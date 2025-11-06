Directoarea de retail a BRD spune că împrumuturile statului de la populație la randamente mari ar putea duce la scumpirea creditelor. Taxa bancară deteriorează indicatorii
Profit.ro, 6 noiembrie 2025 07:50
Statul face competiție băncilor pentru economisirile românilor, prin emisiunile Fidelis și Tezaur, și o face la un nivel de preț la care băncile nu pot răspunde decât prin creșterea dobânzilor la credite, dacă situația se prelungește, avertizează Mădălina Teodorescu, directoare generală adjunctă a BRD, responsabilă cu aria de. Băncile mai sunt presate și de „taxarea dublă” – impozitul pe cifra de afaceri și impozitul pe profit -, care le deteriorează indicatorii de costuri și scad atractivitatea investitorilor.
• • •
Acum 10 minute
08:00
Antreprenoriatul nu e atât de glamorous ca pe Instagram. Ioana Ceaușu, COO The Entrepreneurship Academy: E ca mersul pe bicicletă. Degeaba citim cărți despre cum să mergem pe bicicletă, dacă nu ne urcăm pe bicicletă - VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
The Entrepreneurship Academy, fondată acum un deceniu, este o instituție diferită de orice alt program de licență în administrarea afacerilor din România. Acreditată în Olanda ca program de științe aplicate, școala are o abordare bazată exclusiv pe practică și pe rezultate concrete.
08:00
Synotech Global va extinde un centru de date al STS, pe care, în urma unui contract câștigat anterior, îl dotează cu echipamente IT&C # Profit.ro
Synotech Global Services Romania a câștigat o licitație organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru achiziționarea de echipamente tehnologice destinate extinderii amenajării unui centru de date.
Acum 30 minute
07:50
07:40
VIDEO Vis început în 2006 a devenit realitate după ani de provocări. Gergen Barna, proprietar Eskaperdo: Cea mai mare investiție a fost în amenajarea terenului. Am vrut să ridicăm standardele - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Resortul Eskaperdo, o investiție de peste 8 milioane de euro în Harghita, promite o experiență completă de reconectare cu natura, confort premium și autenticitate locală. Gergen Barna, proprietarul proiectului, povestește cum un vis început în 2006 a devenit realitate după ani de provocări, investiții majore și perseverență.
Acum o oră
07:30
Mai multe situații care au dus la inactivarea fiscală a contribuabilului vor fi eliminate din cazierul fiscal la reactivare, conform unui proiect legislativ promulgat de președintele Nicușor Dan. Astfel, dacă în prezent se elimină la reactivare din cazier doar nerespectarea obligaților declarative pe parcursul unui semestru (abatere care a dus la inactivare), în timp ce alte abateri sunt păstrate în cazier timp de 3 luni, această facilitate este extinsă pentru alte trei situații care sunt considerate de o gravitate redusă.
07:30
Proprietarul Mega-Image, record de vânzări în România după achiziția Profi. “Motor de creștere” pentru grup # Profit.ro
Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul Mega-Image este aproape să atingă pragul de 5 miliarde de euro în vânzări pe piața românească în urma preluării Profi, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:20
Compania americană de tehnologie de apărare Allen Control Systems (ACS) a semnat un memorandum de înțelegere cu Forțele Armate Române pentru producția în comun de turele autonome anti-drone în România.
07:10
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, amână redeschiderea marelui complex hotelier din Elveția FOTO # Profit.ro
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au decis să amâne redeschiderea complexului hotelier de 5 stele Waldhaus Flims Wellness Resort - o unitate celebră, cu o istorie de aproape 150 de ani, din localitatea elvețiană Flims.
Acum 2 ore
07:00
SURPRIZĂ Investitorii de la BVB vor putea investi în Croația de la terminalele brokerilor români # Profit.ro
Croații de la InterCapital promovează un nou fond de tip ETF, care replică structura unui indice de total return al bursei de la Zagreb.
06:10
STB achiziționează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:50
LISTA tuturor ofertelor de Black Friday ''made in Romania''. Campania prețurilor mici care nu e doar într-o vineri # Profit.ro
Telefoane mobile, gadgeturi, computere și laptopuri, nopți de cazare în România, aur, mașini, dar și abonamente la energie electrică, bilete la festivaluri de muzică, vouchere pentru bilete de avion și locuri de parcare, cărți și vacanțe sunt prezentate ca urmând să fie vândute în acest an, de Black Friday, la prețuri reduse, conform promoțiilor centralizate de Profit.ro.
00:50
Probleme grave cu posibil impact în România. Afacerile internaționale ale Lukoil, inclusiv cele ale Litasco, care deține Petrotel și rețeaua de benzinării în România - puternic afectate. Rafinăria din Ploiești este în revizie generală # Profit.ro
Gigantul rus Lukoil, care deține, prin intermediul trader-ului Litasco, rafinăria Petrotel și o rețea de 320 de benzinării în România, are mari problemele în menținerea pe linie de plutire a afacerilor sale internaționale, sancțiunile impuse de Marea Britanie și de Statele Unite ale Americii (SUA) perturbând încărcările de petrol în Irak, funcționarea stațiilor de pompare din Finlanda și tranzacțiile Litasco din Elveția.
00:40
ULTIMA ORĂ Mișcare pregătită - Acces în masă la CNP-urile acționarilor și administratorilor de firme din România pentru Consiliul Concurenței . Funcție nouă: ″ofițerul de audieri″, cu rang de secretar de stat # Profit.ro
Consiliul Concurenței vrea acces în masă la codurile numerice personale (CNP) ale acționarilor și administratorilor de firme din România, prin limitarea temporară a drepturilor acestora, permisă de Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).
00:40
ULTIMA ORĂ Tăieri de posturi la OMV Petrom. CEO-ul confirmă cifra Profit.ro privind concedierile # Profit.ro
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, confirmă cifrele anunțate anterior de Profit.ro privind restructurarea personalului la nivelul companiei.
00:40
Conglomeratul petrolier MOL din Ungaria a preluat o companie de comerț angro cu gaz petrolier lichefiat (GPL) din vestul României, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 12 ore
22:50
Arctic Stream revine pe profit. Compania anunță depunerea candidaturii pentru un amplu proiect de securitate în domeniul medical, finanțat cu fonduri europene # Profit.ro
După ce la jumătatea anului afișa pierdere, obținând venituri de 35 milioane lei în trimestrul 3, compania de IT Arctic Stream a trecut pe un rezultat net pozitiv.
22:30
O nouă companie din Ungaria va intra în România. Vrea să devină proprietarul și operatorul unui portofoliu semnificativ de parcuri comerciale CONFIRMARE # Profit.ro
Shopper Park Plus, cu sediul în Budapesta, dezvoltator de parcuri logistice,confirmă că are în vedere o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a-și continua dezvoltarea, în urma finalizării cu succes a unei tranzacții în Slovacia cu un randament de 9,5%.
22:10
GRAFIC Indicele BET câștigă un sfert de procent. Acțiunile Evergent Investments urcă, inedit, pe podium # Profit.ro
Pe o lichiditate în scădere, indicele celor mai vizibile acțiuni românești se apropie din nou de maixmul istoric.
21:30
21:20
Lucrările la cea mai mare sală polivalentă, care se amenajează în Brașov, se apropie de final, anunță primarul Brașovului, George Scripcaru.
20:50
Uleiul românesc Argus, cumpărat de cel mai mare producător de ulei din Bulgaria - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Buildcom EOOD din Bulgaria finalizează tranzacția prin care preia Argus Constanța și filiala acesteia, Comcereal S.A. Tulcea.
20:50
Transgaz poate primi o păsuire de 6 luni pentru proiecte de conducte magistrale finanțate nerambursabil cu jumătate de miliard de lei din Fondul de Mediu # Profit.ro
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, ar putea primi o păsuire de 6 luni pentru 3 proiecte de conducte magistrale finanțate nerambursabil cu jumătate de miliard de lei din Fondul de Mediu, alimentat cu încasări din vânzări de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) alocate gratuit României de către UE.
20:30
După reducerea tarifelor de transport în România, Ucraina a reluat importurile de gaze prin conducta Transbalcanică # Profit.ro
Ucraina a reluat importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale și reducerea tarifelor de transport în România și Republica Moldova.
19:50
Guvernul alocă primăriilor, prin Fondul de rezervă, 320 milioane lei pentru funcționarea serviciilor sociale. Primarii au cerut peste 1 miliard lei. Executivul dă vina pe majorările salariale și inflație # Profit.ro
Guvernul va aloca 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. Primarii au cerut însă Guvernului peste 1 miliard de lei pentru funcționare până la finele anului.
19:30
VIDEO Secretarul general al NATO l-a asigurat și pe Bolojan de apărarea colectivă a României conform articolului 5 al NATO # Profit.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima vizită la București de la numirea sa în această funcție, l-a asigurat pe premierul Ilie Bolojan de apărarea colectivă a României conform articolului 5 al NATO, în cadrul unei întrevederi avute la Palatul Victoria.
19:20
Mesaj de la primărie pentru locuitorii din Obor, Floreasca, Ștefan cel Mare, Dacia VIDEO # Profit.ro
Lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare pe Șoseaua Ștefan cel Mare au fost finalizate în proporție de 98%, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
19:10
Rețeaua europeană de cale ferată de mare viteză va fi modernizată și extinsă pentru a permite viteze de 200 km/h și chiar mai mult până în 2040, inclusiv în România, potrivit unui nou plan de acțiune adoptat de Comisia Europeană. Durata unei călătorii de la București la Budapesta sau Sofia ar urma să se scurteze la circa 6 ore, de la 15 și, respectiv 10 ore în prezent.
Acum 24 ore
19:00
19:00
Fostul fotbalist Gică Popescu, actual președinte al clubului Farul Constanța, a lansat un complex comercial în orașul Hunedoara.
19:00
Toyota a prezentat în cadrul salonului american SEMA noul concept Scion 01.
18:40
Constructorul japonez de automobile revine pe piața din România, sub o nouă structură de distribuție.
18:10
Volumul spațiilor logistice și industriale închiriate în primele nouă luni ale anului a totalizat circa 750.000 metri pătrați, reprezentând o creștere de 30% față de perioada similară a anului trecut.
17:50
Guvernul francez anunță că începe suspendarea platformei Shein la instrucțiunile premierului.
17:30
Pfizer a raportat rezultate peste așteptări pentru al treilea trimestru și a revizuit în urcare estimările de profit pentru întregul an, datorită reducerilor de costuri care au compensat scăderea veniturilor generate de produsele anti-Covid, relatează CNBC.
17:10
17:10
Explicație în România - De ce guvernele iubesc inflația. "Omul nu simte când i se iau banii!" # Profit.ro
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a afirmat că guvernele iubesc inflația, vor inflație pentru că astfel își acoperă dezechilibrele create, iar prin inflație practic omul nu simte când i se iau banii.
17:10
Erbașu a extins Aeroportul Craiova. Cel mai mare terminal regional de la zero în România VIDEO # Profit.ro
Lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova au fost finalizate, acesta urmând să aibă cel mai mare terminal regional construit de la zero în România.
17:10
Antifrauda: Prejudiciu de peste 55 milioane de lei la mai multe firme care au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat în urma controalelor la mai multe firme o fraudã fiscalã de peste 55 milioane lei, reprezentând TVA rambursată ilegal și operațiuni fictive pentru a evita plata taxelor. Astfel, Fiscul a descoperit un mecanism complex prin care mai multe firme legate între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursãri de TVA.
17:10
Șeful NATO în România: Voi înțelegeți importanța investiției în apărare. Cheltuiți mai mult VIDEO # Profit.ro
Secretarul general al NATO a afirmat că România înțelege importanța investiției în apărare și alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare, cu planul de a crește la 3,5% până în 2030.
17:00
Planul Băncii Centrale Europene privind lansarea unui euro digital până în 2029 se lovește de opoziția puternică a unor europarlamentari și a industriei bancare europene, se arată într-un articol publicat de Financial Times (FT).
17:00
Liviu Dragnea îl contrazice pe Sorin Grindeanu: Nu am fost invitat la Congresul PSD din lașitate, de teama de a nu spune adevărul despre conducerea partidului # Profit.ro
Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a calificat drept 'o minciună' afirmațiile liderului interimar al partidului Sorin Grindeanu potrivit cărora nu l-ar fi invitat la Congresul social-democraților din 7 noiembrie deoarece ar avea anumite restricții de participare.
16:50
VIDEO Șeful NATO la București: Dacă această țară este atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România # Profit.ro
Într-o declarație de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la finalul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, secretarul general al NATO a spus că „oricine ar ataca România, întreg NATO va veni să vă salveze”.
16:50
Autovehicule DAC, nume emblematic al industriei auto românești, își anunță revenirea, cu mesajul "Întoarcerea unui gigant românesc".
16:50
Editura Nemira și Mihaela Nicola lanseazǎ volumul “Din priviri” și conceptul de outfluencer # Profit.ro
Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărturești Verona, volumul de eseuri și fotografie „Din Priviri", sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola.
16:40
BRD și-a dublat numărul de utilizatori pe minut a aplicației digitale. Introduce înregistrarea integral online a clienților și valuta multiplă la carduri # Profit.ro
BRD a obținut, în ultimul an, o dublare a numărului utilizatorilor pe minut a aplicației de mobile banking, după îmbunătățirile aduse. Banca a trecut la un proces de înregistrare a clienților integral online și lansează o funcționalitate de tranzacții în patru valute cu cardul de debit, la cursuri avantajoase.
16:30
Retailerul francez Carrefour se pregătește să-și vândă magazinele din România.
16:30
Compania Rafinor, jucător în prelucrarea metalelor prețioase, își extinde activitatea prin lansarea, începând de anul viitor, a unei linii dedicate rafinării argintului.
16:20
Imagini spectaculoase, în ceață - Umbrărescu a adus peste 600 muncitori, la Autostrada Transilvania VIDEO&FOTO # Profit.ro
Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3), anunță autoritățile.
16:10
Un tramvai de pe linia 32 din București a luat foc pe Șoseaia Alexandriei.
16:00
Activitatea economică în zona euro a înregistrat în octombrie cel mai rapid ritm de creștere din mai 2023 până în prezent, arată rezultatele unui sondaj S&P Global, transmite Reuters.
