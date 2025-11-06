Rabla 2025. Azi începe o nouă sesiune pentru persoane fizice. 200.000.000 lei buget

Newsweek.ro, 6 noiembrie 2025 09:20

Persoanele fizice se pot înscrie, de astăzi, în Programul Rabla Auto 2025. Înscrierile se pot face p...

Acum 5 minute
09:40
„Infirmierul diavolului”, închis pe viață. Motivul șocant pentru care criminalul în serie a ucis 10 pacienți Newsweek.ro
Un infirmier german, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea...
Acum 15 minute
09:30
Sociologul Kremlinului avertizează: „Rusia riscă un război civil”. Cele 5 amenințări pentru Putin Newsweek.ro
Alexander Kharicev, șeful Biroului Executiv Prezidențial pentru Monitorizarea Proceselor Sociale din...
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Meghan Markle se pregăteşte să revină pe marile ecrane. În ce film va juca? Newsweek.ro
Meghan Markle va reveni pe marile ecrane cu un mic rol într-un film care se filmează în prezent în L...
09:00
Distrigaz oprește furnizarea gazului în sectorul 4 al Capitalei. 19.000 de consumatori, afectați Newsweek.ro
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai mul...
08:50
STENOGRAME Planul secret prin care Călin Georgescu urma să fie scos din țară. Cine îl ajuta Newsweek.ro
Stenograme explozive arată cum un grup de foști ofițeri a pus la cale un plan pentru a-l scoate ileg...
Acum 2 ore
08:40
Românii din Italia nu mai pot ieși la pensie la 67 ani. 43 ani de muncă nu sunt destui. Motivul halucinant Newsweek.ro
Italia crește vârsta de ieșit la pensie pentru că a crescut speranța de viața. Românii din Italia nu...
08:30
Trump, după victoria lui Zohran Mamdani: „Îi vom ajuta. Vrem ca New York să reușească” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și-a nuanțat discursul față de noul primar al New York-ului, Zohr...
08:20
Jaful de la Luvru. Unul dintre suspecți e vedetă pe internet și a lucrat ca paznic de muzeu Newsweek.ro
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de mi...
08:10
Ce acte normative sunt pe masa guvernului? Urșii, în vizorului executivului Bolojan Newsweek.ro
Guvernul va modifica în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţ...
08:00
Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, internat de urgență. „Fumam 3 pachete pe zi”. Ce făcea zilnic? Newsweek.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat în spital la Matei Balș în stare gravă. El a recunosuct c...
07:50
Misiune nucleară a SUA în Europa. Putin, alarmat, anunță teste nucleare de urgență Newsweek.ro
O misiune efectuată la 5 noiembriede un Boeing C-17A Globemaster III (nr. reg. 08-8192) al Forțelor ...
Acum 4 ore
07:40
Povestea eșecului supercar-ului rusesc ce trebuia să se bată cu Ferrari: Motor „furat” de la Nissan Newsweek.ro
Supercar-ul rusesc Marussia B1 trebuia să fie mândria industriei auto din Rusia, să se bată cu Ferra...
07:30
EXCLUSIV Autostrada Brașov – Bacău, la un an de la „prima groapă”: Studiul Geotehnic, la 40%. Lungită cu 12 km Newsweek.ro
Prima groapă la Autostrada Brașov – Bacău, parte a A13 - „Autostrada Carpatica” care va lega A1 de A...
07:20
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii, zi cu energie pozitivă Newsweek.ro
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii au o zi cu energie pozitivă...
07:10
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni Newsweek.ro
Bolojan și magistrații conduși de Consiliul Superior al Magistraturii sunt din nou față în față în b...
Acum 12 ore
22:00
Kelemen Hunor: Ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptămâna viitoare Newsweek.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptăm...
21:50
Parlamentul României, 100 de milioane de lei cheltuiți anual, fără acte justificative Newsweek.ro
Parlamentul României uimeşte prin ilegalităţi. 100 de milioane de lei au fost cheltuiți anual, fără ...
21:40
Planul Europei pentru a muta rapid trupe și arme într-un conflict cu Rusia. Care este rolul României? Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește un plan pentru a muta mai rapid trupe, arme și provizii pe întreg conti...
21:40
Candidat perfect pentru noua reglementare în privința evadării: dacă nu se predă în șapte zile, ia supliment Newsweek.ro
Un șofer trebuie să se grăbească să se prezinte la poarta Penitenciarului din Copou de bunăvoie. El ...
21:20
Aeroporturile Zaventem şi Charleroi de la Bruxelles şi aeroportul de la Liège, paralizate de drone Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai important a...
21:20
Lidl și Kaufland: Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket Newsweek.ro
Tot mai mulți retaileri introduc bariere de acces în parcările supermarketurilor din Iași pentru a g...
21:10
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie Newsweek.ro
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie, într-un d...
21:00
Milioane de euro nu vor mai veni, printre altele, și din cauza pensiilor speciale Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ...
20:50
„Văduvele negre” ale Rusiei. Se mărită rapid cu soldați ca să încaseze pensia post-mortem Newsweek.ro
Vizarea soldaților ruși în scop financiar a devenit atât de răspândită în Rusia din timpul războiulu...
Acum 24 ore
20:40
VIDEO Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutt...
20:20
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, apărarea aeriană a flancului Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, care ...
20:00
VIDEO George Niculescu (ANRE): Facem un apel la furnizori să încarce mai repede solicitările de decont Newsweek.ro
VIDEO George Niculescu, preşedintele ANRE, face un apel la furnizorii de curent electric şi gaze să ...
19:50
Dana Dărăban (ACUE): „România trebuie să refacă încrederea decidenți - specialiști - consumatori” Newsweek.ro
Dana Dărăban, director executiv la Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie din R...
19:40
Cea mai mare broască din lume cântărește cât o pisică și nu orăcăie. Unde trăiește această specie uriașă? Newsweek.ro
Broaștele Goliat sunt cele mai mari broaște din lume, cântărind cât o pisică. Ele trăiesc în râurile...
19:20
Un gigant auto a dat faliment. Planul de salvare a eșuat și a intrat în colaps Newsweek.ro
Industria auto se află într-o criză profundă. Un furnizor de automobile nu a putut face față insolve...
19:10
Femeile, chemate sub arme. Voluntariat de 4 luni. Se câștigă peste 5.000 de euro Newsweek.ro
Conform proiectului de lege pentru serviciul militar voluntar și femeile vor putea face serviciul mi...
19:00
VIDEO Raid Black Hawk în Pokrovsk. Lupte sângeroase, 1.500 soldați ruși uciși, zeci de tancuri distruse Newsweek.ro
Rusia încearcă de un an să cucerească Pokrovsk, un centru logistic de importanță strategică. Acesta ...
18:40
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta sănătatea Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta ...
18:20
Horoscop 2026. Primele predicții. Vărsător - miracole, Pești, Balanța - succes, Rac, taur - bani Newsweek.ro
Horoscopul 2026 oferă previziuni detaliate pentru toate cele 12 semne zodiacale, acoperind oportunit...
18:10
FOTO Actrița Angelina Jolie a ajuns în Ucraina. Primele probleme - Bodyguardul său a fost reținut Newsweek.ro
Actrița premiată cu Oscar și ambasadoare de bunăvoință a UNICEF, Angelina Jolie, a vizitat orașul uc...
17:50
Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile europene și legislative din Franța 2024 Newsweek.ro
Rusia, acuzată de tentative de interferență digitală în alegerile europene și legislative din Franța...
17:40
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate Newsweek.ro
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate. Tineri...
17:40
General SIE, șeful unui grup ce voia să îl scoată pe Georgescu din România. L-au angajat fictiv în Austria Newsweek.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an.
17:30
Linii de cale ferată de mare viteză vor conecta orașele UE. România, ocolită. Circulăm cu 46 km/oră Newsweek.ro
Comisia Europeană a elaborat un pachet cuprinzător de transporturi. Scopul: trenuri mai rapide, comb...
17:20
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm Newsweek.ro
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm. Secretarul ...
17:10
VIDEO Când se va merge întins 145 km pe autostradă de la Târgu Mureș la Poarta Sălajului? Newsweek.ro
Terminarea lucrărilor pe două cioturi ale Autostrăzii Transilvania - A3 va permite șoferilor să mear...
17:00
Ciprian Ciucu: Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile car...
16:50
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani Newsweek.ro
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani. Un băr...
16:40
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei Newsweek.ro
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei. Consilie...
16:10
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului Newsweek.ro
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului. Mi...
16:00
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada Newsweek.ro
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada...
15:50
Document fals atribuit BNR, distribuit masiv în online: „Nu îl semnați! Este o înșelătorie” Newsweek.ro
Banca Națională a României atrage atenția asupra unui document fals, intitulat „Procură cu autoritat...
15:50
VIDEO Șeful NATO e la București. Mark Rutte și Nicușor Dan, declarații despre securitatea României Newsweek.ro
Mark Rutte, șeful NATO, a venit la Palatul Cotroceni unde a fost întâmpinat de președintele Nicușor ...
15:40
Europa își face scut contra țărilor „Cal Troian” în cadrul extinderii UE. S-au fript cu Viktor Orban Newsweek.ro
Comisia Europeană are în vedere noi măsuri pentru a proteja Uniunea Europeană de potențialii membri ...
