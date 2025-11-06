VIDEO Nicușor Dan, la NATO-Industry Forum: Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate

07:30

Mai multe situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului vor fi eliminate din cazierul fiscal la reactivare, conform unui proiect legislativ promulgat de președintele Nicușor Dan. Astfel, dacă în prezent se elimină la reactivare din cazier doar nerespectarea obligaților declarative pe parcursul unui semestru (abatere care a dus la inactivare), în timp ce alte abateri sunt păstrate în cazier timp de 3 luni, această facilitate este extinsă pentru alte trei situații care sunt considerate de o gravitate redusă.