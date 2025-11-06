Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova
Digi24.ro, 6 noiembrie 2025 09:20
Un profesor de canto din București, care este și compozitor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce două eleve de 13 ani au povestit că au fost agresate în timpul orelor. Bărbatul preda cursuri atât în Capitală, cât și la Craiova, unde ar fi comis faptele.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
09:30
Surse: Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât anunța inițial Guvernul # Digi24.ro
Coaliția a agreat o majorare a valorii tichetelor de masă, mai mică decât era anunțat inițial. Vor crește până la 45 de lei, spun surse politice pentru Digi24.
09:30
Înaintarea în vârstă și apariția unor dezechilibre în organism favorizează instalarea unor afecțiuni care, netratate, pot duce la complicații cu un impact semnificativ asupra calității vieții. Spre exemplu, una dintre bolile frecvent întâlnite la bărbații cu vârsta peste 50 de ani este adenomul de prostată.
Acum 30 minute
09:20
Profesor de canto din București, arestat după ce a abuzat sexual două eleve de 13 ani. Bărbatul preda și la Craiova # Digi24.ro
Un profesor de canto din București, care este și compozitor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce două eleve de 13 ani au povestit că au fost agresate în timpul orelor. Bărbatul preda cursuri atât în Capitală, cât și la Craiova, unde ar fi comis faptele.
09:20
Statele Unite au readus în Coreea de Sud bateriile Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mai multe baterii de rachete Patriot ale Statelor Unite au revenit în Coreea de Sud după ce fuseseră desfăşurate temporar în Orientul Mijlociu, a anunţat miercuri forţa americană din peninsula coreeană (USFK), conform agenţiei Yonhap.
Acum o oră
09:10
REZULTATE LOTO - Joi, 6 noiembrie 2025: Reporturi uriașe la 6/49 și Joker. Se pot câștiga multe milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 6 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat 28.161 de câștiguri în valoare totală de peste 2,67 milioane de lei.
09:10
Cum au ajuns trei figuri pro-război să fie vânate de mașinăria represivă a lui Vladimir Putin: „Oricine poate fi aruncat în închisoare” # Digi24.ro
Un expert pro-Kremlin care, de ani buni, îl laudă pe Vladimir Putin ca fiind unul dintre cei mai mari oameni din istorie în aparițiile sale în mass-media străină. Blogger militar, strângător de fonduri pentru trupele ruse și promotor al retoricii genocidare deschise cu privire la Ucraina. Un voluntar al armatei originar din Ucraina și comentator pentru rețeaua RT controlată de stat, regretând că Rusia nu a lansat mai devreme invazia. Acestea sunt tipurile de personaje care au prosperat în ultimii ani în Rusia condusă de Putin, unde loialitatea neclintită și entuziasmul militant pentru războiul din Ucraina au fost răsplătite cu bani, statut și influență, relatează The Guardian.
09:10
Planul unui „Schengen militar” va fi prezentat de UE în 19 noiembrie. Scopul: accelerarea mişcările trupelor şi armamentului # Digi24.ro
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocraţia şi a construi un „Schengen militar” pentru transportul rapid al trupelor, în contextul îndoielilor privind fiabilitatea SUA şi al noilor ameninţări ruse. Acest plan ar urma să pregătească blocul european pentru a muta mai rapid trupele, armele şi proviziile pe continent în cazul unui conflict cu Rusia, scrie Kyiv Post, care citează informaţii obţinute de postul de radio polonez RMF FM.
09:00
Donald Trump susține că Vladimir Putin a recunoscut că nu a reușit să „rezolve” războiul cu Ucraina și i-a cerut ajutorul # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi cerut „rezolvarea” războiului din Ucraina în timpul ultimei lor convorbiri telefonice, relatează Ukrainska Pravda.
09:00
O zi înainte de întâlnirea cu Donald Trump: Orban respinge afirmația că Ungaria are o datorie față de Ucraina pentru protejarea Europei # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a respins sugestiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit cărora Ungaria ar fi îndatorată Ucrainei pentru protejarea Europei, scrie TVP World.
08:50
Bulgaria a hotărât ce va face cu singura rafinărie de pe teritoriul său, care aparține Lukoil. România urmează și ea să ia o decizie # Digi24.ro
Bulgaria elaborează modificări legislative care îi vor permite să preia controlul asupra rafinăriei Lukoil din Burgas, sancționată de Rusia, și să o vândă unui nou proprietar pentru a proteja fabrica de sancțiunile SUA, au raportat mass-media locale, scrie TPWorld.
08:50
Cea mai mare pânză de păianjen din lume se află într-o peșteră de la granița greco-albaneză. Un cercetător român, implicat în studiu # Digi24.ro
Cea mai mare pânză de păianjen din lume se află într-o peșteră de la granița greco-albaneză. Un cercetător român, implicat în studiu
Acum 2 ore
08:40
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă la NATO Industry Forum 2025 # Digi24.ro
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
08:40
Haos în SUA, din cauza blocajului guvernamental: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai mari aeroporturi din țară # Digi24.ro
Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat, miercuri, că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor pe 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând preocupări legate de siguranța controlului traficului aerian, în contextul în care închiderea guvernului a ajuns la cea de-a 36-a zi, un record în istoria Statelor Unite, potrivit Reuters.
08:30
Asistent medical condamnat pe viață după ce a ucis 10 pacienți pentru a-și ușura munca: Se juca de-a „stăpânul vieții și al morții” # Digi24.ro
Un asistent medical specializat în îngrijiri paliative din Germania a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de uciderea a 10 pacienți și de tentativă de omor asupra altor 27, relatează BBC.
08:20
Încă mai e o șansă de a reveni la obiectivul climatic de 1,5°C, spun cercetătorii: „Putem contribui la recuperarea timpului pierdut” # Digi24.ro
O nouă evaluare arată că încă mai există o șansă ca lumea să evite cele mai grave consecințe ale declinului climatic și să revină la obiectivul de 1,5 grade Celsius, dacă guvernele iau măsuri concertate privind emisiile de gaze cu efect de seră, potrivit The Guardian.
08:00
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei # Digi24.ro
Acţiunea JUPITER continuă, joi, pentru cea de-a patra zi, fiind puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate depăşeşte 220 de milioane de lei.
07:50
Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri # Digi24.ro
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.
Acum 4 ore
07:40
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea „copeică” pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric „şah”, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale a Ucrainei, Andri Pişni, citat de Reuters. Potrivit oficialului, noua denumire ar putea fi adoptată chiar în cursul acestui an, în cadrul unei reforme monetare menite să marcheze desprinderea totală de moştenirea rusă.
07:40
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă NATO Industry Forum 2025 # Digi24.ro
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
07:30
Nou bilanț al accidentului de avion cargo din SUA: 12 morți. Un motor al aeronavei s-a desprins la decolare # Digi24.ro
Cel puţin 12 persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion cargo al cărui motor s-a desprins marți la decolarea de pe aeroportul din Louisville (centrul-estul Statelor Unite), potrivit autorităţilor. Aeronava, un McDonnell Douglas MD-11 al transportatorului american UPS care urma să ajungă în Hawaii, s-a prăbuşit marţi după-amiază, distrugând clădiri şi generând un nor impresionant de fum dens.
07:10
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar: „Sunteți de la Poliție? Păi, atunci?” # Digi24.ro
Statul român le cere propriilor cetățeni să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă în mod repetat. Doar un sfert din locuințele aflate în proprietatea statului au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. În Capitală sunt peste șase mii de spații ale Primăriei fără polițe valabile. Culmea absurdului este că, primarii ar trebui să se amendeze singuri pentru lipsa asigurărilor. La Fundulea, aproape o sută de locuințe publice parcă s-au evaporat. Există în acte, dar nu și în realitate. Primarul a fugit de echipa Digi24 pentru că... îl dureau dinții. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Cine este Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani. „Ea este Lady Di a noastră” # Digi24.ro
Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a avut un rol decisiv în victoria soțului ei. Cei doi s-au căsătorit în februarie. S-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Rama este profesie de ilustrator (decisivă pentru victorie) și este o susținătoare a cauzei palestiniene, scrie Corriere della Sera.
07:10
O dronă terestră ucraineană a supraviețuit exploziei unei mine și atacurilor unui UAV pentru a salva viața unui soldat rănit # Digi24.ro
O dronă terestră ucraineană a reușit să salveze un soldat rănit de pe linia frontului, chiar și după ce a fost avariată de o mină și de atacurile UAV-urilor rusești.
07:10
Ofițer rus către trupele sale: „Jur pe mama că vă-mpușc pe toți”. „Reducerea la zero” a soldaților ruși de către șefii corupți # Digi24.ro
Un videoclip scurs pe internet arată brutalitatea cu care armata lui Putin se comportă față de propriile trupe în Ucraina, un număr tot mai mare de soldați fiind uciși de superiorii lor, scrie The Times care prezintă detalii ceea ce a devenit deja o practică în armata lui Putin, prin care șefii corupți „reduc la zero” soldații care refuză să le urmeze ordinele sinucigașe sau să plătească șpaga cerută.
07:10
China a publicat imagini din satelit cu posibile ținte militare din Taiwan. „Este o amenințare clară” din partea Beijingului # Digi24.ro
China a publicat o serie de imagini de înaltă calitate cu diverse locații din Taiwan care ar putea deveni ținte principale ale armatei chineze în cazul unei invazii. În postarea distribuită de ambasada chineză de la Washington, Beijingul a revendicat din nou insula drept „o parte inseparabilă a teritoriului Chinei”.
07:10
Un nou război se anunță în politica americană: Trump vs. Mamdani. Cât va dura până ce miliardarul va încerca să-și ia New Yorkul înapoi # Digi24.ro
În absența unui lider oficial al opoziției în sistemul politic american, democrații se așteaptă ca Zohran Mamdani, nou ales primar al metropolei Ndew York, să devină una dintre cele mai recunoscute figuri politice a lor, scrie The Times într-o analiză a războiului politic ce va urma pe scena SUA.
07:10
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un mesaj prin care li se cereau bani. „Nu mă așteptam să ceară” # Digi24.ro
Metode credibile de înșelăciune sunt puse în practică de către hackeri, după ce reușesc să intre în aplicația Whatsapp. De exemplu, polițiștii din Brăila au deschis mai multe dosare penale, după ce escrocii au obținut acces la telefonul unui medic de familie și au cerut aceeași sumă de bani tuturor persoanelor din lista de contacte, în numele medicului, oferind și un IBAN unde să fie virați banii.
07:10
Prin rezultatul dezastruos la alegerile locale, Trump plăteşte promisiunile nerespectate # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a ieșit învins după o seară electorală dezastruoasă pentru Partidul său Republican, din cauză că nu şi-a respectat promisiunea care i-a permis - cu exact un an în urmă - să fie reales: restabilirea puterii de cumpărare a americanilor din clasa de mijloc, potrivit unei analize AFP, preluată de News.ro.
07:10
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la Belgrad. Ce clădire simbol este vizată # Digi24.ro
După semnarea unui contract de închiriere pe 99 de ani, Parlamentul Serbiei a început să dezbată un plan de accelerare a dezvoltării unui controversat complex de lux în Belgrad. Complexul a fost propus de compania de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, scrie The Independent.
07:10
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale. Amănuntele care au scăpat Kremlinului # Digi24.ro
Kremlinul și agențiile de știri de stat rusești publică în mod regulat videoclipuri preînregistrate ale întâlnirilor lui Vladimir Putin cu oficialii ruși, prezentându-le ca fiind actuale. Materialele sunt difuzate în zilele în care președintele rus nu apare în public, scrie site-ul Meduza, pornind de la o investigație a jurnaliștilor de la Sistema, care a dezvăluit cum procedează aparatul de propagandă al lui Putin.
Acum 8 ore
03:10
Nicușor Dan, după decesul lui Emeric Ienei: „Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului românesc” # Digi24.ro
„Am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, a declarat președintele Nicușor Dan a declarat, după decesul lui Emeric Ienei. Șeful statului a reamintit despre reușita acestuia în 1990, de a califica echipa României la un Campionat Mondial de fotbal, după o perioadă de 20 de ani.
Acum 12 ore
23:50
Un baron PSD amenință că va scoate minerii în stradă împotriva lui Ilie Bolojan: „Să îi arătăm că Guvernul nu e Oradea”. Reacția PNL # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, i-a cerut lui Sorin Grindeanu să îl oprească pe premierul Ilie Bolojan „să taie excedentele bugetare ale primăriilor”, sugerând inclusiv ruperea Coaliției. „Împreună cu minerii, și cu toți primarii din județ, putem să-i demonstrăm lui Bolojan că Guvernul nu e Oradea”, a amenințat acesta, în cadrul unei conferințe a organizației județene a PSD.
23:50
Alexandru Rogobete anunţă că se lucrează la o platformă digitală pentru feedback de la angajaţii din sistemul medical şi pacienţi # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că se lucrează la o nouă platformă electronică prin care se va cere feedback „celor care ţin sănătatea pe umeri - medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi”. „Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi - de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el”, a transmis ministrul
23:30
UE pregătește noi restricții pentru ruși. Vize Schengen cu intrare unică și excepții limitate # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregătește noi restricții privind vizele pentru cetățenii ruși, măsură care ar însemna practic încetarea acordării de permise Schengen cu intrări multiple, au declarat pentru POLITICO trei oficiali europeni.
23:30
Un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, stabilit pentru 17 martie 2026 # Digi24.ro
Un tribunal din San Isidro, provincia Buenos Aires, a anunţat miercuri că un nou proces privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona, survenită la 25 noiembrie 2020, necesar în Argentina după anularea unei prime proceduri în luna mai a anului trecut, va avea loc începând cu 17 martie 2026.
23:10
Blocajul bugetar guvernamental din Statele Unite a devenit cel mai lung din istorie: durează de 36 de zile # Digi24.ro
Blocajul bugetar din Statele Unite a devenit miercuri cel mai lung din istorie. El intrat în a 36-a zi, depășind recordul anterior de 35 de zile, stabilit în decembrie 2018 și ianuarie 2019, tot în timpul mandatului lui Donald Trump. Atunci, legislația privind finanțarea guvernamentală a fost blocată din cauza insistențelor președintelui de a include în aceasta și bani destinați construirii unui zid de-a lungul graniței cu Mexicul, scrie The Guardian.
23:00
Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est: „Apărarea rezistă” # Digi24.ro
Armata ucraineană a negat, miercuri, afirmaţiile Moscovei conform cărora soldaţii săi ar fi fost încercuiţi de trupe ruseşti la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe linia frontului de est, relatează AFP, potrivit Agerpres.
22:40
Scurgeri de gaze pe strada Popa Tatu din Capitală. Pompierii au instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri # Digi24.ro
Pompierii de la ISU București-Ilfov intervin, după o sesizare privind unele scurgeri de gaze la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din Capitală. Valorile înregistrate nu au impus evacuarea locatarilor din blocuri, însă a fost instituit un perimetru de siguranță de 100 de metri.
22:40
Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire”: „Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru?” # Digi24.ro
Parlamentarii germani au acuzat miercuri extrema dreaptă că adăposteşte o „celulă pro-rusă în adormire” şi că foloseşte proceduri parlamentare pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei. Partidul AfD a respins acuzațiile, fără însă a le aborda punctual.
22:30
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa” # Digi24.ro
În contextul vizitei secretarului general al NATO la București, consilierul prezidențial Radu Burnete transmite miercuri un avertisment pentru clasa politică și societate: România trebuie să fie pregătită să lupte și să-și modernizeze armata și industria de apărare. „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”, spune Burnete.
22:20
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea privind noile taxe consulare. Ce invocă președintele # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind serviciile consulare pentru care sunt percepute taxe. Actul normativ introduce taxe consulare pentru cetățenii străini, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României de peste hotare. Gratuitatea e păstrată numai pentru cetățenii români.
22:00
Ucraina trebuie să importe gaze printr-o conductă care trece prin România. Circa 40% din producția internă ar putea fi afectată # Digi24.ro
Ucraina a reluat importurile de gaze naturale dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a-și menține sistemele de încălzire și electrice în funcțiune pe durata iernii, după pagubele extinse provocate de intensificarea atacurilor rusești. Ruta leagă Ucraina de terminalele GNL din Grecia, via Moldova, România și Bulgaria, relatează arabnews.com.
22:00
Trump amenință că se va „ocupa” de New York, după victoria lui Mamdani. „Nu vă faceți griji” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că se va „ocupa” de New York, după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care spune că subminează „suveranitatea” ţării, relatează AFP, potrivit Agerpres.
22:00
Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş” din București (surse) # Digi24.ro
Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.
22:00
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele sociale și a fost paznic de muzeu # Digi24.ro
Unul dintre suspecții jafului de la Luvru era influencer pe rețelele sociale și a fost paznic de muzeu
21:40
Un învățător din Timiș a fost reținut de poliție după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani # Digi24.ro
Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, după ce a lovit peste faţă două eleve de 10 ani, pentru presupuse acte de indisciplină.
21:40
Accident mortal în Sectorul 6: Un pieton a murit după ce a fost lovit de un tir pe bulevardul Iuliu Maniu # Digi24.ro
O persoană a murit în urma unul accident care a avut loc, miercuri seară pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6, informează Brigada Rutieră. Șoferul unui tir care se deplasa către A1 a lovit un pieton. Alcoolemia conducătorului auto era zero, potrivit rezultatelor cu aparatul etilotest.
21:20
Papa Leon le-a cerut catolicilor să nu o prezinte pe Fecioara Maria ca având un rol în mântuirea omenirii alături de fiul ei, Iisus, pe fondul răspândirii unei forme exagerate de venerare a Madonei, amplificată adesea pe rețelele sociale, care a încurajat afirmații despre apariții, statui care plâng și „profeți” autoproclamați.
21:10
Ministrul rus al Apărării acuză Statele Unite că „exersează un atac nuclear” asupra Rusiei # Digi24.ro
Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat miercuri, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, că Statele Unite ar fi exersat un atac cu rachete nucleare asupra teritoriului rus în timpul unor exerciții recente, relatează RBC Ukraine.
21:10
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment de comemorare a unui nazist în Parlamentul Austriei # Digi24.ro
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment organizat de preşedintele de extremă dreaptă al parlamentului din Austria pentru a comemora un politician nazist, potrivit unei scrisori deschise consultate miercuri de AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.