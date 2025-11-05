DNA reține Rețeaua generalilor rezerviști
Gândul, 5 noiembrie 2025 21:00
Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein au fost reținuți de procurorii DNA Iași în această seară. Vor fi deferiți justiției cu propunere de arestare preventivă. Rareș Cristea și Silviu Ularu sunt în continuare în audierile procurorilor DNA, potrivit unor surse judiciare. Mâine este chemat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, […]
• • •
Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde cumpărăm animalul pentru Crăciun: supermarket vs. producător local # Gândul
Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde este mai avantajos să cumpărăm: supermarket versus producător local. Cât costă porcul de Crăciun în noiembrie 2025 Sărbătorile de iarnă bat la ușă și românii se întreabă de unde pot cumpăra savuroasa carne de porc la un raport bun calitate-preț, scrie capital.ro. Desigur, […]
Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați # Gândul
SUA traversează prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală declanșată din 1 octombrie 2025 a ajuns la ziua 36. Donald Trump aruncă vina pe membrii democrați din Casa Reprezentanților a Congresului SUA. Între timp, funcționarii publici rămân neplătiți. Milioane de americani nu pot apela la servicii esențiale. Chiar și Armata SUA riscă să rămână […]
Victoria lui Zohran Mamdani la primăria New York-ului a declanșat, în mediile progresiste, un val de entuziasm. Alegerea tânărului de origine ugandeză și indiană, membru al aripii socialiste a Partidului Democrat, este prezentată ca dovada a unei reveniri în forță a progresismului în fața Americii trumpiste. Dar această lectură, oricât de seducătoare ar părea, se […]
Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad # Gândul
Susținătorii președintelui sârb Aleksandar Vučić demonstrează lângă corturile studenților protestatari, care cer tragere la răspundere a celor responsabili pentru prăbușirea acoperișului unei gări, soldată cu 16 morți, un incident tragic petrecut în urmă cu un an. În urma ciocnirilor dintre protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui sârb de la protestele de pe 2 noiembrie, 37 de […]
Guvernul va discuta, în ședința de vineri, un proiect de ordonanță de urgență care simplifică procedura privind extragerea urșilor prin eutanasiere sau împușcare, în special a celor care vin în localități și au devenit un pericol pentru viața oamenilor. Proiectul introduce și o nouă definiție – „ursul habituat”, care poate fi eutanasiat imediat. „Scopul principal al […]
PERICOL de incendiu și explozie pe strada Popa Tatu din București. Reizorul de gaze amplasat pe trotuar scapă gaze # Gândul
Alertă în centrul Capitalei. Un reizor de gaze aflat pe strada Popa Tatu nr. 66 scapă gaze în atmosferă, iar pompierii intervin chiar în aceste momente pentru a preveni un posibil incendiu sau o explozie. Se așteaptă Distrigaz de peste 20 de minute să vină să deschidă capacul reizerului de gaze pe care l-au închis […]
Dan Negru a dezvăluit DIETA prin care reușește să slăbească rapid și să-și mențină greutatea, la 54 de ani. „E reţeta pe care o am de 20 de ani” # Gândul
Vedeta TV Dan Negru a dezvăluit cum reușește să-și mențină greutatea şi să fie mereu în formă, la vârsta de 54 de ani. Este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din România, acum fiind prezentatorul emisiunilor de cultură generală de la Kanal D. Recent, a vorbit – într-un interviu pentru Click, despre alimentația […]
Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut # Gândul
Numărul morților în urma unui incendiu la un azil de bătrâni din Tuzla, în nordul Bosniei-Herțegovina, a crescut miercuri la 11, iar aproximativ 30 de persoane au fost rănite, a declarat poliția, citată de CNN. Incendiul a cuprins etajul șapte al vechii clădiri de nouă etaje în jurul orei 20:45, ora locală, marți, flăcările și […]
Românii se înghesuie la licitațiile organizate de ANAF, unde pot găsi case, apartamente și mașini cu prețuri de până la 50% mai mici decât pe piață # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare case, apartamente, terenuri, mașini, alături de alte bunuri executate silit de la românii care nu și-au plătit datoriile la Fisc, iar unele prețuri sunt cu mult sub cele ale pieței. Tocmai de aceea, licitațiile sale sunt luate cu asalt. ANAF vrea să recupereze bani după ce […]
Incendiu devastator întru-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut # Gândul
Câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de BLACK FRIDAY, în acest an. Pentru mulți tineri, acesta este momentul cheie al anului # Gândul
Unul din șapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 lei de Black Friday, în 2025, adică mai mult cu 60% decât acum 2 ani, conform unui studiu recent. Conform acestuia, dintre românii care sunt familiarizați cu fenomenul „Vinerea Neagră”, mai mult de jumătate au declarat că urmează să facă achiziții în acest an. Când […]
Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie # Gândul
Invitată în studioul Gândul, Gabriela Firea a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, pe tema candidaților cu cele mai mari șanse în scrutinul din 7 decembrie, care va desemna viitorul primar al Capitalei. Fostul edil apreciază că votul va fi unul preponderent emoțional, opțiunea decisivă urmând să fie luată în ultimele zile […]
SUA traversează prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați # Gândul
Am putea avea o iarnă geroasă cu multă ZĂPADĂ! Meteorologii vorbesc de un fenomen atmosferic care apare în prognozele din săptămânile următoare # Gândul
Iarna ar putea debuta cu temperaturi mult mai scăzute perioadei în mare parte din Europa, SUA și Canada, în contextul în care un fenomen atmosferic rar începe să apară în prognozele pentru săptămânile următoare. Acesta va duce la încetinirea și perturbarea vortexului polar, scrie Severe Weather. Anul acesta, meteorologii au observat în prognoze un semn […]
CTP îl ia la țintă pe Călin Georgescu: „Lupul lui Dumnezeu. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe Călin Georgescu, după ce acesta s-a intitulat „Lupul lui Dumnezeu” în mesajul prin care anunța că boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP ironizează contradicția dintre imaginea religioasă pe care și-o asumă Georgescu și simbolul ales pentru a se descrie: „Lupul […]
Premierul francez lansează procedura de suspendare a magazinului Shein după scandalul privind păpușile sexuale cu înfățișare infantilă # Gândul
Sebastien Lecornu, Prim-ministrul Franței, a anunțat miercuri lansarea procedurii de suspendare a magaznului Shein. Reacția dură a guvernului francez vine după scandalul în care este implicat platforma comercială online de „fast fashion” din Republica Populară Chineză. Autoritățile judiciare au depistat un produs ilegal ce ar promova „pornografia infantilă” și „pedofilia”: o păpușă sexuală cu „înfățișare […]
(Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA # Gândul
Și fostul prezidențiabil Călin Georgescu apare invocat în dosarul fluviu al DNA Iași. Rețeaua formată din alte 3 grupări încerca cu tot dinadinsul să-l dea afară pe Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui. Acesta din urmă se afla în conflict cu omul de afaceri din Vaslui, Bogos Fănel, pe care îl amendase. Gruparea invocă în […]
Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore # Gândul
Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul cum că Bolojan s-a văzut cu fănel Bogos din Rețeaua Rezerviștilor. Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, susține însă că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore. Gândul a scris în premieră despre dosarul în care […]
Ce l-a UCIS pe „Nea Imi”. Afecțiunile din cauza cărora LEGENDARUL Jenei a pierdut marele meci # Gândul
După ce a suferit mai multe complicații medicale, în dimineața zilei de 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață. Starea de sănătate a lui Emeric Ienei a început să se deterioreze la începutul anului trecut. Legendarul antrenor ar fi fost diagnosticat cu probleme cardiace, dar și cu Alzheimer. La începutul lunii octombrie, Emeric Ienei a […]
(Ep.1) “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită […]
(Ep. 2) „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!” # Gândul
Rețeaua de oameni apropiați serviciilor secrete, partidelor aflate la guvernare, și instituțiilor de forță, care a fost prinsă astăzi de DNA Iași, ar fi fost implicată și în alegerile prezidențiale de anul trecut. Mai întâi, o serie de personaje ar fi susținut candidatura lui Mircea Geoană la Președinție. Ulterior, rețeaua s-ar fi redirecționat către grupul […]
Nepalezul bătut în Cluj cu o bucată de lemn, în luna august, s-a trezit din COMĂ. Ce spun medicii despre starea sa de sănătate din acest moment # Gândul
Muncitorul nepalez din Cluj, care a fost bătut cu o bucată de lemn, în luna august a acestui an, s-a trezit din comă. Însă, potrivit medicilor, starea sa rămâne gravă, având „paralizie pe o parte a corpului, dificultăți de alimentație și de comunicare”. În prezent, pacientul se află internat pe Secția de Neurologie, unde urmează tratamente […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Avalanșă de noutăți pe HBO Max în noiembrie, de la drame istorice și comedii romantice la producții originale pline de farmec și documentare emoționante. Platforma pregătește o ofertă diversă, potrivită oricărui gust — fie că ești pasionat de povești de dragoste complicate, de acțiune spectaculoasă, de gastronomie, fie că aștepți debutul sezonului sporturilor de iarnă. […]
FOTO. Mădălin Ionescu, dezvăluiri de la începutul RELAȚIEI cu Cristina Șișcanu. ”Mi-a luat un an și 3 luni să-i spun ce simt pentru ea” # Gândul
Mădălin Ionescu, în vârstă de 55 de ani, a făcut dezvăluiri despre începutul relației sale cu Cristina Șișcanu, în vârstă de 41 de ani. Mădălin Ionescu este cunoscut ca jurnalist și moderator TV. De-a lungul anilor, acesta a avut emisiuni la mai multe posturi de televiziune. Cristina Șișcanu este mama unei fetițe, care se numește […]
Distrigaz OPREȘTE furnizarea gazelor naturale în Sectorul 4. Zeci de mii de bucureșteni rămân fără alimentare # Gândul
Aproape 19.000 de bucureșteni din Sectorul 4 vor rămâne fără gaze naturale joi, 6 noiembrie, timp de mai multe ore. Distrigaz anunță că va opri temporar furnizarea gazelor pentru lucrări de mentenanță. Distrigaz Sud Rețele a anunțat că gazele vor fi oprite între orele 08:00 și 22:00, pentru lucrări de mentenanță la conducta amplasată pe […]
Orașul-FANTOMĂ de 100 de miliarde de dolari în care locuiesc doar câțiva oameni. A fost conceput pentru 700.000 de locatari! # Gândul
Orașul-fantomă de 100 de miliarde de dolari în care locuiesc doar câțiva oameni. A fost conceput pentru 700.000 de locatari! Forest City este unul din cele mai mărețe proiecte imobiliare din lume, fiind situat în Malaezia, în sudul statului Johor, chiar lângă Singapore. A costat 100 de miliarde de dolari și a fost construit pe […]
Trump: „Acum un an, am avut acea mare și frumoasă victorie. Aseară, nu mă așteptam să fie o victorie. Erau zone foarte democrate” # Gândul
Donald Trump a ținut un discurs la Micul dejun cu senatorii republicani, comemorând un an de la „marea victorie” din alegerile prezidențiale de pe 5 noiembrie 2024. „Acum un an, am avut acea mare și frumoasă victorie”, a declarat liderul de la Casa Albă. Președintele american a făcut și o referință la alegerile pierdute de […]
Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!” # Gândul
România este ținta ironiilor vecinilor. Au început ungurii, au continuat bulgarii, iar acum și moldovenii ironizează România. Alexandru Munteanu, premierul Moldovei, recunoaște cu o sinceritate debordantă că „situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!” După o perioadă electorală care a durat un an și […]
JAF de proporții în Belgia, comis de șapte români într-un singur weekend. Cum au reușit să fure 14 mașini din Portul Anvers # Gândul
Șapte români au reușit să fure 14 mașini din portul olandez Anvers, într-un singur weekend, în luna noiembrie a anului 2023. Suspecții au fost condamnați fiecare la câte patru ani de închisoare și o amendă de 4.000 de euro. Potriviti imaginilor surprinse de camerele de vedere, trei mașini au ajuns la poarta companiei Van Moer […]
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori # Gândul
În fiecare zi, avocații lui Nicolas Sarkozy îl vizitează la închisoarea La Santé. Acest lucru a devenit o necesitate, nu doar pentru moralul fostului președinte francez, ci și pentru însăși administrația penitenciarului. Se pare că, de la sosirea sa în închisoare, fostul președinte a primit peste o sută de scrisori pe zi, iar angajații închisorii […]
„Call Before You Dig”. Harta României a evenimentelor cu potențional catastrofal de explozie # Gândul
Potrivit unei analize preliminare realizate de Asociația Energia Inteligentă pe baza informațiilor publicate de operatorii de distribuție, în perioada ianuarie-decembrie 2024 au fost înregistrate zeci de incidente tehnice generate de lucrări neautorizate sau insuficient coordonate cu operatorii de rețea. O analiză realizată pe baza datelor publice ale operatorilor de distribuție arată că, în 2024, zeci […]
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă” # Gândul
Invitată în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea a dat detalii din culise despre relația tot mai tensionată între actualii parteneri de guvernare, partide cu doctrine diferite de PSD, cum sunt PNL și USR. Provocată de moderatorul emisiunii să comenteze cum funcționează, în realitate, PSD în relația cu partenerii de coaliție, Gabriela Firea […]
Rețeaua de oameni apropiați serviciilor secrete, partidelor aflate la guvernare, și instituțiilor de forță, care a fost prinsă astăzi de DNA Iași, ar fi fost implicată și în alegerile prezidențiale de anul trecut. Mai întâi, o serie de personaje ar fi susținut candidatura lui Mircea Geoană la Președinție. Ulterior, rețeaua s-ar fi redirecționat către grupul […]
Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare # Gândul
Marele antrenor Emerich Jenei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, anunță clubul Steaua București. Cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului Steaua (Zona tunurilor). General de brigadă, Emerich Jenei va fi […]
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid” # Gândul
Gabriela Firea a vorbit în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache despre un scenariu halucinant înainte de alegerile la Primăria Capitalei. Fostul primar general susține că electoratele PNL- USR se vor uni în ultima săptămână dinaintea alegerilor pentru Capitală. Gabriela Firea a mai precizat, în acest context, că interesul pentru câștigarea Primăriei Capitalei este mai […]
Data de 5 noiembrie marchează debutul unei perioade de schimbări pozitive pentru anumite semne zodiacale. Energia astrală favorizează evoluția financiară, noi oportunități și consolidarea veniturilor. Pentru trei zodii, această zi reprezintă startul unei etape pline de noroc, abundență și realizări materiale. Astrologic vorbind, începutul lunii noiembrie vine cu o vibrație puternică de transformare și stabilitate. […]
FOTO. Alexandru Ion, copilărie marcată de DIVORȚUL părinților. ”Nu am ținut legătura cu tata. A fost un om consumat de problemele cu alcoolul” # Gândul
Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a povestit lucruri mai puțin știute din trecutul său. Acesta a vorbit despre divorțul părinților săi. Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică. Alexandru Ion […]
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână”. „Unul dintre candidați se va retrage” . „Am spus-o și în partid” # Gândul
Gabriela Firea a vorbit în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache despre un scenariu halucinant înainte de alegerile la Primăria Capitalei. Fostul primar general susține că electoratele PNL- USR se vor uni în ultima săptămână dinaintea alegerilor pentru Capitală. Gabriela Firea a mai precizat, în acest context, că interesul pentru câștigarea Primăriei Capitalei este mai […]
Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“ # Gândul
Trupele ucrainene din orașele Pokrovsk și Kupiansk sunt încercuite și ar trebui să se predea, au transmis, miercuri, autoritățile ruse. În caz contrar, nu ar avea nicio șansă de supraviețuire, precizează sursa citată. Orașul, care găzduia cândva aproximativ 60.000 de locuitori, a devenit acum un câmp de luptă, iar liniile frontului se estompează. Moscova spune […]
Bolojan l-a primit pe Rutte la Palatul Victoria. Vizita Secretarului General al NATO vine într-un moment de importanță strategică pentru regiune # Gândul
Premierul Ilie Bolojan l-a primit miercuri pe Mark Rutte la Palatul Victoria, după ce Șeful NATO s-a văzut și a discutat cu președintele Nicușor Dan și cu liderii partidelor. Vizita lui Rutte vine într-un moment de importanță strategică pentru regiune, mai ales după retragerea militarilor americani de pe teritoriul României. Bolojan i-a prezentat lui Rutte […]
Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa actualului președinte, Nicușor Dan și l-a acuzat că a condus Primăria București „ca un contabil” și că a încercat doar „să dea satisfacție nucleului dur” din jurul său politic. […]
Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear # Gândul
La cerințele președintelui Donald Trump, Statele Unite au lansat astăzi rahcheta balistică intercontinentală (ICBM) Minuteman III neînarmată, capabilă să transporte focos nuclear. Testul, denumit GT 254, a evaluat fiabilitatea, pregătirea operațională și precizia sistemului ICBM. „GT 254 nu este doar o lansare – este o evaluare cuprinzătoare pentru a verifica și valida capacitatea sistemului ICBM […]
“Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită […]
Gică Hagi, mesaj TULBURĂTOR despre Emeric Ienei: „Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea” # Gândul
Gică Hagi a scris pe rețelele sociale despre pierderea lui Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc. Emeric Ienei a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani. A jucat la Steaua București între 1954 și 1969 și a câștigat ca antrenor la echipa roș-albastră în 1986 Cupa Campionilor Europeni. […]
De ce nu a mai candidat Gabriela Firea pentru un nou mandat ca primar al Capitalei. „Sunt pe buzele tuturor” # Gândul
Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a fost invitata lui Ionuț Cristache în platoul emisiunii Ai Aflat!. Social-democrata a răspuns la întrebarea care stă pe buzele multor bucureșteni: de ce nu mai candidează la alegerile din decembrie în vederea unui nou mandat în fruntea Primăriei Bucureștiului. Chestionată de moderator de ce nu a mai candidat, […]
ANUNȚ important despre Autostrada Transilvania. Ce înseamnă pentru șoferi finalizarea acestui nod rutier. Imaginile momentului de pe șantier # Gândul
Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3). Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 90%, iar constructorul român (Spedition UMB), mobilizat în șantier cu 622 de muncitori și 180 de utilaje, lucrează acum punctual la structuri, terasamente, lucrări de consolidare. Contractele, cu o valoare însumată de 905 […]
Daniel Băluță și-a arătat diploma de licență în MEDICINĂ. Edilul a absolvit Stomatologia cu un rezultat impresionant # Gândul
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a fost invitatul vloggerului Vlad Mercori, la un interviu, în care edilul a reacționat la comentariile românilor despre el. Primarul a fost nevoit să-și arate diploma de licență în Stomatologie, pentru a demonstra că, într-adevăr, este absolvent de medicină. Daniel Băluță, actualul edil al Sectorului 4 și propunerea […]
