OPINIE. Grindeanu pune progresismul pe rewind

Primanews.ro, 7 noiembrie 2025 11:50

OPINIE. Grindeanu pune progresismul pe rewind

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 30 minute
11:50
OPINIE. Grindeanu pune progresismul pe rewind Primanews.ro
OPINIE. Grindeanu pune progresismul pe rewind
Acum 2 ore
10:40
ANALIZĂ. Ziua Congresului PSD. Cine va fi preşedinte, prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi, noua ideologie, tot ce trebuie să ştii Primanews.ro
ANALIZĂ. Ziua Congresului PSD. Cine va fi preşedinte, prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi, noua ideologie, tot ce trebuie să ştii
Acum 24 ore
23:00
VIDEO. Istoricul Mihai Manea analizează vizita lui Mark Rutte şi forumul NATO: „România face paşi importanţi în diplomaţie” Primanews.ro
VIDEO. Istoricul Mihai Manea analizează vizita lui Mark Rutte şi forumul NATO: „România face paşi importanţi în diplomaţie”
22:40
VIDEO. Adrian Negrescu şi Emilian Isăilă, despre întâlnirea premierului Bolojan cu omul de afaceri Fănel Bogos: Pare o greşeală de poziţionare a premierului Bolojan în relaţia cu spaţiul public. Sunt multe semne de întrebare Primanews.ro
VIDEO. Adrian Negrescu şi Emilian Isăilă, despre întâlnirea premierului Bolojan cu omul de afaceri Fănel Bogos: Pare o greşeală de poziţionare a premierului Bolojan în relaţia cu spaţiul public. Sunt multe semne de întrebare
22:30
Trump câştigă şi când pierde, iar UE îşi fură singură căciula Primanews.ro
Trump câştigă şi când pierde, iar UE îşi fură singură căciula
20:20
Ilie Bolojan: „Pachetele de reformă privind administraţia publică şi pensiile magistraţilor trebuie adoptate până la finalul lunii, altfel bugetul pe 2026 nu va putea fi construit sănătos” Primanews.ro
Ilie Bolojan: „Pachetele de reformă privind administraţia publică şi pensiile magistraţilor trebuie adoptate până la finalul lunii, altfel bugetul pe 2026 nu va putea fi construit sănătos”
20:10
Putin ordonă recrutarea a 135.000 de ruşi până la finalul anului. Moscova vrea să acopere pierderile din războiul cu Ucraina Primanews.ro
Putin ordonă recrutarea a 135.000 de ruşi până la finalul anului. Moscova vrea să acopere pierderile din războiul cu Ucraina
19:50
Înalta Curte confirmă sechestrul în dosarul Roşia Montană, câştigat de România. Statul român îşi recuperează cheltuielile din arbitraj Primanews.ro
Înalta Curte confirmă sechestrul în dosarul Roşia Montană, câştigat de România. Statul român îşi recuperează cheltuielile din arbitraj
19:40
Decizie definitivă în dosarul Roşia Montană: Statul român câştigă procesul cu Gabriel Resources Primanews.ro
Decizie definitivă în dosarul Roşia Montană: Statul român câştigă procesul cu Gabriel Resources
19:40
Ilie Bolojan, prima reacţie publică despre afaceristul vasluian. Premierul povesteşte cum a ajuns Bogos în biroul lui şi de ce a avut un „uşor trac” Primanews.ro
Ilie Bolojan, prima reacţie publică despre afaceristul vasluian. Premierul povesteşte cum a ajuns Bogos în biroul lui şi de ce a avut un „uşor trac”
16:30
SUA ordonă reducerea cu 10% a zborurilor pe marile aeroporturi americane din cauza shutdown-ului. Care vor fi consecinţele Primanews.ro
SUA ordonă reducerea cu 10% a zborurilor pe marile aeroporturi americane din cauza shutdown-ului. Care vor fi consecinţele
16:00
UEFA i-a dedicat un întreg articol lui Emeric Ienei: Prima pentru un club din estul Europei Primanews.ro
UEFA i-a dedicat un întreg articol lui Emeric Ienei: Prima pentru un club din estul Europei
15:30
Trump spune că se va 'ocupa' de New York după victoria lui Mamdani Primanews.ro
Trump spune că se va 'ocupa' de New York după victoria lui Mamdani
15:00
Ministrul Rogobete anunţă o nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi Primanews.ro
Ministrul Rogobete anunţă o nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi
14:30
Acord în cadrul UE pentru participarea Ucrainei la proiecte comune din domeniul apărării Primanews.ro
Acord în cadrul UE pentru participarea Ucrainei la proiecte comune din domeniul apărării
14:00
Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil Primanews.ro
Bulgaria elaborează un proiect de lege care să permită preluarea şi vânzarea rafinăriei Lukoil
13:10
VIDEO. Nu e glumă. Casa Albă a distribuit un Tiktok cu Taylor Swift Primanews.ro
VIDEO. Nu e glumă. Casa Albă a distribuit un Tiktok cu Taylor Swift
12:50
Liderii PSD se reunesc la Vila Lac pentru a adopta modificarea statutului Primanews.ro
Liderii PSD se reunesc la Vila Lac pentru a adopta modificarea statutului
12:50
Mii de manifestanţi, pro şi antiguvernamentali, s-au aflat faţă în faţă la Belgrad Primanews.ro
Mii de manifestanţi, pro şi antiguvernamentali, s-au aflat faţă în faţă la Belgrad
12:20
Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia Primanews.ro
Ucraina va renunţa la denumirea ”copeică” pentru moneda sa, într-o nouă ruptură simbolică faţă de Rusia
Ieri
11:40
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis FRF o scrisoare de condoleanţe după moartea lui Ienei Primanews.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis FRF o scrisoare de condoleanţe după moartea lui Ienei
11:30
Sorin Grindeanu, înaintea Congresului PSD: Începem un nou capitol pentru partid şi pentru România Primanews.ro
Sorin Grindeanu, înaintea Congresului PSD: Începem un nou capitol pentru partid şi pentru România
11:20
Băluţă micşorează sigla PSD: ”E doar 1% politică, restul administraţie” Primanews.ro
Băluţă micşorează sigla PSD: ”E doar 1% politică, restul administraţie”
11:00
UE îşi face propria armată logistică. ”Schengenul militar” prinde contur în faţa ameninţării ruse Primanews.ro
UE îşi face propria armată logistică. ”Schengenul militar” prinde contur în faţa ameninţării ruse
5 noiembrie 2025
23:20
VIDEO. Ciprian Ciucu, despre Primăria Capitalei: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu, despre Primăria Capitalei: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror
23:10
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre forumul NATO: România nu a oferit decât o sală. Noi nu avem o strategie privind misiunile şi efortul naţional al forţele armate. Nu avem nicio perspectivă Primanews.ro
VIDEO. Hari Bucur Marcu, despre forumul NATO: România nu a oferit decât o sală. Noi nu avem o strategie privind misiunile şi efortul naţional al forţele armate. Nu avem nicio perspectivă
22:50
Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte: Discuţii despre consolidarea securităţii României şi a Flancului estic
20:20
VIDEO. Ciprian Ciucu îi face o invitaţie oficială lui Daniel Băluţă la o dezbatere electorală: "El este principalul meu contracandidat. Dar vă zic că nu va participa la nicio dezbatere" Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu îi face o invitaţie oficială lui Daniel Băluţă la o dezbatere electorală: "El este principalul meu contracandidat. Dar vă zic că nu va participa la nicio dezbatere"
20:10
VIDEO. Ciucu: Nu văd Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru preşedinţie. Cu cât urci mai sus, eşti mai singur. Nu mă vreau izolat în Cotroceni Primanews.ro
VIDEO. Ciucu: Nu văd Bucureştiul ca o rampă de lansare pentru preşedinţie. Cu cât urci mai sus, eşti mai singur. Nu mă vreau izolat în Cotroceni
20:00
VIDEO. Ciprian Ciucu: Îl voi invita pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Dar eu sunt deja lansat, nu am nevoie de lansări Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu: Îl voi invita pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii. Dar eu sunt deja lansat, nu am nevoie de lansări
19:50
VIDEO. Ciprian Ciucu, la România Politică: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu, la România Politică: Este o campanie foarte murdară. Se bagă bani mulţi în reclame pe Meta şi pe Tik-Tok, cu ştiri false. Eu sunt ca în serialul Black Mirror
19:40
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Mă susţine preşedintele PNL, domnul Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere în Bucureşti. Dar sunt on my own right" Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Mă susţine preşedintele PNL, domnul Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere în Bucureşti. Dar sunt on my own right"
18:00
VIDEO. Rutte, la întânirea cu Nicuşor Dan: Dacă România va fi atacată, alte 31 de naţiuni vor veni să o apere. Aşa funcţionează NATO Primanews.ro
VIDEO. Rutte, la întânirea cu Nicuşor Dan: Dacă România va fi atacată, alte 31 de naţiuni vor veni să o apere. Aşa funcţionează NATO
17:20
Putin spune că a lăsat o navă NATO să urmărească testarea rachetei Burevestnik: "Lăsaţi-i să se uite" Primanews.ro
Putin spune că a lăsat o navă NATO să urmărească testarea rachetei Burevestnik: "Lăsaţi-i să se uite"
16:30
Procesul deceniului s-a încheiat. Steaua învinge FCSB fără drept de apel Primanews.ro
Procesul deceniului s-a încheiat. Steaua învinge FCSB fără drept de apel
15:40
California votează împotriva lui Trump: Propunerea 50 schimbă graniţele electorale Primanews.ro
California votează împotriva lui Trump: Propunerea 50 schimbă graniţele electorale
15:30
România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern de la Chişinău Primanews.ro
România nu este menţionată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern de la Chişinău
15:20
Shutdown-ul guvernamental din SUA ajunge la 36 de zile, cel mai lung din istorie Primanews.ro
Shutdown-ul guvernamental din SUA ajunge la 36 de zile, cel mai lung din istorie
15:10
Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicuşor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupele: Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari Primanews.ro
Geoană, despre cum ar reacţiona Trump dacă Nicuşor Dan i-ar cere acum să nu mai retragă trupele: Nu merge. Lucrează cu jucătorii mari
15:10
România a atins un grad de absorbţie de 95% din fondurile europene pentru agricultură Primanews.ro
România a atins un grad de absorbţie de 95% din fondurile europene pentru agricultură
15:00
VIDEO. Premierul R. Moldova, declaraţie controversată: Situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi şi asta mă bucură Primanews.ro
VIDEO. Premierul R. Moldova, declaraţie controversată: Situaţia în România e cu mult mai rea decât la noi şi asta mă bucură
14:50
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil Primanews.ro
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane: Nu-mi place decizia lor. A fost cel mai rău moment posibil
14:40
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite externe vor fi la Bucureşti şi Bruxelles Primanews.ro
Premierul Republicii Moldova anunţă că primele sale vizite externe vor fi la Bucureşti şi Bruxelles
14:10
VIDEO. Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei Primanews.ro
VIDEO. Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei Primanews.ro
Fotbalul românesc e în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
14:00
VIDEO. Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan Primanews.ro
VIDEO. Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit la Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan
13:50
Fotbalul românesc în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei Primanews.ro
Fotbalul românesc în doliu. A murit nea Imi, antrenorul de legendă al Stelei şi al Naţionalei
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
”Europa se deschide din nou spre Est”. R. Moldova, printre favoritele pentru aderarea la UE până în 2030 Primanews.ro
”Europa se deschide din nou spre Est”. R. Moldova, printre favoritele pentru aderarea la UE până în 2030
11:20
„Sunt tânăr, sunt musulman şi nu-mi cer scuze pentru asta”. Zohran Mamdani, primarul care a zguduit politica New York-ului Primanews.ro
„Sunt tânăr, sunt musulman şi nu-mi cer scuze pentru asta”. Zohran Mamdani, primarul care a zguduit politica New York-ului
11:00
”Unde aţi obţinut acea informaţie?” Scandal în Congresul SUA după planurile Pentagonului privind trupele din România Primanews.ro
”Unde aţi obţinut acea informaţie?” Scandal în Congresul SUA după planurile Pentagonului privind trupele din România
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.