Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție

Gândul, 6 noiembrie 2025 17:00
Gigantul german de apărare, Rheinmetall, panifică un nou acord cu România pentru dotarea unităților militare cu tancuri și alte echipamente militare, transmite Economedia. Luni, Guvernul României și Rheinmetall au semnat un acord de cooperare privind construirea unei fabrici de pulberi în Brașov, o investiție care se ridică la jumătate de miliard de euro. La începutul […]
Președintele, tot mai aproape de propriul PARTID. Doru Bușcu: „Cu Drulă este un calcul bun al lui Nicușor Dan” # Gândul
Într-o nouă ediție live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Doru Bușcu a analizat apariția surpriză a lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii useristului Cătălin Drulă pentru alegerile locale din 7 decembrie. Invitatul jurnalistului Gândul a observat că strategia președintelui este una abilă și arată intențiile sale reale privind un partid propriu. Lipsit de […]
ÎCCJ a decis ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru. Statul are de recuperat aproape 47 de milioane de lei în cazul Roșia Montană # Gândul
Acțiunile companiei Gabriel Resources vor fi puse sub sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Este decizia finală a ICCJ. Statul român are de recuperat de la compania canadiană suma de 46.779.769 lei. Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ. Prin această […]
Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt # Gândul
Încarcerat la închisoarea Santé din Paris din 21 octombrie, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, s-a supus, din proprie inițiativă, unui regim alimentar strict. Conștient de ostilitatea pe care i-o poartă mulți dintre colegii săi de penitenciar, refuză să mănânce orice fel de mâncare i se servește, relatează revista Le Point, care citează o sursă […]
Vicecampionii europeni și-au respectat PARIUL. Ce au făcut cinci ore. „Nu știau la ce să se aștepte” # Gândul
Vicecampionii europeni la tenis de masă s-au ținut de cuvânt. După performanța istorică de la Zadar, echipa României a trecut de la masa de joc la scaunul de salon. Cinci ore de transformare, zâmbete și spirit de echipă, totul dintr-un pariu pus în vestiar. Cinci ore au petrecut vicecampionii europeni de la tenis de masă […]
Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea # Gândul
Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală, pentru sustragere de la executarea pedepsei. Dani Mocanu și fratele său sunt căutați de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv la închisoare. Au fost dați în urmărire de către Poliție. „Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș, două mandate de […]
Verdict final în cazul statul român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat astăzi verdictul final în procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, și compania Gabriel Resources, firma implicată în controversatul proiect minier de la Roșia Montană. ICCJ a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca măsură de garanție pentru recuperarea sumei de […]
FOTO. Cele mai GRELE momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Acelea mi se par cele mai cumplite” # Gândul
Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a mărturisit care i se par cele mai grele momente din viața de mămică. Vedeta și partenerul ei au doi copii. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. […]
Care sunt cele mai periculoase drumuri din România, conform numărului de accidente, și cauzele principale ale producerii lor # Gândul
În țara noastră, riscul la volan rămâne mare pentru un stat al Uniunii Europene. Primele șase luni ale acestui an au adus din nou statistici apăsătoare: mii de evenimente rutiere, sute de vieți pierdute și alte sute de persoane rănite grav. Însă dincolo de cifre, harta pericolului are contururi clare: câteva Drumuri Naționale concentrează un […]
Marea Britanie confiscă trei schelete de dinozaur, într-un caz de spălare de bani. Cum au ajuns fosilele în posesia unui om de afaceri chinez # Gândul
Polițiștii britanici au confiscat trei schelete de dinozaur, în valoare de 16,1 milioane de dolari, de la un om de afaceri chinez, informează Reuters. Bărbatul ar fi fost implicat într-un scandal uriaș de spălare de bani, iar pe lângă scheletele care au o vechime de 145-157 milioane de ani, i-au fost confiscate nouă apartamente de […]
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul alegerii Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop ca nou Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, subliniind rolul istoric și moral al Bisericii în formarea națiunii române. Șeful statului a salutat alegerea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. […]
După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a scris pe pagina sa de facebook câteva versuri dedicate Preafericitului Patriarh Daniel. În stilul său caracteristic, Mircea Dinescu vorbește despre doi candidați – subsemnatul, adică poetul și Dan Ilie Ciobotea, numele laic al Patriarhului, și despre examenul de intrare în Raiul mult râvnit. „De-o să ne confruntăm la popa-prostu’ la un […]
Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu # Gândul
Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, este anchetat penal după ce a publicat din greșeală, pe contul său de Whatsapp, mai multe fotografii în care apare în timp ce agresează sexual o angajată chiar în biroul său din primărie. Polițiștii au deschis un dosar penal în urma apariției pe rețelele de socializare a unor imagini […]
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească” # Gândul
Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul și ideile pentru București, motiv pentru care a mers la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), pentru a-și proteja sloganul și programul pentru Capitală. „Probabil că au văzut că tema pe care am identificat-o eu, desființarea sectoarelor și unirea Bucureștiului este tema reală […]
Doru Bușcu despre TROCUL politic la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari” # Gândul
Invitat într-o nouă ediție live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a creionat un tablou necruțător al luptelor de culise și al negocierilor cinice purtate de partide pentru a obține cât mai mult profit politic la alegerile locale din 7 decembrie, care vor desemna viitorul primar al Capitalei. Despre „mica bursă […]
În luna noiembrie 2025, Mercur intră în retrograd, iar această mișcare astrală este cunoscută pentru influențele sale asupra comunicării, tehnologiei și relațiilor. În timpul retrogradului, este posibil să întâmpinăm dificultăți în luarea deciziilor importante sau să experimentăm probleme de comunicare. Totodată, intrarea lui Mercur în retrograd pe 9 noiembrie poate aduce înapoi situații nerezolvate din […]
Nicușor Dan, campionul gafelor. Doru Bușcu: „El nu poate să fie un președinte care desenează viitorul” # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a explicat de ce Nicușor Dan transmite atât de puternic o impresie de inadecvare nu numai cu funcția, ci și cu propria realitate. Un personaj captiv unor deprinderi de cercetare și studiu din tinerețe ar putea periclita șansele unui viitor […]
Avocații lui Calin Georgescu solicită magistraților Curții de Apel București restituirea rechizitoriului la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Apărătorii fostului prezidențiabil invocă faptul că procurorul Remus Popa, seful SUP PICCJ, care a confirmat rechizitoriul, figurează ca ar fi efectuat el însuși acte de urmărire penala în dosarul lui Georgescu.De asemenea, […]
O badantă din Italia care a fost adoptată de o bătrână este acuzată de abandon. Pensionara, lăsată să trăiască fără căldură și în mizerie # Gândul
O femeie în vârstă de 62 de ani este judecată de Curtea cu Jurați de la Lecce, provincie cu același nume din Italia, pentru că a abandonat o bătrână. Ea a lăsat-o pe mama ei adoptivă, în vârstă de 92 de ani care era în invaliditate totală, să trăiască în condiții precare, fără îngrijiri adecvate, […]
FOTO. Ce a lucrat Gina Pistol înainte să fie vedetă. ”Mama s-a gândit să fac o MESERIE să fac bani” # Gândul
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit ce profesii a practicat înainte de a deveni cunoscută. ”Mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani”, a spus vedeta. Înainte de a ajunge la TV, Gina Pistol a avut alte meserii. Aceasta a terminat Școala de Arte și Meserii, profesia sa fiind […]
Noi reguli pentru intervenția la atacurile de urși: cei care intră în localități ar putea fi împușcați, iar amenzile pentru hrănirea lor cresc # Gândul
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Asta prevede o Ordonanță de Urgență adoptată joi de Guvern. În același OUG sunt introduse și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat noua ordonanță la finalul ședinței de Guvern. […]
Noutate în București, târgul „Crăciunul Nordului” ajunge pe data de 28 noiembrie la Romexpo. Intrarea va fi liberă # Gândul
Un nou târg de Crăciun își deschide porțile în București. Acesta se numește „Crăciunul Nordului” și va fi deschis între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, la Romexpo și promite să aducă o experiență completă de iarnă pentru familie. Intrarea va fi liberă, iar vizitatorii sunt invitați într-un univers de poveste, unde luminile, colindele […]
Fii mândru de realizările tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 7 noiembrie 2025. Berbec Astăzi s-ar putea să fii copleșit de un curent de gândire umanist. Conștiința ta călătorește și probabil că nu te interesează deloc detaliile evenimentelor care se petrec în jurul tău. Ești liber cugetător, ceea ce este inspirat […]
Bulgaria mai face un pas după sancțiunile SUA asupra Lukoil. România? Nimic. Serviciile de informații vor decide cine preia acțiunile companiei ruse # Gândul
Guvernul bulgar a pregătit o nouă lege care îi va permite să decidă cine va cumpăra acțiunile companiei petroliere Lukoil din Bulgaria. Majoritatea din Adunarea Națională de la Sofia a trecut peste decizia președintelui și a confirmat rolul serviciilor de informații în privința vânzării activelor companiei petroliere rusești din Bulgaria. Burgas este singura rafinărie din […]
Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogos, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările # Gândul
Controversatul om de afaceri, Fănel Bogos, reținut de DNA miercuri, ar fi fost adus în audiență la premierul Ilie Bolojan de către Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, cu pretextul de „a-l băga în partid”, spun surse politice. Bogos este acuzat oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare […]
Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare, potrivit Guvernului # Gândul
O decizie pe reforma pensiilor magistraților ar putea veni săptămâna viitoare, a menționat în briefing-ul de după Ședința de Guvern de joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Până atunci însă, reforma pensiilor magistraților rămâne una dintre problemele care crează tensiuni în coaliție. „Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privința […]
Românii din Germania, surprinși de legile „ciudate” din această țară. Ce reguli stricte trebuie să respecte pentru a nu primi amenzi usturătoare # Gândul
Mulți români stabiliți în Germania descoperă rapid că obiceiurile de acasă pe care ei le considerau gesturi firești în această țară pot aduce amenzi usturătoare. Nemții sunt recunoscuți pentru rigoarea și respectul lor față de reguli, doar că unele dintre acestea par neobișnuite pentru străini, mai ales cei veniți de pe plaiurile mioritice. Chiar și […]
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos # Gândul
O echipă de astronauții chinezi a avut parte de un ospăț pe cinste, chiar la bordul stației spațiale Tiangong. În premieră mondială, echipajele misiunilor Shenzhou-21 și Shenzhou-20 au hotărât să facă un experiment și au pregătit un grătar cu aripioare de pui și friptură de vită, în condiții de imponderabilitate. În imaginile publicate de Centrul […]
Stivuitorul electric – eficiență, integrare și costuri optimizate într-o logistică modernă (P) # Gândul
În contextul actual al depozitelor, unde eficiența și sustenabilitatea devin elemente cheie, alegerea unui stivuitor electric nu mai este doar o decizie operațională — este o decizie strategică. Integrat inteligent în infrastructura logistică și analizat atent din perspectiva costurilor pe termen lung, un stivuitor electric poate deveni un pilon al performanței din depozit. De ce […]
Un tânăr a descoperit că suferă de o boală în fază terminală, după ce a confundat simptomele cu o gripă severă. Ce i-au spus medicii # Gândul
Un tânăr în vârstă de 28 de ani a rămas uluit de verdictul primit din partea medicilor, când s-a prezentat la spital cu presupuse simptome ale unei gripe severe. În realitate, nu se confrunta cu o gripă, ci cu o boală care i-ar fi putut fi fatală, dacă nu solicita ajutor medical cât mai curând. […]
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 6 noiembrie, de la ora 18:00. Invitat: Marian Artimon # Gândul
Invitatul zilei este Marian Artimon, lider al Sindicatului Metrorex. Emisiunea o puteți urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
Uneori, diferența dintre un rezultat curat și unul care cere reparații ține mai puțin de îndemânare și mai mult de alegerea instrumentelor. În spațiile interioare, unde fiecare detaliu rămâne la vedere, sculele bine alese înseamnă margini precise, praf controlat și finisaje uniforme. Dacă te pregătești pentru montaj, reparații fine sau amenajări, merită să-ți pui câteva […]
Trendul oversize a cucerit de mult timp podiumurile de modă și străzile orașelor, transformându-se dintr-o nișă streetwear într-un pilon al stilului modern. Și este ușor de înțeles de ce: hainele supradimensionate sunt, înainte de toate, incredibil de confortabile. Ele reprezintă o formă de eliberare față de siluetele restrictive, o declarație de stil care prioritizează libertatea […]
FOTO. Cum se înțelege Alina Crișan cu fostele colege din A.S.I.A. ”Nu pot spune că avem o RELAȚIE de prietenie” # Gândul
Alina Crișan, în vârstă de 41 de ani, a spus în ce relații a rămas cu fostele sale colege din trupa A.S.I.A., alături de care a cunoscut celebritatea. Alina Crișan a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani, când a ajuns să cânte în formația A.S.I.A, în urma unui concurs. Ulterior, blonda a colaborat cu […]
Ordine europene de anchetă şi comisii rogatorii în dosarul de la DIICOT care vizează escrocarea afaceristului Ioan Niculae de către un prieten al lui Călin Georgescu # Gândul
De mai bine de 10 luni, la DIICOT a fost deschis un dosar legat de escrocarea a doi afacerişti de către Ionel Rusen, un apropiat şi susţinător al lui Călin Georgescu. Ce se mai întâmplă în acest dosar, reiese din răspunsul dat de DIICOT la solicitarea Gândul. Omul de afaceri Ioan Niculae a confirmat, încă […]
Rețeta „succesului”. Trei români din Strehaia ar fi obținut 200.000 de euro din „păcălirea” aparatelor SGR. Ce metodă au folosit # Gândul
Polițiștii au descoperit că în Strehaia, județul Mehedinți, o rețea care ar fi fraudat Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele. Această tehnică le permitea să reintroducă succesiv ambalajele în aparate și să obțină pe nedrept garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de peste un milion de lei. Au […]
Efectele victoriei lui Zohran Mamdani: trei instituții evreiești, VANDALIZATE cu însemne naziste. Republicanii dau vina pe discursul său despre Israel # Gândul
La doar câteva ore după ce candidatul democrat socialist, Zohran Mamdani, a fost votat primar al metropolei New York, trei instituții evreiești din cartierul Brooklyn au fost vandalizate cu inscripții naziste. Noul primar a condamnat aceste fapte, pe care le-a numit, ca fiind „dezgustătoare”. Incidentul a avut loc, în zorii dimineții de 5 noiembrie, la […]
Sindicatele fac bilanțul „realizărilor” Guvernului Bolojan: „taxe mai mari, concedieri și același deficit bugetar” # Gândul
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) atacă dur politicile economice și administrative adoptate de Guvernului României. Sindicatele au întocmit o listă de 10 mari „realizări” ale Guvernului condus de Ilie Bolojan în doar 4 luni. Deși au crescut taxele, s-au făcut concedieri și s-a lărgit baza de impozitare, deficitul bugetar este la același nivel […]
O expresie fără sens provoacă isterie pe internet. De ce strigă copiii „Six-Seven” la școală și acasă # Gândul
De când au început să aibă acces la internet, adolescenții din întreaga lume au început să-și creze un limbaj propriu, care i-a lăsat adesea pe adulți în ceață. De la înlocuirea cuvintelor cu faimoasele emoji-uri, la cuvinte prescurtate și abrevieri, tinerii devin din ce în ce mai creativi atunci când vor să se facă remarcați. […]
Pentru Primăria București, cel mai important oraș al țării, alegerile se fac pe repede înainte. Când se intră în campanie pentru fotoliul lui Nicușor Dan? # Gândul
După ce în ultimii doi ani mai marii țării au ținut românii aproape captivi în alegeri și campanii electorale pe bandă rulantă iar prezidențialele chiar au fost anulate și apoi reluate, de data aceasta, scrutinul cu miză pentru Primăria Capitalei – cel mai important oraș al țării – se desfășoară la foc automat. În doar […]
Americanii ne dau sisteme dotate cu AI care vânează drone. Cum va acționa MEROPS pe Flancul estic # Gândul
Un sistem american dotat cu inteligență artificială va identifica și doborî dronele care ajung în România și Polonia. Echipamentul este mic și ieftin în comparație cu costurile pe care le implică utilizarea de rachete și avioane militare. Un sistem Multispectral Extended Range Optical Sight (MEROPS), construit de o firmă din Turcia și achiziționat de către […]
Adam Jarubas, la Health EU Summit: “Avem nevoie de mai mulți bani pentru a investi în sănătate în țările membre” # Gândul
Adam Jarubas, președintele Comisiei pentru Sănătate Publică (SANT) din cadrul Parlamentului European, a anunțat o inițiativă ambițioasă pentru consolidarea sistemelor de sănătate din statele membre. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Europa Connect – Health EU Summit, promovată de Gândul și desfășurată la sediul legislativului comunitar de la Bruxelles. Conform europarlamentarului polonez, o nouă […]
Topul celor mai periculoase șosele din România. Unde se produc cele mai multe accidente rutiere # Gândul
România se află în topul statelor din Europa în care se înregistrează printre cele mai multe accidente rutiere. Datele indică faptul că, în primele 6 luni ale anului 2025, au avut loc mii de evenimente rutiere, iar sute de persoane au decedat. Concentrând atenția pe țara noastră, se poate observa că există tronsoane aglomerate, iar […]
Primarul acuzat de hărțuire sexuală și-a luat concediu de odihnă. Ar fi publicat din greșeală imagini din biroul său, cu o angajată # Gândul
După ce a publicat din greșeală mai multe fotografii în care își hărțuia sexual colega, primarul din comuna Livezile, Bistrița-Năsăud, și-ar fi luat concediu de odihnă. Primarul comunei bistrițene Livezile, Traian Simionca, a publicat din greșeală mai multe fotografii în timp ce agresa o colegă chiar la el în birou. Imaginile au apărut pe contul […]
Raport EUROSTAT: românii muncesc mult, dar pe bani puțini. Câte ore pe an trage un angajat din București # Gândul
Cele mai recente date publicate de Eurostat arată un adevăr crunt: deși muncesc mai mult decât media europeană, românii o fac pe bani puțini. Cu alte cuvinte, sunt mai prost plătiți decât ceilalți lucrători din UE. Eurostat spune că angajații români au cel mai ridicat risc de sărăcie din Uniunea Europeană. Cât muncește un bucureștean, […]
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit care sunt calitățile care o atrag cel mai mult și pe care le apreciază la un bărbat. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a […]
Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost reținuți de aseară de procurorii DNA Iași și vor fi propuși Tribunalului Vaslui pentru a fi arestați 30 de zile. Cei 4 sunt acuzați oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Alte […]
Câte grame de zahăr avem voie să consumăm pe zi? De ce majoritatea dintre noi trecem cu mult peste limita admisă și cum să reducem consumul acestui ingredient ce pare tot mai nociv pentru sănătatea noastră. Un aspect important de menționat este că nu putem să renunțăm complet la zahăr, însă acest lucru este aproape […]
Un profesor din Craiova a fost reținut după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de 16 ani. Potrivit DIICOT, procurorii au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 63 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de act sexual cu un minor. Profesorul mai este acuzat și de pornografie infantilă. Ambele infracțiuni […]
Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Aș fi nerealist să spun altceva” # Gândul
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat obiectivul lui Daniel Pancu, noul antrenor al echipei ardelene. CFR Cluj e pe locul 13 în Superliga, cu 13 puncte, la nouă distanță de locul șase, ultimul care duce în play-off și care e ocupat acum de Oțelul Galați. Dar, ardelenii se axează pe Cupa […]
