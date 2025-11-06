Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de prezidențialită”
PSNews.ro, 6 noiembrie 2025 12:20
Theodor Paleologu a fost invitat la emisiunea radio moderată de Vlad Craioveanu, la Digi FM, unde a vorbit și despre candidatul la Primăria Capitalei din partea USR-ului, Cătălin Drulă. Paleologu l-a criticat dur pe Drulă despre care a declarat că, prin candidatura la Primăria Bucureștiului, tatonează terenul pentru o viitoare candidatură la președinția României, transmite […] Articolul Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de prezidențialită” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
12:20
Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de prezidențialită” # PSNews.ro
Theodor Paleologu a fost invitat la emisiunea radio moderată de Vlad Craioveanu, la Digi FM, unde a vorbit și despre candidatul la Primăria Capitalei din partea USR-ului, Cătălin Drulă. Paleologu l-a criticat dur pe Drulă despre care a declarat că, prin candidatura la Primăria Bucureștiului, tatonează terenul pentru o viitoare candidatură la președinția României, transmite […] Articolul Theodor Paleologu șterge pe jos cu Cătălin Drulă: „Este dezagreabil, prost crescut, bolnav de prezidențialită” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:10
Daniel Băluță promite colaborare cu toate partidele din Consiliul General, dacă va câștiga Primăria Capitalei # PSNews.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a exprimat încrederea că, dacă va câştiga, va putea colabora cu consilierii generali din toate partidele, în ciuda atacurilor din campanie, subliniind că este „suficient de persuasiv” pentru a-şi trece proiectele. Întrebat, miercuri seara, la România TV, cum va reuşi să-şi implementeze proiectele în Consiliul General al Capitalei, […] Articolul Daniel Băluță promite colaborare cu toate partidele din Consiliul General, dacă va câștiga Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:40
SONDAJ AUR scade în intenția de vot a românilor pentru prima dată după alegerile prezidențiale. Clasamentul partidelor # PSNews.ro
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre cei chestionați ar vota cu AUR. „Pentru a obține date relevante statistic pe segmente socio-demografice, sondajul realizat în luna noiembrie s-a concentrat doar pe două întrebări (direcția țării și intenția de vot […] Articolul SONDAJ AUR scade în intenția de vot a românilor pentru prima dată după alegerile prezidențiale. Clasamentul partidelor apare prima dată în PS News.
11:40
Campioană la juniori: Alexandra domină Balcanii la doar 15 ani. Cum îmbină performanța cu viața de liceu # PSNews.ro
La doar 15 ani, Alexandra Constantinescu este una dintre cele mai promițătoare sportive din România, fiind deja campioană balcanică la triatlon, juniori. Performanțe remarcabile Pe lângă această disciplină complexă, Alexandra practică și pentatlonul modern. Recent, ea a bifat o nouă performanță notabilă, terminând pe locul doi la o cursă de elită disputată la Izvorani, rezultat […] Articolul Campioană la juniori: Alexandra domină Balcanii la doar 15 ani. Cum îmbină performanța cu viața de liceu apare prima dată în PS News.
11:40
Președintele anunță creșterea bugetului de apărare spre 5% din PIB până în 2035 și subliniază că țara are potențial industrial puternic, dar neglijat în ultimii ani. Președintele României, Nicușor Dan, a vrut să transmită un mesaj ferm în cadrul NATO-Industry Forum 2025, unde a subliniat că reînarmarea României este o necesitate, nu o opțiune. Într-un […] Articolul Nicușor Dan, la Forumul NATO: „România este mai apărată ca oricând” apare prima dată în PS News.
11:40
Marius Budăi ameninţă din nou: PSD nu va sta la guvernare în orice condiții. Răbdarea are limite # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi lansează unul mesaj dur, cu doar câteva zile înaintea Congresului PSD, pe care îl consideră „cel mai important for decizional al partidului” și cadrul în care trebuie transmis „un mesaj puternic” către partenerii de guvernare. Budăi afirmă că o parte dintre aliați au încălcat în mod repetat Acordul Politic și au […] Articolul Marius Budăi ameninţă din nou: PSD nu va sta la guvernare în orice condiții. Răbdarea are limite apare prima dată în PS News.
11:40
Procurorii Parchetului General au descoperit o amplă schemă de manipulare a pieței energiei electrice, prin care mai multe firme din același grup ar fi tranzacționat artificial energie între ele pentru a umfla prețurile de achiziție și a obține de la stat, în mod necuvenit, zeci de milioane de lei prin mecanismul de compensare instituit de […] Articolul Cum a fost păcălit statul să plătească subvenții uriașe pentru energie electrică apare prima dată în PS News.
11:40
Mark Rutte: Amenințarea Rusiei nu se încheie când se termină războiul. Va fi o forță de destabilizare în lume # PSNews.ro
Secretarul general NATO subliniază necesitatea investiției de 5% din PIB în apărare până în 2035 și accelerarea producției de muniții și echipamente. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a transmis un mesaj ferm în cadrul NATO-Industry Forum 2025, eveniment desfășurat joi la București. Oficialul a subliniat că amenințarea Rusiei nu se va încheia atunci când […] Articolul Mark Rutte: Amenințarea Rusiei nu se încheie când se termină războiul. Va fi o forță de destabilizare în lume apare prima dată în PS News.
11:40
Horațiu Moldovan, șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), spune că sistemul cu care lucrează zilnic mii de medici de familie riscă să intre din nou în colaps. Blocajul iminent, susține acesta, după ce în ultima perioadă doctorii au reclamat probleme care fac aproape imposibilă emiterea rețetelor pentru pacienți, conform Digi24. Platforma informatică a […] Articolul CNAS promite o nouă platformă informatică, după ce sistemul actual riscă să cedeze apare prima dată în PS News.
11:40
Guvernul confirmă întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul anchetat de DNA. Detaliile mai puțin cunoscute # PSNews.ro
Guvernul a confirmat pentru Digi24 că a existat o întâlnire la Palatul Victoria între prim-ministrul Ilie Bolojan, Mihai Barbu (președintele PNL Vaslui) și afaceristul Fănel Bogoș, cei doi din urmă fiind anchetați de Direcția Națională Anticorupție (DNA) într-un amplu dosar de trafic de influență. Discuția a durat 15 minute „și nu a avut niciun fel […] Articolul Guvernul confirmă întâlnirea dintre Ilie Bolojan și afaceristul anchetat de DNA. Detaliile mai puțin cunoscute apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:20
Patinoarul Berceni Arena este destinația ideală pentru un weekend activ, pentru cei care vor să se bucure de sport și mișcare. Arena nu găzduiește doar programe de educație prin sport, oferind o alternativă sănătoasă pentru zilele petrecute în interior. În fiecare weekend, devine spațiul perfect pentu a crea obiceiuri noi și sănătoase. Pe lângă evenimentele […] Articolul Sport și mișcare la Patinoarul Berceni Arena – Programul sesiunilor din weekend apare prima dată în PS News.
09:20
PNRR Bulgaria: Comisia Europeană blochează 200 de milioane de euro din cauza problemelor cu reforma anticorupție # PSNews.ro
Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție. Decizia a fost luată după evaluarea Comisiei Europene, potrivit căreia Sofia nu a îndeplinit un reper esențial din planul de reforme, legat de restructurarea Comisiei pentru combaterea corupției și confiscarea averilor dobândite ilegal. […] Articolul PNRR Bulgaria: Comisia Europeană blochează 200 de milioane de euro din cauza problemelor cu reforma anticorupție apare prima dată în PS News.
09:20
Fănel Bogos, reținut de DNA pentru șantaj și influență. A vrut să dea jos conducerea DSVSA după controlul fermelor # PSNews.ro
Afaceristul Fănel Bogos, din Vaslui, a fost reținut 24 de ore miercuri seară. Acesta este vizat într-un dosar de șantaj și cumpărare de influență legat de scandalul schimbării conducerii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pretins că poate interveni prin intermediul „sistemului său relațional de influență” și că ar […] Articolul Fănel Bogos, reținut de DNA pentru șantaj și influență. A vrut să dea jos conducerea DSVSA după controlul fermelor apare prima dată în PS News.
09:20
Premieră în România: Candidații la Primăria Capitalei își ascund siglele de partid pe afișe # PSNews.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei, stabilite pentru 7 decembrie, aduc o premieră în România. Doi dintre candidații principali și-au început promovarea stradală cu afișe unde siglele partidelor sunt aproape invizibile. Prezentarea cu o imagine personală, în cazul lui Ciprian Ciucu și a lui Daniel Băluță, mai puțin dependentă de partid, este o consecință firească a erodării […] Articolul Premieră în România: Candidații la Primăria Capitalei își ascund siglele de partid pe afișe apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Vlad Gheorghe, candidat la Primăria Capitalei, vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei, este invitat, joi, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Vlad Gheorghe, candidat la Primăria Capitalei, vine joi la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
21:40
PE SCURT: O operațiune internațională derulată în Germania a dus la 18 arestări pentru fraude online de peste 300 de milioane de euro. În Marea Britanie, creșterea salariului minim amenință recrutarea absolvenților în domenii „white-collar”. Presa independentă din Ungaria pierde teren după achizițiile grupurilor pro-Orbán, iar în nordul Bosniei, un incendiu într-un azil a provocat […] Articolul Știri din capitalele Europei, 5 noiembrie apare prima dată în PS News.
20:30
Unde se duce suma record din programul de apărare? Anunțul lui Ilie Bolojan după întâlnirea cu Mark Rutte # PSNews.ro
Guvernul României, prin programul SAFE, vrea să modernizeze armata și să relanseze industria națională de apărare, cu proiectele de investiții transmise Comisiei Europene până la sfârșitul lunii. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că obiectivul Guvernului este modernizarea capabilităților militare și relansarea industriei românești de apărare prin programul SAFE, lista proiectelor de investiții urmând să fie […] Articolul Unde se duce suma record din programul de apărare? Anunțul lui Ilie Bolojan după întâlnirea cu Mark Rutte apare prima dată în PS News.
20:30
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din posturile totale din administrația locală ar urma să fie desființate # PSNews.ro
După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații despre acest subiect, explică ProTV. Partidele de la putere au ajuns la un acord pentru concedierea a aproximativ 13 mii de angajați din primării și consilii județene. La nivel central se taie […] Articolul Ministerele care scapă de concedieri. 30% din posturile totale din administrația locală ar urma să fie desființate apare prima dată în PS News.
20:30
„Ieri, în coaliție toată lumea a fost zen”. Kelemen Hunor confirmă acordul privind reforma administrației publice # PSNews.ro
Proiectul privind reforma administrației locale și centrale va fi prezentat săptămâna viitoare și va intra în prima lectură în ședința de Guvern, după care va parcurge circuitul de avizare, a anunțat miercuri liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a menționat că proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administrația locală și […] Articolul „Ieri, în coaliție toată lumea a fost zen”. Kelemen Hunor confirmă acordul privind reforma administrației publice apare prima dată în PS News.
20:30
Parlamentul bulgar respinge moțiunea privind achiziționarea activelor Lukoil în Bulgaria # PSNews.ro
Parlamentul Bulgariei a respins miercuri moțiunea care solicita Guvernului să elaboreze o propunere de investiții și să inițieze negocieri pentru achiziționarea activelor Lukoil din țară. Propunerea, depusă inițial în ianuarie de un mic partid naționalist-populist, a primit doar 42 de voturi „pentru” din partea acestuia și a unui partid pro-rus, în timp ce 80 de […] Articolul Parlamentul bulgar respinge moțiunea privind achiziționarea activelor Lukoil în Bulgaria apare prima dată în PS News.
20:30
DOCUMENT Guvernul alocă primăriilor, prin Fondul de rezervă, 320 milioane lei pentru funcționarea serviciilor sociale # PSNews.ro
Guvernul va aloca 319,53 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară pentru primării din 40 de județe în vederea finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap și cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul […] Articolul DOCUMENT Guvernul alocă primăriilor, prin Fondul de rezervă, 320 milioane lei pentru funcționarea serviciilor sociale apare prima dată în PS News.
19:20
Daniel David anunţă că vrea să obţină permisiunea de a utiliza fonduri europene pentru ”a completa” bursele studenţilor # PSNews.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi. Ministrul […] Articolul Daniel David anunţă că vrea să obţină permisiunea de a utiliza fonduri europene pentru ”a completa” bursele studenţilor apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Iulian Chifu: Bucureștenii au nevoie de un primar care să nu își folosească funcția ca trambulină politică” # PSNews.ro
Analistul de politică externă Iulian Chifu a vorbit, într-o intervenție la Puterea Știrilor, despre situația politică de peste Ocean, dar și despre alegerile locale din București, în contextul în care în New York a fost ales un primar cu un profil atipic — primul musulman din istoria orașului. Chifu a explicat că, dincolo de surprizele […] Articolul VIDEO Iulian Chifu: Bucureștenii au nevoie de un primar care să nu își folosească funcția ca trambulină politică” apare prima dată în PS News.
19:20
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în timp ce oficialii de la Bruxelles au lăudat eforturile de a face reforme ale liderilor din Moldova, Muntenegru şi Albania, criticând în acelaşi timp regresul democratic din Serbia şi declinul şi mai accentuat din Georgia, relatează The Guardian, potrivit […] Articolul UE ar putea admite noi membri până în 2030: Care sunt țările ce au cele mai multe șanse apare prima dată în PS News.
19:20
Vasilică Priceputu urmează să ocupe funcția de deputat, el fiind următorul pe lista candidaților PSD pentru alegerile parlamentare din Brăila, după ce Florin Mircea și-a dat demisia. Acum e consilier județean la primul mandat, ales pe lista PSD la alegerile locale din iunie 2024. Neajungând parlamentar în decembrie 2024, Priceputu a rămas în Consiliul Județean, […] Articolul Cine este Vasilică Priceputu, noul deputat PSD de Brăila apare prima dată în PS News.
19:20
Vorbind despre Congresul PSD care se va desfășura vineri, Mihai Fifor, deputat PSD, dar și liderul formațiunii arădene, a declarat că Sorin Grindeanu „își asumă conducerea partidului într-un context complicat”. Sorin Grindeanu își asumă conducerea PSD într-un context complicat – pentru partid, pentru români, pentru România. Este un gest de curaj și responsabilitate, făcut nu […] Articolul Mihai Fifor: Sorin Grindeanu își asumă conducerea PSD într-un context complicat apare prima dată în PS News.
19:20
Burduja, la „Puterea Știrilor”: Ar fi fost înțelept să existe un candidat comun la Capitală. Nu se va retrage nimeni # PSNews.ro
Invitat miercuri în emisiunea „Puterea Știrilor”, liberalul Sebastian Burduja a comentat scenariile politice privind posibile înțelegeri între PSD și AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, în contextul candidaturii lui Ciprian Ciucu din partea PNL. Întrebat cum ar reacționa Partidul Național Liberal în cazul unei retrageri a candidatei AUR, Anca Alexandrescu, în favoarea primarului Daniel Băluță, […] Articolul Burduja, la „Puterea Știrilor”: Ar fi fost înțelept să existe un candidat comun la Capitală. Nu se va retrage nimeni apare prima dată în PS News.
19:20
„A mers la Bolojan degeaba”: Cum s-au legat firele unei rețele de influență din Vaslui până la București. # PSNews.ro
Un medic veterinar și om de afaceri din Vaslui, Fănel Bogoș, este acuzat că ar fi pus la cale o amplă rețea de trafic de influență pentru a-l determina pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui să fie demis din funcție. Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro, sute de mii de […] Articolul „A mers la Bolojan degeaba”: Cum s-au legat firele unei rețele de influență din Vaslui până la București. apare prima dată în PS News.
18:20
Rutte: Lucrăm foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că statele membre NATO lucrează foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride. La rândul lui, preşedintele României, Nicuşor Dan, a arătat că ste un fenomen relativ nou pentru ţările membre NATO şi pentru NATO şi trebuie să colaboreze şi să […] Articolul Rutte: Lucrăm foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Mark Rutte, la București. Analistul Iulian Chifu punctează mizele momentului în relaţia România-NATO # PSNews.ro
Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București, a fost analizată miercuri, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, de Iulian Chifu, analist de politică externă. Acesta a explicat semnificația prezenței noului lider al Alianței Nord-Atlantice în România, în contextul anunțatei redimensionări a trupelor americane din țara noastră. Întrebat dacă România ar trebui să valorifice acest […] Articolul VIDEO Mark Rutte, la București. Analistul Iulian Chifu punctează mizele momentului în relaţia România-NATO apare prima dată în PS News.
18:20
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat, în data de 5 noiembrie a.c., la Adunarea Generală a membrilor Asociației Camerelor de Comerț și Industrie Europene (Eurochambres). În cadrul acestui eveniment, Camera Națională a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres, instituție reprezentativă la nivel european […] Articolul CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres apare prima dată în PS News.
18:20
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai multe zone din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție. Distrigaz Sud Rețele a anunțat că va sista furnizarea gazelor naturale joi, între orele 08:00 și 22:00, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la conducta […] Articolul Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Iulian Chifu, despre triumful lui Zohran Mamdani: „E o victorie simbolică, dar așteptată în orașul lui Trump” # PSNews.ro
Analistul de politică externă Iulian Chifu a comentat, la Puterea Știrilor, rezultatul surprinzător al alegerilor locale din SUA, unde democrat-socialistul Zohran Mamdani a câștigat primăria orașului New York, devenind primul primar musulman și primul sud-asiatic ales în această funcție. Chifu a subliniat că victoria are mai degrabă o valoare simbolică, deși este una semnificativă în […] Articolul VIDEO Iulian Chifu, despre triumful lui Zohran Mamdani: „E o victorie simbolică, dar așteptată în orașul lui Trump” apare prima dată în PS News.
18:20
Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere # PSNews.ro
Sărac în declarația de avere, avut pe șosele. E povestea unui deputat PSD cu bolid de lux. Conduce un SUV de peste 100 de mii de euro, care nu apare în declarația de avere. E pe firma unui prieten, potrivit unei investigatii Snoop.ro, doar că tot deputatul se dă de gol și spune că bolidul e […] Articolul Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere apare prima dată în PS News.
18:20
Ciprian Ciucu denunță „mizeria” campaniei electorale și amenință cu acțiuni în justiție. „Să îți fie rușine, Daniel!” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Capitală, a publicat pe pagina sa o postare virulentă în care denunță o serie de atacuri la adresa sa în campania electorală, descriind materialele apărute în spaţiul online drept „mizerii” şi „manipulare odioasă”. În mesaj, politicianul afirmă că sunt folosite elemente onorabile din cariera sa puse „într-o lumină odioasă” și […] Articolul Ciprian Ciucu denunță „mizeria” campaniei electorale și amenință cu acțiuni în justiție. „Să îți fie rușine, Daniel!” apare prima dată în PS News.
17:20
Camera Deputaţilor a respins, miercuri, proiectul deputatului USR Ciprian Rigman de modificare a Codului administrativ astfel încât să se reducă numărul de viceprimari în România. Proiectul merge la Senat, for decizional. ”În prezent, Codul administrativ permite desemnarea a doi viceprimari în toate municipiile reşedinţă de judeţ, indiferent de dimensiunea populaţiei. Deputatul USR Ciprian Rigman a […] Articolul Proiectul USR pentru reducerea numărului de viceprimari, respins de Camera Deputaţilor apare prima dată în PS News.
17:20
HARTA Cu trenul de la București la Budapesta în doar șase ore și 15 minute? Planul UE pentru anul 2040 # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat un plan prin care calea ferată de mare viteză să devină cea mai rapidă și mai sustenabilă modalitate de a călători pe continent până în 2040. Ca parte a acestui plan, călătoriile cu trenul din București la Budapesta se vor reduce la șase ore și 15 minute, față de 15 ore […] Articolul HARTA Cu trenul de la București la Budapesta în doar șase ore și 15 minute? Planul UE pentru anul 2040 apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Mark Rutte, spune că 31 de națiuni vor veni pe teritoriul țării, dacă România va fi atacată # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că Alianța va interveni dacă România va fi atacată, iar 31 de națiuni vor veni în sprijinul țării noastre. „Noi instruim aici militari pentru a-i perfecționa, pentru a-i aduce la nevoie. Într-adevăr avem nevoie de Santinela estică. Avem acest forțe terestre, ne ajută la apărarea Flancului estic. Aveți și Forțele […] Articolul VIDEO Mark Rutte, spune că 31 de națiuni vor veni pe teritoriul țării, dacă România va fi atacată apare prima dată în PS News.
17:20
Namaste, CFR! Ambasadorul Indiei a luat trenul spre Brașov, dar locomotiva și-a pierdut „karma” pe drum # PSNews.ro
O nouă situație jenantă pentru CFR: ambasadorul Indiei la București a ales să călătorească cu trenul din Capitală spre Brașov, însă experiența s-a transformat într-un test de răbdare. Trenul a avut o întârziere de aproape două ore și jumătate, iar diplomatului i-a fost imposibil să ajungă la timp la o întâlnire importantă cu reprezentanți ai […] Articolul Namaste, CFR! Ambasadorul Indiei a luat trenul spre Brașov, dar locomotiva și-a pierdut „karma” pe drum apare prima dată în PS News.
17:20
Scandal între candidații la PMB! Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă de plagiat: „Este opusul onestității” # PSNews.ro
Candidatul la primăria Capitalei, Vlad Gheorghe îl acuză pe contracandidatul său Cătălin Drulă că i-a plagiat sloganul. Fostul europarlamentar îi cere deputatului USR să nu-i mai fure sloganurile și să elimine din postări textele plagiate de la el. „Plagiatul este opusul onestității” „Bucureștiul are nevoie de #UnSingurPrimar dar NU de un plagiator. Plagiatul este opusul onestității. […] Articolul Scandal între candidații la PMB! Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă de plagiat: „Este opusul onestității” apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Nicuşor Dan: Pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic iar dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, vom avea un răspuns uniform pe flancul sudic. ”Nu există această împărţire, între nord şi sud, nicăieri, în planurile NATO, în strategiile NATO, în programele […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan: Pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO, FOTO Noi imagini spectaculoase – Umbrărescu a adus peste 600 muncitori la Autostrada Transilvania # PSNews.ro
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul secțiunii de autostradă Zimbor- Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania (A3). Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3), anunță autoritățile. Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 90%, iar constructorul român (Spedition UMB), mobilizat în șantier cu 622 de muncitori […] Articolul VIDEO, FOTO Noi imagini spectaculoase – Umbrărescu a adus peste 600 muncitori la Autostrada Transilvania apare prima dată în PS News.
17:20
VIDEO Burduja, testat de PNL pentru Primăria Capitalei, alături de Ciucu şi Bujduveanu. Care au fost rezultatele # PSNews.ro
Invitat miercuri în emisiunea „Puterea Știrilor”, preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a clarificat zvonurile privind o posibilă candidatură a sa la Primăria Capitalei, în contextul desemnării lui Ciprian Ciucu drept candidat al Partidului Național Liberal. Întrebat dacă și-ar fi dorit să fie astăzi în locul lui Ciucu, Burduja a răspuns tranșant: „Mi-aș fi dorit, pentru […] Articolul VIDEO Burduja, testat de PNL pentru Primăria Capitalei, alături de Ciucu şi Bujduveanu. Care au fost rezultatele apare prima dată în PS News.
16:20
ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. Astfel, Fiscul va standardiza formatul în care trebuie transmise datele, după ce s-au constatat deficiențe în datele transmise de aceștia, precum conturi cu titulari de cont fără […] Articolul ANAF schimbă modul în care băncile transmit date despre clienți și conturi apare prima dată în PS News.
16:20
Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii […] Articolul Noul premier al R. Moldova vine la București săptămâna viitoare apare prima dată în PS News.
16:20
Vortexul polar, perturbat de o anomalie: meteorologii anticipează o iarnă cu viscol şi temperaturi extreme # PSNews.ro
Un fenomen atmosferic rar începe să apară în prognozele pentru săptămânile următoare și duce la încetinirea și perturbarea vortexului polar, scrie Severe Weather. Importanța vortexului polar Vortexul polar este un „zid” ce menține aerul arctic în interior. • Când vortexul polar este puternic, curenții de aer și jetul polar sunt, de asemenea, puternici, ținând aerul rece blocat […] Articolul Vortexul polar, perturbat de o anomalie: meteorologii anticipează o iarnă cu viscol şi temperaturi extreme apare prima dată în PS News.
16:20
Accesul în sălile de jocuri de noroc va fi permis doar după împlinirea vîrstei de 21 ani, dacă unul din cele două proiecte legislative depuse astăzi de deputatul liberal Raluca Turcan şi care privesc industria respectivelor jocuri va fi adoptat de Parlament. Potrivit acestei iniţiative legislative, creşterea vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc […] Articolul Proiect de lege: Jocurile de noroc, inaccesibile până la vârsta de 21 ani apare prima dată în PS News.
16:20
Andrei Caramitru, despre Zohran Mamdani: Gugu și oamenii lui reprezintă extrema direct comunist-islamistă # PSNews.ro
Analistul Andrei Caramitru reacționează miercuri, după ce democratul Zohran Mamdani a obținut funcţia de primar al oraşului New York. Se pare că musulmanul Zohran Mamdani l-a învins pe Andrew Cuomo, candidat susținut de președintele SUA, Donald Trump. Caramitru a explicat ce înseamnă, de fapt, victoria lui Mamdani. „Sunt izolaționiști finanțați de ruși” „Văd aici mulți care se […] Articolul Andrei Caramitru, despre Zohran Mamdani: Gugu și oamenii lui reprezintă extrema direct comunist-islamistă apare prima dată în PS News.
16:20
Călin Georgescu și noii lui oameni: rețeaua care s-ar fi lăudat că îl poate scoate din țară # PSNews.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an, potrivit unor surse Digi24.ro. Scopul acestei angajări ar fi fost ca fostul candidat la prezidențiale să argumenteze în fața instanței că lucrează în Viena, ca să poată părăsi țara, potrivit acelorași surse. Surse judiciare au explicat, pe larg, modul de […] Articolul Călin Georgescu și noii lui oameni: rețeaua care s-ar fi lăudat că îl poate scoate din țară apare prima dată în PS News.
15:20
Banca Naţională a României atrage atenţia asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei # PSNews.ro
Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia că circulă în spaţiul online un document, ”Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 03.11.2025 şi purtând sigla instituţiei, dar care reprezintă un fals. ”Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” […] Articolul Banca Naţională a României atrage atenţia asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.