Un expert pro-Kremlin care, de ani buni, îl laudă pe Vladimir Putin ca fiind unul dintre cei mai mari oameni din istorie în aparițiile sale în mass-media străină. Blogger militar, strângător de fonduri pentru trupele ruse și promotor al retoricii genocidare deschise cu privire la Ucraina. Un voluntar al armatei originar din Ucraina și comentator pentru rețeaua RT controlată de stat, regretând că Rusia nu a lansat mai devreme invazia. Acestea sunt tipurile de personaje care au prosperat în ultimii ani în Rusia condusă de Putin, unde loialitatea neclintită și entuziasmul militant pentru războiul din Ucraina au fost răsplătite cu bani, statut și influență, relatează The Guardian.