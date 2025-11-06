Probleme grave cu posibil impact în România. Afacerile internaționale ale Lukoil, inclusiv cele ale Litasco, care deține Petrotel și rețeaua de benzinării în România - puternic afectate. Rafinăria din Ploiești este în revizie generală
Profit.ro, 6 noiembrie 2025
Gigantul rus Lukoil, care deține, prin intermediul trader-ului Litasco, rafinăria Petrotel și o rețea de 320 de benzinării în România, are mari problemele în menținerea pe linie de plutire a afacerilor sale internaționale, sancțiunile impuse de Marea Britanie și de Statele Unite ale Americii (SUA) perturbând încărcările de petrol în Irak, funcționarea stațiilor de pompare din Finlanda și tranzacțiile Litasco din Elveția.
LISTA tuturor ofertelor de Black Friday ''made in Romania''. Campania prețurilor mici care nu e doar într-o vineri # Profit.ro
Telefoane mobile, gadgeturi, computere și laptopuri, nopți de cazare în România, aur, mașini, dar și abonamente la energie electrică, bilete la festivaluri de muzică, vouchere pentru bilete de avion și locuri de parcare, cărți și vacanțe sunt prezentate ca urmând să fie vândute în acest an, de Black Friday, la prețuri reduse, conform promoțiilor centralizate de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Mișcare pregătită - Acces în masă la CNP-urile acționarilor și administratorilor de firme din România pentru Consiliul Concurenței . Funcție nouă: ″ofițerul de audieri″, cu rang de secretar de stat # Profit.ro
Consiliul Concurenței vrea acces în masă la codurile numerice personale (CNP) ale acționarilor și administratorilor de firme din România, prin limitarea temporară a drepturilor acestora, permisă de Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).
ULTIMA ORĂ Tăieri de posturi la OMV Petrom. CEO-ul confirmă cifra Profit.ro privind concedierile # Profit.ro
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, confirmă cifrele anunțate anterior de Profit.ro privind restructurarea personalului la nivelul companiei.
Conglomeratul petrolier MOL din Ungaria a preluat o companie de comerț angro cu gaz petrolier lichefiat (GPL) din vestul României, relevă date analizate de Profit.ro.
Arctic Stream revine pe profit. Compania anunță depunerea candidaturii pentru un amplu proiect de securitate în domeniul medical, finanțat cu fonduri europene # Profit.ro
După ce la jumătatea anului afișa pierdere, obținând venituri de 35 milioane lei în trimestrul 3, compania de IT Arctic Stream a trecut pe un rezultat net pozitiv.
O nouă companie din Ungaria va intra în România. Vrea să devină proprietarul și operatorul unui portofoliu semnificativ de parcuri comerciale CONFIRMARE # Profit.ro
Shopper Park Plus, cu sediul în Budapesta, dezvoltator de parcuri logistice,confirmă că are în vedere o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a-și continua dezvoltarea, în urma finalizării cu succes a unei tranzacții în Slovacia cu un randament de 9,5%.
GRAFIC Indicele BET câștigă un sfert de procent. Acțiunile Evergent Investments urcă, inedit, pe podium # Profit.ro
Pe o lichiditate în scădere, indicele celor mai vizibile acțiuni românești se apropie din nou de maixmul istoric.
Mesaj de la primărie pentru bucureștenii din Obor, Floreasca, Ștefan cel Mare, Dacia VIDEO # Profit.ro
Lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare pe Șoseaua Ștefan cel Mare au fost finalizate în proporție de 98%, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Lucrările la cea mai mare sală polivalentă, care se amenajează în Brașov, se apropie de final, anunță primarul Brașovului, George Scripcaru.
Uleiul românesc Argus, cumpărat de cel mai mare producător de ulei din Bulgaria - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Buildcom EOOD din Bulgaria finalizează tranzacția prin care preia Argus Constanța și filiala acesteia, Comcereal S.A. Tulcea.
Transgaz poate primi o păsuire de 6 luni pentru proiecte de conducte magistrale finanțate nerambursabil cu jumătate de miliard de lei din Fondul de Mediu # Profit.ro
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, ar putea primi o păsuire de 6 luni pentru 3 proiecte de conducte magistrale finanțate nerambursabil cu jumătate de miliard de lei din Fondul de Mediu, alimentat cu încasări din vânzări de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) alocate gratuit României de către UE.
După reducerea tarifelor de transport în România, Ucraina a reluat importurile de gaze prin conducta Transbalcanică # Profit.ro
Ucraina a reluat importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale și reducerea tarifelor de transport în România și Republica Moldova.
Guvernul alocă primăriilor, prin Fondul de rezervă, 320 milioane lei pentru funcționarea serviciilor sociale. Primarii au cerut peste 1 miliard lei. Executivul dă vina pe majorările salariale și inflație # Profit.ro
Guvernul va aloca 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. Primarii au cerut însă Guvernului peste 1 miliard de lei pentru funcționare până la finele anului.
VIDEO Secretarul general al NATO l-a asigurat și pe Bolojan de apărarea colectivă a României conform articolului 5 al NATO # Profit.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită la București de la numirea sa în această funcție, l-a asigurat pe premierul Ilie Bolojan de apărarea colectivă a României conform articolului 5 al NATO, în cadrul unei întrevederi avute la Palatul Victoria.
Rețeaua europeană de cale ferată de mare viteză va fi modernizată și extinsă pentru a permite viteze de 200 km/h și chiar mai mult până în 2040, inclusiv în România, potrivit unui nou plan de acțiune adoptat de Comisia Europeană. Durata unei călătorii de la București la Budapesta sau Sofia ar urma să se scurteze la circa 6 ore, de la 15 și, respectiv 10 ore în prezent.
Fostul fotbalist Gică Popescu, actual președinte al clubului Farul Constanța, a lansat un complex comercial în orașul Hunedoara.
Toyota a prezentat în cadrul salonului american SEMA noul concept Scion 01.
Constructorul japonez de automobile revine pe piața din România, sub o nouă structură de distribuție.
Volumul spațiilor logistice și industriale închiriate în primele nouă luni ale anului a totalizat circa 750.000 metri pătrați, reprezentând o creștere de 30% față de perioada similară a anului trecut.
Guvernul francez anunță că începe suspendarea platformei Shein la instrucțiunile premierului.
Pfizer a raportat rezultate peste așteptări pentru al treilea trimestru și a revizuit în urcare estimările de profit pentru întregul an, datorită reducerilor de costuri care au compensat scăderea veniturilor generate de produsele anti-Covid, relatează CNBC.
Liviu Dragnea: Nu am fost invitat la Congresul PSD din lașitate, de teama de a nu spune adevărul despre conducerea partidului # Profit.ro
Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a calificat drept 'o minciună' afirmațiile liderului interimar al partidului Sorin Grindeanu potrivit cărora nu l-ar fi invitat la Congresul social-democraților din 7 noiembrie deoarece ar avea anumite restricții de participare.
Explicație în România - De ce guvernele iubesc inflația. "Omul nu simte când i se iau banii!" # Profit.ro
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a afirmat că guvernele iubesc inflația, vor inflație pentru că astfel își acoperă dezechilibrele create, iar prin inflație practic omul nu simte când i se iau banii.
Erbașu a extins Aeroportul Craiova. Cel mai mare terminal regional de la zero în România VIDEO # Profit.ro
Lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova au fost finalizate, acesta urmând să aibă cel mai mare terminal regional construit de la zero în România.
Antifrauda: Prejudiciu de peste 55 milioane de lei la mai multe firme care au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat în urma controalelor la mai multe firme o fraudã fiscalã de peste 55 milioane lei, reprezentând TVA rambursată ilegal și operațiuni fictive pentru a evita plata taxelor. Astfel, Fiscul a descoperit un mecanism complex prin care mai multe firme legate între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA.
Șeful NATO în România: Voi înțelegeți importanța investiției în apărare. Cheltuiți mai mult VIDEO # Profit.ro
Secretarul general al NATO a afirmat că România înțelege importanța investiției în apărare și alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare, cu planul de a crește la 3,5% până în 2030.
Planul Băncii Centrale Europene privind lansarea unui euro digital până în 2029 se lovește de opoziția puternică a unor europarlamentari și a industriei bancare europene, se arată într-un articol publicat de Financial Times (FT).
VIDEO Șeful NATO la București: Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România # Profit.ro
Într-o declarație de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, secretarul general al NATO a spus că „oricine ar ataca România, întreg NATO va veni să vă salveze”.
Autovehicule DAC, nume emblematic al industriei auto românești, își anunță revenirea, cu mesajul "Întoarcerea unui gigant românesc".
Editura Nemira și Mihaela Nicola lanseazǎ volumul “Din priviri” și conceptul de outfluencer # Profit.ro
Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărturești Verona, volumul de eseuri și fotografie „Din Priviri", sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola.
BRD și-a dublat numărul de utilizatori pe minut a aplicației digitale. Introduce înregistrarea integral online a clienților și valuta multiplă la carduri # Profit.ro
BRD a obținut, în ultimul an, o dublare a numărului utilizatorilor pe minut a aplicației de mobile banking, după îmbunătățirile aduse. Banca a trecut la un proces de înregistrare a clienților integral online și lansează o funcționalitate de tranzacții în patru valute cu cardul de debit, la cursuri avantajoase.
Retailerul francez Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România.
Compania Rafinor, jucător în prelucrarea metalelor prețioase, își extinde activitatea prin lansarea, începând de anul viitor, a unei linii dedicate rafinării argintului.
Imagini spectaculoase, în ceață - Umbrărescu a adus peste 600 muncitori, la Autostrada Transilvania VIDEO&FOTO # Profit.ro
Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3), anunță autoritățile.
Un tramvai de pe linia 32 din București a luat foc pe Șoseaia Alexandriei.
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în octombrie cel mai rapid ritm de creștere din mai 2023 până în prezent, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, transmite Reuters.
Gigantul american IBM anunță că va reduce numărul locurilor de muncă cu un procent dintr-o singură cifră.
„Shutdown”-ul guvernamental din SUA a intrat în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă paralizie bugetară din istorie și perturbând viața a milioane de americani prin reduceri ale programelor federale și chiar întârzieri ale zborurilor, în timp ce angajați federali din toată țara rămân fără salarii plătite.
Recomandări pentru clienții First Bank după integrarea în Intesa Sanpaolo Bank Romania: ghid de activare a serviciilor # Profit.ro
Intesa Sanpaolo Bank anunță încheierea procesului de fuziune prin absorbție a First Bank, consolidând astfel prezența grupului pe piața financiar-bancară locală.
Băncile centrale continuă să investească masiv în aur, și încă o dată cifrele sunt surprinzătoare.
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, potrivit documentului de pe site-ul oficial.
În aprilie 2020, managerul unui departament dintr-o mare companie stătea la fereastră gândindu-se la cei care, cu aproape o sută de ani în urmă, se aruncaseră în gol după ce pierduseră totul într-o singură zi.
Deutsche Telekom a încheiat un parteneriat cu NVIDIA pentru a dezvolta AI-ul în Germania.
ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi. Băncile au raportat conturi fără beneficiar real sau conturi cu titulari fără CNP # Profit.ro
ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.
Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua - la Bruxelles.
Banca Națională a României atrage atenția publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 03.11.2025 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.
