Primarul din Livezile, vizat de o anchetă penală după apariția imaginilor compromițătoare. „O rușine”
Adevarul.ro, 5 noiembrie 2025 19:30
Primarul din Livezile, Traian Simionca (PSD), se află în centrul unui scandal după ce a apărut în imagini care sugerează o posibilă agresiune asupra unei angajat. Reacțiile opoziției nu au întârziat să apară: „o rușine pentru întreaga comunitate”, a transmis PNL.
Accident grav pe DN 1, în Sibiu: un pieton a fost lovit de autobuz și a rămas prins sub el # Adevarul.ro
Un accident a avut loc miercuri seară, 5 noiembrie, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu. Potrivit autorităților, un pieton a fost lovit de un autobuz și se află, în prezent, prins sub vehicul.
Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina. Actrița a vizitat un spital pentru copii și o maternitate din Herson # Adevarul.ro
Actrița americană, regizoarea și ambasadoarea bunăvoinței UNICEF Angelina Jolie a efectuat o vizită privată în orașul Herson pe 5 noiembrie.
Roberta Metsola merge la Chișinău: discurs în Parlament și întrevederi cu oficiali moldoveni # Adevarul.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 6-7 noiembrie, unde va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu, cu premierul Alexandru Munteanu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și va susține un discurs în Parlament.
Judecătorii Curţii Supreme a SUA, neîncrezători de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump # Adevarul.ro
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul faţă de legalitatea tarifelor comerciale extinse impuse de preşedintele Donald Trump, care vizează majoritatea ţărilor lumii.
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat la Interviurile Adevarul că administrația locală pregătește primele procese automatizate cu ajutorul inteligenței artificiale, în colaborare cu trei companii IT, pentru a reduce birocrația și a eficientiza serviciile publice.
Afganii blocați în Pakistan, ofertați cu bani de Berlin pentru a renunţa la planurile de relocare în Germania # Adevarul.ro
Guvernul de la Berlin l-a oferit bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui program de relocare, a afirmat miercuri ministrul de interne Alexander Dobrindt.
Rareș Hopincă, la Interviurile Adevărul, despre parcările din Capitală: „Este abuziv să te împroprietărești pe domeniul public" # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a vorbit la Interviurile Adevărul despre problema parcărilor din zona pe care o administrează în calitate de edil.
Bursele de studenți vor fi suplimentate din fonduri europene. Ce spune Daniel David despre prima de carieră didactică # Adevarul.ro
Daniel David, ministrul Educației, a declarat miercuri, 5 noiembrie, că România a obținut aprobarea Comisiei Europene privind folosirea fondurilor europene pentru plata primei de carieră didactică, banii ar urma a fi utilizaţi în acest scop de anul viitor.
Trenul viitorului: călătorii rapide între capitalele Europei. Bruxelles propune viteze de peste 250 km/h și bilete transfrontaliere unice # Adevarul.ro
Comisia Europeană vrea să construiască o rețea feroviară de mare viteză care să lege principalele capitale în doar câteva ore, reducând considerabil timpii de călătorie.
Fraudă de peste 55 de milioane de lei, pusă la cale de patru firme controlate de aceeași familie. Cum funcţiona mecanismul „suveică” # Adevarul.ro
ANAF a descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în care patru companii administrate de persoane înrudite au creat un circuit tip „suveică” de tranzacții pentru a obține rambursări ilegale de TVA și a evita plata taxelor.
Explozia din Rahova, cauzată de acumularea de gaze naturale. Motivarea judecătorilor pentru arestarea angajaților Distrigaz # Adevarul.ro
Explozia devastatoare care a distrus un bloc din cartierul Rahova, în urma căreia trei oameni au murit și alți paisprezece au fost răniți, a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale scurse prin două fisuri apărute în conducta de alimentare.
Românii vor putea circula pe autostradă de la București la Focșani de 1 Decembrie. Anunțul CNAIR # Adevarul.ro
CNAIR a confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va fi deschisă circulației secțiunea Ploiești-Buzău a Autostrăzii Moldovei, ultimul tronson necesar pentru ca traficul să se desfășoare neîntrerupt de la București până la Focșani.
Stenograme din dosarul DNA în care sunt anchetați politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete. „Marți m-a chemat Bolojan la el!” Reacția premierului # Adevarul.ro
Numele premierului Ilie Bolojan apare în dosarul DNA care anchetează o rețea de influență formată din politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete, după ce omul de afaceri Fănel Bogos din Vaslui ar fi încercat să obțină sprijin pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.
Călin Georgescu, despre care președintele țării spune că e omul Moscovei, se strecoară în campania pentru Primăria Capitalei, după ce o investigație arată legăturile lui cu o rețea de spionaj rusească.
Franța suspendă platforma Shein după scandalul păpușilor sexuale cu chipuri de copii. „Am mobilizat toate serviciile statului în această problemă” # Adevarul.ro
Guvernul francez a anunțat miercuri, 5 noiembrie, că suspendă platforma Shein, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii.
O tânără și un băiat de 16 ani, reţinuţi în Capitală pentru şantaj. Au amenințat un bărbat că-l vor defăima public dacă nu le dă bani # Adevarul.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj, fiind acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii nereale defăimătoare despre el dacă nu le va da bani.
Moșteanu, la Forumul NATO: „Industria de apărare este acum parte a descurajării. Liniile de producție sunt noile frontiere” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, participă miercuri, 5 noiembrie, la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în România.
Dan Negru dezvăluie cum reușește să slăbească rapid și să-și mențină greutatea, la 54 de ani. „E reţeta pe care o am de 20 de ani” # Adevarul.ro
Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din România, a dezvăluit cum reușește să-și mențină greutatea şi să fie mereu în formă.
Aproape 20.000 de bucureștenii vor avea sistată joi alimentarea cu gaze. Care este motivul # Adevarul.ro
Distrigaz Sud Rețele anunță întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale, joi, 6 noiembrie, pe mai multe străzi, din sectorul 4 al municipiului București.
Un prizonier a fost eliberat din greșeală dintr-o închisoare din Londra. Este al doilea caz într-o săptămână # Adevarul.ro
Un algerian a fost eliberat din greșeală din închisoarea Wandsworth, în sudul Londrei, miercurea trecută, 29 octombrie.
Ambasadorul Indiei, blocat pe Valea Prahovei după ce trenul s-a defectat: a ajuns la Brașov cu peste două ore întârziere # Adevarul.ro
Călătorie cu peripeții pentru ambasadorul Indiei: trenul său s-a stricat pe Valea Prahovei, iar Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra a ajuns cu peste două ore întârziere la întâlnirea de afaceri de la Brașov.
Ministrul israelian pentru diaspora spune că primarul ales al New Yorkului este un susținător al Hamas # Adevarul.ro
Ministrul israelian pentru diaspora, Amichai Chikli, l-a acuzat miercuri pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, că este un „susţinător al Hamas”. El i-a îndemnat pe evreii din metropola americană să emigreze în Israel, relatează AFP.
Un tânăr de 26 de ani din municipiul Galaţi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că şi-ar fi hărţuit, în ultimele două luni, fosta prietenă, o tânără de 22 de ani din oraşul sibian Avrig, prin intermediul reţelelor sociale şi prin apeluri telefonice.
Bucureștenii din trei zone ale Capitalei nu vor mai avea probleme cu apa caldă în perioada următoare. Anunțul primarului interimar # Adevarul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%.
„Ne facem plăcerile”. Un deputat PSD a fost filmat la volanul unui bolid de peste 100.000 de euro care nu apare în declarația de avere # Adevarul.ro
Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea conduce un BMW XM de peste 100.000 de euro care nu apare în declarația sa de avere.
Evaziune fiscală de 8 milioane de lei, pusă la cale de două firme de construcții. Nouă persoane, cercetate # Adevarul.ro
Nouă persoane şi două firme sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, în domeniul construcţiilor, într-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Preşedinta Mexicului, agresată sexual în plină stradă în timpul unei vizite în centrul capitalei țării # Adevarul.ro
Agenţii Secretariatului pentru Securitatea Cetăţenilor din Ciudad de Mexico au arestat marţi un bărbat pentru că a hărţuit-o pe stradă pe preşedinta Claudia Sheinbaum în timpul unei vizite publice în centrul istoric, relatează Reuters.
Președintele Nicușor Dan a discutat la Cotroceni cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, despre securitatea regională, sprijinul pentru Ucraina, investițiile României în apărare și consolidarea Flancului Estic.
Polițistul beat care a provocat un accident rutier în Constanța şi a fugit de la locul faptei este urmărit penal # Adevarul.ro
Poliţistul din Constanţa care care a provocat un accident duminică, 2 noiembrie, în urma căruia trei persoane au fost rănite şi a fugit de la locul faptei este urmărit penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
Atacuri de tip „mii de tăieturi”. Forțele speciale ucrainene și partizanii au distrus un vehicul de transport pentru rachete Iskander # Adevarul.ro
Forțele Operațiunilor Speciale (SSO) ale Ucrainei, împreună cu gruparea insurgentă rusă Cernaia Iskra („Scânteia Neagră”), au lovit luna trecută un camion de transport pentru rachete Iskander în regiunea Kursk, au anunțat acestea miercuri pe Telegram, potrivit presei ucrainene.
ANRE a aprobat planul național de dezvoltare a rețelei de gaze până în 2033. Proiecte majore în toată țara # Adevarul.ro
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2024 - 2033, actualizat 2025, transmite Transgaz.
Un motan a devenit principala atracție turistică a unui oraș polonez. "A meritat să călătoresc trei ore pentru a mă simți ignorat de el” # Adevarul.ro
Un motan alb cu negru a devenit principala atracție a unui oraș din Polonia. Felina are recenzii de cinci stele pe Google Maps.
Călin Georgescu, angajat fictiv în Austria pentru a putea părăsi România. Cum plănuia rețeaua unui general SIE în retragere să-l scoată din țară # Adevarul.ro
Fostul candidat pro-rus la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria pentru a putea argumenta în fața instanței că lucrează în Viena și să obțină permisiunea de a părăsi România.
Un stat european a cumpărat masiv aur în acest an în încercarea de „a se pregăti pentru orice” în contextul situației internaționale și a potențialelor amenințări viitoare la adresa securității economice și militare a țării.
Războiul ruso-ucrainean nu evoluează deloc în favoarea Ucrainei. Trupele Federației Ruse se apropie de cucerirea Pokrovsk, ceea ce ar anihila un foarte important hub logistic al trupelor ucrainene în Donbas și pe deasupra renunțarea la încă un oraș - fortăreață.
Nadia Comăneci, regina incontestabilă a sportului românesc: votată cel mai mare sportiv din toate timpurile # Adevarul.ro
Nadia Comăneci este considerată de români cel mai mare sportiv din istorie.
Virusul contagios care se răspândește rapid în rândul copiilor din Ucraina. Părinții, sfătuiți să urmărească atent orice simptom # Adevarul.ro
Centrul pentru Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din Ucraina a raportat recent un focar de virus extrem de contagios în regiunea Kiev, după ce 13 copii au fost diagnosticați.
Culisele reformei administrației: negocieri tensionate în coaliție, decizia finală săptămâna viitoare – Tanczos Barna # Adevarul.ro
Invitat la Interviurile Adevărul, vicepremierul Tanczos Barna a explicat condițiile acordului din coaliție privind reforma administrației publice, care va fi finalizat, de fapt, săptămâna viitoare.
Arme şi muniţie introduse ilegal în țară, ridicate de poliţişti în urma unor percheziţii desfășurate în Constanța # Adevarul.ro
Poliţiştii constănţeni au descoperit pistoale neletale şi muniţie deţinute ilegal, în urma a două percheziţii domiciliare efectuate, miercuri, într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în cadrul operațiunii „Jupiter”.
Juniorii FCSB-ului, calificare triumfală în finala play-off-ul din Youth League. Echipa U19 a campioanei a dat de pământ cu croații # Adevarul.ro
După 3-2 în tur, echipa U19 a celor de la FCSB a dispus și în retur, tot cu 3-2, de formația croată Lokomotiva Zagreb.
Adolescent prins când conducea un BMW cu 147 km/h, cu mama în dreapta. „Un comportament care ar fi putut costa o viață” # Adevarul.ro
Jandarmeria din departamentul francez Vosges a transmis săptămâna trecută că un tânăr de 16 ani, însoțit de mama sa, a fost prins circulând cu 147 km/h, într-un loc unde limita de viteză este de 80 km/h.
CCR: Legea Registrului Unic al Transparenței Intereselor este constituțională. Sesizările AUR și S.O.S. România au fost respinse # Adevarul.ro
CCR a decis, miercuri, 5 noiembrie, că Legea care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), este constituțională și nu contravine principiilor separației puterilor în stat sau egalității în drepturi.
Acuzaţii de manevre politice în Ucraina după arestarea fostului şef al companiei energetice de stat Ukrenergo, suspectat de corupție # Adevarul.ro
Justiţia ucraineană a anunţat miercuri, 5 noiembrie, arestarea sub suspiciuni de corupţie a fostului şef al companiei energetice de stat Ukrenergo, stârnind acuzaţii de manevre politice, în contextul în care ţara intră în cea de-a patra iarnă de război, relatează AFP.
UDMR nu poartă pică pentru excluderea din primul cabinet Ciolacu: „Ne-au trimis acasă, dar a fost mai bine” # Adevarul.ro
Excluderea UDMR în 2023, odată cu rocada Ciucă-Ciolacu, a fost un lucru bun pentru Uniune, spune vicepremierul Tanczos Barna, la Interviurile Adevărul.
„Lupul lui Dumnezeu”. CTP îl ironizează pe Călin Georgescu: „Care este însă animalul ce îl întruchipează pe Iisus. Știe orice credincios, Mielul!” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a ironizat pe fostul candidat pro-rus Călin Georgescu, criticându-i declarațiile mesianice și modul în care se autoproclamă „trimisul lui Dumnezeu” în România.
Rusia acuză țările NATO că exersează o blocadă a exclavei Kaliningrad: „O vom apăra prin toate mijloacele” # Adevarul.ro
Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în cadrul exerciţiilor aliaţilor în Marea Baltică, relatează EFE.
