Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri
Digi24.ro, 6 noiembrie 2025 07:50
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei # Digi24.ro
Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare menite să marcheze desprinderea totală de moştenirea rusă.
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă NATO Industry Forum 2025 # Digi24.ro
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
Nou bilanț al accidentului de avion cargo din SUA: 12 morți. Un motor al aeronavei s-a desprins la decolare # Digi24.ro
Cel puţin 12 persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo al cărui motor s-a desprins marți la decolarea de pe aeroportul din Louisville (centrul-estul Statelor Unite), potrivit autorităţilor. Aeronava, un McDonnell Douglas MD-11 al transportatorului american UPS care urma să ajungă în Hawaii, s-a prăbuşit marţi după-amiază, distrugând clădiri şi generând un nor impresionant de fum dens.
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar: „Sunteți de la Poliție? Păi, atunci?” # Digi24.ro
Statul român le cere propriilor cetățeni să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă în mod repetat. Doar un sfert din locuințele aflate în proprietatea statului au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. În Capitală sunt peste șase mii de spații ale Primăriei fără polițe valabile. Culmea absurdului este că, primarii ar trebui să se amendeze singuri pentru lipsa asigurărilor. La Fundulea, aproape o sută de locuințe publice parcă s-au evaporat. Există în acte, dar nu și în realitate. Primarul a fugit de echipa Digi24 pentru că... îl dureau dinții. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
Cine este Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani. „Ea este Lady Di a noastră” # Digi24.ro
Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a avut un rol decisiv în victoria soțului ei. Cei doi s-au căsătorit în februarie. S-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Rama este profesie de ilustrator (decisivă pentru victorie) și este o susținătoare a cauzei palestiniene, scrie Corriere della Sera.
O dronă terestră ucraineană a supraviețuit exploziei unei mine și atacurilor unui UAV pentru a salva viața unui soldat rănit # Digi24.ro
O dronă terestră ucraineană a reușit să salveze un soldat rănit de pe linia frontului, chiar și după ce a fost avariată de o mină și de atacurile UAV-urilor rusești.
Ofițer rus către trupele sale: „Jur pe mama că vă-mpușc pe toți”. „Reducerea la zero” a soldaților ruși de către șefii corupți # Digi24.ro
Un videoclip scurs pe internet arată brutalitatea cu care armata lui Putin se comportă față de propriile trupe în Ucraina, un număr tot mai mare de soldați fiind uciși de superiorii lor, scrie The Times care prezintă detalii ceea ce a devenit deja o practică în armata lui Putin, prin care șefii corupți „reduc la zero” soldații care refuză să le urmeze ordinele sinucigașe sau să plătească șpaga cerută.
China a publicat imagini din satelit cu posibile ținte militare din Taiwan. „Este o amenințare clară” din partea Beijingului # Digi24.ro
China a publicat o serie de imagini de înaltă calitate cu diverse locații din Taiwan care ar putea deveni ținte principale ale armatei chineze în cazul unei invazii. În postarea distribuită de ambasada chineză de la Washington, Beijingul a revendicat din nou insula drept „o parte inseparabilă a teritoriului Chinei”.
Un nou război se anunță în politica americană: Trump vs. Mamdani. Cât va dura până ce miliardarul va încerca să-și ia New Yorkul înapoi # Digi24.ro
În absența unui lider oficial al opoziției în sistemul politic american, democrații se așteaptă ca Zohran Mamdani, nou ales primar al metropolei Ndew York, să devină una dintre cele mai recunoscute figuri politice a lor, scrie The Times într-o analiză a războiului politic ce va urma pe scena SUA.
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un mesaj prin care li se cereau bani. „Nu mă așteptam să ceară” # Digi24.ro
Metode credibile de înșelăciune sunt puse în practică de către hackeri, după ce reușesc să intre în aplicația Whatsapp. De exemplu, polițiștii din Brăila au deschis mai multe dosare penale, după ce escrocii au obținut acces la telefonul unui medic de familie și au cerut aceeași sumă de bani tuturor persoanelor din lista de contacte, în numele medicului, oferind și un IBAN unde să fie virați banii.
Prin rezultatul dezastruos la alegerile locale, Trump plăteşte promisiunile nerespectate # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a ieșit învins după o seară electorală dezastruoasă pentru Partidul său Republican, din cauză că nu şi-a respectat promisiunea care i-a permis - cu exact un an în urmă - să fie reales: restabilirea puterii de cumpărare a americanilor din clasa de mijloc, potrivit unei analize AFP, preluată de News.ro.
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la Belgrad. Ce clădire simbol este vizată # Digi24.ro
După semnarea unui contract de închiriere pe 99 de ani, Parlamentul Serbiei a început să dezbată un plan de accelerare a dezvoltării unui controversat complex de lux în Belgrad. Complexul a fost propus de compania de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, scrie The Independent.
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale. Amănuntele care au scăpat Kremlinului # Digi24.ro
Kremlinul și agențiile de știri de stat rusești publică în mod regulat videoclipuri preînregistrate ale întâlnirilor lui Vladimir Putin cu oficialii ruși, prezentându-le ca fiind actuale. Materialele sunt difuzate în zilele în care președintele rus nu apare în public, scrie site-ul Meduza, pornind de la o investigație a jurnaliștilor de la Sistema, care a dezvăluit cum procedează aparatul de propagandă al lui Putin.
Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc” # Digi24.ro
„Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan a declarat, după decesul lui Emeric Ienei. Șeful statului a reamintit despre reușita acestuia în 1990, de a califica echipa României la un Campionat Mondial de fotbal, după o perioadă de 20 de ani.
Un baron PSD amenință că va scoate minerii în stradă împotriva lui Ilie Bolojan: „Să îi arătăm că Guvernul nu e Oradea”. Reacția PNL # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl oprească pe premierul Ilie Bolojan „să taie excedentele bugetare ale primăriilor”, sugerând inclusiv ruperea Coaliției. „Împreună cu minerii, și cu toți primarii din județ, putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu e Oradea”, a amenințat acesta, în cadrul unei conferințe a organizației județene a PSD.
Alexandru Rogobete anunţă că se lucrează la o platformă digitală pentru feedback de la angajaţii din sistemul medical şi pacienţi # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că se lucrează la o nouă platformă electronică prin care se va cere feedback „celor care ţin sănătatea pe umeri - medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi”. „Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi - de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el”, a transmis ministrul
UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat pentru POLITICO trei oficiali europeni.
Un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026 # Digi24.ro
Un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires, a anunţat miercuri că un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, survenită la 25 noiembrie 2020, necesar în Argentina după anularea unei prime proceduri în luna mai a anului trecut, va avea loc începând cu 17 martie 2026.
Blocajul bugetar guvernamental din Statele Unite a devenit cel mai lung din istorie: durează de 36 de zile # Digi24.ro
Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit miercuri cel mai lung din istorie. El intrat în a 36-a zi, depășind recordul anterior de 35 de zile, stabilit în decembrie 2018 și ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, legislația privind finanțarea guvernamentală a fost blocată din cauza insistențelor președintelui de a include în aceasta și bani destinați construirii unui zid de-a lungul graniței cu Mexicul, scrie The Guardian.
Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est: „Apărarea rezistă” # Digi24.ro
Armata ucraineană a negat, miercuri, afirmaţiile Moscovei conform cărora soldaţii săi ar fi fost încercuiţi de trupe ruseşti la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Scurgeri de gaze pe strada Popa Tatu din Capitală. Pompierii au instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri # Digi24.ro
Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin, după o sesizare privind unele scurgeri de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri.
Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire”: „Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru?” # Digi24.ro
Parlamentarii germani au acuzat miercuri extrema dreaptă că adăposteşte o „celulă pro-rusă în adormire” şi că foloseşte proceduri parlamentare pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei. Partidul AfD a respins acuzațiile, fără însă a le aborda punctual.
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa” # Digi24.ro
În contextul vizitei secretarului general al NATO la București, consilierul prezidențial Radu Burnete transmite miercuri un avertisment pentru clasa politică și societate: România trebuie să fie pregătită să lupte și să-și modernizeze armata și industria de apărare. „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”, spune Burnete.
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea privind noile taxe consulare. Ce invocă președintele # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind serviciile consulare pentru care sunt percepute taxe. Actul normativ introduce taxe consulare pentru cetățenii străini, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de peste hotare. Gratuitatea e păstrată numai pentru cetățenii români.
Ucraina trebuie să importe gaze printr-o conductă care trece prin România. Circa 40% din producția internă ar putea fi afectată # Digi24.ro
Ucraina a reluat importurile de gaze naturale dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a-și menține sistemele de încălzire și electrice în funcțiune pe durata iernii, după pagubele extinse provocate de intensificarea atacurilor rusești. Ruta leagă Ucraina de terminalele GNL din Grecia, via Moldova, România și Bulgaria, relatează arabnews.com.
Trump amenință că se va „ocupa” de New York, după victoria lui Mamdani. „Nu vă faceți griji” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că se va „ocupa” de New York, după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care spune că subminează „suveranitatea” ţării, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş” din București (surse) # Digi24.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele sociale și a fost paznic de muzeu # Digi24.ro
Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani # Digi24.ro
Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani, pentru presupuse acte de indisciplină.
Accident mortal în Sectorul 6: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un tir pe bulevardul Iuliu Maniu # Digi24.ro
O persoană a murit în urma unul accident care a avut loc, miercuri seară pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6, informează Brigada Rutieră. Șoferul unui tir care se deplasa către A1 a lovit un pieton. Alcoolemia conducătorului auto era zero, potrivit rezultatelor cu aparatul etilotest.
Papa Leon le-a cerut catolicilor să nu o prezinte pe Fecioara Maria ca având un rol în mântuirea omenirii alături de fiul ei, Iisus, pe fondul răspândirii unei forme exagerate de venerare a Madonei, amplificată adesea pe rețelele sociale, care a încurajat afirmații despre apariții, statui care plâng și „profeți” autoproclamați.
Ministrul rus al Apărării acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei # Digi24.ro
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, că Statele Unite ar fi exersat un atac cu rachete nucleare asupra teritoriului rus în timpul unor exerciții recente, relatează RBC Ukraine.
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment de comemorare a unui nazist în Parlamentul Austriei # Digi24.ro
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment organizat de preşedintele de extremă dreaptă al parlamentului din Austria pentru a comemora un politician nazist, potrivit unei scrisori deschise consultate miercuri de AFP.
Celebrul sportiv Tom Brady şi-a clonat câinele și trăiește de 2 ani cu o clonă: „A oferit familiei mele o a doua şansă” # Digi24.ro
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, Tom Brady a dezvăluit că şi-a clonat câinele. De doi ani, de la moartea câinelui său, legenda NFL trăieşte astfel cu o clonă.
Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile internaționale. Bruiaj GPS și pavilioane false # Digi24.ro
O creștere bruscă a interferențelor GPS pe mare permite „flotei fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile occidentale, potrivit unui nou raport publicat de The Telegraph.
Criză de sănătate în Gaza: rata vaccinării scade sub 70%, OMS intervine cu o campanie amplă de imunizare a copiilor # Digi24.ro
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) intenţionează să lanseze o amplă campanie de vaccinare în Fâşia Gaza în cursul zilei de duminică. Aproximativ 44.000 de copii, la care medicii nu au putut să ajungă în timpul celor doi ani de război dintre Israel şi organizaţia palestiniană teroristă Hamas, vor fi vaccinaţi într-un interval de 10 zile împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei şi poliomielitei, printre altele.
Ministra Mediului: „Mafia gunoaielor trebuie oprită”. Amenzi uriașe și tone de deșeuri confiscate în Dâmbovița # Digi24.ro
Garda de Mediu, într-o acțiune comună cu Poliția și Jandarmeria, a aplicat amenzi de 553.000 de lei și a confiscat 140 de tone de deșeuri în urma unor controale în județul Dâmbovița. „Mafia gunoaielor trebuie oprită. Comunitățile sunt otrăvite de aceste arderi ilegale”, a transmis miercuri ministra Mediului, Diana Buzoianu, care anunță verificări tot mai dese, cu ajutorul dronelor și echipamentelor noi achiziționate prin PNRR.
Vedeta de la Hollywood și ambasadoarea ONU, Angelina Jolie, a făcut o vizită neașteptată în Herson, unde a văzut unitățile medicale locale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, relatează RBC Ukraine.
Cum va funcționa și când va fi gata noua platformă informatică a CNAS. Mesajul lui Moldovan pentru medicii care se plâng de blocaje # Digi24.ro
Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate spune că sistemul cu care lucrează zilnic mii de medici de familie riscă să intre din nou în colaps. Blocajul iminent, susține acesta, după ce în ultima perioadă doctorii au reclamat probleme care fac aproape imposibilă emiterea rețetelor pentru pacienți. Platforma e depășită și nu mai face față volumului uriaș de date și accesări pentru cei 18 milioane de pacienți care beneficiază de servicii medicale decontate de stat. În paralel, CNAS lucrează la aplicarea unui nou sistem, mai modern, mai accesibil, a spus la Digi24 președintele CNAS, Horațiu Moldovan.
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump și trece la amenințări în privița testelor nucleare # Digi24.ro
Secretarul adjunct al Consiliului Securității Rusiei, fostul șef al statului Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe șeful Executivului american, Donald Trump, afirmând că „nimeni nu știe ce a vrut să spună, atunci când s-a referit la testele nucleare” și că, probabil „nici el nu știe” ce a vrut să afirme. Medvedev se referă la declarația președintelui american, care miercurea trecută a afirmat că SUA vor relua imediat testele nucleare.
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor. „Trebuie să înţeleagă” # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le cere profesorilor să respecte prevederile care stabilesc cât timp trebuie să petreacă elevii pentru rezolvarea temelor pentru acasă. Ministrul susține că, dacă temele sunt percepute în mod negativ de către elevi, rezultatele obţinute vor fi contrare celor aşteptate de dascăli.
Mark Rutte, după întâlnirea cu președintele Senatului: „România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere” # Digi24.ro
Mircea Abrudean l-a primit, miercuri la Senat, pe Mark Rutte. La întâlnirea cu președintele Senatului, secretarul general al NATO a subliniat că „România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere în promovarea valorilor și principiilor euroatlantice”.
Călătorii cu trenul între capitalele UE în doar câteva ore. Când ar putea fi gata rețeaua feroviară de mare viteză # Digi24.ro
Comisia Europeană propune o rețea feroviară de mare viteză care ar reduce semnificativ timpii de călătorie între capitalele europene. Trenurile ar depăși 250 km/h, iar rute precum Berlin - Copenhaga sau Sofia - Atena ar putea fi parcurse în doar câteva ore, potrivit The Guardian.
Kelemen Hunor anunță că varianta finală a reformei administrației va fi prezentată săptămâna viitoare # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, miercuri, că proiectul privind reforma administraţiei locale şi centrale va fi prezentat săptămâna viitoare şi va intra în prima lectură în şedinţa de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare.
Semnal de alarmă al șefului Statului Major francez, după testele Rusiei şi anunţul lui Trump: „Atmosferă nucleară îngrijorătoare” # Digi24.ro
Testarea de nou armament nuclear de către Rusia şi anunţarea unei eventuale reluări a testelor atomice de către preşedintele american Donald Trump constituie o „atmosferă nucleară îngrijorătoare”, trage un semnal de alarmă şeful Statului Major francez Interarme Fabien Mandon, care semnalează „un nivel al discursului şi agresivităţii (...) excepţional”, relatează AFP.
Nicușor Dan, după discuțiile cu Mark Rutte: România își consolidează postura de apărare prin inițiativa Eastern Sentry # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis că apreciază determinarea lui Mark Rutte de a aduce mai multe capabilități ân România, atunci când este nevoie, prin inițiativa Eastern Sentry. Șeful statului a adăugat că discuțiile cu secretarul general al NATO au fost unele ample, despre mediul de securitate și necesitatea „protejării infrastructurii critice și abordării amenințărilor hibride și a securității cibernetice”.
Afganii blocați în Pakistan sunt plătiți ca să renunţe la planurile de relocare în Germania # Digi24.ro
Guvernul de la Berlin le oferă bani afganilor blocaţi în Pakistan dacă aceştia vor renunţa la demersurile de a ajunge în Germania în baza unui program de relocare, a afirmat miercuri ministrul de interne Alexander Dobrindt, potrivit Reuters.
