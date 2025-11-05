Milioane de euro nu vor mai veni, printre altele, și din cauza pensiilor speciale

Newsweek.ro, 5 noiembrie 2025 21:00

Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ...

Acum 5 minute
21:20
Aeroporturile Zaventem şi Charleroi de la Bruxelles şi aeroportul de la Liège, paralizate de drone Newsweek.ro
Traficul aerian a fost întrerupt deasupra Aeroportului Zaventem de la Bruxelles, cel mai important a...
21:20
Lidl și Kaufland: Cine nu are de gând să cumpere, nu mai are loc de parcare la supermarket Newsweek.ro
Tot mai mulți retaileri introduc bariere de acces în parcările supermarketurilor din Iași pentru a g...
Acum 15 minute
21:10
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie Newsweek.ro
Directorul general al Rompetrol Downstream, Zhanibek Nugertayev, a fost audiat de Poliţie, într-un d...
Acum 30 minute
21:00
Milioane de euro nu vor mai veni, printre altele, și din cauza pensiilor speciale Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Finanțelor Publice urmează să anunțe „lista scurtă” a proiectelor, după ...
Acum o oră
20:50
„Văduvele negre” ale Rusiei. Se mărită rapid cu soldați ca să încaseze pensia post-mortem Newsweek.ro
Vizarea soldaților ruși în scop financiar a devenit atât de răspândită în Rusia din timpul războiulu...
20:40
VIDEO Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutt...
Acum 2 ore
20:20
Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, apărarea aeriană a flancului Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, după întâlnirea cu Mark Rutte: Am discutat despre Santinela Estului, care ...
20:00
VIDEO George Niculescu (ANRE): Facem un apel la furnizori să încarce mai repede solicitările de decont Newsweek.ro
VIDEO George Niculescu, preşedintele ANRE, face un apel la furnizorii de curent electric şi gaze să ...
19:50
Dana Dărăban (ACUE): „România trebuie să refacă încrederea decidenți - specialiști - consumatori” Newsweek.ro
Dana Dărăban, director executiv la Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie din R...
19:40
Cea mai mare broască din lume cântărește cât o pisică și nu orăcăie. Unde trăiește această specie uriașă? Newsweek.ro
Broaștele Goliat sunt cele mai mari broaște din lume, cântărind cât o pisică. Ele trăiesc în râurile...
Acum 4 ore
19:20
Un gigant auto a dat faliment. Planul de salvare a eșuat și a intrat în colaps Newsweek.ro
Industria auto se află într-o criză profundă. Un furnizor de automobile nu a putut face față insolve...
19:10
Femeile, chemate sub arme. Voluntariat de 4 luni. Se câștigă peste 5.000 de euro Newsweek.ro
Conform proiectului de lege pentru serviciul militar voluntar și femeile vor putea face serviciul mi...
19:00
VIDEO Raid Black Hawk în Pokrovsk. Lupte sângeroase, 1.500 soldați ruși uciși, zeci de tancuri distruse Newsweek.ro
Rusia încearcă de un an să cucerească Pokrovsk, un centru logistic de importanță strategică. Acesta ...
18:40
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta sănătatea Newsweek.ro
Motivul pentru care oamenii nu mănâncă păsări precum pescărușii sau lebedele. Consumul poate afecta ...
18:20
Horoscop 2026. Primele predicții. Vărsător - miracole, Pești, Balanța - succes, Rac, taur - bani Newsweek.ro
Horoscopul 2026 oferă previziuni detaliate pentru toate cele 12 semne zodiacale, acoperind oportunit...
18:10
FOTO Actrița Angelina Jolie a ajuns în Ucraina. Primele probleme - Bodyguardul său a fost reținut Newsweek.ro
Actrița premiată cu Oscar și ambasadoare de bunăvoință a UNICEF, Angelina Jolie, a vizitat orașul uc...
17:50
Rusia, implicată în tentative de interferență digitală la alegerile europene și legislative din Franța 2024 Newsweek.ro
Rusia, acuzată de tentative de interferență digitală în alegerile europene și legislative din Franța...
17:40
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate Newsweek.ro
Tinerii sub 21 de ani nu vor mai putea juca la pariuri, iar reclamele online vor fi limitate. Tineri...
17:40
General SIE, șeful unui grup ce voia să îl scoată pe Georgescu din România. L-au angajat fictiv în Austria Newsweek.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an.
17:30
Linii de cale ferată de mare viteză vor conecta orașele UE. România, ocolită. Circulăm cu 46 km/oră Newsweek.ro
Comisia Europeană a elaborat un pachet cuprinzător de transporturi. Scopul: trenuri mai rapide, comb...
Acum 6 ore
17:20
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm Newsweek.ro
Rutte: Dacă România ar fi atacată, NATO ar acționa cu toată forța pentru a o apăra ferm. Secretarul ...
17:10
VIDEO Când se va merge întins 145 km pe autostradă de la Târgu Mureș la Poarta Sălajului? Newsweek.ro
Terminarea lucrărilor pe două cioturi ale Autostrăzii Transilvania - A3 va permite șoferilor să mear...
17:00
Ciprian Ciucu: Coposu nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român Newsweek.ro
Ciprian Ciucu a participat astăzi la comemorarea lui Corneliu Coposu, alături de personalitățile car...
16:50
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani Newsweek.ro
Român din Sălaj, reținut după ce a înșelat o femeie din SUA cu 283.000 de dolari în trei ani. Un băr...
16:40
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei Newsweek.ro
Timiș: Consiliul Județean alocă 20 milioane lei pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei. Consilie...
16:10
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului Newsweek.ro
Germania dizolvă o asociație musulmană acuzată de sexism și incitare la ură împotriva Israelului. Mi...
16:00
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada Newsweek.ro
Anomalie meteo afectează vortexul polar. Iarnă geroasă și ninsori abundente în Europa, SUA și Canada...
15:50
Document fals atribuit BNR, distribuit masiv în online: „Nu îl semnați! Este o înșelătorie” Newsweek.ro
Banca Națională a României atrage atenția asupra unui document fals, intitulat „Procură cu autoritat...
15:50
VIDEO Șeful NATO e la București. Mark Rutte și Nicușor Dan, declarații despre securitatea României Newsweek.ro
Mark Rutte, șeful NATO, a venit la Palatul Cotroceni unde a fost întâmpinat de președintele Nicușor ...
15:40
Europa își face scut contra țărilor „Cal Troian” în cadrul extinderii UE. S-au fript cu Viktor Orban Newsweek.ro
Comisia Europeană are în vedere noi măsuri pentru a proteja Uniunea Europeană de potențialii membri ...
Acum 8 ore
15:20
Black Friday cu oferte la energie. Aveți 10 zile pentru un tarif de numai 1,07 kWh, timp de un an Newsweek.ro
Fenomenul Black Friday a acaparat și piața energiei electrice, aducând oferte speciale cu prețuri re...
15:00
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul? Newsweek.ro
Primele decizii de la mica recalculare au ajuns la pensionari. Vă arătăm care e cea mai mare creșter...
14:50
Educația financiară va fi materie obligatorie pentru elevii din Marea Britanie Newsweek.ro
Educația financiară va deveni obligatorie pentru toți elevii din învățământul primar și secundar din...
14:40
Atac ucrainean supra infrastructurii energetice rusești. Centrale Oriel și Vladimir, în flăcări Newsweek.ro
Noapte de foc în mai multe regiuni din Rusia, după ce Ucraina a lansat un nou atac de amploare asura...
14:30
VIDEO Ursoaică grijulie cu cei trei pui ai ei, surprinsă în imagini în Parcul Natural Apuseni Newsweek.ro
O ursoaică şi cei trei pui ai ei au fost surprinşi în imagini în Parcul Natural Apuseni, în timp ce ...
14:20
Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: „Am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor” Newsweek.ro
Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Emeric Ienei, antrenorul legendar al Stelei...
14:10
Atac terorist în Franța. Un bărbat ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni Newsweek.ro
Atac terorist în Franța. Un bărbat ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni. În total, zece persoan...
14:00
O mare bancă, prezentă puternic și în România, investigată în cazul de spălare de bani Reynders Newsweek.ro
În cadrul anchetei din cazul de spălare de bani al fostului comisar european pentru Justiție Didier ...
13:40
Cum să reacționezi dacă ești atacat într-un spațiu închis, tren sau metrou? Un specialist explică Newsweek.ro
Civilii devin tot mai des victime ale unor atacatori. Nu cu mult timp în urmă 11 persoane au fost r...
13:40
„Marea schismă” între Călin Georgescu și Realitatea Plus. Tăcere subită după un an de propagandă Newsweek.ro
Călin Georgescu a dispărut brusc din peisajul editorial al postului Realitatea Plus, televiziune car...
13:30
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primărie Newsweek.ro
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat pentru Primărie...
Acum 12 ore
13:20
Sprijin la pensie. 200.000 pensionari primesc un nou card. Cu ce bani vor fi încărcate? Newsweek.ro
Guvernul a anunțat că va împărți 200.000 de noi carduri către pensionari și persoane vulnerabile. Ac...
13:20
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, Vict Newsweek.ro
Delegația Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), compusă din reprezentanți ai companiilor...
13:20
VIDEO Pantofii zburători Aerofoot, un exemplu de cât de ușor de prostit sunt oamenii Newsweek.ro
Mai multe filmulețe în care așa-zișii pantofi zburători Aerofoot, care fac oamenii să zboare ca în f...
13:00
Poliţia germană, operaţiune contra reţelelor infracţionale specializate în fraude cu carduri Newsweek.ro
Poliţia federală germană a anunţat marţi că a efectuat o operaţiune coordonată internaţional împotri...
12:40
Rusia acuză NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad Newsweek.ro
Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată ...
12:30
Neurolog, după ce Putin și Xi Jinping au vorbit de transplant ca să trăiască veșnic: E posibil? Newsweek.ro
Henry Marsh este neurochirurg și scriitor. El a călătorit în Ucraina înainte de război și a făcut op...
12:20
Un român din zece nu crede în capacitatea sa de a identifica scam-urile din online Newsweek.ro
Un român din zece nu crede în capacitatea sa de a identifica scam-urile din online sau social media,...
12:10
VIDEO Taifun ucigaș, în Filipine. Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, mai multe orașe sub ape Newsweek.ro
Taifunul Kalmaegi a făcut dezastru în Filipine. Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, iar mai mult...
11:40
Talpan amenință să distrugă fotbalul românesc: „Toate echipele și naționala să fie excluse de UEFA” Newsweek.ro
După ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul FCSB în dosarul mărcii „Steaua”, juri...
