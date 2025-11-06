Regiunea Doneţk – Peste 1.000 de civili sunt blocați în Pokrovsk, evacuarea fiind imposibilă din cauza luptelor intense

07:30

„Atât timp cât există un guvern național în Ungaria, țara noastră nu va fi de acord cu aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, însă un guvern marionetă bruxellez ar fi de acord imediat cu aceasta și ar duce astfel comunitatea la război”, a declarat marți, la Budapesta, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, potrivit […]