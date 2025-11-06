Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia
Primanews.ro, 6 noiembrie 2025 12:20
Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
12:20
Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia # Primanews.ro
Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia
Acum 2 ore
11:40
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis FRF o scrisoare de condoleanţe după moartea lui Ienei # Primanews.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis FRF o scrisoare de condoleanţe după moartea lui Ienei
11:30
Sorin Grindeanu, înaintea Congresului PSD: Începem un nou capitol pentru partid şi pentru România # Primanews.ro
Sorin Grindeanu, înaintea Congresului PSD: Începem un nou capitol pentru partid şi pentru România
11:20
Băluţă micşorează sigla PSD: ”E doar 1% politică, restul administraţie”
11:00
UE îşi face propria armată logistică. ”Schengenul militar” prinde contur în faţa ameninţării ruse # Primanews.ro
UE îşi face propria armată logistică. ”Schengenul militar” prinde contur în faţa ameninţării ruse
Acum 24 ore
23:20
VIDEO. Ciprian Ciucu, despre Primăria Capitalei: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror # Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu, despre Primăria Capitalei: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror
23:10
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre forumul NATO: România nu a oferit decât o sală. Noi nu avem o strategie privind misiunile şi efortul naţional al forţele armate. Nu avem nicio perspectivă # Primanews.ro
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre forumul NATO: România nu a oferit decât o sală. Noi nu avem o strategie privind misiunile şi efortul naţional al forţele armate. Nu avem nicio perspectivă
22:50
Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic # Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic
20:20
VIDEO. Ciprian Ciucu îi face o invitaţie oficială lui Daniel Băluţă la o dezbatere electorală: "El este principalul meu contracandidat. Dar vă zic că nu va participa la nicio dezbatere" # Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu îi face o invitaţie oficială lui Daniel Băluţă la o dezbatere electorală: "El este principalul meu contracandidat. Dar vă zic că nu va participa la nicio dezbatere"
20:10
VIDEO. Ciucu: Nu văd Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru preşedinţie. Cu cât urci mai sus, eşti mai singur. Nu mă vreau izolat în Cotroceni # Primanews.ro
VIDEO. Ciucu: Nu văd Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru preşedinţie. Cu cât urci mai sus, eşti mai singur. Nu mă vreau izolat în Cotroceni
20:00
VIDEO. Ciprian Ciucu: Îl voi invita pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Dar eu sunt deja lansat, nu am nevoie de lansări # Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu: Îl voi invita pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Dar eu sunt deja lansat, nu am nevoie de lansări
19:50
VIDEO. Ciprian Ciucu, la România Politică: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror # Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu, la România Politică: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror
19:40
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Mă susţine preşedintele PNL, domnul Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere în Bucureşti. Dar sunt on my own right" # Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Mă susţine preşedintele PNL, domnul Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere în Bucureşti. Dar sunt on my own right"
18:00
VIDEO. Rutte, la întânirea cu Nicuşor Dan: Dacă România va fi atacată, alte 31 de naţiuni vor veni să o apere. Aşa funcţionează NATO # Primanews.ro
VIDEO. Rutte, la întânirea cu Nicuşor Dan: Dacă România va fi atacată, alte 31 de naţiuni vor veni să o apere. Aşa funcţionează NATO
17:20
Putin spune că a lăsat o navă NATO să urmărească testarea rachetei Burevestnik: "Lăsaţi-i să se uite" # Primanews.ro
Putin spune că a lăsat o navă NATO să urmărească testarea rachetei Burevestnik: "Lăsaţi-i să se uite"
16:30
Procesul deceniului s-a încheiat. Steaua învinge FCSB fără drept de apel
15:40
California votează împotriva lui Trump: Propunerea 50 schimbă graniţele electorale
15:30
România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern de la Chişinău # Primanews.ro
România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern de la Chişinău
15:20
Shutdown-ul guvernamental din SUA ajunge la 36 de zile, cel mai lung din istorie
15:10
Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicuşor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupele: Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari # Primanews.ro
Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicuşor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupele: Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari
15:10
România a atins un grad de absorbţie de 95% din fondurile europene pentru agricultură # Primanews.ro
România a atins un grad de absorbţie de 95% din fondurile europene pentru agricultură
15:00
VIDEO. Premierul R. Moldova, declaraţie controversată: Situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi şi asta mă bucură # Primanews.ro
VIDEO. Premierul R. Moldova, declaraţie controversată: Situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi şi asta mă bucură
14:50
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil # Primanews.ro
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil
14:40
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite externe vor fi la Bucureşti şi Bruxelles # Primanews.ro
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite externe vor fi la Bucureşti şi Bruxelles
14:10
VIDEO. Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei # Primanews.ro
VIDEO. Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei # Primanews.ro
Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
VIDEO. Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan # Primanews.ro
VIDEO. Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan
13:50
Fotbalul românesc în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei # Primanews.ro
Fotbalul românesc în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
Ieri
11:40
”Europa se deschide din nou spre Est”. R. Moldova, printre favoritele pentru aderarea la UE până în 2030 # Primanews.ro
”Europa se deschide din nou spre Est”. R. Moldova, printre favoritele pentru aderarea la UE până în 2030
11:20
„Sunt tânăr, sunt musulman şi nu-mi cer scuze pentru asta”. Zohran Mamdani, primarul care a zguduit politica New York-ului # Primanews.ro
„Sunt tânăr, sunt musulman şi nu-mi cer scuze pentru asta”. Zohran Mamdani, primarul care a zguduit politica New York-ului
11:00
”Unde aţi obţinut acea informaţie?” Scandal în Congresul SUA după planurile Pentagonului privind trupele din România # Primanews.ro
”Unde aţi obţinut acea informaţie?” Scandal în Congresul SUA după planurile Pentagonului privind trupele din România
09:50
OPINIE. Austeritatea are din nou PR
4 noiembrie 2025
22:30
VIDEO. Radu Eremia, despre marile restanţe din PNRR: Nici nu vrem să ne închipuim cum arată situaţia pe 2025 din moment ce noi ne chinuim să îndeplinim unele restanţe din ultimii doi ani # Primanews.ro
VIDEO. Radu Eremia, despre marile restanţe din PNRR: Nici nu vrem să ne închipuim cum arată situaţia pe 2025 din moment ce noi ne chinuim să îndeplinim unele restanţe din ultimii doi ani
22:10
Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei” # Primanews.ro
Sorin Grindeanu neagă existenţa unui acord privind concedierea a 13.000 de bugetari: „Nu s-a luat nicio decizie în şedinţa coaliţiei”
21:00
VIDEO. Marius Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială / Vom insista ca cei 300 de lei neimpozabili să rămână în vigoare # Primanews.ro
VIDEO. Marius Budăi (PSD): În situaţia în care suntem acum, să nu majorezi salariul minim, din punctul de vedere al PSD, este o crimă socială / Vom insista ca cei 300 de lei neimpozabili să rămână în vigoare
20:50
VIDEO. Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la o înţelegere - va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august # Primanews.ro
VIDEO. Tudor Polak (PNL), despre reforma administraţiei: În acest moment s-a ajuns la o înţelegere - va presupune o reducere, 10% din posturile ocupate. Acest lucru l-a propus Ilie Bolojan încă din luna august
18:40
Liderii coaliţiei au ajuns la un acord de principiu: 13.000 de bugetari, daţi afară din administraţia locală # Primanews.ro
Liderii coaliţiei au ajuns la un acord de principiu: 13.000 de bugetari, daţi afară din administraţia locală
18:30
Doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti # Primanews.ro
Doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
14:40
Cine se bate pentru conducerea AUR la congresul partidului de pe 30 noiembrie
14:20
A murit cel mai puternic vicepreşedinte al SUA, arhitectul războiului din Irak şi una dintre cele mai controversate figuri din politica americană # Primanews.ro
A murit cel mai puternic vicepreşedinte al SUA, arhitectul războiului din Irak şi una dintre cele mai controversate figuri din politica americană
13:40
Coaliţia sub presiune. Bolojan promite să rezolve într-o lună ce a blocat România de la alegeri # Primanews.ro
Coaliţia sub presiune. Bolojan promite să rezolve într-o lună ce a blocat România de la alegeri
13:30
Şeful NATO în România. Ce discuţii cruciale pregăteşte Nicuşor Dan cu Mark Rutte
13:20
România străluceşte pe piaţa internaţională: lider autoritar într-un sector cheie
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
ANALIZĂ. Ce ştim până acum despre bătălia pentru Primăria Capitalei. Cine sunt favoriţii, cum şi-au început ei campania şi care este miza reală # Primanews.ro
ANALIZĂ. Ce ştim până acum despre bătălia pentru Primăria Capitalei. Cine sunt favoriţii, cum şi-au început ei campania şi care este miza reală
10:50
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul. Haideţi să fim adulţi! # Primanews.ro
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul. Haideţi să fim adulţi!
10:30
PNL şi USR şi-au unit forţele împotriva lui Ciolacu: E un moment istoric!
10:20
Drulă, mesaj pentru cele două partide care au cerut suspendarea lui Nicuşor Dan: Un ceai calmant acolo şi un ceai liniştitor dincolo # Primanews.ro
Drulă, mesaj pentru cele două partide care au cerut suspendarea lui Nicuşor Dan: Un ceai calmant acolo şi un ceai liniştitor dincolo
10:10
Fritz pune PSD la zid: Deficitul nu dispare doar pentru că pleacă premierul!
09:50
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit # Primanews.ro
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit
07:00
VIDEO. Vasile Dincu: Nu putem copia modelul polonez, dar avem punctele noastre forte în parteneriatul cu SUA / În ultimii ani, la MAE şi în diplomaţie nu am avut specialişti # Primanews.ro
VIDEO. Vasile Dincu: Nu putem copia modelul polonez, dar avem punctele noastre forte în parteneriatul cu SUA / În ultimii ani, la MAE şi în diplomaţie nu am avut specialişti
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.