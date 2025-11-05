Burduja, la „Puterea Știrilor”: Ar fi fost înțelept să existe un candidat comun la Capitală. Nu se va retrage nimeni
PSNews.ro, 5 noiembrie 2025 19:20
Invitat miercuri în emisiunea „Puterea Știrilor", liberalul Sebastian Burduja a comentat scenariile politice privind posibile înțelegeri între PSD și AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, în contextul candidaturii lui Ciprian Ciucu din partea PNL. Întrebat cum ar reacționa Partidul Național Liberal în cazul unei retrageri a candidatei AUR, Anca Alexandrescu, în favoarea primarului Daniel Băluță,
• • •
Acum 30 minute
19:20
Daniel David anunţă că vrea să obţină permisiunea de a utiliza fonduri europene pentru ”a completa” bursele studenţilor # PSNews.ro
Plata primei de carieră didactică, pentru care România a obţinut acordul de a folosi fonduri europene, s-ar putea face începând din luna ianuarie 2026, a anunţat, miercuri, ministrul Educaţiei, Daniel David. El a precizat că vrea să obţină din partea autorităţilor europene permisiunea de a utiliza banii europeni şi pentru completarea burselor pentru studenţi.
19:20
VIDEO Iulian Chifu: Bucureștenii au nevoie de un primar care să nu își folosească funcția ca trambulină politică” # PSNews.ro
Analistul de politică externă Iulian Chifu a vorbit, într-o intervenție la Puterea Știrilor, despre situația politică de peste Ocean, dar și despre alegerile locale din București, în contextul în care în New York a fost ales un primar cu un profil atipic — primul musulman din istoria orașului. Chifu a explicat că, dincolo de surprizele
19:20
Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a declarat şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în timp ce oficialii de la Bruxelles au lăudat eforturile de a face reforme ale liderilor din Moldova, Muntenegru şi Albania, criticând în acelaşi timp regresul democratic din Serbia şi declinul şi mai accentuat din Georgia, relatează The Guardian, potrivit
19:20
Vasilică Priceputu urmează să ocupe funcția de deputat, el fiind următorul pe lista candidaților PSD pentru alegerile parlamentare din Brăila, după ce Florin Mircea și-a dat demisia. Acum e consilier județean la primul mandat, ales pe lista PSD la alegerile locale din iunie 2024. Neajungând parlamentar în decembrie 2024, Priceputu a rămas în Consiliul Județean,
19:20
Vorbind despre Congresul PSD care se va desfășura vineri, Mihai Fifor, deputat PSD, dar și liderul formațiunii arădene, a declarat că Sorin Grindeanu „își asumă conducerea partidului într-un context complicat". Sorin Grindeanu își asumă conducerea PSD într-un context complicat – pentru partid, pentru români, pentru România. Este un gest de curaj și responsabilitate, făcut nu
19:20
19:20
„A mers la Bolojan degeaba”: Cum s-au legat firele unei rețele de influență din Vaslui până la București. # PSNews.ro
Un medic veterinar și om de afaceri din Vaslui, Fănel Bogoș, este acuzat că ar fi pus la cale o amplă rețea de trafic de influență pentru a-l determina pe directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui să fie demis din funcție. Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro, sute de mii de
Acum 2 ore
18:20
Rutte: Lucrăm foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că statele membre NATO lucrează foarte intens împreună, colectiv, pentru a oferi orice apărare, inclusiv împotriva ameninţărilor hibride. La rândul lui, preşedintele României, Nicuşor Dan, a arătat că ste un fenomen relativ nou pentru ţările membre NATO şi pentru NATO şi trebuie să colaboreze şi să
18:20
VIDEO Mark Rutte, la București. Analistul Iulian Chifu punctează mizele momentului în relaţia România-NATO # PSNews.ro
Vizita secretarului general al NATO, Mark Rutte, la București, a fost analizată miercuri, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor", de Iulian Chifu, analist de politică externă. Acesta a explicat semnificația prezenței noului lider al Alianței Nord-Atlantice în România, în contextul anunțatei redimensionări a trupelor americane din țara noastră. Întrebat dacă România ar trebui să valorifice acest
18:20
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat, în data de 5 noiembrie a.c., la Adunarea Generală a membrilor Asociației Camerelor de Comerț și Industrie Europene (Eurochambres). În cadrul acestui eveniment, Camera Națională a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres, instituție reprezentativă la nivel european
18:20
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai multe zone din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție. Distrigaz Sud Rețele a anunțat că va sista furnizarea gazelor naturale joi, între orele 08:00 și 22:00, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la conducta
18:20
VIDEO Iulian Chifu, despre triumful lui Zohran Mamdani: „E o victorie simbolică, dar așteptată în orașul lui Trump” # PSNews.ro
Analistul de politică externă Iulian Chifu a comentat, la Puterea Știrilor, rezultatul surprinzător al alegerilor locale din SUA, unde democrat-socialistul Zohran Mamdani a câștigat primăria orașului New York, devenind primul primar musulman și primul sud-asiatic ales în această funcție. Chifu a subliniat că victoria are mai degrabă o valoare simbolică, deși este una semnificativă în
18:20
Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere # PSNews.ro
Sărac în declarația de avere, avut pe șosele. E povestea unui deputat PSD cu bolid de lux. Conduce un SUV de peste 100 de mii de euro, care nu apare în declarația de avere. E pe firma unui prieten, potrivit unei investigatii Snoop.ro, doar că tot deputatul se dă de gol și spune că bolidul e
18:20
Ciprian Ciucu denunță „mizeria” campaniei electorale și amenință cu acțiuni în justiție. „Să îți fie rușine, Daniel!” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Capitală, a publicat pe pagina sa o postare virulentă în care denunță o serie de atacuri la adresa sa în campania electorală, descriind materialele apărute în spaţiul online drept „mizerii" şi „manipulare odioasă". În mesaj, politicianul afirmă că sunt folosite elemente onorabile din cariera sa puse „într-o lumină odioasă" și
Acum 4 ore
17:20
Camera Deputaţilor a respins, miercuri, proiectul deputatului USR Ciprian Rigman de modificare a Codului administrativ astfel încât să se reducă numărul de viceprimari în România. Proiectul merge la Senat, for decizional. "În prezent, Codul administrativ permite desemnarea a doi viceprimari în toate municipiile reşedinţă de judeţ, indiferent de dimensiunea populaţiei. Deputatul USR Ciprian Rigman a
17:20
HARTA Cu trenul de la București la Budapesta în doar șase ore și 15 minute? Planul UE pentru anul 2040 # PSNews.ro
Comisia Europeană a anunțat un plan prin care calea ferată de mare viteză să devină cea mai rapidă și mai sustenabilă modalitate de a călători pe continent până în 2040. Ca parte a acestui plan, călătoriile cu trenul din București la Budapesta se vor reduce la șase ore și 15 minute, față de 15 ore
17:20
VIDEO Mark Rutte, spune că 31 de națiuni vor veni pe teritoriul țării, dacă România va fi atacată # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că Alianța va interveni dacă România va fi atacată, iar 31 de națiuni vor veni în sprijinul țării noastre. „Noi instruim aici militari pentru a-i perfecționa, pentru a-i aduce la nevoie. Într-adevăr avem nevoie de Santinela estică. Avem acest forțe terestre, ne ajută la apărarea Flancului estic. Aveți și Forțele
17:20
Namaste, CFR! Ambasadorul Indiei a luat trenul spre Brașov, dar locomotiva și-a pierdut „karma” pe drum # PSNews.ro
O nouă situație jenantă pentru CFR: ambasadorul Indiei la București a ales să călătorească cu trenul din Capitală spre Brașov, însă experiența s-a transformat într-un test de răbdare. Trenul a avut o întârziere de aproape două ore și jumătate, iar diplomatului i-a fost imposibil să ajungă la timp la o întâlnire importantă cu reprezentanți ai
17:20
Scandal între candidații la PMB! Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă de plagiat: „Este opusul onestității” # PSNews.ro
Candidatul la primăria Capitalei, Vlad Gheorghe îl acuză pe contracandidatul său Cătălin Drulă că i-a plagiat sloganul. Fostul europarlamentar îi cere deputatului USR să nu-i mai fure sloganurile și să elimine din postări textele plagiate de la el. „Plagiatul este opusul onestității" „Bucureștiul are nevoie de #UnSingurPrimar dar NU de un plagiator. Plagiatul este opusul onestității.
17:20
VIDEO Nicuşor Dan: Pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic iar dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, vom avea un răspuns uniform pe flancul sudic. "Nu există această împărţire, între nord şi sud, nicăieri, în planurile NATO, în strategiile NATO, în programele
17:20
VIDEO, FOTO Noi imagini spectaculoase – Umbrărescu a adus peste 600 muncitori la Autostrada Transilvania # PSNews.ro
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul secțiunii de autostradă Zimbor- Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania (A3). Mobilizare bună pe șantierul secțiunii Zimbor – Poarta Sălajului a Autostrăzii Transilvania (A3), anunță autoritățile. Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 90%, iar constructorul român (Spedition UMB), mobilizat în șantier cu 622 de muncitori
17:20
VIDEO Burduja, testat de PNL pentru Primăria Capitalei, alături de Ciucu şi Bujduveanu. Care au fost rezultatele # PSNews.ro
Invitat miercuri în emisiunea „Puterea Știrilor", preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a clarificat zvonurile privind o posibilă candidatură a sa la Primăria Capitalei, în contextul desemnării lui Ciprian Ciucu drept candidat al Partidului Național Liberal. Întrebat dacă și-ar fi dorit să fie astăzi în locul lui Ciucu, Burduja a răspuns tranșant: „Mi-aș fi dorit, pentru
16:20
ANAF va introduce noi reguli pe care vor trebui să le respecte la transmiterea de informații băncile, furnizorii de servicii de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. Astfel, Fiscul va standardiza formatul în care trebuie transmise datele, după ce s-au constatat deficiențe în datele transmise de aceștia, precum conturi cu titulari de cont fără
16:20
Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova, va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la București, iar cea de-a doua – la Bruxelles. Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite MOLDPRES. „Eu și Cabinetul de miniștri vom începe deplasările în teritoriu pentru a discuta cu cetățenii
16:20
Vortexul polar, perturbat de o anomalie: meteorologii anticipează o iarnă cu viscol şi temperaturi extreme # PSNews.ro
Un fenomen atmosferic rar începe să apară în prognozele pentru săptămânile următoare și duce la încetinirea și perturbarea vortexului polar, scrie Severe Weather. Importanța vortexului polar Vortexul polar este un „zid" ce menține aerul arctic în interior. • Când vortexul polar este puternic, curenții de aer și jetul polar sunt, de asemenea, puternici, ținând aerul rece blocat
16:20
Accesul în sălile de jocuri de noroc va fi permis doar după împlinirea vîrstei de 21 ani, dacă unul din cele două proiecte legislative depuse astăzi de deputatul liberal Raluca Turcan şi care privesc industria respectivelor jocuri va fi adoptat de Parlament. Potrivit acestei iniţiative legislative, creşterea vârstei minime pentru participarea la jocuri de noroc
16:20
Andrei Caramitru, despre Zohran Mamdani: Gugu și oamenii lui reprezintă extrema direct comunist-islamistă # PSNews.ro
Analistul Andrei Caramitru reacționează miercuri, după ce democratul Zohran Mamdani a obținut funcţia de primar al oraşului New York. Se pare că musulmanul Zohran Mamdani l-a învins pe Andrew Cuomo, candidat susținut de președintele SUA, Donald Trump. Caramitru a explicat ce înseamnă, de fapt, victoria lui Mamdani. „Sunt izolaționiști finanțați de ruși"
16:20
Călin Georgescu și noii lui oameni: rețeaua care s-ar fi lăudat că îl poate scoate din țară # PSNews.ro
Călin Georgescu ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria în primăvara acestui an, potrivit unor surse Digi24.ro. Scopul acestei angajări ar fi fost ca fostul candidat la prezidențiale să argumenteze în fața instanței că lucrează în Viena, ca să poată părăsi țara, potrivit acelorași surse. Surse judiciare au explicat, pe larg, modul de
Acum 6 ore
15:20
Banca Naţională a României atrage atenţia asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei # PSNews.ro
Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia că circulă în spaţiul online un document, "Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală", datat 03.11.2025 şi purtând sigla instituţiei, dar care reprezintă un fals. "Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală"
15:20
Noua taxă CO2 a UE pe combustibilii destinați clădirilor și transportului se amână cu 1 an # PSNews.ro
Taxarea la nivelul UE a emisiilor de carbon din sectoarele clădirilor și transportului, prin intermediul deja celebrelor certificate CO2 tranzacționabile, de natură să scumpească gazele naturale și alți combustibili fosili utilizați la încălzirea locuințelor, precum și carburanții auto, va fi amânată cu 1 an. Aceasta ar fi trebuit să fie aplicată din 2027, însă termenul […] Articolul Noua taxă CO2 a UE pe combustibilii destinați clădirilor și transportului se amână cu 1 an apare prima dată în PS News.
15:20
Modele de subiecte pentru Evaluare Națională și Bacalaureat au fost publicate de Ministerul Educaţiei # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, miercuri, că au fost publicate modele de subiecte pentru examenele naţionale, acestea fiind disponibile pe site-ul dedicat. ”Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare a publicat modele de subiecte pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2025-2026 (EN VIII) şi examenul naţional de bacalaureat”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei, într-o […] Articolul Modele de subiecte pentru Evaluare Națională și Bacalaureat au fost publicate de Ministerul Educaţiei apare prima dată în PS News.
15:20
VIDEO Petrişor Peiu, întrebat dacă şi-ar fi dorit să candideze la Primăria Capitalei: Sigur, dar nu pot fi absurd # PSNews.ro
Invitat marți la „Puterea Știrilor”, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat de ce formațiunea a decis să nu desemneze un candidat propriu pentru Primăria Capitalei, ci să o susțină pe Anca Alexandrescu. „În 2024, am avut un candidat foarte bun, Mihai Enache, dar cu un grad de notorietate scăzut. El nu era cunoscut în […] Articolul VIDEO Petrişor Peiu, întrebat dacă şi-ar fi dorit să candideze la Primăria Capitalei: Sigur, dar nu pot fi absurd apare prima dată în PS News.
15:20
Oameni din SIE şi SRI, vizaţi de DNA. Ar fi vrut să ajute un afacerist vasluian să îl schimbe pe şeful DSV # PSNews.ro
Un om de afaceri din Vaslui, de profesie medic veterinar, este acuzat că a încercat să-l schimbe din funcție pe şeful Direcției Sanitar Veterinare. În dosarul deschis de DNA mai sunt vizaţi un general SIE în rezervă, un fost procuror militar și doi rezerviști din SRI. Potrivit G4Media, generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (pensionat în 2003), […] Articolul Oameni din SIE şi SRI, vizaţi de DNA. Ar fi vrut să ajute un afacerist vasluian să îl schimbe pe şeful DSV apare prima dată în PS News.
15:20
Comunele din România unde au loc alegeri din cauza primarilor care au probleme cu Justiţia. Ce fapte au comis # PSNews.ro
Alegerile locale parţiale din 7 decembrie se vor organiza în unele localităţi pentru că primarii de acolo au ajuns pe mâna Justiţiei. Au fost acuzaţi de corupţie şi şi-au pierdut posturile. Unii au demisionat, alţii au primit interdicţie să mai ocupe funcţiile. Pe 7 decembrie, oamenii din comuna Mihai Eminescu, din județul Botoșani, sunt chemați […] Articolul Comunele din România unde au loc alegeri din cauza primarilor care au probleme cu Justiţia. Ce fapte au comis apare prima dată în PS News.
15:20
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a participat cu o delegație reprezentativă a mediului de afaceri românesc la cea de-a VII-a ediție a Parlamentului European al Întreprinderilor (EPE 2025), cel mai amplu eveniment european dedicat dialogului direct dintre antreprenori și factorii de decizie ai Uniunii Europene. Evenimentul, organizat de Eurochambres în hemiciclul Parlamentului […] Articolul CCIR participă la Parlamentul European al Întreprinderilor 2025 apare prima dată în PS News.
15:20
ANALIZĂ Primar în București cu 150.000 de voturi? Calcule pentru victorie cu rezultatele din ultimii 10 ani # PSNews.ro
Lupta pentru Primăria București, la alegerile parțiale de pe 7 decembrie, este una foarte intensă, între trei candidați cu șanse aproape egale la victorie și un al patrulea candidat care se poate apropia de primii trei. În acest an, victoria la alegerile din București poate fi decisă cu peste 150.000 de voturi, ținând cont că […] Articolul ANALIZĂ Primar în București cu 150.000 de voturi? Calcule pentru victorie cu rezultatele din ultimii 10 ani apare prima dată în PS News.
15:20
Președintele Senatului, despre reforma pensiilor speciale: Cu cât se tărăgănează mai mult, cu atât crește neîncrederea # PSNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat la Digi24 că reforma pensiilor speciale trebuie reluată rapid și dusă „pe aceleași principii de echitate și decență”, avertizând că întârzierea acesteia „generează și mai multă neîncredere”. Liberalul a mai precizat și că interdicția cumulului pensiei cu salariul rămâne „un element important”, însă momentan nu există un acord. „Încă […] Articolul Președintele Senatului, despre reforma pensiilor speciale: Cu cât se tărăgănează mai mult, cu atât crește neîncrederea apare prima dată în PS News.
14:20
Cât costă, de fapt, o viață pe patru roți în capitală? Analiza costurilor obligatorii (RCA, impozit), cheltuielilor variabile (carburant, parcare) și timpul irosit în trafic. De ce este STB o alternativă inteligentă. Cât costă, de fapt, să conduci în București? Traficul infernal, claxoanele și nervii întinși la maximum sunt doar o parte din experiența zilnică […] Articolul Costul REAL al vieții pe patru roți în București: Taxe, uzură și timp pierdut apare prima dată în PS News.
14:20
Ciprian Ciucu (PNL), reacție după ce Daniel Băluță (PSD) a spus că se simte susținut de Nicușor Dan # PSNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, la Digi24, că nu știe dacă se bucură de sprijinul președintelui României, Nicușor Dan, dar că intenționează să afle acest lucru printr-o discuție directă. „Dl Băluță probabil se informează pe niște informații pe care le are, poate are o comunicare permanentă cu dl Nicușor Dan. O […] Articolul Ciprian Ciucu (PNL), reacție după ce Daniel Băluță (PSD) a spus că se simte susținut de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
14:20
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe joi. Buget total de 200 de milioane de lei # PSNews.ro
Persoanele fizice se pot înscrie de joi în Programul Rabla Auto 2025. Înscrierile se pot face până în 15 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. „Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în […] Articolul Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe joi. Buget total de 200 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
14:20
VIDEO De ce candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei nu este „o surpriză”. Pîrvulescu: Ideea exista! # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat, în emisiunea Puterea Știrilor, debutul campaniei pentru Primăria Capitalei și apariția candidaților principali. În opinia sa, intrarea în cursă a jurnalistei Anca Alexandrescu, susținută de AUR, nu este o „lebădă neagră” a alegerilor locale, ci o mișcare previzibilă și calculată politic de partidul condus de George Simion. „Toată lumea va […] Articolul VIDEO De ce candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei nu este „o surpriză”. Pîrvulescu: Ideea exista! apare prima dată în PS News.
14:20
CCR respinge contestaţia AUR împotriva legii ce introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor în Parlament # PSNews.ro
Curtea Constituţională a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de AUR şi POT privind legea care prevede instituirea, la nivelul Parlamentului, a Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI), potrivit G4Media. Legea are ca scop asigurarea unei mai mari transparenţe a activităţii parlamentarilor şi modifică Statutul deputaţilor şi senatorilor, extinzând la nivelul legislativului un mecanism deja aplicat […] Articolul CCR respinge contestaţia AUR împotriva legii ce introduce Registrul Unic al Transparenţei Intereselor în Parlament apare prima dată în PS News.
14:20
Cel mai nou top al miniştrilor! Surpriza de pe primul loc. Marian Neacşu, pe ultimul loc # PSNews.ro
Recent desemnată vicepremier și protagonistă a unei ample controverse, Oana Gheorghiu a dominat categoric în ultima săptămână clasamentul vizibilității membrilor guvernului, fiind urmată în top de doi miniștri de la USR, potrivit datelor asigurate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media. Analiza evaluează gradul de vizibilitate online al membrilor Guvernului, cu excepția premierului Ilie Bolojan, […] Articolul Cel mai nou top al miniştrilor! Surpriza de pe primul loc. Marian Neacşu, pe ultimul loc apare prima dată în PS News.
14:20
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil # PSNews.ro
Generalul american Ben Hodges, fostul comandant al Forţelor Terestre Americane din Europa, dezaprobă retragerea trupelor americane din România şi consideră că anunțul a fost făcut „cel mai rău moment posibil”, în contextul în care Rusia poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei, iar „ruşii sunt la Marea Neagră” şi „realizează operaţiuni «de zonă gri» împotriva […] Articolul Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil apare prima dată în PS News.
14:20
VIDEO AUR răspunde acuzaţiilor de blat cu PSD: Au profitat de cererea noastră din Parlament. Exclus să fim la guvernare # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a respins categoric, marți, în emisiunea „Puterea Știrilor”, ipoteza unei posibile alianțe între AUR și PSD, în urma demersului comun privind invitarea premierului Ilie Bolojan la „Ora premierului” în Parlament. Peiu a explicat că a fost vorba despre două inițiative distincte, lansate separat de cele două partide, și a acuzat […] Articolul VIDEO AUR răspunde acuzaţiilor de blat cu PSD: Au profitat de cererea noastră din Parlament. Exclus să fim la guvernare apare prima dată în PS News.
14:20
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, afirmă că Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură învechită și promite investiții în transportul public și extinderea metroului. El spune că, dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum local pentru a decide soarta trotinetelor. Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat într-un interviu la RFI […] Articolul Daniel Băluță: Aș propune un referendum pe tema trotinetelor electrice apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:10
România tandemului Nicușor Dan – Ilie Bolojan tinde să devină ținta predilectă a ironiilor. După ce presa din Ungaria ne-a luat peste picior pentru ne pregătim să devenim un „gigant militar” pe continent, deși americanii „dictează totul”, a venit și rândul vecinilor de peste Dunăre, scrie Gândul. Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro în […] Articolul Presa bulgară critică haosul financiar din România, în contextul adoptarii monedei euro apare prima dată în PS News.
13:10
Toni Neacșu: „Roxana Rizoiu, magistrat pensionat la 50 de ani și finanțator al campaniei lui Nicușor Dan” # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu a comentat marți, într-o postare pe Facebook, propunerea USR ca Roxana Rizoiu să fie numită în funcția de Avocat al Poporului, precizând că, potrivit algoritmului politic, aceasta are mari șanse să fie validată de Parlament. „Dna Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru numirea ca Avocat al Poporului. Pentru că algoritmul politic dă, […] Articolul Toni Neacșu: „Roxana Rizoiu, magistrat pensionat la 50 de ani și finanțator al campaniei lui Nicușor Dan” apare prima dată în PS News.
13:10
Adrian Papahagi, după rezultatul alegerilor din New York: „Trist moment, dar stânga iresponsabilă exultă!” # PSNews.ro
Profesorul și eseistul Adrian Papahagi a reacționat, într-o postare pe rețelele sociale, după anunțarea rezultatelor alegerilor din New York, unde, potrivit acestuia, noul primar ar fi „un islamist comunist”. „Trist moment, dar stânga iresponsabilă exultă! La New York se pare că iese primar un islamist comunist, Zohran Mamdani. Abia scăzuse criminalitatea în marile orașe, grație […] Articolul Adrian Papahagi, după rezultatul alegerilor din New York: „Trist moment, dar stânga iresponsabilă exultă!” apare prima dată în PS News.
13:10
Camera Deputaților a decis: Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj # PSNews.ro
Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a adoptat miercuri proiectul de lege prin care victimele violenţei domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj. Potrivit deputatului PNL Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, ”este o lege care elimină o barieră reală pentru femeile care vor să se […] Articolul Camera Deputaților a decis: Victimele violenţei domestice nu vor mai plăti taxe de timbru la divorţ şi partaj apare prima dată în PS News.
