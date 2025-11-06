Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri

07:10

Statul român le cere propriilor cetățeni să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă în mod repetat. Doar un sfert din locuințele aflate în proprietatea statului au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. În Capitală sunt peste șase mii de spații ale Primăriei fără polițe valabile. Culmea absurdului este că, primarii ar trebui să se amendeze singuri pentru lipsa asigurărilor. La Fundulea, aproape o sută de locuințe publice parcă s-au evaporat. Există în acte, dar nu și în realitate. Primarul a fugit de echipa Digi24 pentru că... îl dureau dinții. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.