Scenă de coșmar din războiul din Ucraina: „Mi-au dat lacrimile. Putin e un criminal”
Adevarul.ro, 5 noiembrie 2025 22:15
Activistul decorat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Radu Hossu, povestește despre ororile războiului din Ucraina din perspectiva cetățenilor ucraineni.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
22:45
Consultant: România are rețeta perfectă să dea afară din țară marile companii străine. „Ce au în comun Bosch, Amazon și Carrefour” # Adevarul.ro
Cunoscutul consultant financiar Cristi Tudorescu dă câteva exemple de mari companii, unele dintre ele multinaționale, puse pe fugă de noile biruri impuse de guvern.
Acum 30 minute
22:30
Profesor din Lugoj, reținut de poliţişti după ce ar fi pălmuit două eleve în vârstă de 10 ani # Adevarul.ro
Un profesor de la o şcoală din oraşul Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, miercuri, după ce ar fi lovit două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs, fiind acuzat de comportament abuziv.
22:30
Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI. Medicii de la „Matei Balş” spun că starea sa de sănătate este fragilă # Adevarul.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.
Acum o oră
22:15
Tragedie pe una dintre cele mai aglomerate artere din București. Un pieton a murit miercuri seara, după ce a fost lovit de un tir care circula pe bulevardul Iuliu Maniu.
22:15
Activistul decorat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Radu Hossu, povestește despre ororile războiului din Ucraina din perspectiva cetățenilor ucraineni.
22:15
Călin Georgescu îl ia pe NU în brațe și neagă orice implicare în operațiunea angajării sale fictive în Austria # Adevarul.ro
Fostul candidat pro-rus la prezidențiale, Călin Georgescu, neagă informațiile că ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria și spune că nu cunoaște pe nimeni din persoanele menționate într-o investigație jurnalistică.
22:00
Sezonul reducerilor a început în forță pe Answear.ro: Stil, confort și inspirație pentru întreaga familie # Adevarul.ro
Sezonul reducerilor a început în forță pe Answear.ro, iar Black Friday aduce o selecție rafinată de articole pentru femei, bărbați și copii. De la piese elegante la articole funcționale pentru iarnă, fiecare membru al familiei poate găsi ceva potrivit, cu discounturi atractive și livrare rapidă.
22:00
Legenda fotbalului american Tom Brady și-a clonat câinele: „Îmi iubesc animalele. Înseamnă totul pentru mine și familia mea” # Adevarul.ro
Tom Brady, legenda NFL și câștigător a șase Super Bowl-uri, a dezvăluit recent că trăiește cu o clonă a câinelui său decedat.
22:00
Pericol de explozie pe strada Popa Tatu din București. Sunt scăpări de gaze la o conductă aflată în subteran # Adevarul.ro
Pompierii intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu.
22:00
Cele mai accesibile destinații pentru o vacanță la schi în Europa. Stațiunea aflată la 400 de km de București # Adevarul.ro
Un studiu realizat la începutul acestui an a arătat că, per total, costul schiului în Europa a crescut cu 34,8% peste rata inflației din 2015 până în prezent.
Acum 2 ore
21:45
Nicuşor Dan, mesaj de condoleanțe la moartea lui Emeric Ienei. „A fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanţe după decesul lui Emeric Ienei, arătând că ”dincolo de performanţele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganţă şi nobleţe sufletească”.
21:30
Este oficial: ONU anunță că temperatura globală va depăși pragul de 1,5 grade Celsius în următorul deceniu # Adevarul.ro
Temperaturile medii globale vor trece pragul critic de 1,5°C peste nivelurile preindustriale înainte de 2035, iar reducerile actuale de emisii nu sunt suficiente pentru a evita un viitor mult mai fierbinte, potrivit raportului „Emissions Gap 2025” al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).
21:30
Cine este soția noului primar ales al New York-ului, Zohran Mamdani. Rama Duwaji va deveni cea mai tânără „primă doamnă” din istoria orașului New York # Adevarul.ro
La doar 28 de ani, Rama Duwaji va deveni cea mai tânără „primă doamnă” din istoria orașului New York. Soțul ei, Zohran Mamdani, a câștigat marți seară alegerile pentru Primărie, iar în discursul său de victorie, i-a dedicat un moment special.
21:30
Cum tranșează candidații la Primăria Capitalei problema trotinetelor: cine promite interzicerea lor # Adevarul.ro
Numărul de accidente în care sunt implicate trotinetele electric, foarte populare în special în rândul tinerilor, este tot mai mare. De la începutul acestui an, peste 1.500 de persoane au fost accidentate în astfel de incidente, multe dintre ele în Capitală.
21:30
„Mafia gunoaielor trebuie oprită!” Ministrul Diana Buzoianu anunță controale dure cu ajutorul dronelor și echipamentelor PNRR # Adevarul.ro
„Toți cei care încalcă legea poluează comunitățile și vor răspunde pentru faptele lor”, a transmis miercuri, 5 noiembrie, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după o acțiune amplă în județul Dâmbovița.
21:15
Orașul fantomă din Malaezia: construit pentru 700.000 de oameni, locuit de 9.000. Cum vor autoritățile să transforme Forest City # Adevarul.ro
Forest City, megaproiectul imobiliar de 100 de miliarde de dolari din sudul Malaeziei, situat pe patru insule artificiale lângă Singapore, a fost gândit ca un oraș futurist cu 700.000 de locuitori. În realitate, proiectul a devenit un oraș fantomă.
21:00
Un austriac a tras 13 focuri de armă asupra a doi români care au parcat în faţa casei lui: „Puteam să murim pentru că un om s-a enervat” # Adevarul.ro
Un austriac a tras 13 focuri de armă asupra a doi români, soţ şi soţie, care își parcaseră mașina în fața casei sale, susținând ulterior că i-a confundat cu o bandă hoți. Magistraţii au respins însă argumentele sale, stabilind că a acţionat din furie, nu din frică.
21:00
Comisia Europeană a blocat peste 200 de milioane de euro din PNRR-ul Bulgariei. Probleme nerezolvate cu reforma anticorupție # Adevarul.ro
Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție.
Acum 4 ore
20:30
Omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru cumpărare de influență și șantaj: a încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui # Adevarul.ro
Omul de afaceri Fănel Bogos, din Vaslui, a fost reținut miercuri seară pentru 24 de ore, într-un dosar ce vizează presupuse fapte de cumpărare de influență și șantaj, în legătură cu scandalul privind schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.
20:15
Ministrul Educaţiei cere profesorilor să protesteze mai cu stil, „fiindcă societatea se uită la noi” # Adevarul.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, respinge ideile celor care îl acuză că este foarte critic la adresa sindicatelor, el arătând că înţelege şi respectă dreptul sindicaliştilor de a protesta faţă de măsurile luate de Guvern.
20:15
Putin avertizează că Rusia ia în calcul reluarea testelor nucleare după anunțul SUA. Medvedev îl ironizează pe Trump # Adevarul.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis țara sa va analiza posibilitatea efectuării unor noi teste nucleare, după ce președintele SUA, Donald Trump, a spus săptămâna trecută că Washingtonul va relua programele de testare nucleară.
20:15
Programate să se desfășoare înainte de termen, pe data de 7 decembrie, alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei vin cu o premieră încă din perioada de precampanie.
20:15
AUR şi POT propun ca demnitarii și funcționarii publici să fie obligați să se autoexcludă din jocurile de noroc. „O obligaţie de integritate” # Adevarul.ro
Un proiect de lege inițiat de parlamentari AUR, POT și independenți prevede ca persoanele cu funcții publice să fie obligate să se înscrie în Registrul autoexclușilor din jocurile de noroc.
20:00
Studiu: Pentru aproape jumătate dintre tinerii din România, cel mai râvnit cadou este un bilet la Beach, Please! – experiențele devin noul lux # Adevarul.ro
Un nou studiu realizat de iSense Solutions arată că tinerii români își schimbă prioritățile de consum: în loc să investească în produse, preferă experiențele care creează amintiri.
20:00
Indignare în Italia stârnită de mesajul ministrulului Salvini după moartea muncitorului român: „La 66 de ani, trebuia să se joace cu nepoții” # Adevarul.ro
Mesajul de condoleanțe transmis de ministrul italian al Infrastructurii, Matteo Salvini, după moartea muncitorului român Octav Stroici pe un șantier din Roma, a stârnit un val de indignare în Italia.
20:00
Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu.
20:00
Rares Hopincă spune că Bucureștiul nu poate consolida clădirile cu risc seismic doar din bani publici. Propune accesul de capital privat, stoc de locuințe de necesitate pentru relocare, pregătirea populației și un orizont de 10 ani pentru lucrări.
19:30
Primarul din Livezile, vizat de o anchetă penală după apariția imaginilor compromițătoare. „O rușine” # Adevarul.ro
Primarul din Livezile, Traian Simionca (PSD), se află în centrul unui scandal după ce a apărut în imagini care sugerează o posibilă agresiune asupra unei angajat. Reacțiile opoziției nu au întârziat să apară: „o rușine pentru întreaga comunitate”, a transmis PNL.
19:15
Accident grav pe DN 1, în Sibiu: un pieton a fost lovit de autobuz și a rămas prins sub el # Adevarul.ro
Un accident a avut loc miercuri seară, 5 noiembrie, pe DN 1, în zona localităţii Bradu din judeţul Sibiu. Potrivit autorităților, un pieton a fost lovit de un autobuz și se află, în prezent, prins sub vehicul.
19:15
Angelina Jolie a ajuns din nou în Ucraina. Actrița a vizitat un spital pentru copii și o maternitate din Herson # Adevarul.ro
Actrița americană, regizoarea și ambasadoarea bunăvoinței UNICEF Angelina Jolie a efectuat o vizită privată în orașul Herson pe 5 noiembrie.
19:15
Roberta Metsola merge la Chișinău: discurs în Parlament și întrevederi cu oficiali moldoveni # Adevarul.ro
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 6-7 noiembrie, unde va avea întrevederi cu președintele Maia Sandu, cu premierul Alexandru Munteanu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și va susține un discurs în Parlament.
19:15
Judecătorii Curţii Supreme a SUA, neîncrezători de legalitatea tarifelor comerciale impuse de Donald Trump # Adevarul.ro
Judecătorii Curţii Supreme a Statelor Unite şi-au exprimat miercuri scepticismul faţă de legalitatea tarifelor comerciale extinse impuse de preşedintele Donald Trump, care vizează majoritatea ţărilor lumii.
19:00
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat la Interviurile Adevarul că administrația locală pregătește primele procese automatizate cu ajutorul inteligenței artificiale, în colaborare cu trei companii IT, pentru a reduce birocrația și a eficientiza serviciile publice.
Acum 6 ore
18:45
Afganii blocați în Pakistan, ofertați cu bani de Berlin pentru a renunţa la planurile de relocare în Germania # Adevarul.ro
Guvernul de la Berlin l-a oferit bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui program de relocare, a afirmat miercuri ministrul de interne Alexander Dobrindt.
18:30
Cumpără inteligent de Black Friday: Reduceri de până la 50% pe Wolt și taxă 0 de livrare # Adevarul.ro
Anul acesta, de Black Friday, Wolt face cumpărăturile smart mai simple ca niciodată, direct de pe telefon și livrate rapid, la ușa ta. Începând de vineri, 7 noiembrie, ora 9:00, și până duminică, 9 noiembrie, la ora 23:59, te așteaptă oferte irezistibile.
18:30
Rareș Hopincă, la Interviurile Adevărul, despre parcările din Capitală: „Este abuziv să te împroprietărești pe domeniul public" # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a vorbit la Interviurile Adevărul despre problema parcărilor din zona pe care o administrează în calitate de edil.
18:30
Bursele de studenți vor fi suplimentate din fonduri europene. Ce spune Daniel David despre prima de carieră didactică # Adevarul.ro
Daniel David, ministrul Educației, a declarat miercuri, 5 noiembrie, că România a obținut aprobarea Comisiei Europene privind folosirea fondurilor europene pentru plata primei de carieră didactică, banii ar urma a fi utilizaţi în acest scop de anul viitor.
18:30
Trenul viitorului: călătorii rapide între capitalele Europei. Bruxelles propune viteze de peste 250 km/h și bilete transfrontaliere unice # Adevarul.ro
Comisia Europeană vrea să construiască o rețea feroviară de mare viteză care să lege principalele capitale în doar câteva ore, reducând considerabil timpii de călătorie.
18:15
Fraudă de peste 55 de milioane de lei, pusă la cale de patru firme controlate de aceeași familie. Cum funcţiona mecanismul „suveică” # Adevarul.ro
ANAF a descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în care patru companii administrate de persoane înrudite au creat un circuit tip „suveică” de tranzacții pentru a obține rambursări ilegale de TVA și a evita plata taxelor.
18:00
Explozia din Rahova, cauzată de acumularea de gaze naturale. Motivarea judecătorilor pentru arestarea angajaților Distrigaz # Adevarul.ro
Explozia devastatoare care a distrus un bloc din cartierul Rahova, în urma căreia trei oameni au murit și alți paisprezece au fost răniți, a fost cauzată de o acumulare de gaze naturale scurse prin două fisuri apărute în conducta de alimentare.
18:00
Românii vor putea circula pe autostradă de la București la Focșani de 1 Decembrie. Anunțul CNAIR # Adevarul.ro
CNAIR a confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va fi deschisă circulației secțiunea Ploiești-Buzău a Autostrăzii Moldovei, ultimul tronson necesar pentru ca traficul să se desfășoare neîntrerupt de la București până la Focșani.
17:45
Stenograme din dosarul DNA în care sunt anchetați politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete. „Marți m-a chemat Bolojan la el!” Reacția premierului # Adevarul.ro
Numele premierului Ilie Bolojan apare în dosarul DNA care anchetează o rețea de influență formată din politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete, după ce omul de afaceri Fănel Bogos din Vaslui ar fi încercat să obțină sprijin pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.
17:45
Călin Georgescu, despre care președintele țării spune că e omul Moscovei, se strecoară în campania pentru Primăria Capitalei, după ce o investigație arată legăturile lui cu o rețea de spionaj rusească.
17:45
Franța suspendă platforma Shein după scandalul păpușilor sexuale cu chipuri de copii. „Am mobilizat toate serviciile statului în această problemă” # Adevarul.ro
Guvernul francez a anunțat miercuri, 5 noiembrie, că suspendă platforma Shein, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii.
17:45
O tânără și un băiat de 16 ani, reţinuţi în Capitală pentru şantaj. Au amenințat un bărbat că-l vor defăima public dacă nu le dă bani # Adevarul.ro
Un adolescent de 16 ani şi o tânără de 23 de ani au fost reţinuţi pentru şantaj, fiind acuzaţi că au ameninţat un bărbat că-i vor publica în mediul online datele personale, fotografia, dar şi informaţii nereale defăimătoare despre el dacă nu le va da bani.
17:30
Moșteanu, la Forumul NATO: „Industria de apărare este acum parte a descurajării. Liniile de producție sunt noile frontiere” # Adevarul.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, participă miercuri, 5 noiembrie, la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în România.
17:30
Dan Negru dezvăluie cum reușește să slăbească rapid și să-și mențină greutatea, la 54 de ani. „E reţeta pe care o am de 20 de ani” # Adevarul.ro
Dan Negru, unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din România, a dezvăluit cum reușește să-și mențină greutatea şi să fie mereu în formă.
17:30
Aproape 20.000 de bucureștenii vor avea sistată joi alimentarea cu gaze. Care este motivul # Adevarul.ro
Distrigaz Sud Rețele anunță întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale, joi, 6 noiembrie, pe mai multe străzi, din sectorul 4 al municipiului București.
17:15
Un prizonier a fost eliberat din greșeală dintr-o închisoare din Londra. Este al doilea caz într-o săptămână # Adevarul.ro
Un algerian a fost eliberat din greșeală din închisoarea Wandsworth, în sudul Londrei, miercurea trecută, 29 octombrie.
17:15
Ambasadorul Indiei, blocat pe Valea Prahovei după ce trenul s-a defectat: a ajuns la Brașov cu peste două ore întârziere # Adevarul.ro
Călătorie cu peripeții pentru ambasadorul Indiei: trenul său s-a stricat pe Valea Prahovei, iar Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra a ajuns cu peste două ore întârziere la întâlnirea de afaceri de la Brașov.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.