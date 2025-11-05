Un seism de 4,8 grade pe scara Richter produs în Grecia a fost resimţit şi în sudul Bulgariei
Rador, 5 noiembrie 2025 10:20
Un seism cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter, înregistrat, miercuri dimineaţă, în nordul Greciei, a fost resimţit şi în Bulgaria, informează Institutul Naţional de Geofizică, Geodezie şi Geografie al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe pagina sa de Facebook. Conform datelor, cutremurul s-a produs la ora locală 09:16, în zona oraşului Xanthi. Epicentrul se […]
Acum 15 minute
10:20
10:20
Poliţiştii şi procurorii continuă miercuri operaţiunea de amploare la nivel naţional „Jupiter 4”. Peste 250 de percheziţii sunt în curs de desfăşurare în această dimineaţă. Prejudiciul estimat în dosare depăşeşte 60 de milioane de lei şi sute de mii de euro. Sunt vizate, printre altele, infracţiuni silvice, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, şantaj sau gestionarea deşeurilor […]
Acum 2 ore
09:20
Sunt efectuate percheziții într-un dosar penal privind obţinerea de către mai mulţi medici a unor specializări în Republica Moldova # Rador
Parchetul General face percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe într-un dosar penal privind obţinerea de către mai mulţi medici a unor specializări în Republica Moldova. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei 18 medici vizaţi lucrează la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Sănătăţii. 12 persoane vor fi ridicate pentru audieri, […]
09:10
Parizienilor li s-a oferit şansa de a obţine un loc de înmormântare alături de oameni faimoşi, între care cântăreaţa Edith Piaf, scriitorul Oscar Wilde şi solistul trupei „The Doors”, Jim Morrison. Administraţia oraşului a organizat o loterie care îi va oferi câştigătorului şansa de a plăti pentru repararea unor lespezi de mormânt în schimbul înhumării […]
09:00
Actrița americană Diane Ladd a murit pe 3 noiembrie, la vârsta de 89 de ani. Ea a murit la domiciliul ei din Ojai, California, au scris fiica sa, Laura Dern, și fostul ei soț, Bruce Dern, într-un comunicat. Diane Ladd, o importantă actriță secundară la Hollywood și o interpretă cu multiple fațete, și-a demonstrat talentul […]
08:50
Realizator: Cristian Bâcâin – Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic pe mai multe şosele naţionale – în rest se circulă pe un carosabil umed cu aglomeraţie în jurul marilor oraşe. Unde sunt probleme – aflăm acum de la inspectorul principal de poliţie Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic. Mihai Sitaru: Se circulă în condiții de ceaţă […]
08:40
Conducerea PNL a validat candidatura prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu pentru funcția de primar general al capitalei # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Conducerea PNL a validat candidatura prim-vicepreședintelui partidului Ciprian Ciucu pentru funcția de primar general al capitalei. Depunerea oficială a candidaturilor la Biroul Electoral Central va începe pe data de 12 noiembrie, iar scrutinul va avea loc pe 7 decembrie. După votul unanim de marți din Biroul Politic Național al liberalilor, Ciprian […]
Acum 4 ore
08:30
Judecătorii de la CCR au termen miercuri pentru sesizările la legea care modifică sistemul de plată al pensiilor private # Rador
Judecătorii de la Curtea Constituţională au termen miercuri pentru sesizările depuse separat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de AUR privind legea care modifică sistemul de plată al pensiilor private. Proiectul, adoptat recent de Parlament, prevede că pensionarii care vor să-şi retragă banii din pilonul 2 sau pilonul 3 vor mai putea primi […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 […]
08:20
Realizator: Cristian Bâcâin – Catedrala Naţională rămâne deschisă pentru pelerini până la miezul nopţii, iar de joi programul de vizitare se va modifica. Patriarhia a anunţat că până pe 14 noiembrie inclusiv credincioşii pot veni între orele 11:00 şi 19:00, apoi lăcaşul de cult va fi închis pentru continuarea lucrărilor interioare. Se va redeschide la […]
08:00
Fostul ministru de finanţe Sebastian Vlădescu şi fostul şef al băncii Eximbank Ionuţ Costea au fost eliberaţi din închisoare # Rador
Fostul ministru de finanţe Sebastian Vlădescu şi fostul şef al băncii de stat Eximbank Ionuţ Costea au fost eliberaţi marți din închisoare, unde executau pedepse pentru acte de corupţie. Este urmare a unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit căreia răspunderea penală în cazul celor doi s-a prescris, iar argumentul invocat este […]
08:00
Zi de doliu la Roma, în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale # Rador
La Roma este miercuri zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului unei clădiri medievale situate în centrul istoric al capitalei italiene. Un marş cu torţe organizat de principalele sindicate din Italia s-a desfăşurat marţi după-amiază, în semn de protest faţă de decesele la locul de muncă. […]
08:00
Kristalina Gheorghieva l-a felicitat pe premierul Bulgariei pentru pregătirea aderării la zona euro # Rador
Directorul general al FMI, Kristalina Gheorghieva, l-a felicitat pe premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, pentru pregătirea aderării la zona euro, de la 1 ianuarie. Pe profilul său de Facebook, Gheorghieva a scris comentariul şi a postat şi o fotografie alături de Jeliazkov. „Disciplina şi determinarea au dat roade. FMI a ajutat Bulgaria să depăşească hiperinflaţia şi […]
07:40
Proiecţiile indică victorii importante pentru democraţi la primăria din New York şi la funcţiile de guvernator din mai multe state # Rador
Potrivit proiecţiilor după alegerile locale şi pentru funcţii de guvernator din SUA, democraţi au câştigat în statele Virginia și New Jersey, în primul test electoral al celui de-al doilea mandat al președintelui Trump, iar candidatul democrat Zohran Mamdani este dat câștigător al alegerilor pentru funcția de primar al orașului New York, relatează CBS, partenerul BBC […]
07:40
Democratul de stânga Zoran Mamdani a câștigat cursa pentru funcția de primar al orașului New York. În fața susținătorilor săi, la mitingul victoriei, el a declarat că rezultatul marchează începutul unei noi ere pentru umanitate: „New York, în această seară ai oferit un mandat pentru schimbare. Un mandat pentru un nou tip de politică. Un […]
07:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Bucureşti pentru două zile. Va avea întîlniri cu preşedintele ţării, cu premierul şi cu şefii Parlamentului, iar pe agenda discuţiilor se va afla şi posibilitatea de suplimentare a trupelor NATO în România, după decizia Pentagonului de reducere a prezenţei militare americane la […]
07:40
Elevii care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor de merit vor primi în noiembrie banii pentru lunile septembrie şi octombrie # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Elevii care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor de merit vor primi pe 20 noiembrie banii pentru lunile septembrie şi octombrie. Este prima bursă care intră pentru acest an şcolar, iar de luna viitoare banii vor fi acordaţi lunar, în ziua de 20, pentru luna precedentă. Felicia Mocanu are detalii. Reporter: […]
07:30
Un guvern marionetă ungar impus de la Bruxelles ar contribui la aderarea accelerată a Ucrainei la UE (Péter Szijjártó) # Rador
„Atât timp cât există un guvern național în Ungaria, țara noastră nu va fi de acord cu aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, însă un guvern marionetă bruxellez ar fi de acord imediat cu aceasta și ar duce astfel comunitatea la război”, a declarat marți, la Budapesta, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, potrivit […]
Acum 8 ore
03:10
Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 euro fără TVA. Costul total al aeronavelor și al pachetului de suport logistic este de 100 de milioane de euro. La București a fost semnat un contract interguvernamental potrivit căruia România achiziționează 18 avioane de vânătoare F-16 din Ţările de Jos […]
Acum 12 ore
00:40
Confruntarea dintre Rusia și Vest, cu implicații pentru extinderea UE, o cursă cu miză mare pentru primăria New Yorkului, două scandaluri legate de imparțialitatea surselor de informare, precum și două comemorări și o aniversare sunt subiectele care au ținut astăzi ocupată presa internațională. Publicația braziliană Folha Online titrează „Trump intră în jocul nuclear al lui […]
4 noiembrie 2025
23:10
Așadar, președintele american, Donald Trump, a confirmat că Statele Unite vor relua procesul de testare a armelor nucleare, renunțând astfel la o politică veche de peste trei decenii, susținând că demersul este necesar ca răspuns față de testele făcute de alte state. O postare a președintelui pe platforma sa, Truth Social, s-a referit la amenințarea […]
22:30
Republica Moldova riscă să fie expusă amenințărilor externe, dacă nu va fi primită în UE în următorii trei ani (Maia Sandu) # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că țara sa riscă să fie expusă amenințărilor externe, dacă nu va fi primită în Uniunea Europeană în următorii trei ani. Aflată astăzi în vizită la Bruxelles, Maia Sandu a mai spus că și-ar dori deschiderea negocierilor de aderare în toate domeniile până la sfârșitul acestui an și […]
22:00
Reprezentanții companiei Distrigaz anunță că nu au depistat scurgeri de gaze în zona Liceului Tehnologic Theodor Pallady # Rador
Reprezentanții companiei Distrigaz anunță că nu au depistat scurgeri de gaze în zona Liceului Tehnologic Theodor Pallady din sectorul 3 al Capitalei. A fost descoperită însă o defecțiune la un robinet, iar reluarea alimentării cu gaze se va realiza după remedierea problemelor și realizarea verificării de către o firmă autorizată de ANRE. Elevii liceului au […]
21:50
Donald Trump a spus că ajutoarele alimentare pentru americanii săraci nu se vor relua încă, sfidând astfel o decizie judecătorească # Rador
Preşedintele Trump a spus că ajutoarele alimentare pentru americanii săraci nu se vor relua până când blocajul guvernamental care durează deja de 35 de zile nu se va încheia. Declaraţia preşedintelui a venit în pofida unei decizii judecătoreşti care cere administraţiei să facă plăţile respective. Dl Trump i-a învinuit din nou pe democraţi pentru impasul […]
21:50
Rusia aspiră la prietenie și cooperare cu toate popoarele lumii, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, în timpul ceremoniei de decernare a premiilor de stat pentru consolidarea unității națiunii ruse desfăşurată la Kremlin. „În ciuda tuturor dificultăților, problemelor și tragediilor de astăzi – și din păcate, sunt multe – noi, Rusia, vom continua să trimitem […]
21:50
Liderii unor țări l-au felicitat pe președintele rus, Vladimir Putin, cu ocazia Zilei Unității Naționale, deși protocolul nu prevede acest lucru – sărbătoarea nu are statut național, a explicat jurnaliştilor secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Nu, aceasta nu este o sărbătoare națională. Protocolul nu prevede acest lucru. Unele țări au trimis felicitări” […]
Acum 24 ore
17:30
Maia Sandu ar dori ca UE să deschidă toate domeniile de negocieri cu Republica Moldova până la sfârșitul anului # Rador
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut marți Uniunii Europene să deschidă toate domeniile de negocieri cu țara sa până la sfârșitul anului. Vorbind la un summit al UE de la Bruxelles, dna Sandu a adăugat că Republica Moldova va continua să adopte reforme esențiale, inclusiv în sectoarele judiciar și energetic./opopescu/ctuluc REUTERS – 4 noiembrie
17:30
Rețeaua bancară internațională nu vede cu ochi buni introducerea a 14-a pensie lunară în Ungaria după reinstituirea celei de-a 13-a pensie lunară, în 2020, dar nu vede cu ochi buni nici scutirea de la asigurările sociale pentru mame, reducerea facturilor la utilități, plafonarea adaosului comercial și programul Home Start. Cu toate acestea, premierul ungar a […]
15:50
În zilele de 5 și 6 noiembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Bucureștiul, România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, precum și cu alți oficiali. În timpul șederii sale în România, Mark Rutte va participa şi la […]
14:40
Introducere De aproape un secol, Radio România este o adevărată Academie a Culturii Naționale. De la primele transmisii din 1928 până în era digitală, radioul public a fost scena pe care s-au afirmat mari artiști, scriitori, compozitori, regizori și realizatori. A fost un spațiu al dialogului intelectual și al formării culturale, un liant între orașe, […]
14:30
Consiliul Uniunii Europene a aprobat al cincilea transfer de peste 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina în cadrul mecanismului Ukraine Facility – potrivit unui comunicat postat marţi, pe site-ul Consiliului UE. Potrivit comunicatului, această sumă reflectă îndeplinirea cu succes de către Ucraina a nouă pași necesari pentru acordarea celei de-a cincea tranșe, precum și a […]
14:30
Dick Cheney, fost vicepreşedinte al SUA şi unul dintre cei mai influenţi politicieni ai generaţiei sale, a murit. Avea 84 de ani. Dick Cheney a devenit cunoscut la nivel global ca primul secretar al apărării în mandatul preşedintelui Bush, în timpul războiului din Golf din 1991. A fost un om foarte bogat. Într-o perioadă de […]
14:30
Volodimir Zelenski a spus că a vizitat trupele din apropierea orașului Dobropillia, în estul Ucrainei # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că a vizitat trupele care luptă în apropierea orașului estic Dobropillia, unde forțele ucrainene au declanşat o contraofensivă împotriva trupelor rusești. „S-a acordat multă atenție armelor, sporirii producției de drone, nevoilor brigăzilor și experienței Corpului 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei ‘Azov’ și a altor unități„, a scris […]
13:20
Germania sprijină din nou cu peste o jumătate de milion de euro cadrel e didactice din învățământul în limba germană din România # Rador
Republica Federală Germania, prin intermediul Ambasadei German iei la Bucure ști, sprijină ș i în acest an proiectul „ Susținerea cadrelor didactice din învățământul în limbă germană din România cu suma de 505.000 de euro Această finanțare este destinată promovării limbii germane la nivel de limbă maternă în școlile și în instituțiile de învățământ de […]
13:10
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 5 noiembrie a.c. o emisiune filatelică sub titlul generic Colecții Românești, cu tema Samovare și ceainice, care adaugă la imaginile unor mărci poștale din anii anteriori un subiect original dedicat samovarelor și ceainicelor. Emisiunea are în componența sa 6 mărci poștale, o coliță dantelată și două plicuri […]
13:00
Clopoțelul Schimbării: Ce afirmă peste 1.600 de profesori despre discriminarea pe criterii de gen și de etnie și ce evită să spună peste 30% dintre ei # Rador
Peste 40% dintre profesorii de învățământ preșcolar și primar au observat frecvent comportamente discriminatorii pe criterii de etnie sau de gen în rândul copiilor. Așa arată o consultare online la care au participat peste 1.600 de cadre didactice, realizată de Asociația Cu Alte Cuvinte (CUAC). Asociația Cu Alte Cuvinte lansează rezultatele consultării online împreună cu […]
13:00
Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă # Rador
Peste 10 milioane de euro au fost colectate la edițiile precedente Copiii români sunt printre cei mai vulnerabilizați de sărăcie: la nivelul Uniunii Europene, România se plasează pe locul al treilea în ceea ce privește rata sărăciei în rândul copiilor, după Bulgaria și Spania. Peste 10 milioane de euro au fost strânși pe parcursul celor […]
13:00
Fundația Regală Margareta a României dă startul selecției naționale pentru bursele Tinere Talente 2026 – o nouă generație de artiști sprijiniți să își urmeze vocația # Rador
Fundația Regală Margareta a României dă startul selecției naționale pentru ediția 2026 a burselor din cadrul programului național Tinere Talente, ajuns la cea de-a 18-a ediție. Până pe 3 decembrie 2025, elevii și studenții, care urmează studii în domeniul muzicii clasice sau artelor vizuale la instituții de învățământ vocaționale din România și provin din familii […]
12:50
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere De-a lungul aproape unui secol de existență, Radio România a fost o veritabilă școală de formare sau promovare a multor personalități. Microfonul radioului public a devenit o rampă de lansare pentru oameni care au marcat jurnalismul, cultura, teatrul radiofonic și viața publică românească. În jurul microfonului s-a născut o tradiție a […]
12:20
Președintele Nicușor Dan a transmis condoleanțe familiei muncitorului decedat în urma prăbușirii unei clădiri istorice din centrul Romei # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei muncitorului român care a murit în Italia după prăbuşirea unei clădiri istorice din centrul Romei la care se efectuau lucrări de consolidare. Şeful statului a apreciat efortul echipelor italiene care au încercat timp de 11 ore să-i salveze viaţa. Muncitorul român prins sub dărâmături, după ce o parte […]
11:30
Un accident rutier în care au fost implicate un tramvai şi un autobuz STB a avut loc pe Strada Braşov, intersecţie cu Drumul Taberei din Capitală. În urma evaluării SMURD, opt persoane sunt rănite uşor, conştiente, iar şapte vor să fie duse la spital. Nu sunt persoane încarcerate, precizează ISU Bucureşti-Ilfov. La faţa locului au […]
Ieri
09:50
Traficul este întrerupt total începând de la această oră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Restricţia va rămâne în vigoare până la ora 21:00 şi este luată în contextul lucrărilor pe care le face Bulgaria la partea de pod care îi revine. De diseară, de la ora 21:00 şi până mâine dimineaţă la ora 9:00, circulaţia va […]
09:50
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din […]
09:40
Péter Szijjártó despre scurgerea de date din Partidul Tisza: este cel mai mare scandal al politicii ungare moderne # Rador
Péter Szijjártó a fost invitatul emisiunii „Strateg”, transmisă de Mandiner.hu, în cadrul căreia a vorbit despre scurgerea de date a aplicației Tisza Világ (Lumea Tisza). Reacţionând la postarea lui Péter Magyar pe Facebook după scurgerea de date, în care președintele Partidului Tisza scria despre camerele fumurii ale fostei mănăstiri carmelitane și despre ruși care au […]
09:20
Senatul a adoptat tacit, fără dezbateri, proiectul de lege inițiat de USR, privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari # Rador
Senatul a adoptat tacit, fără dezbateri, proiectul de lege inițiat de USR, privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Actul normativ va fi trimis Camerei Deputaților, care este for decizional. Alina Stănuță explică. Reporter: Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, spunea că proiectul vine să pună în aplicare rezultatul referendumului din 2009. Ștefan Pălărie: Astăzi […]
09:20
Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruşi au lansat 668 de atacuri asupra a 14 localități. Potrivit unui comunicat remis marţi dimineaţă, trupele ruse au efectuat trei lovituri aeriene asupra localităților Malokaterinivka, Cervone și Malinivka. De asemenea, 402 drone (în mare parte, de tip FPV) […]
08:50
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 10:00 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – P, sala 28 * Şedinţa Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – ”România fără violenţă domestică” – ora 14:00. Invitaţi: Valentin Jucan, […]
08:40
Muncitorul român, prins sub dărâmături după ce o parte dintr-un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit, a decedat la spital după ce fusese extras în viață la peste zece ore de la accident. El a intrat în stop cardiac și nu a mai putut fi resuscitat când a ajuns la spital, ne-a transmis corespondenta […]
