Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu
Cotidianul de Hunedoara, 6 noiembrie 2025 14:00
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan, Mihai Barbu și Fănel Bogos a avut loc pe 23 septembrie, la Palatul Victoria. The post Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:20
Augustin Oancea controlează piața energetică din România prin intermediul mai multor firme The post Cine este Augustin Oancea, patronul Tinmar appeared first on Cotidianul RO.
14:20
O anulare în justiție a taxelor vamale impuse de Donald Trump nu va aduce vreun beneficiu Europei, care menține bariere interne care produc pagube mult mai mari The post Trump câștigă și când pierde, iar UE își fură singură căciula appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:00
Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre Ilie Bolojan, Mihai Barbu și Fănel Bogos a avut loc pe 23 septembrie, la Palatul Victoria. The post Știa premierul că vine și Bogos la întâlnirea cu liderul PNL Vaslui? Răspunsul Ioanei Dogioiu appeared first on Cotidianul RO.
14:00
DNA a reținut omul de afaceri Fănel Bogos, acuzat că a încercat să retragă sancțiuni pentru ferma sa de pui și să influențeze schimbarea directorului DSVSA Vaslui. The post Fănel Bogos, reținut de DNA appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Proiect finalizat care poate dubla cantitatea de GNL ce ajunge până în România # Cotidianul de Hunedoara
Dezvoltarea infrastructurii energetice în Europa de Sud-Est este crucială pentru diversificarea surselor, în special după criza energetică exacerbată de războiul din Ucraina. The post Proiect finalizat care poate dubla cantitatea de GNL ce ajunge până în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:40
Cum ar putea continua Mircea Lucescu la echipa națională și după turneul final al CM 2026 # Cotidianul de Hunedoara
România joacă sâmbătă, 15 noiembrie, la Zenica, împotriva Bosniei și Herțegovinei meciul care, dacă îl va câștiga, s-ar dovedi decisiv în proporție de 99 la sută pentru clasarea tricolorilor pe locul 2 în grupa preliminară de calificare la CM 2026. The post Cum ar putea continua Mircea Lucescu la echipa națională și după turneul final al CM 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Gigi Becali s-a sucit și nu mai vrea jucători de pe continentul negru. Care este motivul # Cotidianul de Hunedoara
În vara anului 2023 Gigi Becali era în culmea fericirii, declarând că a reușit să aducă cel mai bun fundaș din SuperLigă, după ce a plătit sud-africanilor de la Kaizer Chiefs suma de 650.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana. The post Gigi Becali s-a sucit și nu mai vrea jucători de pe continentul negru. Care este motivul appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Explozia din Rahova. Judecătorii motivează arestarea angajaților Distrigaz # Cotidianul de Hunedoara
Instalatorii firmei private au părăsit zona înainte, deși gazele nu erau eliminate The post Explozia din Rahova. Judecătorii motivează arestarea angajaților Distrigaz appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Ronnie O'Sullivan a comis o eroare rară în timpul unui turneu care se desfășoară în China The post Greșeală de începător a lui Ronnie O’Sullivan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:00
Un camion a rupt un cablu de tramvai pe Calea Dudești, iar acesta a lovit o femeie pe trotuar. Tramvaiele din zonă sunt blocate. The post Rănită de un cablu de tramvai appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Procesul în cazul circumstanțelor morții lui Diego Maradona se va relua începând de anul viitor The post Un nou proces în cazul morții lui Maradona appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Vizita Angelinei Jolie a inclus orașele Herson și Nikolaev, aflate aproape de linia frontului cu Rusia. Evenimentul a atras atenția nu doar prin prezența vedetei, ci și printr-un incident neașteptat. The post Șoferul Angelinei Jolie, recrutat de armata ucraineană appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Gândurile noastre sunt alături de voi toți. Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile”. The post Șeful UEFA, scrisoare emoționată despre Emerich Ienei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Manelistul nu este la primul dosar penal care se lasă cu o condamnare. The post Dani Mocanu merge la închisoare alături de fratele său appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:20
Gruia Stoica, încă o decizie favorabilă în conflictul cu STB pe achiziția a 40 de tramvaie pentru București # Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul are în circulație tramvaie Imperio produse la Astra Arad, tramvaie producție proprie produse la URAC și câteva vechi tramvaie Skoda. The post Gruia Stoica, încă o decizie favorabilă în conflictul cu STB pe achiziția a 40 de tramvaie pentru București appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Bărbatul a cheltuit toţi banii, însă nu pe bunuri luate pe numele său. El nu are locuinţă proprie, ci stă cu chirie The post A furat banii școlilor și i-a cheltuit fără reținere. Prejudiciu uriaș appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Tinerii arădeni au profanat morminte dintr-un cimitir evreiesc. Aceștia au desenat mai multe simboluri fasciste. The post Doi minori au desenat svastici pe morminte evreiești appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Bănuit că a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli, un contabil dă ochii cu poliția # Cotidianul de Hunedoara
Joi, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, contabilul bănuit de delapidare fiind dus la audieri, urmând să fie luate măsurile legale care se impun în cazul său. The post Bănuit că a devalizat timp de şase ani conturile a două şcoli, un contabil dă ochii cu poliția appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Șmecheria românească în acțiune. Ca să mai facă rost de un ban, trei persoane au fraudat echipamentelor automate de colectare a ambalajelor. The post Rețea de fraudă SGR în Mehedinți appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Una din deciziile lui Istvan Kovacs din meciul dintre Liverpool și Real Madrid a stârnit controverse The post Decizia lui Istvan Kovacs care face înconjurul planetei appeared first on Cotidianul RO.
12:00
FCSB a mai jucat în compania lui Basel acum câțiva ani și ambele meciuri s-au terminat la egalitate, 1-1, în ambele echipe vizitatoare punctând primele iar gazdele egalând aproape de final The post FCSB vrea victorie la Basel în memoria lui Emerich Ienei appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Toate drumurile, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Toate drumurile, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic The post Toate drumurile appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Chirurgia estetică se întoarce la naturalețe. Noile tendițe în domeniu, explicate de specialiști # Cotidianul de Hunedoara
Discutăm nu numai despre anumite trăsături estetice (...) dar şi despre modul în care pacientul îşi recuperează, îşi restabileşte funcţionarea, naturaleţea, mişcarea sânului, armonia, proporţiile”, The post Chirurgia estetică se întoarce la naturalețe. Noile tendițe în domeniu, explicate de specialiști appeared first on Cotidianul RO.
11:40
„Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice” The post Ziua în care social-democrații se leapădă de progresism appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Rafinăria din Burgas este afectată de sancțiunile impuse de SUA împotriva Lukoil. The post Bulgaria intervine în războiul Lukoil-Trump appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Planul urmează să fie prezentat la 19 noiembrie. Are ca scop să accelereze mişcările trupelor şi armelor în contextul ameninţării ruse. The post UE planifică un Schengen militar appeared first on Cotidianul RO.
11:30
SEO Digital – platforma de content marketing folosită de agenții și branduri din toată România # Cotidianul de Hunedoara
În locul proceselor complicate și al contactelor individuale cu zeci de publicații, o singură platformă simplifică totul: SEO Digital, un instrument complet de publicare advertoriale și management al campaniilor de content marketing. The post SEO Digital – platforma de content marketing folosită de agenții și branduri din toată România appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cristian Chivu i-a surprins, din nou, pe jurnaliștii italieni în interviul de după meciul din Liga Campionilor The post Reacția lui Cristi Chivu care i-a surprins pe italieni appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Au fost emise 20 de mandate de percheziție domiciliară, în mai multe județe. The post Ar fi mințit ca să ia bani din Start-Up Nation appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Profesor ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă timp de un an jumătate # Cotidianul de Hunedoara
Cadrul didactic din Dolj ar fi filmat interacțiunile dintre ei și a păstrat materialele de pornografie infantilă. The post Profesor ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă timp de un an jumătate appeared first on Cotidianul RO.
10:50
SONDAJ AUR a început să scadă, dar tot rămâne cât toată coaliția la un loc # Cotidianul de Hunedoara
Formațiunea AUR, condusă de George Simion, înregistrează o scădere în intenția de vot a românilor. The post SONDAJ AUR a început să scadă, dar tot rămâne cât toată coaliția la un loc appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați pe loc. Amenzi pentru cei care îi hrănesc # Cotidianul de Hunedoara
În România trăiesc între 10.500 și 13.000 de urși bruni, arată un studiu publicat de Ministerul Mediului în aprilie. The post Urșii care intră în localități vor putea fi împușcați pe loc. Amenzi pentru cei care îi hrănesc appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Pe 7 noiembrie 2025, eMAG organizează cea de-a 15-a ediție de Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, când milioane de clienți vor avea acces a The post eMAG anunță noi recorduri înainte de Black Friday appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Istoria PSD în imagini: momentul fondator din 1893, războaie interne și eterna luptă cu corupția # Cotidianul de Hunedoara
Istoria PSD este una tumultoasă, presărată de conflicte interne sau cu partide din același spectru politic. Mai mult, tema corupției s-a lipit mereu de mișcarea social-democrată după 1990. The post Istoria PSD în imagini: momentul fondator din 1893, războaie interne și eterna luptă cu corupția appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Meghan Markle revine pe marile ecrane cu un rol în comedia „Close Personal Friends”, alături de Lily Collins, Jack Quaid și Brie Larson. The post Meghan Markle revine pe marele ecran appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
Revoltă printre părinții din Lugoj după ce un învățător a lovit peste față două eleve de doar 10 ani. The post Învățător reținut pentru că a pălmuit două eleve appeared first on Cotidianul RO.
10:10
ANALIZĂ De ce fuge Daniel Băluță de sigla PSD. Cum se promovează candidații la București # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Drulă nici nu apare în pozele electorale, ca să aibă loc Nicușor Dan. The post ANALIZĂ De ce fuge Daniel Băluță de sigla PSD. Cum se promovează candidații la București appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Decizia vine după ce acționarul austriac a impus o restructurare. OMV Petrom vrea să facă economie, conform Profit.ro. The post 1.000 de români dați afară de OMV Petrom appeared first on Cotidianul RO.
10:00
România riscă s-o încurce cu fondurile de coeziune. Bine că de-abia din 2028 # Cotidianul de Hunedoara
Botnița și vizitele la Moscova îi rămân Dianei Șoșoacă, tot până la proba contrarie. Europa s-a cam săturat de ele. The post România riscă s-o încurce cu fondurile de coeziune. Bine că de-abia din 2028 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Sheinbaum îl dă în judecată pe bărbat. „Dacă nu fac o plângere, în ce poziție las femeile din Mexic?”, se întreabă președinta. The post Momentul în care președinta Mexicului e agresată pe stradă VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Președintele Nicuşor Dan a subliniat la NATO-Industry Forum că reînarmarea este necesară, iar România trebuie să-și consolideze securitatea și industria de apărare. The post Nicuşor Dan: „Pacea nu poate fi considerată garantată” appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Percheziții la o firmă uriașă din energie. Peste 100 de milioane prejudiciu # Cotidianul de Hunedoara
Două firme ar fi păcălit reprezentanți ai unei instituții și ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la peste 100 de mil. lei The post Percheziții la o firmă uriașă din energie. Peste 100 de milioane prejudiciu appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Un fost paznic și influencer este principalul suspect în jaful de la Luvru. Bijuteriile furate nu au fost încă recuperate. The post Jaful de la Luvru: unul dintre suspecți este un influencer appeared first on Cotidianul RO.
09:10
De când se schimbă evaluarea națională. Anunț pentru elevii de clasa a VIII-a # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că evaluarea națională de la finalul clasei a VIII-a este "prea îngustă și prea punctuală". The post De când se schimbă evaluarea națională. Anunț pentru elevii de clasa a VIII-a appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Meteorologii au emis cod galben de ceață în mai multe județe, inclusiv Cluj, Sălaj și Harghita. Vizibilitatea este redusă, sub 200 m, izolat sub 50 m. The post Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:20
Kievul renunţă la „copeică”, simbol sovietic, şi readuce „şahul”, ca parte a reformei monetare. The post Ucraina renunţă la „copeică” appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Echipa de cercetători condusă de biologul român István Urák a descoperit cea mai mare pânză de păianjen din lume. The post Cea mai mare pânză de păianjen, descoperită de un român appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:20
ANALIZA Pericol de explozie sub picioarele noastre. Rețeaua de gaze, o bombă cu ceas # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Energia Inteligentă atrage atenția asupra riscurilor majore de explozie cauzate de lucrările de excavație, din cauza lipsei unui sistem național de informare privind amplasamentele conductelor de gaz. AEI propune un proiect național de prevenire a acestor incidente. The post ANALIZA Pericol de explozie sub picioarele noastre. Rețeaua de gaze, o bombă cu ceas appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:40
Horia Moculescu, ținut în viață de aparate. Ce spun medicii despre starea lui # Cotidianul de Hunedoara
Medicii sunt rezervați cu privire la starea de sănătate a compozitorului român. The post Horia Moculescu, ținut în viață de aparate. Ce spun medicii despre starea lui appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că se așteaptă ca partidul său să demonstreze în campania electorală. Susținut de Ilie Bolojan, Ciucu a subliniat importanța unui contract direct cu cetățenii și a confirmat că își va asuma deschis sigla PNL. The post Ce AS în mânecă are Ciucu în lupta pentru Capitală appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.