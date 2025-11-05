UE ar putea admite noi membri până în 2030: Care sunt țările ce au cele mai multe șanse

15:20

Lupta pentru Primăria București, la alegerile parțiale de pe 7 decembrie, este una foarte intensă, între trei candidați cu șanse aproape egale la victorie și un al patrulea candidat care se poate apropia de primii trei. În acest an, victoria la alegerile din București poate fi decisă cu peste 150.000 de voturi, ținând cont că […]