilor publice din mai multe zone ale municipiului Lugoj.
10:30
Numărul oamenilor străzii și al cerșetorilor din Timișoara, în scădere ușoară. „Doar” 110 depistați în octombrie # Timis Online
Polițiștii locali din Timișoara continuă acțiunile zilnice de descurajare a cerșetoriei și de preluare a persoanelor fără adăpost de pe străzi. Luna trecută, au fost identificate 110 persoane care apelau la mila publică sau trăiau pe domeniul public. Acestea au fost transportate de 294 de ori la centrul Direcției de Asistență Socială Timișoara.
10:20
100 de amenzi într-o zi. În țintă: pietonii care nu au respectat regulile de circulație, la Timișoara și Lugoj # Timis Online
Polițiștii au ieșit pe teren și au împărțit 100 de amenzi într-o singură zi, majoritatea celor care au traversat neregulamentar.
Acum 24 ore
09:30
Victorie istorică pentru democrați în alegerile regionale: Zohran Mamdani, primul primar musulman al New Yorkului # Timis Online
Zohran Mamdani, socialist democrat de 34 de ani, a câștigat primăria New Yorkului, devenind primul primar musulman al orașului. Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au obținut guvernoratele din Virginia și New Jersey, oferind democraților un impuls înaintea alegerilor din 2026.
08:50
În fiecare lună, Soarele și Luna se privesc față în față, sunt în opoziție perfectă, iar discul selenar se luminează complet. Așa se naște Luna Plină. Acum Luna se află în semnul Taur și Soarele în semnul Scorpion. Este momentul când ceea ce am început acum 6 luni la Lună Nouă în Taur prinde contur, iese la suprafață și ne arată dacă am fost în armonie cu intențiile noastre sau ne-am abătut de la drum.
08:40
Miercuri, 5 noiembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:10
Miercuri puteți merge la expoziții, spectacole, filme și întâlniri cu tematici diverse.
Ieri
19:20
Cupio, unul dintre cele mai cunoscute branduri românești de cosmetice profesionale, este liderul pieței de manichiură din România, conform celui mai recent studiu realizat de MKOR în 2025. Rezultatele confirmă ascensiunea constantă a companiei și consolidarea poziției sale în topul preferințelor consumatorilor români.
19:10
Bărbat acroșat de mașină după ce trecea strada ilegal, pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara # Timis Online
Un bărbat a acroșat marți seara un pieton care trecea strada ilegal, pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara.
18:10
Tinerii din România pot călători gratuit prin Europa. Începe a doua rundă DiscoverEU 2025 # Timis Online
Tinerii români care împlinesc 18 ani în 2025 au din nou șansa de a descoperi Europa fără costuri de transport, prin programul DiscoverEU. În cea de-a doua rundă din acest an, Comisia Europeană oferă 1.475 de permise de călătorie gratuite pentru participanți din România, ca parte a unei inițiative europene dedicate mobilității tinerilor.
17:30
Proiect european pentru sprijinirea tinerilor vulnerabili și prevenirea comportamentelor riscante. Va fi implementat și în Timiș # Timis Online
Un nou program dedicat tinerilor aflați în situații vulnerabile a fost lansat în această lună la nivel european, cu implicarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș. Proiectul oferă activități educaționale, mentorat și schimburi de experiență, implicând zeci de tineri vulnerabili.
17:10
Timișorenii pot face analize gratuite la Spitalul Victor Babeș, cu bilet de trimitere # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara anunță că timișenii au posibilitatea de a efectua un set complet de analize medicale gratuit, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Investigațiile pot identifica din timp diverse probleme de sănătate, de la inflamații și disfuncții hepatice sau renale, până la dereglări metabolice ori lipsa unor vitamine și minerale esențiale.
17:00
Ștefan Bănică Jr. deschide Târgul de Crăciun de la Timișoara. Dans pe gheață, brad-carusel și alte suprize care vă așteaptă # Timis Online
În mai puțin de o lună, spiritul Crăciunului se instalează în centru orașului. Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun de la Timișoara din acest an va avea loc duminică, 30 noiembrie, la ora 18:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv.
16:50
O nouă lucrare dedicată istoriei și patrimoniului Timișoarei va fi lansată miercuri, 5 noiembrie, la Muzeul Național al Banatului. Volumul „Barocul timișorean. Studii și perspective asupra arhitecturii, artei și societății secolului al XVIII-lea” reunește cercetări recente despre perioada ce a definit identitatea culturală și arhitecturală a orașului și a întregului Banat.
16:30
Al cincilea an de RO Bike Valley. Un nou apel de proiecte pentru promovarea ciclismului în vestul României # Timis Online
Fundația Comunitară Timișoara lansează ediția a V-a a programului RO Bike Valley, prin care oferă finanțări pentru proiecte dedicate promovării mersului pe bicicletă în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara.
16:30
Festivalul dedicat filmelor pentru copii și tineri pasionați de natură, animale, biodiversitate și schimbări climatice ajunge pentru prima oară la Timișoara. Între 13 și 15 noiembrie, Cinema Victoria găzduiește „CULMEA: Film și Educație de Mediu”, un eveniment ce combină cinematografia cu discuții interactive adaptate fiecărei vârste.
16:10
Refugiații și migranții din Timișoara au beneficiat, în ultimele nouă luni, de sprijin psihologic specializat oferit la Casa LOGS – Centru de zi de consiliere și informare. Psihologul ucrainean Iryna Chykaliuk a lucrat constant cu persoane aflate în situații vulnerabile, contribuind la sănătatea lor emoțională și la procesul de adaptare într-o țară nouă.
15:50
FOTO. Au început lucrările la trecerea de cale ferată spre Cărpiniș. Trenul Timișoara – Jimbolia, anulat # Timis Online
Din această săptămână, constructorul desemnat de CFR Infrastructură Timișoara pentru a reface trecerea de cale ferată dintre Ronaț și Cărpiniș s-a apucat de treabă. Bariera operată manual va devenit semi-automată. Din cauza șantierului, însă, au apărut modificări de trafic rutier și feroviar.
15:10
Primăria Timișoara a decis să modernizeze „in-house” 12 străzi din cartierul Blașcovici, prin Societatea de Drumuri Municipale. Lucrările au început din primăvară, dar la început de noiembrie primăria vine cu o actualizare legată de strada Umbrei, unde au fost montate conductele noii rețele de apă.
14:40
Tradiție și bunătăți bănățene. Sânmartinu Sârbesc celebrează Hramul și „Ceaunul de Aur" # Timis Online
Satul Sânmartinu Sârbesc din comuna Peciu Nou se pregătește de sărbătoare. Sâmbătă, 8 septembrie, va fi Hramul Bisericii Ortodoxe Române și Festivalul „Ceaunul de Aur”, care ajunge la ediția cu numărul 6.
14:40
VIDEO. Case la 35.000 de euro, investiții blocate și „semne de întrebare”. Dispută între USR și AUR pe tema unui PUZ # Timis Online
În ședința de marți, 4 noiembrie, consilierii locali din Timișoara au votat un PUZ aparent nevinovat. Din cauza acestuia, însă, au pornit dure schimburi de replici între consilierii locali AUR, pe de-o parte, și consilierii locali USR, împreună cu conducerea primăriei, pe de altă parte.
14:30
Bărbat condamnat pentru tentativă de omor în Belgia, prins de către polițiștii hunedoreni # Timis Online
Un bărbat de 43 de ani din comuna Peștișu Mic a fost arestat de polițiștii hunedoreni, după ce autoritățile din Belgia l-au condamnat la șapte ani de închisoare pentru tentativă de omor.
13:50
În 2023, Agenția Națională de Integritate (ANI) îl declara incompatibil pe consilierul local Adrian Lulciuc, de la PNL. Cât timp disputa s-a mutat în instanță, Lulciuc a continuat să rămână în legislativul local, regăsindu-se pe lista PNL și în noul mandat. Acesta, însă, i s-a terminat marți, 4 noiembrie.
13:40
A murit Dick Cheney, fost vicepreședinte al SUA și arhitect al „războiului împotriva terorismului” # Timis Online
Dick Cheney, considerat cel mai influent vicepreședinte modern al Americii și principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului”, a decedat la vârsta de 84 de ani, a anunțat familia sa, potrivit CNN și HotNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.