O nouă acțiune de deratizare la Timișoara, săptămâna viitoare

Dezvoltatorul proiectului imobilair ISHO s-a angajat, atunci când a primit aprobările pentru impresionantul proiect de pe Take Ionescu, să facă pentru domeniul public atât o stradă, cât și un pod peste Bega. Bulevardul cu două benzi pe sens este gata de ceva timp, însă încă nu a fost deschis, în timp ce podul ar fi în „ultimele etape de avizare”, iar execuția ar putea începe chiar de anul viitor.