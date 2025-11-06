Rabla 2025. Azi începe o nouă sesiune pentru persoane fizice. 200.000.000 lei buget
Newsweek.ro, 6 noiembrie 2025 09:20
Persoanele fizice se pot înscrie, de astăzi, în Programul Rabla Auto 2025. Înscrierile se pot face p...
Acum 5 minute
09:40
„Infirmierul diavolului”, închis pe viață. Motivul șocant pentru care criminalul în serie a ucis 10 pacienți # Newsweek.ro
Un infirmier german, în vârstă de 44 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea...
Acum 15 minute
09:30
Sociologul Kremlinului avertizează: „Rusia riscă un război civil”. Cele 5 amenințări pentru Putin # Newsweek.ro
Alexander Kharicev, șeful Biroului Executiv Prezidențial pentru Monitorizarea Proceselor Sociale din...
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Meghan Markle va reveni pe marile ecrane cu un mic rol într-un film care se filmează în prezent în L...
09:00
Distrigaz oprește furnizarea gazului în sectorul 4 al Capitalei. 19.000 de consumatori, afectați # Newsweek.ro
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai mul...
08:50
STENOGRAME Planul secret prin care Călin Georgescu urma să fie scos din țară. Cine îl ajuta # Newsweek.ro
Stenograme explozive arată cum un grup de foști ofițeri a pus la cale un plan pentru a-l scoate ileg...
Acum 2 ore
08:40
Românii din Italia nu mai pot ieși la pensie la 67 ani. 43 ani de muncă nu sunt destui. Motivul halucinant # Newsweek.ro
Italia crește vârsta de ieșit la pensie pentru că a crescut speranța de viața. Românii din Italia nu...
08:30
Trump, după victoria lui Zohran Mamdani: „Îi vom ajuta. Vrem ca New York să reușească” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump și-a nuanțat discursul față de noul primar al New York-ului, Zohr...
08:20
Jaful de la Luvru. Unul dintre suspecți e vedetă pe internet și a lucrat ca paznic de muzeu # Newsweek.ro
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de mi...
08:10
Guvernul va modifica în şedinţa de joi ordonanţa de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţ...
08:00
Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu, internat de urgență. „Fumam 3 pachete pe zi”. Ce făcea zilnic? # Newsweek.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat în spital la Matei Balș în stare gravă. El a recunosuct c...
07:50
O misiune efectuată la 5 noiembriede un Boeing C-17A Globemaster III (nr. reg. 08-8192) al Forțelor ...
Acum 4 ore
07:40
Povestea eșecului supercar-ului rusesc ce trebuia să se bată cu Ferrari: Motor „furat” de la Nissan # Newsweek.ro
Supercar-ul rusesc Marussia B1 trebuia să fie mândria industriei auto din Rusia, să se bată cu Ferra...
07:30
EXCLUSIV Autostrada Brașov – Bacău, la un an de la „prima groapă”: Studiul Geotehnic, la 40%. Lungită cu 12 km # Newsweek.ro
Prima groapă la Autostrada Brașov – Bacău, parte a A13 - „Autostrada Carpatica” care va lega A1 de A...
07:20
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii, zi cu energie pozitivă # Newsweek.ro
Horoscop 7 noiembrie. Luna în Gemeni îi face sensibili pe Raci. Berbecii au o zi cu energie pozitivă...
07:10
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni # Newsweek.ro
Bolojan și magistrații conduși de Consiliul Superior al Magistraturii sunt din nou față în față în b...
Acum 12 ore
22:00
Kelemen Hunor: Ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptămâna viitoare # Newsweek.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că ultima formă a reformei Administraţiei va fi gata de-abia săptăm...
21:50
Parlamentul României uimeşte prin ilegalităţi. 100 de milioane de lei au fost cheltuiți anual, fără ...
21:40
Planul Europei pentru a muta rapid trupe și arme într-un conflict cu Rusia. Care este rolul României? # Newsweek.ro
Uniunea Europeană pregătește un plan pentru a muta mai rapid trupe, arme și provizii pe întreg conti...
21:40
Candidat perfect pentru noua reglementare în privința evadării: dacă nu se predă în șapte zile, ia supliment # Newsweek.ro
Un șofer trebuie să se grăbească să se prezinte la poarta Penitenciarului din Copou de bunăvoie. El ...
21:20
Aeroporturile Zaventem şi Charleroi de la Bruxelles şi aeroportul de la Liège, paralizate de drone # Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai important a...
21:20
Lidl și Kaufland: Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket # Newsweek.ro
Tot mai mulți retaileri introduc bariere de acces în parcările supermarketurilor din Iași pentru a g...
21:10
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie # Newsweek.ro
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie, într-un d...
21:00
Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ...
20:50
„Văduvele negre” ale Rusiei. Se mărită rapid cu soldați ca să încaseze pensia post-mortem # Newsweek.ro
Vizarea soldaților ruși în scop financiar a devenit atât de răspândită în Rusia din timpul războiulu...
Acum 24 ore
20:40
VIDEO Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutt...
20:20
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, apărarea aeriană a flancului # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, care ...
20:00
VIDEO George Niculescu (ANRE): Facem un apel la furnizori să încarce mai repede solicitările de decont # Newsweek.ro
VIDEO George Niculescu, preşedintele ANRE, face un apel la furnizorii de curent electric şi gaze să ...
19:50
Dana Dărăban (ACUE): „România trebuie să refacă încrederea decidenți - specialiști - consumatori” # Newsweek.ro
Dana Dărăban, director executiv la Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie din R...
19:40
Cea mai mare broască din lume cântărește cât o pisică și nu orăcăie. Unde trăiește această specie uriașă? # Newsweek.ro
Broaștele Goliat sunt cele mai mari broaște din lume, cântărind cât o pisică. Ele trăiesc în râurile...
19:20
Industria auto se află într-o criză profundă. Un furnizor de automobile nu a putut face față insolve...
19:10
Conform proiectului de lege pentru serviciul militar voluntar și femeile vor putea face serviciul mi...
19:00
VIDEO Raid Black Hawk în Pokrovsk. Lupte sângeroase, 1.500 soldați ruși uciși, zeci de tancuri distruse # Newsweek.ro
Rusia încearcă de un an să cucerească Pokrovsk, un centru logistic de importanță strategică. Acesta ...
18:40
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta sănătatea # Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta ...
18:20
Horoscop 2026. Primele predicții. Vărsător - miracole, Pești, Balanța - succes, Rac, taur - bani # Newsweek.ro
Horoscopul 2026 oferă previziuni detaliate pentru toate cele 12 semne zodiacale, acoperind oportunit...
18:10
FOTO Actrița Angelina Jolie a ajuns în Ucraina. Primele probleme - Bodyguardul său a fost reținut # Newsweek.ro
Actrița premiată cu Oscar și ambasadoare de bunăvoință a UNICEF, Angelina Jolie, a vizitat orașul uc...
17:50
Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile europene și legislative din Franța 2024 # Newsweek.ro
Rusia, acuzată de tentative de interferență digitală în alegerile europene și legislative din Franța...
17:40
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate # Newsweek.ro
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate. Tineri...
17:40
General SIE, șeful unui grup ce voia să îl scoată pe Georgescu din România. L-au angajat fictiv în Austria # Newsweek.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an.
17:30
Linii de cale ferată de mare viteză vor conecta orașele UE. România, ocolită. Circulăm cu 46 km/oră # Newsweek.ro
Comisia Europeană a elaborat un pachet cuprinzător de transporturi. Scopul: trenuri mai rapide, comb...
17:20
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm # Newsweek.ro
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm. Secretarul ...
17:10
VIDEO Când se va merge întins 145 km pe autostradă de la Târgu Mureș la Poarta Sălajului? # Newsweek.ro
Terminarea lucrărilor pe două cioturi ale Autostrăzii Transilvania - A3 va permite șoferilor să mear...
17:00
Ciprian Ciucu: Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile car...
16:50
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani # Newsweek.ro
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani. Un băr...
16:40
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei # Newsweek.ro
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei. Consilie...
16:10
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului # Newsweek.ro
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului. Mi...
16:00
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada # Newsweek.ro
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada...
15:50
Document fals atribuit BNR, distribuit masiv în online: „Nu îl semnați! Este o înșelătorie” # Newsweek.ro
Banca Națională a României atrage atenția asupra unui document fals, intitulat „Procură cu autoritat...
15:50
VIDEO Șeful NATO e la București. Mark Rutte și Nicușor Dan, declarații despre securitatea României # Newsweek.ro
Mark Rutte, șeful NATO, a venit la Palatul Cotroceni unde a fost întâmpinat de președintele Nicușor ...
15:40
Europa își face scut contra țărilor „Cal Troian” în cadrul extinderii UE. S-au fript cu Viktor Orban # Newsweek.ro
Comisia Europeană are în vedere noi măsuri pentru a proteja Uniunea Europeană de potențialii membri ...
