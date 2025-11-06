După 7 ani de întârzieri, controversatele vehicule Ajax ale Armatei britanice intră în serviciu: „Primul blindat cu adevărat digital”
Britanicii nu vor duce un viitor război în același mod ca ucrainenii, au declarat ofițeri militari din Regat, în timp ce armata și-a dezvăluit noul vehicul de recunoaștere conceput pentru a găsi un inamic poziționat la opt kilometri distanță, transmite The Times.
Radioterapia ghidată de imagistica de suprafață, pe scurt SGRT (Surface-Guided Radiation Therapy) este o tehnologie avansată care ghidează radioterapia în timp real, fără contact, crescând siguranța și precizia tratamentului oncologic. Despre această metodă de tratament nu doar modernă, ci și sigură și eficace, aflăm mai mult de la Dr. Matei Bâră, medic primar radioterapie.
Proces istoric în Franța: TikTok este acuzată că împinge tinerii spre suicid. Instanța va analiza mai multe rapoarte ale autorităților # Digi24.ro
Autoritățile judiciare franceze au anunțat că au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile pe care algoritmii acesteia le-ar putea genera în ceea ce privește împingerea tinerilor la sinucidere.
„Nu este ceva ce poți ignora”. Expansiunea Universului ar putea încetini, sugerează un studiu # Digi24.ro
Astronomii au pus la îndoială teoria premiată cu Nobel, conform căreia expansiunea Universului se accelerează, sugerând că, dimpotrivă, aceasta ar putea încetini, relatează The Guardian.
Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină finanțare prin Programul Start UP Nation cu acte false # Digi24.ro
Douăzeci de percheziţii sunt făcute, joi, în mai multe judeţe din ţară la persoane şi firme suspectate că au vrut să obţină 2,4 milioane de lei prin Programul Start UP Nation folosind documente false. Acțiunea face parte din operațiunea Jupiter.
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski # Digi24.ro
Ministrul de externe al Poloniei a declarat pentru TVP World că poziția lui Vladimir Putin în Ucraina de astăzi este similară cu cea a lui Leonid Brejnev în Afganistan.
Profesor de 63 de ani, reținut după ce ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă. Polițiștii au găsit imagini explicite cu minora # Digi24.ro
Un profesor de 63 de ani din județul Dolj a fost reținut, fiind acuzat că, timp de un an și jumătate, ar fi întreținut raporturi sexuale cu o elevă minoră pe care ar fi determinat-o să producă materiale pornografice. Polițiștii au descoperit în dispozitivele sale de stocare mai multe fișiere foto și video în care fata apărea în ipostaze sexuale explicite.
Mark Rutte: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în lume # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul din Ucraina, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.
Rușii au copiat celebra dronă americană „Reaper”. Surpriza apare însă în componentele din care este făcută # Digi24.ro
Drona Reaper de 1 tonă, copiată de Rusia, este echipată cu componente electronice americane, potrivit celei mai recente evaluări a serviciilor de informații ucrainene.
Un contabil a furat 1.200.000 de lei de la două școli din Sectorul 5, pentru care lucra: procurorii au efectuat joi trei percheziții # Digi24.ro
Un contabil care lucra pentru două școli din Sectorul 5 al CApitalei este acuzat de procurori că și-a însușit ilegal 1.200.000 de lei din fondurile celor două unități de învățământ în perioada 2019 - 2025. Anchetatorii au efectuat joi trei percheziții domiciliare în acest caz, contabilul fiind acuzat de delapidare în formă continuată. Acțiunea face parte din operațiunea Jupiter aflată în a patra zi de desfășurare.
FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington. Donald Trump este considerat favorit # Digi24.ro
Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri că va introduce un premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume” și deja se face legătura dintre acesta și Donald Trump, scrie Politico.
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere # Digi24.ro
Partidul condus de George Simion rămâne în topul opțiunilor de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, însă coboară pentru prima oară după alegerile prezidențiale sub pragul de 40%, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. PNL este și el într-o ușoară scădere, în schimb PSD și USR cresc în popularitate față de lunile trecute.
Joi se relansează programul Rabla. Bugetul pentru mașinile cu motoare termice a fost suplimentat cu 45 de milioane de lei, iar la ora 10:00 s-a dat startul sesiunii a doua.
Serviciile secrete de la Bruxelles dezvăluie cine se află în spatele incidentelor cu dronele care au dus la închiderea aeroporturilor # Digi24.ro
Serviciile de informații belgiene consideră că un stat străin, cel mai probabil Rusia, se află în spatele unei serii de incidente recente cu drone care au perturbat traficul aerian și operațiunile militare, transmite Belga, o agenție națională de știri belgiană, citând surse.
Urșii care intră în localități pot fi împușcați, amenzi uriașe pentru cei care îi hrănesc. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu # Digi24.ro
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați imediat dacă intră într-o zonă locuită și amenință viața oamenilor. Prevederile apar într-o ordonanță de urgență care va fi aprobată chiar astăzi de către Guvern. Mai mult, sunt introduse și amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii, informează Digi24.
SUA, demonstrație de forță: a fost testată racheta balistică intercontinentală Minuteman III # Digi24.ro
Armata SUA a lansat în mod experimental o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III neînarmată din California pe 5 noiembrie, în cadrul unei verificări de rutină a fiabilității și preciziei sistemului, relatează Kyiv Post.
Împrumutul uriaș al UE pentru Ucraina ar putea fi garantat cu cel mai mare fond de investiții din lume. Ce spune Norvegia # Digi24.ro
Norvegia discută o propunere de deblocare a unui împrumut european de război de peste 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, prin garantarea datoriei cu fondul său suveran național de investiții de 1,7 trilioane de euro, informează The Times.
Sorin Grindeanu, mesaj înaintea Congresului PSD, unde candidează singur pentru șefia partidului: „Începem un nou capitol” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite un mesaj înaintea Congresului programat pentru vineri şi anunţă „nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România”. Grindeanu este singurul înscris în cursă pentru a deveni preşedintele formaţiunii.
Opt percheziții la un grup de firme din domeniul furnizării de energie electrică: suspiciuni de înșelăciune și manipulare a pieței # Digi24.ro
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%, prețurile cu 10% # Digi24.ro
Creșterile salariale nu mai țin pasul cu scumpirile din ultimele luni. Facturile la energie sunt cu aproape 70% mai mari față de anul trecut, iar prețurile la alimente și servicii au urcat cu până la 10%. Deși salariul mediu net a crescut la 5.387 de lei, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar pentru mulți, coșul zilnic a devenit o provocare. Într-un nou experiment, Digi24 analizează cum s-a schimbat nivelul de trai, pe ce se duc acum banii și la ce renunță oamenii pentru a face față valului de scumpiri.
Surse: Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât anunța inițial Guvernul # Digi24.ro
Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât era anunțat inițial. Vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24.
Înaintarea în vârstă și apariția unor dezechilibre în organism favorizează instalarea unor afecțiuni care, netratate, pot duce la complicații cu un impact semnificativ asupra calității vieții. Spre exemplu, una dintre bolile frecvent întâlnite la bărbații cu vârsta peste 50 de ani este adenomul de prostată.
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova # Digi24.ro
Un profesor de canto din București, care este și compozitor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce două eleve de 13 ani au povestit că au fost agresate în timpul orelor. Bărbatul preda cursuri atât în Capitală, cât și la Craiova, unde ar fi comis faptele.
Statele Unite au readus în Coreea de Sud bateriile Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mai multe baterii de rachete Patriot ale Statelor Unite au revenit în Coreea de Sud după ce fuseseră desfăşurate temporar în Orientul Mijlociu, a anunţat miercuri forţa americană din peninsula coreeană (USFK), conform agenţiei Yonhap.
REZULTATE LOTO - Joi, 6 noiembrie 2025: Reporturi uriașe la 6/49 și Joker. Se pot câștiga multe milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 6 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.
Cum au ajuns trei figuri pro-război să fie vânate de mașinăria represivă a lui Vladimir Putin: „Oricine poate fi aruncat în închisoare” # Digi24.ro
Un expert pro-Kremlin care, de ani buni, îl laudă pe Vladimir Putin ca fiind unul dintre cei mai mari oameni din istorie în aparițiile sale în mass-media străină. Blogger militar, strângător de fonduri pentru trupele ruse și promotor al retoricii genocidare deschise cu privire la Ucraina. Un voluntar al armatei originar din Ucraina și comentator pentru rețeaua RT controlată de stat, regretând că Rusia nu a lansat mai devreme invazia. Acestea sunt tipurile de personaje care au prosperat în ultimii ani în Rusia condusă de Putin, unde loialitatea neclintită și entuziasmul militant pentru războiul din Ucraina au fost răsplătite cu bani, statut și influență, relatează The Guardian.
Planul unui „Schengen militar” va fi prezentat de UE în 19 noiembrie. Scopul: accelerarea mişcările trupelor şi armamentului # Digi24.ro
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict cu Rusia, scrie Kyiv Post, care citează informaţii obţinute de postul de radio polonez RMF FM.
Donald Trump susține că Vladimir Putin a recunoscut că nu a reușit să „rezolve” războiul cu Ucraina și i-a cerut ajutorul # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi cerut „rezolvarea” războiului din Ucraina în timpul ultimei lor convorbiri telefonice, relatează Ukrainska Pravda.
O zi înainte de întâlnirea cu Donald Trump: Orban respinge afirmația că Ungaria are o datorie față de Ucraina pentru protejarea Europei # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a respins sugestiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit cărora Ungaria ar fi îndatorată Ucrainei pentru protejarea Europei, scrie TVP World.
Bulgaria a hotărât ce va face cu singura rafinărie de pe teritoriul său, care aparține Lukoil. România urmează și ea să ia o decizie # Digi24.ro
Bulgaria elaborează modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil din Burgas, sancționată de Rusia, și să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja fabrica de sancțiunile SUA, au raportat mass-media locale, scrie TPWorld.
Cea mai mare pânză de păianjen din lume se află într-o peșteră de la granița greco-albaneză. Un cercetător român, implicat în studiu # Digi24.ro
Cea mai mare pânză de păianjen din lume se află într-o peșteră de la granița greco-albaneză. Un cercetător român, implicat în studiu
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă la NATO Industry Forum 2025 # Digi24.ro
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
Haos în SUA, din cauza blocajului guvernamental: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai mari aeroporturi din țară # Digi24.ro
Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat, miercuri, că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor pe 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând preocupări legate de siguranța controlului traficului aerian, în contextul în care închiderea guvernului a ajuns la cea de-a 36-a zi, un record în istoria Statelor Unite, potrivit Reuters.
Asistent medical condamnat pe viață după ce a ucis 10 pacienți pentru a-și ușura munca: Se juca de-a „stăpânul vieții și al morții” # Digi24.ro
Un asistent medical specializat în îngrijiri paliative din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de uciderea a 10 pacienți și de tentativă de omor asupra altor 27, relatează BBC.
Încă mai e o șansă de a reveni la obiectivul climatic de 1,5°C, spun cercetătorii: „Putem contribui la recuperarea timpului pierdut” # Digi24.ro
O nouă evaluare arată că încă mai există o șansă ca lumea să evite cele mai grave consecințe ale declinului climatic și să revină la obiectivul de 1,5 grade Celsius, dacă guvernele iau măsuri concertate privind emisiile de gaze cu efect de seră, potrivit The Guardian.
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei # Digi24.ro
Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.
Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri # Digi24.ro
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare menite să marcheze desprinderea totală de moştenirea rusă.
Nou bilanț al accidentului de avion cargo din SUA: 12 morți. Un motor al aeronavei s-a desprins la decolare # Digi24.ro
Cel puţin 12 persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo al cărui motor s-a desprins marți la decolarea de pe aeroportul din Louisville (centrul-estul Statelor Unite), potrivit autorităţilor. Aeronava, un McDonnell Douglas MD-11 al transportatorului american UPS care urma să ajungă în Hawaii, s-a prăbuşit marţi după-amiază, distrugând clădiri şi generând un nor impresionant de fum dens.
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar: „Sunteți de la Poliție? Păi, atunci?” # Digi24.ro
Statul român le cere propriilor cetățeni să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă în mod repetat. Doar un sfert din locuințele aflate în proprietatea statului au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. În Capitală sunt peste șase mii de spații ale Primăriei fără polițe valabile. Culmea absurdului este că, primarii ar trebui să se amendeze singuri pentru lipsa asigurărilor. La Fundulea, aproape o sută de locuințe publice parcă s-au evaporat. Există în acte, dar nu și în realitate. Primarul a fugit de echipa Digi24 pentru că... îl dureau dinții. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
Cine este Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani. „Ea este Lady Di a noastră” # Digi24.ro
Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a avut un rol decisiv în victoria soțului ei. Cei doi s-au căsătorit în februarie. S-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Rama este profesie de ilustrator (decisivă pentru victorie) și este o susținătoare a cauzei palestiniene, scrie Corriere della Sera.
O dronă terestră ucraineană a supraviețuit exploziei unei mine și atacurilor unui UAV pentru a salva viața unui soldat rănit # Digi24.ro
O dronă terestră ucraineană a reușit să salveze un soldat rănit de pe linia frontului, chiar și după ce a fost avariată de o mină și de atacurile UAV-urilor rusești.
Ofițer rus către trupele sale: „Jur pe mama că vă-mpușc pe toți”. „Reducerea la zero” a soldaților ruși de către șefii corupți # Digi24.ro
Un videoclip scurs pe internet arată brutalitatea cu care armata lui Putin se comportă față de propriile trupe în Ucraina, un număr tot mai mare de soldați fiind uciși de superiorii lor, scrie The Times care prezintă detalii ceea ce a devenit deja o practică în armata lui Putin, prin care șefii corupți „reduc la zero” soldații care refuză să le urmeze ordinele sinucigașe sau să plătească șpaga cerută.
China a publicat imagini din satelit cu posibile ținte militare din Taiwan. „Este o amenințare clară” din partea Beijingului # Digi24.ro
China a publicat o serie de imagini de înaltă calitate cu diverse locații din Taiwan care ar putea deveni ținte principale ale armatei chineze în cazul unei invazii. În postarea distribuită de ambasada chineză de la Washington, Beijingul a revendicat din nou insula drept „o parte inseparabilă a teritoriului Chinei”.
Un nou război se anunță în politica americană: Trump vs. Mamdani. Cât va dura până ce miliardarul va încerca să-și ia New Yorkul înapoi # Digi24.ro
În absența unui lider oficial al opoziției în sistemul politic american, democrații se așteaptă ca Zohran Mamdani, nou ales primar al metropolei Ndew York, să devină una dintre cele mai recunoscute figuri politice a lor, scrie The Times într-o analiză a războiului politic ce va urma pe scena SUA.
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un mesaj prin care li se cereau bani. „Nu mă așteptam să ceară” # Digi24.ro
Metode credibile de înșelăciune sunt puse în practică de către hackeri, după ce reușesc să intre în aplicația Whatsapp. De exemplu, polițiștii din Brăila au deschis mai multe dosare penale, după ce escrocii au obținut acces la telefonul unui medic de familie și au cerut aceeași sumă de bani tuturor persoanelor din lista de contacte, în numele medicului, oferind și un IBAN unde să fie virați banii.
Prin rezultatul dezastruos la alegerile locale, Trump plăteşte promisiunile nerespectate # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a ieșit învins după o seară electorală dezastruoasă pentru Partidul său Republican, din cauză că nu şi-a respectat promisiunea care i-a permis - cu exact un an în urmă - să fie reales: restabilirea puterii de cumpărare a americanilor din clasa de mijloc, potrivit unei analize AFP, preluată de News.ro.
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la Belgrad. Ce clădire simbol este vizată # Digi24.ro
După semnarea unui contract de închiriere pe 99 de ani, Parlamentul Serbiei a început să dezbată un plan de accelerare a dezvoltării unui controversat complex de lux în Belgrad. Complexul a fost propus de compania de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, scrie The Independent.
