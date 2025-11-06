Săracele țări bogate. Minusculele state europene conduc în topul produsului intern brut
Gândul, 6 noiembrie 2025 18:20
Europa domină topul țărilor cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor în 2025, șapte dintre primele zece națiuni fiind state europene mici, cu populații reduse și sisteme sociale puternice. Conform actualizării din octombrie a raportului FMI privind Perspectivele Economice Mondiale, Liechtenstein, Luxemburg și Irlanda, state cu resurse naturale ca și inexistente, cu excepția […]
Acum 10 minute
18:50
Moment emoționant. Jurnalistul britanic care s-a îndrăgostit de România a devenit cetățean român. Charlie Ottley: „În sfârșit, o pot numi casa mea spirituală și legală!” Ministrul Justiției, prezent la ceremonie # Gândul
Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează țara noastră, a depus, joi, jurământul de credinţă faţă de România, devenind astfel şi cetăţean român. La ceremonie a asistat şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Ceremonia solemnă organizată de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în cadrul căreia cetăţeni ai mai […]
Acum 30 minute
18:40
Alte zece localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce avantaje economice derivă din această recunoaștere # Gândul
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării. Este vorba despre localitățile: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni […]
18:30
DNA: Șeful PNL Vaslui – pus sub control judiciar în dosarul generalilor rezerviști. Alți 4 reținuți sunt în dosar. Liberalii l-au suspendat pe șeful din Vaslui al partidului după ce procurorii l-au pus sub măsură preventivă # Gândul
Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost reținuți de aseară de procurorii DNA Iași și vor fi propuși Tribunalului Vaslui pentru a fi arestați 30 de zile. Cei 4 sunt acuzați oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj. Alte […]
Acum o oră
18:20
18:20
Desantul șefului NATO în România, o vizită de curtoazie? Doru Bușcu: „Cu Mark Rutte trebuiau discutate contracte” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat, alături de jurnalistul Doru Bușcu, tema prezenței surpriză la București a secretarului general al NATO. Invitatul a remarcat că șeful statului a ratat o mare ocazie de a negocia contracte în beneficiul forțelor noastre armate. Șansa rataă este cu atât mai gravă cu […]
18:10
Ultima postare a lui Dani Mocanu pe rețelele sociale, înainte de a fugi de închisoare: „Uite de asta” # Gândul
Care este ultima postare a lui Dani Mocanu pe rețelele sociale, înainte să fugă din închisoare. Amintim că, el și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost de negăsit și sunt căutați în continuare de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv de închisoare. Mereu în atenția publicului, Dani Mocanu nu și-a neglijat nici fanii […]
Acum 2 ore
17:50
Gigi Becali e deranjat de atitudinea lui Siyabonga Ngezana și a anunțat de ce nu mai transferă acest gen de jucător la FCSB. Ngezana a venit la FCSB în 2023, iar finanțatorul echipei roș-albastre a plătit 600.000 de euro către Kaizer Chiefs pentru transferul fundașului sud-african. FCSB stă slab la capitolul fundași centrali. Din cinci […]
17:50
Nancy Pelosi, prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, se retrage din politica americană # Gândul
Nancy Pelosi, prima femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din SUA, a anunțat că nu va mai candida în 2026. Anunțul a fost făcut de reprezentantul din San Francisco joi, pe pagina de X. Pelosi își încheie astfel o carieră de aproape 40 de ani în politica americană. „De zeci de ani, […]
17:50
Nu, nu e film de comedie: un bărbat din Constanța a furat bijuteriile dintr-o casă de amanet, dar și-a lăsat buletinul # Gândul
Nu este vorba de un film de comedie, ci de pura realitate. Un bărbat din Constanța este căutat acum de Poliție, după ce a reușit să fure bijuterii din aur în valoare de 8.000 de lei, de la o casă de amanet din oraș, apoi a dat bir cu fugiții. Totul s-a petrecut într-o fracțiune […]
17:40
Patrick André de Hillerin a descoperit cum ar fi putut Bolojan să producă 12,8 miliarde de euro în 134 de zile. „Hai, nea Ilie! Arată-ne că-ți pasă!” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin a analizat, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, programul de lucru al premierului Ilie Bolojan, despre care concluzionează că „poate ajunge la minim 16 ore de salahoreală.” Jurnalistul face trimitere în mesajul postat și la interceptările din cazul Bogos care au ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din […]
17:40
RAR desființează pseudo-știrile împrăștiate pe internet. Singura obligație legală pentru șoferi pe timp de iarnă # Gândul
Așa-zisele „modificări” ale Codului Rutier 2025, potrivit cărora șoferii ar fi obligați să aibă în portbagaj lopată și nisip pentru deszăpezire, nu au nicio bază legală. „Această pseudo-știre circulă de ani buni, dar nu are legătură cu legislația rutieră”, a explicat RAR. Scopul acestor articole este, de cele mai multe ori, doar să adune […]
17:30
Simona Boilă, o doctoriță stabilită în Franța, a fost ucisă de propriul fiu: „Era o femeie extrem de plăcută” # Gândul
Simona Boilă, o doctoriță stabilită în Franța, a fost ucisă de propriul fiu. Trupul neînsuflețit al doctoriței romance, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit în locuința sa din Molsheim, în Franța, la aproximativ un kilometru și jumătate de cabinetul medical unde profesa. Descoperirea a avut loc în cursul dimineții de joi, 30 […]
17:30
Precedent. Părinții unui copil au fost amendați pentru fotografiile nud fabricate de fiul lor cu ajutorul inteligenței artificiale # Gândul
O premieră a avut loc în UE, într-un caz de deepfake cu imagini nude generate cu inteligența artificială. Părinții unui copil care ar fi generat, cu autorul AI, imagini cu colegele sale dezbrăcate, au fost amendați cu aproape 2.000 de euro. Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (AEPD) a impus o amendă de 2.000 de euro, […]
17:20
Președintele, tot mai aproape de propriul PARTID. Doru Bușcu: „Cu Drulă este un calcul bun al lui Nicușor Dan” # Gândul
Într-o nouă ediție live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Doru Bușcu a analizat apariția surpriză a lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii useristului Cătălin Drulă pentru alegerile locale din 7 decembrie. Invitatul jurnalistului Gândul a observat că strategia președintelui este una abilă și arată intențiile sale reale privind un partid propriu. Lipsit de […]
17:10
ÎCCJ a decis ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru. Statul are de recuperat aproape 47 de milioane de lei în cazul Roșia Montană # Gândul
Acțiunile companiei Gabriel Resources vor fi puse sub sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Este decizia finală a ICCJ. Statul român are de recuperat de la compania canadiană suma de 46.779.769 lei. Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ. Prin această […]
17:00
Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție # Gândul
Gigantul german de apărare, Rheinmetall, panifică un nou acord cu România pentru dotarea unităților militare cu tancuri și alte echipamente militare, transmite Economedia. Luni, Guvernul României și Rheinmetall au semnat un acord de cooperare privind construirea unei fabrici de pulberi în Brașov, o investiție care se ridică la jumătate de miliard de euro. La începutul […]
17:00
Sarkozy se teme să mănânce ce i se oferă la închisoare. De ce fostul președinte al Franței a trecut pe iaurt # Gândul
Încarcerat la închisoarea Santé din Paris din 21 octombrie, fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, s-a supus, din proprie inițiativă, unui regim alimentar strict. Conștient de ostilitatea pe care i-o poartă mulți dintre colegii săi de penitenciar, refuză să mănânce orice fel de mâncare i se servește, relatează revista Le Point, care citează o sursă […]
17:00
Vicecampionii europeni și-au respectat PARIUL. Ce au făcut cinci ore. „Nu știau la ce să se aștepte” # Gândul
Vicecampionii europeni la tenis de masă s-au ținut de cuvânt. După performanța istorică de la Zadar, echipa României a trecut de la masa de joc la scaunul de salon. Cinci ore de transformare, zâmbete și spirit de echipă, totul dintr-un pariu pus în vestiar. Cinci ore au petrecut vicecampionii europeni de la tenis de masă […]
Acum 4 ore
16:50
Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea # Gândul
Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală, pentru sustragere de la executarea pedepsei. Dani Mocanu și fratele său sunt căutați de polițiști, după ce au fost condamnați definitiv la închisoare. Au fost dați în urmărire de către Poliție. „Astăzi, 6 noiembrie, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit de la Tribunalul Argeș, două mandate de […]
16:50
Verdict final în cazul statul român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat astăzi verdictul final în procesul dintre Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, și compania Gabriel Resources, firma implicată în controversatul proiect minier de la Roșia Montană. ICCJ a decis definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca măsură de garanție pentru recuperarea sumei de […]
16:40
FOTO. Cele mai GRELE momente din viața de mămică a Roxanei Vancea. ”Acelea mi se par cele mai cumplite” # Gândul
Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a mărturisit care i se par cele mai grele momente din viața de mămică. Vedeta și partenerul ei au doi copii. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care se numește Milan. […]
16:40
Care sunt cele mai periculoase drumuri din România, conform numărului de accidente, și cauzele principale ale producerii lor # Gândul
În țara noastră, riscul la volan rămâne mare pentru un stat al Uniunii Europene. Primele șase luni ale acestui an au adus din nou statistici apăsătoare: mii de evenimente rutiere, sute de vieți pierdute și alte sute de persoane rănite grav. Însă dincolo de cifre, harta pericolului are contururi clare: câteva Drumuri Naționale concentrează un […]
16:40
Marea Britanie confiscă trei schelete de dinozaur, într-un caz de spălare de bani. Cum au ajuns fosilele în posesia unui om de afaceri chinez # Gândul
Polițiștii britanici au confiscat trei schelete de dinozaur, în valoare de 16,1 milioane de dolari, de la un om de afaceri chinez, informează Reuters. Bărbatul ar fi fost implicat într-un scandal uriaș de spălare de bani, iar pe lângă scheletele care au o vechime de 145-157 milioane de ani, i-au fost confiscate nouă apartamente de […]
16:40
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul alegerii Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop ca nou Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, subliniind rolul istoric și moral al Bisericii în formarea națiunii române. Șeful statului a salutat alegerea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. […]
16:40
După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a scris pe pagina sa de facebook câteva versuri dedicate Preafericitului Patriarh Daniel. În stilul său caracteristic, Mircea Dinescu vorbește despre doi candidați – subsemnatul, adică poetul și Dan Ilie Ciobotea, numele laic al Patriarhului, și despre examenul de intrare în Raiul mult râvnit. „De-o să ne confruntăm la popa-prostu’ la un […]
16:30
Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu # Gândul
Primarul comunei Livezile, din județul Bistrița-Năsăud, este anchetat penal după ce a publicat din greșeală, pe contul său de Whatsapp, mai multe fotografii în care apare în timp ce agresează sexual o angajată chiar în biroul său din primărie. Polițiștii au deschis un dosar penal în urma apariției pe rețelele de socializare a unor imagini […]
16:30
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească” # Gândul
Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul și ideile pentru București, motiv pentru care a mers la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), pentru a-și proteja sloganul și programul pentru Capitală. „Probabil că au văzut că tema pe care am identificat-o eu, desființarea sectoarelor și unirea Bucureștiului este tema reală […]
16:30
Doru Bușcu despre TROCUL politic la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari” # Gândul
Invitat într-o nouă ediție live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a creionat un tablou necruțător al luptelor de culise și al negocierilor cinice purtate de partide pentru a obține cât mai mult profit politic la alegerile locale din 7 decembrie, care vor desemna viitorul primar al Capitalei. Despre „mica bursă […]
16:20
În luna noiembrie 2025, Mercur intră în retrograd, iar această mișcare astrală este cunoscută pentru influențele sale asupra comunicării, tehnologiei și relațiilor. În timpul retrogradului, este posibil să întâmpinăm dificultăți în luarea deciziilor importante sau să experimentăm probleme de comunicare. Totodată, intrarea lui Mercur în retrograd pe 9 noiembrie poate aduce înapoi situații nerezolvate din […]
16:00
Nicușor Dan, campionul gafelor. Doru Bușcu: „El nu poate să fie un președinte care desenează viitorul” # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a explicat de ce Nicușor Dan transmite atât de puternic o impresie de inadecvare nu numai cu funcția, ci și cu propria realitate. Un personaj captiv unor deprinderi de cercetare și studiu din tinerețe ar putea periclita șansele unui viitor […]
16:00
Avocații lui Calin Georgescu solicită magistraților Curții de Apel București restituirea rechizitoriului la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Apărătorii fostului prezidențiabil invocă faptul că procurorul Remus Popa, seful SUP PICCJ, care a confirmat rechizitoriul, figurează ca ar fi efectuat el însuși acte de urmărire penala în dosarul lui Georgescu.De asemenea, […]
16:00
O badantă din Italia care a fost adoptată de o bătrână este acuzată de abandon. Pensionara, lăsată să trăiască fără căldură și în mizerie # Gândul
O femeie în vârstă de 62 de ani este judecată de Curtea cu Jurați de la Lecce, provincie cu același nume din Italia, pentru că a abandonat o bătrână. Ea a lăsat-o pe mama ei adoptivă, în vârstă de 92 de ani care era în invaliditate totală, să trăiască în condiții precare, fără îngrijiri adecvate, […]
15:40
FOTO. Ce a lucrat Gina Pistol înainte să fie vedetă. ”Mama s-a gândit să fac o MESERIE să fac bani” # Gândul
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit ce profesii a practicat înainte de a deveni cunoscută. ”Mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani”, a spus vedeta. Înainte de a ajunge la TV, Gina Pistol a avut alte meserii. Aceasta a terminat Școala de Arte și Meserii, profesia sa fiind […]
15:30
Noi reguli pentru intervenția la atacurile de urși: cei care intră în localități ar putea fi împușcați, iar amenzile pentru hrănirea lor cresc # Gândul
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Asta prevede o Ordonanță de Urgență adoptată joi de Guvern. În același OUG sunt introduse și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat noua ordonanță la finalul ședinței de Guvern. […]
15:20
Noutate în București, târgul „Crăciunul Nordului” ajunge pe data de 28 noiembrie la Romexpo. Intrarea va fi liberă # Gândul
Un nou târg de Crăciun își deschide porțile în București. Acesta se numește „Crăciunul Nordului” și va fi deschis între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, la Romexpo și promite să aducă o experiență completă de iarnă pentru familie. Intrarea va fi liberă, iar vizitatorii sunt invitați într-un univers de poveste, unde luminile, colindele […]
15:10
Fii mândru de realizările tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 7 noiembrie 2025. Berbec Astăzi s-ar putea să fii copleșit de un curent de gândire umanist. Conștiința ta călătorește și probabil că nu te interesează deloc detaliile evenimentelor care se petrec în jurul tău. Ești liber cugetător, ceea ce este inspirat […]
15:10
Bulgaria mai face un pas după sancțiunile SUA asupra Lukoil. România? Nimic. Serviciile de informații vor decide cine preia acțiunile companiei ruse # Gândul
Guvernul bulgar a pregătit o nouă lege care îi va permite să decidă cine va cumpăra acțiunile companiei petroliere Lukoil din Bulgaria. Majoritatea din Adunarea Națională de la Sofia a trecut peste decizia președintelui și a confirmat rolul serviciilor de informații în privința vânzării activelor companiei petroliere rusești din Bulgaria. Burgas este singura rafinărie din […]
15:10
Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogos, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările # Gândul
Controversatul om de afaceri, Fănel Bogos, reținut de DNA miercuri, ar fi fost adus în audiență la premierul Ilie Bolojan de către Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, cu pretextul de „a-l băga în partid”, spun surse politice. Bogos este acuzat oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare […]
15:00
Coaliția ar putea ajunge la o decizie pe reforma pensiilor magistraților săptămâna viitoare, potrivit Guvernului # Gândul
O decizie pe reforma pensiilor magistraților ar putea veni săptămâna viitoare, a menționat în briefing-ul de după Ședința de Guvern de joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Până atunci însă, reforma pensiilor magistraților rămâne una dintre problemele care crează tensiuni în coaliție. „Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privința […]
15:00
Românii din Germania, surprinși de legile „ciudate” din această țară. Ce reguli stricte trebuie să respecte pentru a nu primi amenzi usturătoare # Gândul
Mulți români stabiliți în Germania descoperă rapid că obiceiurile de acasă pe care ei le considerau gesturi firești în această țară pot aduce amenzi usturătoare. Nemții sunt recunoscuți pentru rigoarea și respectul lor față de reguli, doar că unele dintre acestea par neobișnuite pentru străini, mai ales cei veniți de pe plaiurile mioritice. Chiar și […]
15:00
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos # Gândul
O echipă de astronauții chinezi a avut parte de un ospăț pe cinste, chiar la bordul stației spațiale Tiangong. În premieră mondială, echipajele misiunilor Shenzhou-21 și Shenzhou-20 au hotărât să facă un experiment și au pregătit un grătar cu aripioare de pui și friptură de vită, în condiții de imponderabilitate. În imaginile publicate de Centrul […]
Acum 6 ore
14:50
14:50
Un tânăr a descoperit că suferă de o boală în fază terminală, după ce a confundat simptomele cu o gripă severă. Ce i-au spus medicii # Gândul
Un tânăr în vârstă de 28 de ani a rămas uluit de verdictul primit din partea medicilor, când s-a prezentat la spital cu presupuse simptome ale unei gripe severe. În realitate, nu se confrunta cu o gripă, ci cu o boală care i-ar fi putut fi fatală, dacă nu solicita ajutor medical cât mai curând. […]
14:50
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 6 noiembrie, de la ora 18:00. Invitat: Marian Artimon # Gândul
Invitatul zilei este Marian Artimon, lider al Sindicatului Metrorex. Emisiunea o puteți urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
14:50
14:50
14:40
FOTO. Cum se înțelege Alina Crișan cu fostele colege din A.S.I.A. ”Nu pot spune că avem o RELAȚIE de prietenie” # Gândul
Alina Crișan, în vârstă de 41 de ani, a spus în ce relații a rămas cu fostele sale colege din trupa A.S.I.A., alături de care a cunoscut celebritatea. Alina Crișan a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani, când a ajuns să cânte în formația A.S.I.A, în urma unui concurs. Ulterior, blonda a colaborat cu […]
14:40
Ordine europene de anchetă şi comisii rogatorii în dosarul de la DIICOT care vizează escrocarea afaceristului Ioan Niculae de către un prieten al lui Călin Georgescu # Gândul
De mai bine de 10 luni, la DIICOT a fost deschis un dosar legat de escrocarea a doi afacerişti de către Ionel Rusen, un apropiat şi susţinător al lui Călin Georgescu. Ce se mai întâmplă în acest dosar, reiese din răspunsul dat de DIICOT la solicitarea Gândul. Omul de afaceri Ioan Niculae a confirmat, încă […]
14:40
Rețeta „succesului”. Trei români din Strehaia ar fi obținut 200.000 de euro din „păcălirea” aparatelor SGR. Ce metodă au folosit # Gândul
Polițiștii au descoperit că în Strehaia, județul Mehedinți, o rețea care ar fi fraudat Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele. Această tehnică le permitea să reintroducă succesiv ambalajele în aparate și să obțină pe nedrept garanția de returnare și tariful de gestionare, în valoare de peste un milion de lei. Au […]
14:30
Efectele victoriei lui Zohran Mamdani: trei instituții evreiești, VANDALIZATE cu însemne naziste. Republicanii dau vina pe discursul său despre Israel # Gândul
La doar câteva ore după ce candidatul democrat socialist, Zohran Mamdani, a fost votat primar al metropolei New York, trei instituții evreiești din cartierul Brooklyn au fost vandalizate cu inscripții naziste. Noul primar a condamnat aceste fapte, pe care le-a numit, ca fiind „dezgustătoare”. Incidentul a avut loc, în zorii dimineții de 5 noiembrie, la […]
