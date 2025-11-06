Misiune nucleară a SUA în Europa. Putin, alarmat, anunță teste nucleare de urgență

Newsweek.ro, 6 noiembrie 2025 07:50

O misiune efectuată la 5 noiembriede un Boeing C-17A Globemaster III (nr. reg. 08-8192) al Forțelor ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
08:10
Ce acte normative sunt pe masa guvernului? Urșii, în vizorului executivului Bolojan Newsweek.ro
Guvernul va modifica în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţ...
Acum 10 minute
08:00
Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, internat de urgență. „Fumam 3 pachete pe zi”. Ce făcea zilnic? Newsweek.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat în spital la Matei Balș în stare gravă. El a recunosuct c...
Acum 30 minute
07:50
Misiune nucleară a SUA în Europa. Putin, alarmat, anunță teste nucleare de urgență Newsweek.ro
O misiune efectuată la 5 noiembriede un Boeing C-17A Globemaster III (nr. reg. 08-8192) al Forțelor ...
07:40
Povestea eșecului supercar-ului rusesc ce trebuia să se bată cu Ferrari: Motor „furat” de la Nissan Newsweek.ro
Supercar-ul rusesc Marussia B1 trebuia să fie mândria industriei auto din Rusia, să se bată cu Ferra...
Acum o oră
07:30
EXCLUSIV Autostrada Brașov – Bacău, la un an de la „prima groapă”: Studiul Geotehnic, la 40%. Lungită cu 12 km Newsweek.ro
Prima groapă la Autostrada Brașov – Bacău, parte a A13 - „Autostrada Carpatica” care va lega A1 de A...
07:20
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii, zi cu energie pozitivă Newsweek.ro
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii au o zi cu energie pozitivă...
Acum 2 ore
07:10
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni Newsweek.ro
Bolojan și magistrații conduși de Consiliul Superior al Magistraturii sunt din nou față în față în b...
Acum 12 ore
22:00
Kelemen Hunor: Ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptămâna viitoare Newsweek.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptăm...
21:50
Parlamentul României, 100 de milioane de lei cheltuiți anual, fără acte justificative Newsweek.ro
Parlamentul României uimeşte prin ilegalităţi. 100 de milioane de lei au fost cheltuiți anual, fără ...
21:40
Planul Europei pentru a muta rapid trupe și arme într-un conflict cu Rusia. Care este rolul României? Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește un plan pentru a muta mai rapid trupe, arme și provizii pe întreg conti...
21:40
Candidat perfect pentru noua reglementare în privința evadării: dacă nu se predă în șapte zile, ia supliment Newsweek.ro
Un șofer trebuie să se grăbească să se prezinte la poarta Penitenciarului din Copou de bunăvoie. El ...
21:20
Aeroporturile Zaventem şi Charleroi de la Bruxelles şi aeroportul de la Liège, paralizate de drone Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai important a...
21:20
Lidl și Kaufland: Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket Newsweek.ro
Tot mai mulți retaileri introduc bariere de acces în parcările supermarketurilor din Iași pentru a g...
21:10
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie Newsweek.ro
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie, într-un d...
21:00
Milioane de euro nu vor mai veni, printre altele, și din cauza pensiilor speciale Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ...
20:50
„Văduvele negre” ale Rusiei. Se mărită rapid cu soldați ca să încaseze pensia post-mortem Newsweek.ro
Vizarea soldaților ruși în scop financiar a devenit atât de răspândită în Rusia din timpul războiulu...
20:40
VIDEO Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutt...
20:20
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, apărarea aeriană a flancului Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, care ...
20:00
VIDEO George Niculescu (ANRE): Facem un apel la furnizori să încarce mai repede solicitările de decont Newsweek.ro
VIDEO George Niculescu, preşedintele ANRE, face un apel la furnizorii de curent electric şi gaze să ...
19:50
Dana Dărăban (ACUE): „România trebuie să refacă încrederea decidenți - specialiști - consumatori” Newsweek.ro
Dana Dărăban, director executiv la Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie din R...
19:40
Cea mai mare broască din lume cântărește cât o pisică și nu orăcăie. Unde trăiește această specie uriașă? Newsweek.ro
Broaștele Goliat sunt cele mai mari broaște din lume, cântărind cât o pisică. Ele trăiesc în râurile...
19:20
Un gigant auto a dat faliment. Planul de salvare a eșuat și a intrat în colaps Newsweek.ro
Industria auto se află într-o criză profundă. Un furnizor de automobile nu a putut face față insolve...
Acum 24 ore
19:10
Femeile, chemate sub arme. Voluntariat de 4 luni. Se câștigă peste 5.000 de euro Newsweek.ro
Conform proiectului de lege pentru serviciul militar voluntar și femeile vor putea face serviciul mi...
19:00
VIDEO Raid Black Hawk în Pokrovsk. Lupte sângeroase, 1.500 soldați ruși uciși, zeci de tancuri distruse Newsweek.ro
Rusia încearcă de un an să cucerească Pokrovsk, un centru logistic de importanță strategică. Acesta ...
18:40
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta sănătatea Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta ...
18:20
Horoscop 2026. Primele predicții. Vărsător - miracole, Pești, Balanța - succes, Rac, taur - bani Newsweek.ro
Horoscopul 2026 oferă previziuni detaliate pentru toate cele 12 semne zodiacale, acoperind oportunit...
18:10
FOTO Actrița Angelina Jolie a ajuns în Ucraina. Primele probleme - Bodyguardul său a fost reținut Newsweek.ro
Actrița premiată cu Oscar și ambasadoare de bunăvoință a UNICEF, Angelina Jolie, a vizitat orașul uc...
17:50
Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile europene și legislative din Franța 2024 Newsweek.ro
Rusia, acuzată de tentative de interferență digitală în alegerile europene și legislative din Franța...
17:40
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate Newsweek.ro
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate. Tineri...
17:40
General SIE, șeful unui grup ce voia să îl scoată pe Georgescu din România. L-au angajat fictiv în Austria Newsweek.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an.
17:30
Linii de cale ferată de mare viteză vor conecta orașele UE. România, ocolită. Circulăm cu 46 km/oră Newsweek.ro
Comisia Europeană a elaborat un pachet cuprinzător de transporturi. Scopul: trenuri mai rapide, comb...
17:20
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm Newsweek.ro
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm. Secretarul ...
17:10
VIDEO Când se va merge întins 145 km pe autostradă de la Târgu Mureș la Poarta Sălajului? Newsweek.ro
Terminarea lucrărilor pe două cioturi ale Autostrăzii Transilvania - A3 va permite șoferilor să mear...
17:00
Ciprian Ciucu: Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile car...
16:50
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani Newsweek.ro
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani. Un băr...
16:40
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei Newsweek.ro
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei. Consilie...
16:10
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului Newsweek.ro
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului. Mi...
16:00
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada Newsweek.ro
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada...
15:50
Document fals atribuit BNR, distribuit masiv în online: „Nu îl semnați! Este o înșelătorie” Newsweek.ro
Banca Națională a României atrage atenția asupra unui document fals, intitulat „Procură cu autoritat...
15:50
VIDEO Șeful NATO e la București. Mark Rutte și Nicușor Dan, declarații despre securitatea României Newsweek.ro
Mark Rutte, șeful NATO, a venit la Palatul Cotroceni unde a fost întâmpinat de președintele Nicușor ...
15:40
Europa își face scut contra țărilor „Cal Troian” în cadrul extinderii UE. S-au fript cu Viktor Orban Newsweek.ro
Comisia Europeană are în vedere noi măsuri pentru a proteja Uniunea Europeană de potențialii membri ...
15:20
Black Friday cu oferte la energie. Aveți 10 zile pentru un tarif de numai 1,07 kWh, timp de un an Newsweek.ro
Fenomenul Black Friday a acaparat și piața energiei electrice, aducând oferte speciale cu prețuri re...
15:00
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul? Newsweek.ro
Primele decizii de la mica recalculare au ajuns la pensionari. Vă arătăm care e cea mai mare creșter...
14:50
Educația financiară va fi materie obligatorie pentru elevii din Marea Britanie Newsweek.ro
Educația financiară va deveni obligatorie pentru toți elevii din învățământul primar și secundar din...
14:40
Atac ucrainean supra infrastructurii energetice rusești. Centrale Oriel și Vladimir, în flăcări Newsweek.ro
Noapte de foc în mai multe regiuni din Rusia, după ce Ucraina a lansat un nou atac de amploare asura...
14:30
VIDEO Ursoaică grijulie cu cei trei pui ai ei, surprinsă în imagini în Parcul Natural Apuseni Newsweek.ro
O ursoaică şi cei trei pui ai ei au fost surprinşi în imagini în Parcul Natural Apuseni, în timp ce ...
14:20
Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: „Am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor” Newsweek.ro
Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Emeric Ienei, antrenorul legendar al Stelei...
14:10
Atac terorist în Franța. Un bărbat ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni Newsweek.ro
Atac terorist în Franța. Un bărbat ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni. În total, zece persoan...
14:00
O mare bancă, prezentă puternic și în România, investigată în cazul de spălare de bani Reynders Newsweek.ro
În cadrul anchetei din cazul de spălare de bani al fostului comisar european pentru Justiție Didier ...
13:40
Cum să reacționezi dacă ești atacat într-un spațiu închis, tren sau metrou? Un specialist explică Newsweek.ro
Civilii devin tot mai des victime ale unor atacatori. Nu cu mult timp în urmă 11 persoane au fost r...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.