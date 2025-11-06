Regiunea Doneţk – Peste 1.000 de civili sunt blocați în Pokrovsk, evacuarea fiind imposibilă din cauza luptelor intense
Rador, 6 noiembrie 2025 07:50
Autorităţile ucrainene au anunţat că peste 1.000 de civili au rămas în Pokrovsk (regiunea Doneţk), iar evacuarea lor este, practic, imposibilă, din cauza luptelor intense. „Conform datelor furnizate de autoritățile locale, în prezent, în comuna Pokrovsk, se află 1.800 de persoane, iar în orașul Pokrovsk – 1.200 de civili” – a detaliat Dmitro Petlin, reprezentantul […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
08:00
Autoritățile filipineze au declarat stare de urgență, după ce taifunul Kalmaegi a lovit regiunile din centrul țării. Cel puțin 114 oameni au fost uciși, însă un număr chiar mai mare de oameni sunt declarați dispăruți. Taifunul este cea mai mare furtună tropicală de anul acesta, Insula Cebu fiind în mod deosebit afectată. Corespondentul BBC transmite […]
08:00
Puțini oameni reușesc să unească printr-o singură poveste două comunități – maghiară și română – așa cum o face Bölöni László, o legendă împărtășită, născută din pasiune, respect și demnitate. În același spirit, Săptămâna Filmului Maghiar de la București, ajunsă la cea de-a 19-a ediție și devenită de-a lungul anilor un eveniment de tradiție în […]
08:00
Guvernul va aloca, astăzi, din fondul de rezervă bugetară circa 319 milioane de lei pentru finanţarea, până la final de an, a serviciilor sociale de protecţie a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap şi pentru cheltuielile curente ale căminelor de bătrâni. Solicitările au venit din partea a 40 de consilii judeţene. Printr-o altă hotărâre […]
08:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa la prima ediție a Forumului NATO pentru Industria de Apărare de la București # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va participa astăzi, alături de președintele Nicușor Dan, la prima ediție a Forumului NATO pentru Industria de Apărare, organizat la București. Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 de state membre NATO și partenere, dar și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale Forumului […]
Acum 30 minute
07:50
SUA – Administrația Federală a Aviației anunță că va reduce cu zece procente traficul aerian # Rador
Departamentul american pentru Transporturi urmează să anunțe o reducere a numărului de surse aeriene, măsură ce va intra în vigoare de vineri, din cauza blocajului guvernamental care continuă. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a anunțat că va reduce traficul aerian cu zece procente în 40 de aeroporturi aglomerate, măsură necesară pentru păstrarea siguranței. […]
07:50
Regiunea Doneţk – Peste 1.000 de civili sunt blocați în Pokrovsk, evacuarea fiind imposibilă din cauza luptelor intense # Rador
Autorităţile ucrainene au anunţat că peste 1.000 de civili au rămas în Pokrovsk (regiunea Doneţk), iar evacuarea lor este, practic, imposibilă, din cauza luptelor intense. „Conform datelor furnizate de autoritățile locale, în prezent, în comuna Pokrovsk, se află 1.800 de persoane, iar în orașul Pokrovsk – 1.200 de civili” – a detaliat Dmitro Petlin, reprezentantul […]
Acum 2 ore
06:50
Aflat la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimalizat consecințele pentru Alianță ale retragerii unor trupe americane din România, anunțată săptămâna trecută. „Cred cu adevărat că exagerăm puțin în această privință”, i-a declarat el presei, flancat de președintele român Nicușor Dan. „Aceste ajustări se întâmplă constant”, a adăugat el. Și chiar și după […]
06:30
În contextul preocupărilor de securitate pe flancul estic al Alianței, Euronews comentează vizita secretarului general NATO la București. “Să nu facem prea mult caz” privind retragerea trupelor americane, a spus Rutte în cursul întâlnirii cu președintele României. „Atât șeful NATO, cât și președintele României au insistat că nu au nicio îngrijorare că retragerea trupelor americane […]
06:20
Roșia, fiind o planta de origine tropicală nu se împacă bine cu temperaturile scăzute. Ideal ar fi să crească la 20-28°C, iar sub 10-12°C, dezvoltarea ei are de suferit. Un studiu publicat în prestigiosul jurnal Plant Physiology deschide drumul către crearea unor soiuri de roșii (Solanum lycopersicum) mai puternice și mai rezistente la frig. Rezultatele […]
Acum 12 ore
23:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că ar putea lucra la un plan de denuclearizare cu China și Rusia, fără a oferi detalii. „Ne-am refăcut puterea nucleară – suntem puterea nucleară numărul unu, lucru pe care urăsc să-l recunosc, pentru că este atât de oribil„, a spus preşedintele Trump în timpul unui discurs rostit […]
21:40
Guvernul va modifica ordonanța de urgență privind intervenția imediată în cazul atacurilor comise de urși # Rador
Guvernul va modifica, mâine, ordonanța de urgență privind intervenția imediată în cazul atacurilor comise de urși asupra oamenilor și a bunurilor acestora. Proiectul creează un cadru unitar pentru extragerea exemplarelor agresive, care nu se feresc de om și clarifică legislația pentru încheierea contractelor de prestări servicii, implicând un medic veterinar autorizat. Documentul are drept scop […]
21:40
Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că Africa de Sud nu ar trebui să mai facă parte din Grupul celor 20 de economii majore, repetând că nu va participa la un summit al liderilor ţărilor membre ale grupului care va avea loc la sfârșitul lunii acesteia. „Africa de Sud nici măcar nu ar trebui […]
21:10
Mark Rutte, secretarul general al NATO, minimizează retragerea trupelor americane din România # Rador
Aflat la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimalizat consecințele pentru Alianță ale retragerii unor trupe americane din România, anunțată săptămâna trecută. „Cred cu adevărat că exagerăm puțin în această privință”, a declarat acesta presei, flancat de președintele român Nicușor Dan. „Aceste ajustări se întâmplă constant”, a adăugat Rutte. Și chiar și după […]
Acum 24 ore
16:50
Aeroportul Internațional din Louisville, statul american Kentucky, a fost redeschis traficului aerian miercuri dimineața, la mai mult de 12 ore după ce un avion de transport marfă UPS cu fuselaj larg a luat foc în aer şi s-a prăbușit la scurt timp de la decolare, provocând moartea a 7 persoane. Anchetatorii de la Consiliul Național […]
16:30
Donald Trump l-a nominalizat pe Jared Isaacman, un astronaut privat și antreprenor foarte apropiat de Elon Musk, prieten și client al acestuia, pentru funcția de administrator al NASA. Dacă va fi confirmat de Senat, Isaacman îi va succeda lui Sean Duffy, secretarul american al transporturilor și actualul administrator interimar al agenției spațiale. „Pasiunea lui Jared […]
15:20
Trenuri de mare viteză vor lega Sofia de Atena în şase ore, conform planului Comisiei Europene # Rador
Călătoria cu trenul de la Sofia la Atena va dura şase ore, potrivit planului anunţat de Comisia Europeană privind revoluţionarea transportului feroviar de mare viteză în Europa. Până în anul 2040, călătoriile pe noua reţea TEN-T vor fi efectuate cu trenuri care vor circula cu viteze de peste 200 km/h, iar investiţiile în combustibili verzi […]
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, discută la Palatul Cotroceni # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor face în mai puţin de o jumătate de oră declaraţii, la Palatul Cotroceni, pe care Radio România Actualităţi intenţionează să le transmită în direct. Liderul Alianţei Nord-Atlantice discută, la Bucureşti, cu autorităţile române despre apărarea Flancului Estic şi despre sporirea securităţii României. Este prima […]
13:20
„Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea” – Episodul XLIII: Tratatul de la Constantinopol (1720) – „Pacea Veșnică” între Rusia și Imperiul Otoman # Rador
Introducere Tratatul de la Constantinopol, din 1720, numit și „Pacea Veșnică”, a fost un acord care a încheiat o etapă tensionată a rivalităților ruso-otomane din primele decenii ale secolului al XVIII-lea. Tratatul a confirmat, în esență, prevederile păcii de la Adrianopol (1713), marcând o reconfigurare a echilibrului de putere în Europa de Est după confruntările […]
13:20
Introducere Puțini scriitori români au traversat cu o asemenea forță și controversă o jumătate de secol de istorie precum Mihail Sadoveanu (1880–1961). Pentru unii, el este „cel mai mare povestitor al neamului românesc”, o voce arhaică și monumentală, un continuator al cronicilor moldovenești și al mitului românesc al naturii. Pentru alții, un intelectual care s-a […]
13:00
Comisia Europeană reţine 215 milioane de euro din a doua plată din cadrul Planului de Redresare şi Rezilienţă al Bulgariei # Rador
Comisia Europeană a decis să reţină 215 milioane de euro din a doua plată din cadrul Planului de Redresare şi Rezilienţă al Bulgariei, au informat reprezentanţii Comisiei pentru postul naţional de radio BNR. Bulgaria va primi 415 milioane de euro. Reţinerea unei părţi a plăţii este legată de neîndeplinirea etapei cheie privind reformarea Comisiei Anticorupţie, […]
12:40
Doliu în sportul românesc, Emeric Ienei s-a stins din viață în această dimineață, la vârsta de 88 de ani. Un nume uriaș în fotbalul nostru, selecționer al României la Cupa Mondială din 1990, la Euro 2000 și câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, după finala de vis de la Sevilla, în care Steaua a […]
12:30
Doliu în sportul românesc, Emerich Jenei s-a stins din viață în această dimineață, la vârsta de 88 de ani. Un nume uriaș în fotbalul nostru, selecționer al României la Cupa Mondială din 1990, la Euro 2000 și câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986, după finala de vis de la Sevilla, în care Steaua a […]
12:20
A murit Emerich Jenei, antrenorul care a realizat cea mai importantă performanţă din fotbalul românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu echipa Steaua Bucureşti, în sezonul 1985-1986. (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 5 noiembrie)
12:10
Dacă nu ați avut încă ocazia de a-l asculta live pe unul dintre cei mai mari violoniști francezi ai momentului, David Grimal, nu ratați concertul susținut de Orchestra de Cameră Radio, miercuri, 12 noiembrie 2025 (de la 19.00), la Sala Radio. David Grimal interpretează pe un instrument de colecție: o vioară Stradivarius din 1710. A […]
11:30
CCR a amânat luarea unei decizii privind sesizările ÎCCJ şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private # Rador
Curtea Constituţională a amânat cu o săptămână luarea unei decizii privind sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Judecătorii constituţionali ar urma să se pronunţe în 12 noiembrie. Proiectul, adoptat recent de Parlament, prevede că pensionarii care vor să-şi retragă pensiile private vor mai putea […]
11:30
Circulaţia pe podul Ruse – Giurgiu a fost reluată şi pentru TIR-uri. Anunţul a fost făcut de prefectul regiunii Ruse, Dragomir Draganov. Potrivit Agenţiei BTA, podul a fost închis circulaţiei marţi dimineaţă, la ora 9:00. Traversarea autoturismelor a fost restricţionată timp de aproximativ 12 ore, iar a tirurilor, pentru aproape 24 de ore. Motivul l-a […]
11:30
Peste 5.000 de militari, cu aproximativ 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate, participă zilele aceste la unul dintre cele mai mari exerciţii NATO organizate pe teritoriul României, anunţă Ministerul Apărării. Exerciţiul „Dacian Fall 2025” se desfăşoară simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata […]
11:20
La microfon, Elvira Chilaru
10:20
Un seism de 4,8 grade pe scara Richter produs în Grecia a fost resimţit şi în sudul Bulgariei # Rador
Un seism cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter, înregistrat, miercuri dimineaţă, în nordul Greciei, a fost resimţit şi în Bulgaria, informează Institutul Naţional de Geofizică, Geodezie şi Geografie al Academiei Bulgare de Ştiinţe pe pagina sa de Facebook. Conform datelor, cutremurul s-a produs la ora locală 09:16, în zona oraşului Xanthi. Epicentrul se […]
10:20
Poliţiştii şi procurorii continuă miercuri operaţiunea de amploare la nivel naţional „Jupiter 4”. Peste 250 de percheziţii sunt în curs de desfăşurare în această dimineaţă. Prejudiciul estimat în dosare depăşeşte 60 de milioane de lei şi sute de mii de euro. Sunt vizate, printre altele, infracţiuni silvice, evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, şantaj sau gestionarea deşeurilor […]
09:20
Sunt efectuate percheziții într-un dosar penal privind obţinerea de către mai mulţi medici a unor specializări în Republica Moldova # Rador
Parchetul General face percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe într-un dosar penal privind obţinerea de către mai mulţi medici a unor specializări în Republica Moldova. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei 18 medici vizaţi lucrează la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul Sănătăţii. 12 persoane vor fi ridicate pentru audieri, […]
09:10
Parizienilor li s-a oferit şansa de a obţine un loc de înmormântare alături de oameni faimoşi, între care cântăreaţa Edith Piaf, scriitorul Oscar Wilde şi solistul trupei „The Doors”, Jim Morrison. Administraţia oraşului a organizat o loterie care îi va oferi câştigătorului şansa de a plăti pentru repararea unor lespezi de mormânt în schimbul înhumării […]
09:00
Actrița americană Diane Ladd a murit pe 3 noiembrie, la vârsta de 89 de ani. Ea a murit la domiciliul ei din Ojai, California, au scris fiica sa, Laura Dern, și fostul ei soț, Bruce Dern, într-un comunicat. Diane Ladd, o importantă actriță secundară la Hollywood și o interpretă cu multiple fațete, și-a demonstrat talentul […]
08:50
Realizator: Cristian Bâcâin – Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic pe mai multe şosele naţionale – în rest se circulă pe un carosabil umed cu aglomeraţie în jurul marilor oraşe. Unde sunt probleme – aflăm acum de la inspectorul principal de poliţie Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic. Mihai Sitaru: Se circulă în condiții de ceaţă […]
08:40
Conducerea PNL a validat candidatura prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu pentru funcția de primar general al capitalei # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Conducerea PNL a validat candidatura prim-vicepreședintelui partidului Ciprian Ciucu pentru funcția de primar general al capitalei. Depunerea oficială a candidaturilor la Biroul Electoral Central va începe pe data de 12 noiembrie, iar scrutinul va avea loc pe 7 decembrie. După votul unanim de marți din Biroul Politic Național al liberalilor, Ciprian […]
08:30
Judecătorii de la CCR au termen miercuri pentru sesizările la legea care modifică sistemul de plată al pensiilor private # Rador
Judecătorii de la Curtea Constituţională au termen miercuri pentru sesizările depuse separat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de AUR privind legea care modifică sistemul de plată al pensiilor private. Proiectul, adoptat recent de Parlament, prevede că pensionarii care vor să-şi retragă banii din pilonul 2 sau pilonul 3 vor mai putea primi […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 […]
08:20
Realizator: Cristian Bâcâin – Catedrala Naţională rămâne deschisă pentru pelerini până la miezul nopţii, iar de joi programul de vizitare se va modifica. Patriarhia a anunţat că până pe 14 noiembrie inclusiv credincioşii pot veni între orele 11:00 şi 19:00, apoi lăcaşul de cult va fi închis pentru continuarea lucrărilor interioare. Se va redeschide la […]
Ieri
08:00
Fostul ministru de finanţe Sebastian Vlădescu şi fostul şef al băncii Eximbank Ionuţ Costea au fost eliberaţi din închisoare # Rador
Fostul ministru de finanţe Sebastian Vlădescu şi fostul şef al băncii de stat Eximbank Ionuţ Costea au fost eliberaţi marți din închisoare, unde executau pedepse pentru acte de corupţie. Este urmare a unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, potrivit căreia răspunderea penală în cazul celor doi s-a prescris, iar argumentul invocat este […]
08:00
Zi de doliu la Roma, în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale # Rador
La Roma este miercuri zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului unei clădiri medievale situate în centrul istoric al capitalei italiene. Un marş cu torţe organizat de principalele sindicate din Italia s-a desfăşurat marţi după-amiază, în semn de protest faţă de decesele la locul de muncă. […]
08:00
Kristalina Gheorghieva l-a felicitat pe premierul Bulgariei pentru pregătirea aderării la zona euro # Rador
Directorul general al FMI, Kristalina Gheorghieva, l-a felicitat pe premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, pentru pregătirea aderării la zona euro, de la 1 ianuarie. Pe profilul său de Facebook, Gheorghieva a scris comentariul şi a postat şi o fotografie alături de Jeliazkov. „Disciplina şi determinarea au dat roade. FMI a ajutat Bulgaria să depăşească hiperinflaţia şi […]
07:40
Proiecţiile indică victorii importante pentru democraţi la primăria din New York şi la funcţiile de guvernator din mai multe state # Rador
Potrivit proiecţiilor după alegerile locale şi pentru funcţii de guvernator din SUA, democraţi au câştigat în statele Virginia și New Jersey, în primul test electoral al celui de-al doilea mandat al președintelui Trump, iar candidatul democrat Zohran Mamdani este dat câștigător al alegerilor pentru funcția de primar al orașului New York, relatează CBS, partenerul BBC […]
07:40
Democratul de stânga Zoran Mamdani a câștigat cursa pentru funcția de primar al orașului New York. În fața susținătorilor săi, la mitingul victoriei, el a declarat că rezultatul marchează începutul unei noi ere pentru umanitate: „New York, în această seară ai oferit un mandat pentru schimbare. Un mandat pentru un nou tip de politică. Un […]
07:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Bucureşti pentru două zile. Va avea întîlniri cu preşedintele ţării, cu premierul şi cu şefii Parlamentului, iar pe agenda discuţiilor se va afla şi posibilitatea de suplimentare a trupelor NATO în România, după decizia Pentagonului de reducere a prezenţei militare americane la […]
07:40
Elevii care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor de merit vor primi în noiembrie banii pentru lunile septembrie şi octombrie # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Elevii care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor de merit vor primi pe 20 noiembrie banii pentru lunile septembrie şi octombrie. Este prima bursă care intră pentru acest an şcolar, iar de luna viitoare banii vor fi acordaţi lunar, în ziua de 20, pentru luna precedentă. Felicia Mocanu are detalii. Reporter: […]
07:30
Un guvern marionetă ungar impus de la Bruxelles ar contribui la aderarea accelerată a Ucrainei la UE (Péter Szijjártó) # Rador
„Atât timp cât există un guvern național în Ungaria, țara noastră nu va fi de acord cu aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, însă un guvern marionetă bruxellez ar fi de acord imediat cu aceasta și ar duce astfel comunitatea la război”, a declarat marți, la Budapesta, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, potrivit […]
03:10
Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 euro fără TVA. Costul total al aeronavelor și al pachetului de suport logistic este de 100 de milioane de euro. La București a fost semnat un contract interguvernamental potrivit căruia România achiziționează 18 avioane de vânătoare F-16 din Ţările de Jos […]
00:40
Confruntarea dintre Rusia și Vest, cu implicații pentru extinderea UE, o cursă cu miză mare pentru primăria New Yorkului, două scandaluri legate de imparțialitatea surselor de informare, precum și două comemorări și o aniversare sunt subiectele care au ținut astăzi ocupată presa internațională. Publicația braziliană Folha Online titrează „Trump intră în jocul nuclear al lui […]
4 noiembrie 2025
23:10
Așadar, președintele american, Donald Trump, a confirmat că Statele Unite vor relua procesul de testare a armelor nucleare, renunțând astfel la o politică veche de peste trei decenii, susținând că demersul este necesar ca răspuns față de testele făcute de alte state. O postare a președintelui pe platforma sa, Truth Social, s-a referit la amenințarea […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.