Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00

Primanews.ro, 7 noiembrie 2025 16:20

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, vine la Insider politic, sâmbătă, de la ora 12:00

• • •

Acum 30 minute
16:20
Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al PSD împreună cu echipa propusă de el Primanews.ro
16:20
Acum o oră
16:00
Nicuşor Dan, întrebat despre creşterea salariului minim de la 1 ianuarie: Poate scoate o mulţime de firme şi poate duce oamenii în şomaj Primanews.ro
16:00
Grindeanu, la Congres: Nu putem lăsa ţara nici pe mâna celor care urlă isteric, nici pe mâna celor fără Dumnezeu Primanews.ro
Acum 2 ore
15:30
Grindeanu, săgeţi către Bolojan: Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt Primanews.ro
15:30
Nicuşor Dan, întrebat despre creşterea salariului minim de la 1 ianuarie: Poate scoate din piaţa competitivă o mulţime de firme şi poate duce oamenii în şomaj Primanews.ro
15:20
Goana după recuperarea electoratului ”furat” de AUR: PSD şi-a schimbat statutul Primanews.ro
15:10
Bolojan, despre chemarea în Parlament: Săptămâna viitoare vom stabili data la care mă voi prezenta Primanews.ro
15:10
Nicuşor Dan anunţă că discuţiile din coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor ”se apropie de un compromis” Primanews.ro
15:10
Victor Negrescu, la Congresul PSD: Este timpul să spunem 'NU' în special Ursulei von der Leyen Primanews.ro
Acum 4 ore
13:40
Năstase, Geoană, Ponta şi Ciolacu, prezenţi în sală la Congresul PSD. Dăncilă a refuzat să participe, iar Dragnea nu a fost invitat Primanews.ro
13:30
Ce a răspuns Kremlinul la speculaţiile conform cărora Lavrov ar fi căzut în dizgraţia lui Putin Primanews.ro
13:10
Testul suprem al prieteniei. Trump discută la Casa Albă cu Orban despre petrolul rusesc Primanews.ro
13:10
VIDEO. Nicuşor Dan: Dacă Europa continuă să meargă cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi cu China Primanews.ro
13:00
Testul suprem al prieteniei. Orban discută la Casa Alb cu Trump despre petrolul rusesc Primanews.ro
Acum 6 ore
11:50
OPINIE. Grindeanu pune progresismul pe rewind Primanews.ro
Acum 8 ore
10:40
ANALIZĂ. Ziua Congresului PSD. Cine va fi preşedinte, prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi, noua ideologie, tot ce trebuie să ştii Primanews.ro
Acum 24 ore
23:00
VIDEO. Istoricul Mihai Manea analizează vizita lui Mark Rutte şi forumul NATO: „România face paşi importanţi în diplomaţie” Primanews.ro
22:40
VIDEO. Adrian Negrescu şi Emilian Isăilă, despre întâlnirea premierului Bolojan cu omul de afaceri Fănel Bogos: Pare o greşeală de poziţionare a premierului Bolojan în relaţia cu spaţiul public. Sunt multe semne de întrebare Primanews.ro
22:30
Trump câştigă şi când pierde, iar UE îşi fură singură căciula Primanews.ro
20:20
Ilie Bolojan: „Pachetele de reformă privind administraţia publică şi pensiile magistraţilor trebuie adoptate până la finalul lunii, altfel bugetul pe 2026 nu va putea fi construit sănătos” Primanews.ro
20:10
Putin ordonă recrutarea a 135.000 de ruşi până la finalul anului. Moscova vrea să acopere pierderile din războiul cu Ucraina Primanews.ro
19:50
Înalta Curte confirmă sechestrul în dosarul Roşia Montană, câştigat de România. Statul român îşi recuperează cheltuielile din arbitraj Primanews.ro
19:40
Decizie definitivă în dosarul Roşia Montană: Statul român câştigă procesul cu Gabriel Resources Primanews.ro
19:40
Ilie Bolojan, prima reacţie publică despre afaceristul vasluian. Premierul povesteşte cum a ajuns Bogos în biroul lui şi de ce a avut un „uşor trac” Primanews.ro
Ieri
16:30
SUA ordonă reducerea cu 10% a zborurilor pe marile aeroporturi americane din cauza shutdown-ului. Care vor fi consecinţele Primanews.ro
16:00
UEFA i-a dedicat un întreg articol lui Emeric Ienei: Prima pentru un club din estul Europei Primanews.ro
15:30
Trump spune că se va 'ocupa' de New York după victoria lui Mamdani Primanews.ro
15:00
Ministrul Rogobete anunţă o nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi Primanews.ro
14:30
Acord în cadrul UE pentru participarea Ucrainei la proiecte comune din domeniul apărării Primanews.ro
14:00
Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil Primanews.ro
13:10
VIDEO. Nu e glumă. Casa Albă a distribuit un Tiktok cu Taylor Swift Primanews.ro
12:50
Liderii PSD se reunesc la Vila Lac pentru a adopta modificarea statutului Primanews.ro
12:50
Mii de manifestanţi, pro şi antiguvernamentali, s-au aflat faţă în faţă la Belgrad Primanews.ro
12:20
Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia Primanews.ro
11:40
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis FRF o scrisoare de condoleanţe după moartea lui Ienei Primanews.ro
11:30
Sorin Grindeanu, înaintea Congresului PSD: Începem un nou capitol pentru partid şi pentru România Primanews.ro
11:20
Băluţă micşorează sigla PSD: ”E doar 1% politică, restul administraţie” Primanews.ro
11:00
UE îşi face propria armată logistică. ”Schengenul militar” prinde contur în faţa ameninţării ruse Primanews.ro
5 noiembrie 2025
23:20
VIDEO. Ciprian Ciucu, despre Primăria Capitalei: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror Primanews.ro
23:10
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre forumul NATO: România nu a oferit decât o sală. Noi nu avem o strategie privind misiunile şi efortul naţional al forţele armate. Nu avem nicio perspectivă Primanews.ro
22:50
Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic Primanews.ro
20:20
VIDEO. Ciprian Ciucu îi face o invitaţie oficială lui Daniel Băluţă la o dezbatere electorală: "El este principalul meu contracandidat. Dar vă zic că nu va participa la nicio dezbatere" Primanews.ro
20:10
VIDEO. Ciucu: Nu văd Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru preşedinţie. Cu cât urci mai sus, eşti mai singur. Nu mă vreau izolat în Cotroceni Primanews.ro
20:00
VIDEO. Ciprian Ciucu: Îl voi invita pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Dar eu sunt deja lansat, nu am nevoie de lansări Primanews.ro
19:50
VIDEO. Ciprian Ciucu, la România Politică: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror Primanews.ro
19:40
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Mă susţine preşedintele PNL, domnul Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere în Bucureşti. Dar sunt on my own right" Primanews.ro
18:00
VIDEO. Rutte, la întânirea cu Nicuşor Dan: Dacă România va fi atacată, alte 31 de naţiuni vor veni să o apere. Aşa funcţionează NATO Primanews.ro
17:20
Putin spune că a lăsat o navă NATO să urmărească testarea rachetei Burevestnik: "Lăsaţi-i să se uite" Primanews.ro
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Procesul deceniului s-a încheiat. Steaua învinge FCSB fără drept de apel Primanews.ro
