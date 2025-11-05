Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”

08:40

Muncitorul român, prins sub dărâmături după ce o parte dintr-un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit, a decedat la spital după ce fusese extras în viață la peste zece ore de la accident. El a intrat în stop cardiac și nu a mai putut fi resuscitat când a ajuns la spital, ne-a transmis corespondenta […]