Fănel Bogos, reținut 24 de ore. Care sunt acuzațiile

08:10

Un accident tragic s-a produs joi pe un șantier din zona Cicoarei, după ce un bărbat a căzut de la înălțime. Alerta a fost dată prin apel la 112, semnalând incidentul petrecut la un bloc aflat în construcție pe strada Cicoarei. Imediat, la fața locului s-au deplasat opt subofițeri de la Detașamentul 2 de Pompieri [...]