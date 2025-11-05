Tranzacție surpriză: Ungurii de la MOL cumpără o companie românească

19:50

Guvernul va aloca 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. Primarii au cerut însă Guvernului peste 1 miliard de lei pentru funcționare până la finele anului.