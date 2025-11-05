100 de amenzi într-o zi. În țintă: pietonii care nu au respectat regulile de circulație, la Timișoara și Lugoj

09:10

Într-o lume în care predomină un ritm alert, presiunea socială și nesiguranța, anxietatea și depresia afectează tot mai mulți oameni, indiferent de vârstă. Dr. Mihaela Dima, medic primar psihiatru, explică de ce aceste tulburări sunt tot mai frecvente, cum pot fi recunoscute semnele timpurii, care este diferența dintre stres, anxietate și depresie, și când este momentul să cerem ajutorul unui specialist. Aflați ce se întâmplă în corp în timpul unui atac de panică, cum putem gestiona emoțiile și de ce sănătatea mintală merită luată în serios.