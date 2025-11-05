Mircea Sandu l-a caracterizat într-un singur cuvânt pe Emeric Ienei: „Antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo”
Adevarul.ro, 5 noiembrie 2025 15:00
Mircea Sandu (73 de ani) a vorbit despre dispariția lui Emeric Ienei (88 de ani).
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
15:00
Cum folosesc guvernele inflația pentru a le lua banii cetățenilor. Ce înseamnă represiunea financiară # Adevarul.ro
Guvernele iubesc inflația, pentru că scumpirile iau banii oamenilor fără să simtă, a afirmat miercuri finanțistul Adrian Codirlașu, explicând ce înseamnă represiunea financiară.
15:00
Lecțiile tragediei din Rahova. Rareș Hopincă la Interviurile Adevărul: „În domeniile de risc nu mai merge cu «lasă că merge și așa»” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a fost invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde a vorbit despre lecțiile care pot fi învățate în urma tragediei din Rahova.
15:00
Max Dowman scrie istorie la 15 ani. Cel mai tânăr jucător din Champions League a debutat pentru Arsenal.
15:00
Mesajul vizitei lui Mark Rutte: Marea Neagră și Flancul Estic, priorități NATO. „România, pe linia de front a Rusiei” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, îl primește miercuri, la ora 13:30, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială la București de la preluarea mandatului. Cei doi vor discuta la Cotroceni despre amenințările care vizează flancul estic al Alianței, sprijinul pentru
15:00
Mircea Sandu l-a caracterizat într-un singur cuvânt pe Emeric Ienei: „Antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo” # Adevarul.ro
Mircea Sandu (73 de ani) a vorbit despre dispariția lui Emeric Ienei (88 de ani).
Acum 30 minute
14:45
Banca Națională a României (BNR) atrage atenția asupra unui document fals care circulă în spațiul online, intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”.
14:45
Orașele din România care l-au cucerit pe John Malkovich, marele actor american: „E o nebunie. Cu toate clădirile, morile care plutesc pe râu” # Adevarul.ro
Marele actor american John Malkovich s-a declarat fascinat de România, după ce a descoperit arta legendarului dirijor Sergiu Celibidache și a vizitat câteva orașe care l-au impresionat.
14:45
Perturbare a vortexului polar care influențează iarna 2025 -2026: „Un sezon mai rece și mai înzăpezit” # Adevarul.ro
Un eveniment rar de încălzire stratosferică timpurie începe să apară în prognoza pentru următoarele săptămâni. Aceasta indică o slăbire și o perturbare a vortexului polar, potrivit Severe Weather Europe, care explică și cum va influența acest lucru iarna care vine.
Acum o oră
14:30
Zeci de zboruri au fost anulate în Belgia după observarea unor drone. Ministrul de Interne a cerut convocarea Consiliului de Securitate # Adevarul.ro
Prezenţa unor drone a dus la anularea a circa 80 de zboruri, marţi seara, pe aeroportul Bruxelles-Zaventem, cel mai mare din Belgia, relatează AFP.
14:30
Băluță, despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „Și eu mă simt la fel de susținut de președinte” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a dat de înțeles că nu se simte amenințat de participarea președintelui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă.
14:30
Nicușor Dan l-a primit pe Mark Rutte la Cotroceni. Secretarul general al NATO se va întâlni și cu premierul Bolojan # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan l-a primit miercuri, 5 noiembrie, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Acesta se află în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.
14:15
„Distruge peste 20 de drone pe minut”. Australia prezintă cel mai ieftin laser militar pentru combaterea roiurilor de aparate fără pilot # Adevarul.ro
Compania australiană de apărare Electro Optic Systems (EOS) a dezvăluit o armă laser denumită Apollo, concepută pentru a neutraliza sau distruge dronele, inclusiv atacurile coordonate în roiuri.
14:15
Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este un român. Locotenentul Claudiu Fusaru antrenează piloţi la baza Sheppard din SUA # Adevarul.ro
Locotenentul Claudiu Fusaru, în vârstă de 25 de ani, este cel mai tânăr instructor de zbor NATO, detaşat la baza aeriană Sheppard din SUA. Originar din Vrancea, el antrenează piloţi de luptă din 14 ţări, fiind primul român care a devenit instructor imediat după finalizarea pregătirii.
14:15
Trei însoțitori de zbor, dați afară după ce au refuzat să zboare, acuzând că avionul este infestat cu ploșnițe # Adevarul.ro
Incidentul a avut loc pe 16 octombrie, după ce echipa de curățenie a observat semne ale paraziților la bordul unui avion A330-300, care urma să zboare de la Bruxelles spre Accra.
14:15
Un europarlamentar român va negocia modul în care vor fi cheltuiți cei 234,3 miliarde de euro ai Fondului European pentru Competitivitate # Adevarul.ro
Parlamentul European l-a desemnat pe eurodeputatul român Dan Nica drept raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate (FEC), cel mai ambițios instrument financiar al Uniunii Europene.
Acum 2 ore
14:00
Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului, a finanțat campania lui Nicușor Dan cu peste 120.000 de lei # Adevarul.ro
Avocatul Adrian Toni Neacșu arată că Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocatul Poporului, este magistrat pensionat cu pensie specială și donator al campaniei lui Nicușor Dan, cu 120.576 lei, potrivit datelor AEP.
14:00
Caz șocant. O fată în vârstă de 17 ani a fost racolată prin metoda Loverboy și obligată să facă sex cu 50 de bărbați în patru zile # Adevarul.ro
O fată în vârstă de 17 ani a fost indusă în eroare, prin metoda Loverboy, apoi obligată, prin acte de violență și șantaj, să practice prostituția.
14:00
Codîrlașu, despre riscul intrării României în faliment: Avem propria monedă, tipărim cât e nevoie # Adevarul.ro
România nu va intra în faliment, pentru că va apela la inflaţie, iar un stat în propria monedă nu dă faliment, pentru că tipăreşte cât este nevoie, a afirmat, miercuri, preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu, precizând că Guvernul nu vrea să intre în zona euro.
14:00
Gheorghe Hagi, mesaj sfâșietor după moartea lui Emerich Ienei. FRF: ”Un simbol al fotbalului românesc” # Adevarul.ro
Fotbalul românesc este în doliu! Gheorghe Hagi și Federația Română de Fotbal au transmis mesaje emoționante după moartea lui Emeric Ienei.
13:45
Un francez a fost arestat după ce a lovit cu mașina mai mulți pietoni și un ciclist. Ce a strigat în momentul arestării # Adevarul.ro
Mai mulţi pietoni şi un ciclist au fost loviţi de maşină miercuri, 5 noiembrie, la Saint-Pierre-d'Oléron, pe insula Charente-Maritime. Patru dintre victime se află în stare gravă.
13:45
Coreea de Nord a trimis în Rusia circa 5.000 de soldați specializați în construcții, a informat marți un parlamentar sud-coreean, relatează AFP.
13:45
Evacuare la limita imposibilului, în Ucraina: un soldat rănit este scos din teritoriul ocupat cu un robot de teren # Adevarul.ro
Un soldat ucrainean rănit grav a fost recuperat din teritoriul ocupat de ruși după 33 de zile de captivitate, într-o operațiune de aproape șase ore, derulată de Batalionul Medical nr. 1 al Ucrainei.
13:30
Un inhibitor CDK4/6 dezvoltat de Lilly, utilizat ca tratament adjuvant în asociere cu terapia endocrină, reduce riscul de recidivă și crește rata de supraviețuire în cazurile de cancer mamar precoce HR+, HER2 # Adevarul.ro
Lilly – companie farmaceutică care investește în cercetare și dezvoltare pentru îmbunătățirea vieții și sănătății oamenilor – informează cu privire la rezultatele pozitive ale unui nou medicament, demonstrate în cadrul Studiului MonarchE de faza 3.
13:30
Eroii din ’86 își plâng antrenorul. Boloni, Balint și Lăcătuș, emoționați până la lacrimi după moartea lui Emeric Ienei # Adevarul.ro
Durere uriașă în fotbalul românesc. Boloni, Balint și Lăcătuș sunt devastați de moartea lui Emeric Ienei.
13:15
Bateriile de stocare, următorul pas după panourile solare. Cum alegi capacitatea potrivită pentru locuința ta # Adevarul.ro
Pe lângă panourile solare, românii şi-au îndreptat atenţia și către bateriile de stocare, pentru că își doresc independență energetică reală, nu doar facturi mai mici, după cum au declarat pentru „Adevărul” specialiștii în energie regenerabilă.
13:15
Reacţia președintelui SUA după eşecurile electorale ale republicanilor: „Trump nu a fost pe buletinele de vot” # Adevarul.ro
Preşedintele republican Donald Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social că eşecurile electorale suferite de partidul său în mai multe scrutine locale se explică prin faptul că numele său nu a fost pe buletinul de vot. El pune rezultatele și pe seama actualului blocaj bugetar din Statele Unite.
13:15
Jaf de proporții în Belgia. Cum au reușit niște români să fure 14 mașini din Portul Anvers într-un weekend # Adevarul.ro
Un grup de români a reușit să fure 14 mașini din portul Anvers în doar câteva zile.
Acum 4 ore
13:00
Fotbalul românesc, în lacrimi: val de reacții din partea cluburilor românești, după moartea legendarului Emeric Ienei # Adevarul.ro
Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.
13:00
Cine sunt democratele care au câștigat cursa pentru guvernator în New Jersey și Virginia # Adevarul.ro
Democrata Abigail Spanberger a câștigat marți cursa pentru funcția de guvernator al Virginiei, prima femeie aleasă în această funcție. O altă democrată, Mikie Sherrill, a fost aleasă guvernator al statului New Jersey.
13:00
Victimele violenţei domestice, scutite de taxa de timbru la divorţ şi partaj. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor: „Libertatea nu trebuie plătită” # Adevarul.ro
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 5 noiembrie, proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj.
12:45
Tragedie într-un azil de bătrâni din Bosnia. Cel puțin 11 persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu # Adevarul.ro
Cel puțin 11 persoane au murit și peste 30 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un azil de bătrâni în seara zilei de marți, 4 noiembrie, în Bosnia.
12:45
Înmormântare cu onoruri militare pentru marele Ienei. Fostul mare antrenor avea grad în Armată # Adevarul.ro
Emeric Ienei împlinise vârsta de 88 de ani pe 22 martie.
12:45
Nepalezul bătut în Cluj s-a trezit din comă. Ce spun medicii despre starea lui de sănătate # Adevarul.ro
Muncitorul nepalez din Cluj, care a fost bătut cu o bucată de lemn în august, s-a trezit din comă.
12:30
Emerich Ienei, gentlemanul care a dus Steaua pe acoperișul Europei, a trecut la cele veșnice la vârsta de 88 de ani.
12:30
Rusia a transmis miercuri, 5 noiembrie, că trupele ucrainene din oraşele Pokrovsk şi Kupiansk sunt încercuite iar forţele ruse avansează, „fără a lăsa soldaţilor ucraineni nicio şansă de a se salva, în afară de predarea voluntară”.
12:30
Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru examenele naționale din 2026 # Adevarul.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale, acestea fiind disponibile pe site-ul dedicat.
12:15
Nicolas Maduro, după mediatizarea crizei SUA-Venezuela: „La naiba, sunt mai celebru decât Taylor Swift și Bad Bunny” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat marţi că este „mai celebru” decât artiştii Taylor Swift sau Bad Bunny, referindu-se la acoperirea mediatică a crizei dintre ţara sa şi SUA, care a desfăşurat nave de război în Caraibe, informează miercuri AFP.
12:15
Primarul ales Zohran Mamdani se confruntă cu o misiune dificilă: să facă din New York un oraș accesibil # Adevarul.ro
După mai bine de un an de promisiuni ambițioase privind înghețarea chiriilor și oferirea de îngrijire gratuită pentru copii, Zohran Mamdani se trezește miercuri în fața unei provocări considerabile: transformarea acestor idei în realitate pentru locuitorii orașului New York.
12:00
Emeric Ienei a murit azi, la 88 de ani, din cauza unei comoții cerebrale, la locuința sa din Oradea.
12:00
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, este invitat miercuri, 5 noiembrie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul. Edilul vorbește despre aplicarea reformei în administrația locală, metrou în sector 2 și alte proiecte de interes pentru locuitori.
11:45
Generalul Bălăceanu: Fabrica de muniție Rheinmetall din Bulgaria, mai profitabilă decât viitoarea din România # Adevarul.ro
Producția de pulbere este doar primul pas în realizarea unei industrii de apărare eficientă, spune generalul (r) Virgil Bălăceanu. Aceasta trebuie corelată cu dezvoltarea capacităților de producție a muniției, ceea ce în Bulgaria, Rheinmetall va face.
11:45
Polițist din Târgu-Jiu anchetat pentru proxenetism. Colecta chirii din apartamentele tatălui său chiar în uniformă # Adevarul.ro
Un polițist din Târgu-Jiu este anchetat într-un dosar de proxenetism, după ce ar fi colectat chiria din apartamente folosite pentru practicarea prostituției.
11:30
Locuitorii din Oriol au raportat explozii puternice în oraș în urma unui atac din noaptea de marți spre miercuri despre care au speculat că ar fi fost efectuat cu rachete.
11:15
Reacția ministrului Justiției după decizia ÎCCJ privind eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit, miercuri, despre decizia Instanței Supreme de a-i elibera din închisoare pe fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank, Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană.
11:15
Pe lângă reducerile mai mult sau mai puțin spectaculoase, Black Friday a devenit un test de adaptare la o piață dominată de algoritmi. În 2025, inteligența artificială influențează fiecare etapă: cum sunt stabilite prețurile, cum se construiesc campaniile și cum decid oamenii ce merită cumpărat.
11:15
Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății pentru certificate false de rezidențiat: „Dacă se găsesc vinovați, îi dau afară” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță percheziții în cadrul Operațiunii Jupiter la minister și la locuințele unor medici suspectați că ar fi obținut în mod fraudulos recunoașterea rezidențiatului la Chișinău. Rogobete promite sancțiuni pentru vinovați.
Acum 6 ore
11:00
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a împlinit pe 4 noiembrie 74 de ani și a sărbătorit evenimentul în familie, într-un moment intim și emoționant.
10:45
O brigadă ucraineană a făcut publică o înregistrare video ce surprinde un atac rusesc cu dronă FPV asupra a doi civili și a câinelui lor, în apropierea satului Kruhliakivka, regiunea Harkov. Procurorii au deschis o anchetă pentru crime de război, relatează Kyiv Independent.
10:45
O hartă a zonelor cu risc de explozie în cazul deteriorării conductelor subterane de gaze arată porțiunile de pericol maxim în cazul excavărilor neautorizate sau efectuate în necunoștință de cauză, pentru că nu există la nivel național informații suficiente privind infrastructura subterană critică.
10:45
CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate la Legea privind statutul deputaților și senatorilor. Amânare în privința obiecțiilor la Legea plății pensiilor private # Adevarul.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a dezbătut miercuri cele două sesizări depuse de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și de senatorii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la adresa proiectului de Lege privind plata pensiilor private.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.