Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile europene și legislative din Franța 2024
Newsweek.ro, 5 noiembrie 2025 17:50
Rusia, acuzată de tentative de interferență digitală în alegerile europene și legislative din Franța...
Acum 10 minute
18:10
FOTO Actrița Angelina Jolie a ajuns în Ucraina. Primele probleme - Bodyguardul său a fost reținut # Newsweek.ro
Actrița premiată cu Oscar și ambasadoare de bunăvoință a UNICEF, Angelina Jolie, a vizitat orașul uc...
Acum 30 minute
17:50
Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile europene și legislative din Franța 2024 # Newsweek.ro
Rusia, acuzată de tentative de interferență digitală în alegerile europene și legislative din Franța...
Acum o oră
17:40
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate # Newsweek.ro
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate. Tineri...
17:40
General SIE, șeful unui grup ce voia să îl scoată pe Georgescu din România. L-au angajat fictiv în Austria # Newsweek.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an.
17:30
Linii de cale ferată de mare viteză vor conecta orașele UE. România, ocolită. Circulăm cu 46 km/oră # Newsweek.ro
Comisia Europeană a elaborat un pachet cuprinzător de transporturi. Scopul: trenuri mai rapide, comb...
17:20
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm # Newsweek.ro
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm. Secretarul ...
Acum 2 ore
17:10
VIDEO Când se va merge întins 145 km pe autostradă de la Târgu Mureș la Poarta Sălajului? # Newsweek.ro
Terminarea lucrărilor pe două cioturi ale Autostrăzii Transilvania - A3 va permite șoferilor să mear...
17:00
Ciprian Ciucu: Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile car...
16:50
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani # Newsweek.ro
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani. Un băr...
16:40
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei # Newsweek.ro
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei. Consilie...
Acum 4 ore
16:10
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului # Newsweek.ro
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului. Mi...
16:00
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada # Newsweek.ro
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada...
15:50
Document fals atribuit BNR, distribuit masiv în online: „Nu îl semnați! Este o înșelătorie” # Newsweek.ro
Banca Națională a României atrage atenția asupra unui document fals, intitulat „Procură cu autoritat...
15:50
VIDEO Șeful NATO e la București. Mark Rutte și Nicușor Dan, declarații despre securitatea României # Newsweek.ro
Mark Rutte, șeful NATO, a venit la Palatul Cotroceni unde a fost întâmpinat de președintele Nicușor ...
15:40
Europa își face scut contra țărilor „Cal Troian” în cadrul extinderii UE. S-au fript cu Viktor Orban # Newsweek.ro
Comisia Europeană are în vedere noi măsuri pentru a proteja Uniunea Europeană de potențialii membri ...
15:20
Black Friday cu oferte la energie. Aveți 10 zile pentru un tarif de numai 1,07 kWh, timp de un an # Newsweek.ro
Fenomenul Black Friday a acaparat și piața energiei electrice, aducând oferte speciale cu prețuri re...
15:00
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul? # Newsweek.ro
Primele decizii de la mica recalculare au ajuns la pensionari. Vă arătăm care e cea mai mare creșter...
14:50
Educația financiară va deveni obligatorie pentru toți elevii din învățământul primar și secundar din...
14:40
Atac ucrainean supra infrastructurii energetice rusești. Centrale Oriel și Vladimir, în flăcări # Newsweek.ro
Noapte de foc în mai multe regiuni din Rusia, după ce Ucraina a lansat un nou atac de amploare asura...
14:30
VIDEO Ursoaică grijulie cu cei trei pui ai ei, surprinsă în imagini în Parcul Natural Apuseni # Newsweek.ro
O ursoaică şi cei trei pui ai ei au fost surprinşi în imagini în Parcul Natural Apuseni, în timp ce ...
14:20
Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: „Am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor” # Newsweek.ro
Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Emeric Ienei, antrenorul legendar al Stelei...
Acum 6 ore
14:10
Atac terorist în Franța. Un bărbat ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni. În total, zece persoan...
14:00
O mare bancă, prezentă puternic și în România, investigată în cazul de spălare de bani Reynders # Newsweek.ro
În cadrul anchetei din cazul de spălare de bani al fostului comisar european pentru Justiție Didier ...
13:40
Cum să reacționezi dacă ești atacat într-un spațiu închis, tren sau metrou? Un specialist explică # Newsweek.ro
Civilii devin tot mai des victime ale unor atacatori. Nu cu mult timp în urmă 11 persoane au fost r...
13:40
„Marea schismă” între Călin Georgescu și Realitatea Plus. Tăcere subită după un an de propagandă # Newsweek.ro
Călin Georgescu a dispărut brusc din peisajul editorial al postului Realitatea Plus, televiziune car...
13:30
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primărie # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primărie...
13:20
Sprijin la pensie. 200.000 pensionari primesc un nou card. Cu ce bani vor fi încărcate? # Newsweek.ro
Guvernul a anunțat că va împărți 200.000 de noi carduri către pensionari și persoane vulnerabile. Ac...
13:20
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, Vict # Newsweek.ro
Delegația Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), compusă din reprezentanți ai companiilor...
13:20
Mai multe filmulețe în care așa-zișii pantofi zburători Aerofoot, care fac oamenii să zboare ca în f...
13:00
Poliţia germană, operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în fraude cu carduri # Newsweek.ro
Poliţia federală germană a anunţat marţi că a efectuat o operaţiune coordonată internaţional împotri...
12:40
Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată ...
12:30
Neurolog, după ce Putin și Xi Jinping au vorbit de transplant ca să trăiască veșnic: E posibil? # Newsweek.ro
Henry Marsh este neurochirurg și scriitor. El a călătorit în Ucraina înainte de război și a făcut op...
12:20
Un român din zece nu crede în capacitatea sa de a identifica scam-urile din online sau social media,...
Acum 8 ore
12:10
VIDEO Taifun ucigaș, în Filipine. Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, mai multe orașe sub ape # Newsweek.ro
Taifunul Kalmaegi a făcut dezastru în Filipine. Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, iar mai mult...
11:40
Talpan amenință să distrugă fotbalul românesc: „Toate echipele și naționala să fie excluse de UEFA” # Newsweek.ro
După ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul FCSB în dosarul mărcii „Steaua”, juri...
11:40
Marele fotbalist și antrenor Emerich Ienei a murit. În 1986, a câștigat Cupa Campionilor cu Steaua c...
11:40
Se modifică prețul gigacaloriei în București. Cât va costa căldura și apa caldă în această iarnă? # Newsweek.ro
În București, s-a dat deja drumul la sistemul centralizat de încălzire, dar încă nu se știe exact câ...
11:30
Ajutorul la pensie pe octombrie pentru facturi, virat, astăzi, pensionarilor. Cum verifici? # Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic, pentru luna octombrie, a...
11:20
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 pensionari pierd 250 lei # Newsweek.ro
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 de pensionari pierd 250 lei. Ei vo...
11:10
VIDEO Chinezii au început producția primei mașini cu „avion” integrat din lume. Costă 280.000 $ # Newsweek.ro
Compania chinezească Xpeng a început producția de serie a primei mașini cu „avion” integrat din lume...
11:00
Turism în scădere, în România. Câți străini au venit în țara noastră și unde s-au cazat? # Newsweek.ro
Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul turiștilor care au ales România anul ace...
11:00
Un om de afaceri și liderul filialei unui partid, vizați de o anchetă DNA. Sunt 47 de percheziții # Newsweek.ro
Sunt percheziții de amploare în București și 7 județe într-un dosar de corupție. DNA face cercetări ...
10:50
Ce cumpărături vor face românii de Black Friday? Specialist: „Va fi un record istoric” # Newsweek.ro
Black Friday este un eveniment așteptat de toată lumea, indiferent de puterea de cumpărare. Reducere...
10:40
O celebră fabrică de ketchup intră în faliment deși are vânzări în creștere. Care e motivul de fapt # Newsweek.ro
O cunoscută fabrică de ketchup intră în faliment deși are vânzări mari. Motivul real ar fi de fapt r...
10:30
O iluzie optică uluitoare îți păcălește creierul să vadă imagini alb-negru în culori vii. De ce? # Newsweek.ro
Creierul uman este centrul de comandă pentru toată activitatea noastră. Însă o iluzie optică uluitoa...
10:20
Pacienții se pot consulta singuri și primesc rețetă. Pot folosi echipamente medicale fără ca un medi...
Acum 12 ore
10:10
Percheziții la Ministerul Sănătății. Medici, suspectați că și-au echivalat ilegal rezidențiatul # Newsweek.ro
Mai mulți medici sunt suspectați că au cerut Ministerului Sănătății recunoașterea unor studii de rez...
10:00
Congresul SUA vrea să blocheze retragerea trupelor din România: „A investit miliarde pentru NATO” # Newsweek.ro
Congresul Statelor Unite se pregătește să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele ...
09:40
SUA reiau testele nucleare. Kremlinul cere explicații: „Nici noi, nici China nu am făcut teste” # Newsweek.ro
Rusia solicită explicații oficiale de la Washington, după ce președintele Donald Trump a declarat că...
09:30
Judecătorii CCR primesc un bonus de 180.000 de lei la pensie. O lege vine să taie acest spor imoral....
